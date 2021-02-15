Финансы
Рая Хачатрян

Bloomberg: Билл Гейтс не до конца избавился от нефтегазовых активов — он заявил, что сделал это в 2019 году Статьи редакции

Процесс продажи активов долгосрочный и сложный и может занять до пяти лет, отмечает Bloomberg.

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Гейтс в своей книге об изменении климата, которая выйдет 16 февраля, заявил, что в 2019 году продал все свои прямые активы в нефтегазовых компаниях и не владеет акциями угольных компаний уже «несколько лет». Но из публичных документов Фонда Гейтса следует, что на конец 2019 года у него всё ещё были акции и облигации нефтегазовых компаний на $100 млн, выяснило Bloomberg.

Фонд Гейтса владел бумагами Exxon Mobil, Chevron и BP. Конкретную сумму инвестиций в ископаемое топливо в фонде не раскрывают. Представитель семьи Гейтсов рассказал изданию, что миллиардер действительно решил продать все свои прямые пакеты акций в нефтегазовых компаниях в 2019 году, однако процесс всё ещё идёт.

«Мы работаем со сторонними инвестиционными менеджерами в отношении очень небольшой части пакетов акций и облигаций. Они действуют независимо, и Билл не управляет этими инвестициями», — заявил он.

Bloomberg отмечает, что прямые инвестиции в ископаемое топливо составляют небольшую часть от общего размера фонда — в 2019 году он составлял $40 млрд. Но из этой суммы около $1,2 млрд было инвестировано в паевые инвестиционные фонды, которые также могут косвенно владеть некоторыми акциями в нефтегазовых компаниях.

Издание подчёркивает, что продажа активов — непростой процесс. Именно поэтому активисты, призывающие крупные организации и богатых людей прекратить поддержку ископаемого топлива, предполагают, что полное освобождение от активов займёт до пяти лет.

Более важный вопрос, по мнению активистов, почему Гейтс, который открыто заявлял о необходимости противодействовать глобальному потеплению, решил отказаться от нефти и газа только в 2019 году. Сам бизнесмен пишет в книге, что «не представлял, как избавление от инвестиций остановит изменение климата или поможет людям в бедных странах», а также трансформирует отрасль с выручкой около $5 трлн в год.

Активисты утверждают, что необходимо избавиться от инвестиций, «чтобы отобрать социальную лицензию у компаний, работающих на ископаемом топливе». Об этом изданию сказал Джейми Хенн, директор некоммерческой организации Fossil Free Media.

Сейчас Гейтс сосредоточился на том, чтобы вкладывать деньги в компании, которые предлагают более чистую энергию, пишет Bloomberg. В 2017 году он запустил фонд Breakthrough Energy Ventures стоимостью в $2 млрд, который инвестирует в стартапы, решающие проблемы изменения климата. Среди других инвесторов фонда — Джефф Безос, Джек Ма и Марк Цукерберг.

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#новость #биллгейтс

11 11 комментариев
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Исходный крюк

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Вот докопались до человека. Забыл про мелочевку просто, у меня наверно тоже где-то 10р лежат, про которые не помню.

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Степан Марципан

1

У Гейста доля в Беркшире Баффета, а он таким не страдает. Как держал так и держит.

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Непонятный фонарь

Степан
3

Страдает и давно. У него уже были энергетические активы, и в 2020г прибавились - самый крупный актив - Dominion Energy

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Илья Попов

Непонятный
0

Это  год назад. Сегодня у него нет ни одной такой акции. Можете проверить.

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Дмитрий Комаревцев

Степан
1

Зачем вы чушь пишите? У Баффета нет нефтегазовых активов, но не по причине заботы об экологии, а по причине их высокой волатильности

Ответить

Непонятный фонарь

Дмитрий
3

У Баффета есть газовые активы. Самый крупный - Dominion Energy. 

Ответить

Anton Kerselyan

1

Гейтс просто округлял до десятых. Для него $100млн - это как для нас 0,001 рубля

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Илья Попов

0

Думаю, наоборот. Он продал и освободился от всех нефтегазовых активов и дальше какие фонды будет инвестировать, разумеется для всех, большой секрет. Если кому интересно на это можно заработать нормально. Достаточно следить и анализировать какие будут дальнейшие шаги и все. Думаю не сложно. Желаю всем вам удачи!😊👍

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Виктор Булов

0

Дивиденды там жирные, до сих пор капают поди

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Александр Александров

0

Какие компании используют ископаемое топливо? Самые крупные например?

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Andreas Lapueros

0

Гейтса поймали на лжи! Вот и про 5G и корону врет палюбасу)

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