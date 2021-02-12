В налоговой заявили о сбое, а банк не может разблокировать счёт уже несколько дней.

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Сооснователь и гендиректор компании «Яшин & Партнёры», которая предоставляет бухгалтерские услуги на аутсорсинге, Сергей Яшин поделился на своей странице в Facebook историей, как «Сбер» заблокировал его супруге счёт ИП. Причина — решение ФНС о неуплате налогов от 20 мая 2019 года на сумму ноль рублей.

При этом предприниматель отметил, что решение им не приходило, а в итоге оказалось, что его и «вовсе не существует». В комментариях пользователи пожаловались, что столкнулись с такой же проблемой. Некоторые отметили, что им пришло решение налоговой и за 2016 год.

Яшин связался с отделением ФНС, где ему объяснили, что дело в «техническом сбое». На объяснение, что банк полностью заблокировал счёт, в техподдержке предложили «разбираться самим».

В публикации Яшин пояснил, что ФНС может выдать решение о блокировке в двух случаях. Первый — за несдачу налоговых деклараций. Тогда в решении тоже указана сумма в ноль рублей, а банк полностью блокирует счёт. Либо, если речь идёт о неуплате налогов, банк замораживает лишь часть счёта на указанную сумму. Если сумма составляет ноль рублей, то и заблокировать банк должен столько же.

На официальном сайте ФНС указаны основания для блокировки счёта — кроме неуплаты налога и неподачи декларации, перечислены и другие причины.

В техподдержке «Сбера» на эти аргументы ответили, что нужно звонить в ФНС. Банк не может снять блокировку уже несколько дней. При повторном обращении в ФНС Яшину объяснили, что проводят технические работы.

Яшин говорит, что в «Сбере», скорее всего, оказались не готовы к ситуациям, когда приходит решение о неуплате налога, но сумма совпадает с той, которая обычно указана в решении о полной блокировке счёта — то есть, ноль рублей. Из-за этого в банке могли по ошибке заблокировать счёт. Он предложил банку ввести проверку решений не только по сумме, но и по признаку — «неуплата налогов» или «несдача деклараций».

В комментариях представитель «Сбера» пообещал разобраться с ситуацией.