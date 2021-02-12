Предприниматель пожаловался на блокировку счёта ИП в «Сбере» по решению ФНС о неуплате налога в ноль рублей Статьи редакции
В налоговой заявили о сбое, а банк не может разблокировать счёт уже несколько дней.
Сооснователь и гендиректор компании «Яшин & Партнёры», которая предоставляет бухгалтерские услуги на аутсорсинге, Сергей Яшин поделился на своей странице в Facebook историей, как «Сбер» заблокировал его супруге счёт ИП. Причина — решение ФНС о неуплате налогов от 20 мая 2019 года на сумму ноль рублей.
При этом предприниматель отметил, что решение им не приходило, а в итоге оказалось, что его и «вовсе не существует». В комментариях пользователи пожаловались, что столкнулись с такой же проблемой. Некоторые отметили, что им пришло решение налоговой и за 2016 год.
Яшин связался с отделением ФНС, где ему объяснили, что дело в «техническом сбое». На объяснение, что банк полностью заблокировал счёт, в техподдержке предложили «разбираться самим».
В публикации Яшин пояснил, что ФНС может выдать решение о блокировке в двух случаях. Первый — за несдачу налоговых деклараций. Тогда в решении тоже указана сумма в ноль рублей, а банк полностью блокирует счёт. Либо, если речь идёт о неуплате налогов, банк замораживает лишь часть счёта на указанную сумму. Если сумма составляет ноль рублей, то и заблокировать банк должен столько же.
На официальном сайте ФНС указаны основания для блокировки счёта — кроме неуплаты налога и неподачи декларации, перечислены и другие причины.
В техподдержке «Сбера» на эти аргументы ответили, что нужно звонить в ФНС. Банк не может снять блокировку уже несколько дней. При повторном обращении в ФНС Яшину объяснили, что проводят технические работы.
Яшин говорит, что в «Сбере», скорее всего, оказались не готовы к ситуациям, когда приходит решение о неуплате налога, но сумма совпадает с той, которая обычно указана в решении о полной блокировке счёта — то есть, ноль рублей. Из-за этого в банке могли по ошибке заблокировать счёт. Он предложил банку ввести проверку решений не только по сумме, но и по признаку — «неуплата налогов» или «несдача деклараций».
В комментариях представитель «Сбера» пообещал разобраться с ситуацией.
- С 1 апреля 2020 года ФНС прекратила блокировку счетов за долги менее трёх тысяч рублей — решение о взыскании принимается, если долг превышает эту сумму.
Я не знаю, что сказать. СБЕР для предпринимателей это просто ДНО ДНИНСКОЕ на ДНЕ! Все контакты со СБЕРом, что были — ни одна проблема не решается. Только костыли, только в офис, а если в офис придете, то еще нужно будет потом подождать.
Ну для справедливости, это ФНС удаленно блокирует счета, так в любом банке может произойти. Сейчас так выстроена система, что банки не вправе что-то сделать, пока на другом конце ФНС не отзывает. Лично сталкивался с такими вещами, как только решил вопрос с налоговой, сразу же все было разблокировано
Как образовали ФНС в 2004ом, так ПО и не меняли…
Сбер - это гавнобанк номер 1 в Рф. Вот и ответ. Давно повар в Тиньков переходить😊
Рыжий Никита
Ты думаешь? 🤔
Надо изучать. Косяков в работе не заметил за 4 года
Рыжий Никита
Надо изучать
Вот видишь, всего одна ссылка — и категорическое «пора переходить» превращается в «надо изучать» 🤭
Нет. Нах Сбер. Это гавно банк. А Тиньков это самый лучший банк в Рф. Мое мнение.
Не соглашусь что Тиньков 1в рф, банк который в основном состоит на бумагах и интернете , не всем по душе
В банк пришло решение фнс. Что он может сделать? Не блокировать вопреки решению? А потом штрафы платить? И это не сбер, а любой банк. Думаете в тинькоффе руками блокируют? 99.99% все автоматизировано. Пришло решение - выставился блок.
Welcome to SBER
Отвечать опять никто не будет? У меня тоже как то налоговая блокирнула счет, потому что там какая-то девочка по бумажке сверяла инн компаний для блокировки. Разблокировали потом его неделю, потому что протокол работы с банками не предусматривают такую ситуацию. В итоге упущенная прибыль, по закону можно было получить возмещение 750р. Бесит это ситуация, когда не тебе 146% ответственности, а у контролера 0%.
Лучшие программисты, по слухам зарплата более 200 тыс рублей
"в «Сбере», скорее всего, оказались не готовы к ситуациям,.... то есть, ноль рублей."
Ох не туда я пошел работать :(
07.04.19 (уже почти 2 года) ИФНС заблокировала счёт за 12.000 р налогов, которые были уплачены и есть подтверждающие документы.
После чего Альфа-банк без предупреждения аннулировал счёт.
Налоговая подтвердила, что деньги поступали, но из-за какой-то "технической проблемы" они не занесены в карточку предприятия.
Два, сука, года вопрос не решается.
Мишустин "прекрасный" сервис создал.
Желание вести бизнес и платить налоги в этой стране давно пропало.
Если желание пропало - зачем всё ведёте и платите?
Все ошибки у них почему-то не в пользу клиентов случаются, они видно софт тестят только на предмет чтоб банк не попадал, а клиенты доложат если что не так.
Это называется - гуляй Вася. Такое не только в России. Банки везде гуляют.большие деньги создают у них синдром ненаказанности.
Не понимаю людей которые имеют дело с этим банком... вариантов куча, Точка, Модуль, Тинек...
Я пользовался Точкой много лет, никаких проблем не было.
При чем тут банк, если есть решение фнс? Банк должен его в мусорку выкинуть?
"Альфа-Спамнк", "Тиньков-верни 30 тыщ", а теперь и "Сбер-заблокируем за ноль".
Пятница была необыкновенно хороша.
Просто сберу нужно купить фнс, чтобы сделать частью своей экосистемы.
Но на самом деле, ужас полнейший.
Надеюсь компенсируют хоть как-нибудь э.
Ну сбер как обычно. Это ожидаемо для банка тского масштаба, они просто не видят "маленькие" ситуации. Они же ворочают финансы всех россиян. Именно поэтому сбер использую только как кошелек для оплаты в магазтнах и расчетов с друзьями.
Прикинь, у тебя в этот день оплата серверов по карте, и у тебя все отрубается) А еще весело, если у тебя лам трафа дейли. Получи компенс 750 рублей)
До говнобанка им ещё далеко: https://vc.ru/208161
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