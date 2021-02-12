На скачках стоимости акций заработали множество частных инвесторов и некоторые фонды — но не сама сеть магазинов GameStop.

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«Мемные» акции магазинов GameStop, Nokia, сети кинотеатров AMC и других компаний постепенно возвращаются к рыночной стоимости. В январе она резко выросла после действий сообщества Reddit r/WallStreetBets.

Победителем, который смог воспользоваться ситуацией, стала AMC — она находилась на грани банкротства, но на росте стоимости акций смогла привлечь $1 млрд, расплатиться с долгами и ожидать окончания пандемии.

А вот любимец «мемных» инвесторов GameStop никак не отреагировал на быстрый рост акций с $19 до $480. Источники Reuters заявляют, что компания не стала рисковать из-за нормативных ограничений.

Издание Marker разобралось, чем ситуация с успехом AMC отличается от GameStop и почему попытка GameStop заработать на хайпе могла принести больше проблем, чем пользы.

AMC могла обанкротиться — Reddit стал спасением

В декабре 2020 года AMC столкнулась с угрозой банкротства к середине января из-за пандемии, которая вынудила закрыть практически все кинотеатры сети. К тому же крупные голливудские студии отложили запуск крупных премьер или выпустили их в стриминговых сервисах.

Поэтому ещё до активности сообщества Reddit компания собирала деньги и срочно продавала акции, чтобы увеличить шансы на выживание.

После начала «войны Reddit» AMC оформила рыночное размещение ценных бумаг, выпустила 50 млн новых акций и продала их на открытом рынке, заработав $300 млн. Причем время торгов не особо рассчитывалось: средняя цена продажи акций составила $4,81, тогда как на пике их стоимость выросла до $20,36 за акцию.

Также AMC ликвидировала долг в $600 млн, когда Silver Lake, один из крупнейших держателей конвертируемого долга, конвертировал долг в акции AMC и быстро продал их, заработав для себя $100 млн.

Всего AMC смогла привлечь около $1,2 млрд через долговые и долевые сделки.

Тяжёлый бизнес GameStop не так и плох — незачем привлекать внимание регуляторов

Сеть игровых магазинов не отреагировала на скачки стоимости акций в январе 2021 года, хотя в пике стоила больше $20 млрд (на 12 февраля — $3,56 млрд). Владельцы не делали публичных заявлений, не выпускали новые акции, не использовали «раздутую» стоимость акций для быстрого поглощения другой компании.

Также GameStop могла уменьшить долги или просто положить запас наличности в банк, чтобы затем использовать его для развития услуг электронной коммерции, считает Marker.

Но у действий GameStop есть возможные причины, пишет издание. Оно перечисляет сразу несколько версий, почему компания не попробовала заработать на собственном хайпе:

GameStop не испытывает такое же давление, что и AMC. У неё проблемы с бизнесом, так как пандемия снизила посещаемость розничных магазинов, а её клиенты чаще покупают цифровые версии игр, а не диски. Но у неё нет риска обанкротиться в ближайшее время и нет больших долгов — спешить некуда.

Стоимость акций должна говорить о перспективах бизнеса. Но в случае GameStop и истории с Reddit, цена акции и бизнес оказались полностью разобщены. Это создало странную ситуацию: попытка сделать что-то хорошее для бизнеса на фоне роста акций могла стать плохим действием для акционеров.

GameStop была главной компанией, акции которой реддиторы пытались поднять вверх. Размещение дополнительных акций могло спровоцировать судебный иск от акционеров, которые купили бы их рядом с пиком цены и неизбежно столкнулись бы с потерями. Также комиссия по ценным бумагам США (SEC) могла бы вмешаться, чтобы остановить размещение, так как GameStop не грозило банкротство.

Этой же версии придерживаются источники Reuters: GameStop не продавала акции и не выпускала новые, так как не успела раскрыть финансовую отчетность — а это обязательное требование перед продажей акций.

AMC как раз успела предоставить финансовый отчет, поэтому её действия не подверглись проверкам регулятора. GameStop могла выпустить предварительный отчёт, но он бы спровоцировал регуляторные риски, на которые компания не была готова идти.

Возможно, идти на риски всё же стоило, считает Marker.

В 2019 году GameStop выкупила треть выпущенных акций по средней цене чуть выше $5. Если бы компания в январе продала их по цене в 20-30 раз выше — это было бы «одним из величайших корпоративных вложений всех времён».

Но в декабре 2020 года GameStop подала заявку на периодическую продажу акций общей стоимостью $100 млн. Компания могла закрыть заявку раньше, чем начался резкий рост, и заработала куда меньше, чем могла.