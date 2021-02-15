Процесс продажи активов долгосрочный и сложный и может занять до пяти лет, отмечает Bloomberg.

{"id":209150,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu","title":"Bloomberg: \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u2014 \u043e\u043d \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu&title=Bloomberg: \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u2014 \u043e\u043d \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu&text=Bloomberg: \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u2014 \u043e\u043d \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu&text=Bloomberg: \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u2014 \u043e\u043d \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Bloomberg: \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u2014 \u043e\u043d \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/209150-bloomberg-bill-geyts-ne-do-konca-izbavilsya-ot-neftegazovyh-aktivov-on-zayavil-chto-sdelal-eto-v-2019-godu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1189 просмотров

Гейтс в своей книге об изменении климата, которая выйдет 16 февраля, заявил, что в 2019 году продал все свои прямые активы в нефтегазовых компаниях и не владеет акциями угольных компаний уже «несколько лет». Но из публичных документов Фонда Гейтса следует, что на конец 2019 года у него всё ещё были акции и облигации нефтегазовых компаний на $100 млн, выяснило Bloomberg.

Фонд Гейтса владел бумагами Exxon Mobil, Chevron и BP. Конкретную сумму инвестиций в ископаемое топливо в фонде не раскрывают. Представитель семьи Гейтсов рассказал изданию, что миллиардер действительно решил продать все свои прямые пакеты акций в нефтегазовых компаниях в 2019 году, однако процесс всё ещё идёт.

«Мы работаем со сторонними инвестиционными менеджерами в отношении очень небольшой части пакетов акций и облигаций. Они действуют независимо, и Билл не управляет этими инвестициями», — заявил он.

Bloomberg отмечает, что прямые инвестиции в ископаемое топливо составляют небольшую часть от общего размера фонда — в 2019 году он составлял $40 млрд. Но из этой суммы около $1,2 млрд было инвестировано в паевые инвестиционные фонды, которые также могут косвенно владеть некоторыми акциями в нефтегазовых компаниях.

Издание подчёркивает, что продажа активов — непростой процесс. Именно поэтому активисты, призывающие крупные организации и богатых людей прекратить поддержку ископаемого топлива, предполагают, что полное освобождение от активов займёт до пяти лет.

Более важный вопрос, по мнению активистов, почему Гейтс, который открыто заявлял о необходимости противодействовать глобальному потеплению, решил отказаться от нефти и газа только в 2019 году. Сам бизнесмен пишет в книге, что «не представлял, как избавление от инвестиций остановит изменение климата или поможет людям в бедных странах», а также трансформирует отрасль с выручкой около $5 трлн в год.

Активисты утверждают, что необходимо избавиться от инвестиций, «чтобы отобрать социальную лицензию у компаний, работающих на ископаемом топливе». Об этом изданию сказал Джейми Хенн, директор некоммерческой организации Fossil Free Media.