Финансы
Евгения Евсеева

Предприниматель пожаловался на блокировку счёта ИП в «Сбере» по решению ФНС о неуплате налога в ноль рублей Статьи редакции

В налоговой заявили о сбое, а банк не может разблокировать счёт уже несколько дней.

46 46 комментариев
3647 просмотров

Сооснователь и гендиректор компании «Яшин & Партнёры», которая предоставляет бухгалтерские услуги на аутсорсинге, Сергей Яшин поделился на своей странице в Facebook историей, как «Сбер» заблокировал его супруге счёт ИП. Причина — решение ФНС о неуплате налогов от 20 мая 2019 года на сумму ноль рублей.

При этом предприниматель отметил, что решение им не приходило, а в итоге оказалось, что его и «вовсе не существует». В комментариях пользователи пожаловались, что столкнулись с такой же проблемой. Некоторые отметили, что им пришло решение налоговой и за 2016 год.

Яшин связался с отделением ФНС, где ему объяснили, что дело в «техническом сбое». На объяснение, что банк полностью заблокировал счёт, в техподдержке предложили «разбираться самим».

В публикации Яшин пояснил, что ФНС может выдать решение о блокировке в двух случаях. Первый — за несдачу налоговых деклараций. Тогда в решении тоже указана сумма в ноль рублей, а банк полностью блокирует счёт. Либо, если речь идёт о неуплате налогов, банк замораживает лишь часть счёта на указанную сумму. Если сумма составляет ноль рублей, то и заблокировать банк должен столько же.

На официальном сайте ФНС указаны основания для блокировки счёта — кроме неуплаты налога и неподачи декларации, перечислены и другие причины.

В техподдержке «Сбера» на эти аргументы ответили, что нужно звонить в ФНС. Банк не может снять блокировку уже несколько дней. При повторном обращении в ФНС Яшину объяснили, что проводят технические работы.

Яшин говорит, что в «Сбере», скорее всего, оказались не готовы к ситуациям, когда приходит решение о неуплате налога, но сумма совпадает с той, которая обычно указана в решении о полной блокировке счёта — то есть, ноль рублей. Из-за этого в банке могли по ошибке заблокировать счёт. Он предложил банку ввести проверку решений не только по сумме, но и по признаку — «неуплата налогов» или «несдача деклараций».

В комментариях представитель «Сбера» пообещал разобраться с ситуацией.

  • С 1 апреля 2020 года ФНС прекратила блокировку счетов за долги менее трёх тысяч рублей — решение о взыскании принимается, если долг превышает эту сумму.

#новость #сбер #фнс

46 46 комментариев
24
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043d\u0441","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 24, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 208124, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 12 Feb 2021 18:32:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вадим Скворцов

34
Ответить

Валик Торсионный

20
Ответить

KINCH

17

Я не знаю, что сказать. СБЕР для предпринимателей это просто ДНО ДНИНСКОЕ на ДНЕ! Все контакты со СБЕРом, что были — ни одна проблема не решается. Только костыли, только в офис, а если в офис придете, то еще нужно будет потом подождать. 

Ответить

Эдуард Чистяков

KINCH
3

Ну для справедливости, это ФНС удаленно блокирует счета, так в любом банке может произойти. Сейчас так выстроена система, что банки не вправе что-то сделать, пока на другом конце ФНС не отзывает. Лично сталкивался с такими вещами, как только решил вопрос с налоговой, сразу же все было разблокировано

Ответить

Maksim V.

KINCH
0

Да, тут жене надо было снять деньги со счёта ИП. Комиссия больше 10%! Ебануться, просто ебануться. Возвращаемся в модульбанк

Ответить

Konstantin Kortava

9

Как образовали ФНС в 2004ом, так ПО и не меняли…

Ответить

Глеб Щавлев

Konstantin
0

Интерфейс ПО для сдачи декларации прямиком из Windows 95.

Ответить

Алейченко Сергей

2

Сбер - это гавнобанк номер 1 в Рф. Вот и ответ. Давно повар в Тиньков переходить😊

Ответить

Рыжий Никита

Алейченко
6

Ты думаешь? 🤔

Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти…
На самом деле, к сервисам Тиньков отношусь достаточно хорошо. Это мой основной банк ИП и физ…
vc.ru
Ответить

Алейченко Сергей

Рыжий
0

Надо изучать. Косяков в работе не заметил за 4 года

Ответить

Рыжий Никита

Алейчен…
12

Надо изучать

Вот видишь, всего одна ссылка — и категорическое «пора переходить» превращается в «надо изучать» 🤭

Ответить

Алейченко Сергей

Рыжий
1

Нет. Нах Сбер. Это гавно банк. А Тиньков это самый лучший банк в Рф. Мое мнение.

Ответить

Ilya Vekon

Алейчен…
1

Не соглашусь что Тиньков 1в рф, банк который в основном состоит на бумагах и интернете , не всем по душе

Ответить

Fumar mata

Алейчен…
0

В банк пришло решение фнс. Что он может сделать? Не блокировать вопреки решению? А потом штрафы платить? И это не сбер, а любой банк. Думаете в тинькоффе руками блокируют? 99.99% все автоматизировано. Пришло решение - выставился блок. 

Ответить

Рыжий Никита

Рыжий
0

(удалено)

Ответить

KINCH

Рыжий
0

Да разберутся, не могут слиться, транзакции же есть. Думаю, ни один банк не идеален. Но в Тинькофф пока также не было траблов, обычно вообще любой вопрос решают. Последим, как будет развиваться тема. 

Ответить

Artem Medvedev

3

Welcome to SBER 

Ответить

Дмитрий П

Artem
3

Welcome to SPER

Ответить

Kirill Sidorov

3

Отвечать опять никто не будет? У меня тоже как то налоговая блокирнула счет, потому что там какая-то девочка по бумажке сверяла инн компаний для блокировки. Разблокировали потом его неделю, потому что протокол работы с банками не предусматривают такую ситуацию. В итоге упущенная прибыль, по закону можно было получить возмещение 750р. Бесит это ситуация, когда не тебе 146% ответственности, а у контролера 0%.

Ответить

Igor Kachura

Kirill
0

Вашему бизнесу тут не рады, не обнадеживайтесь.

Ответить

Морской спрей

2

Над в точку идти она заранее предупреждает

Ответить

Дмитрий П

2
Ответить

Александ Есть

2

Лучшие программисты, по слухам зарплата более 200 тыс рублей

"в «Сбере», скорее всего, оказались не готовы к ситуациям,.... то есть, ноль рублей."

Ох не туда я пошел работать :(

Ответить

Mike Glukhov

2

Собирайте доки и в суд, хотя бы ради развлечения.

Ответить

danil nik

2

Столкнулись баг и бюрократия, бывает)

Ответить

Andrey Krestovnikov

1

07.04.19 (уже почти 2 года) ИФНС заблокировала счёт за 12.000 р налогов, которые были уплачены и есть подтверждающие документы. 
После чего Альфа-банк без предупреждения аннулировал счёт.
Налоговая подтвердила, что деньги поступали, но из-за какой-то "технической проблемы" они не занесены в карточку предприятия. 
Два, сука, года вопрос не решается.
Мишустин "прекрасный" сервис создал. 
Желание вести бизнес и платить налоги в этой стране давно пропало. 

Ответить

From Siberia to London

Andrey
–2

Если желание пропало - зачем всё ведёте и платите?

Ответить

Andrey Krestovnikov

From
0

Не веду и не плачу

Ответить

xxx xxx

1

Все ошибки у них почему-то не в пользу клиентов случаются, они видно софт тестят только на предмет чтоб банк не попадал, а клиенты доложат если что не так.

Ответить

3216q114

xxx
1

только они ?

Ответить

Илья Попов

xxx
1

Это называется - гуляй Вася. Такое не только в России. Банки везде гуляют.большие деньги создают у них синдром ненаказанности.

Ответить

Выгодный кот

1

Вот это больше всего бесит. Косячат они, а разгребать и тратить время должен ты. И всяких дебилов-сотрудников они даже не наказывают.

Ответить

Mike Glukhov

1

Не понимаю людей которые имеют дело с этим банком... вариантов куча, Точка, Модуль, Тинек...
Я пользовался Точкой много лет, никаких проблем не было.

Ответить

Fumar mata

Mike
0

При чем тут банк, если есть решение фнс? Банк должен его в мусорку выкинуть? 

Ответить

Илья Попов

1

Хочешь, не хочешь, надо платить. Офигеть.

Ответить

Дюша Метёлкин

0

"Альфа-Спамнк", "Тиньков-верни 30 тыщ", а теперь и "Сбер-заблокируем за ноль".

Пятница была необыкновенно хороша.

Ответить

Илья Попов

Дюша
1

Для них мы собаки. Собака лает, караван идет. 

Ответить

Виктор Булов

0

Ну и заплатил бы им ноль рублей или дырку от бублика принёс 😂

Ответить

Mag Magistr

0

Бардак

Ответить

Артём Волокитин

0

Просто сберу нужно купить фнс, чтобы сделать частью своей экосистемы.

Но на самом деле, ужас полнейший.
Надеюсь компенсируют хоть как-нибудь э.

Ответить

Nikita Frolov

0

Ну сбер как обычно. Это ожидаемо для банка тского масштаба, они просто не видят "маленькие" ситуации. Они же ворочают финансы всех россиян. Именно поэтому сбер использую только как кошелек для оплаты в магазтнах и расчетов с друзьями.

Ответить

Alexander Solokhin

0

Прикинь, у тебя в этот день оплата серверов по карте, и у тебя все отрубается) А еще весело, если у тебя лам трафа дейли. Получи компенс 750 рублей)

Ответить

Олег Стаин

0

Хахах, че вы ещё ждали от этого банка)))

Ответить

Alex Ondre

0

До говнобанка им ещё далеко: https://vc.ru/208161

Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти…
На самом деле, к сервисам Тиньков отношусь достаточно хорошо. Это мой основной банк ИП и физ…
vc.ru
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти…
На самом деле, к сервисам Тиньков отношусь достаточно хорошо. Это мой основной банк ИП и физ…
vc.ru
Ответить

Глеб К.

0

@Тинькофф а вам слабо? 

Ответить

Глеб К.

Глеб
0

И почему Олег Юрьевич еще не прокомментировал эту новость?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Кейс Selectel: как российский дата-центр начинает путь к IPO
Тинькофф Инвестиции встретились с сооснователем и генеральным директором компании Олегом Любимовым , чтобы узнать, как…
1
Gett
Подписан
Отписаться
“Its a Match!”. Водители Gett Premium дарят подарки пользователям Tinder
В Tinder заметили профили водителей бизнес-класса, работающих с Gett — как мужчин, так и женщин. Они ничем не отличаютс…
1
Checkaso
Подписан
Отписаться
Как конкурируют дейтинговые приложения? Идеи продвижения и стратегии монетизации
В этой статье анализируем, как эволюционировала сфера дейтинга и как в ней сейчас добиться успеха. Ловите идеи, цифры,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ivan Zenkov
за день
> я в режиме реального времени слушаю рассказ астронавта Scott Edward Parazynski, о том как он чинил поломку солнечной батареи в открытом космосе, а с ним травят шутки его друзья физики - просто вау! До чего прогресс…
Раздача инвайтов в Clubhouse (Update в конце поста!)
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

Ray Smith

Яндекс такси может блокировать…

Александр Антонов

Тинькофф списал 30000 со счета…

Igor Kachura

Предприниматель пожаловался на…

Павел Евграфович

Альфа-Банк и его партнеры…

AdAurum 79

Пятерочка горячих советов, для…

Kurae213

Альфа-Банк и его партнеры…

Vitaly Semykin

Тесла купила биткоин: как Илон…

Mint-Agency.net

Как структурировать идеальное…

Марк К

Тинькофф списал 30000 со счета…

Kurae213

Альфа-Банк и его партнеры…

Ray Smith

Яндекс такси может блокировать…

Андрей Комлыченко

Лучше Sony и Bose, аудиофилам…

Александр Кучеряев

Крупнейшая сеть кинотеатров в…

Глеб К.

Предприниматель пожаловался на…

Александр Антонов

Тинькофф списал 30000 со счета…

Fumar mata

Предприниматель пожаловался на…

Глеб К.

Предприниматель пожаловался на…

Vitaly Semykin

Тесла купила биткоин: как Илон…

Константин Губеркан

Украли канал в Telegram, что…

Vladimir Zdor

Как не надо продвигать…
null