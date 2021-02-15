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Таня Боброва

«Сбер» добавит определитель номеров мошенников в своё приложение Статьи редакции

Сейчас проверить подозрительные номера пользователи могут самостоятельно.

Компания добавит услугу «кто звонит» в «Сбербанк Онлайн» в апреле 2021 года, рассказал зампредседателя правления «Сбера» Кирилл Царев. Его слова передаёт ТАСС.

В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий.

Кирилл Царев

В мобильном приложении также появится раздел из нескольких частей, посвящённый теме безопасности, уточняют «Ведомости». Кроме идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, добавляет издание. Другие детали о сервисе пока не сообщаются.

Сейчас у «Сбера» есть услуга по проверке сайтов и номеров, которые также позволяют определить киберпреступников. Базу пополняют сами пользователи.

Определитель номера есть и у других компаний: например, в конце 2020 года его выпустил «Тинькофф» для клиентов своей экосистемы. Собственный определитель номера с 2018 года есть у «Яндекса».

#новость #сбер #мошенничество

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17 комментариев
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Мария Шарова

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Потом появятся статьи на vc "Мне звонили из поддержки сбербанка, это были мошенники, но приложение их не определило. Украли деньги". 

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Art Kha

Мария
0

кто украл к тому и идите

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Ivan Zenkov

3

Лучше всех справляется Yet Another Call Blocker с F-Droid который парсит чужую базу и в отличии от остальных никому не сливает телеметрию.

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Jack Hammer

Ivan
0

Подтверждаю. Поставил эту плюху всей своей семье.

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Павел Исаков

0

Всё это фигня, все эти ваши определители номера, одно и тоже копируют друг у друга, касперский, яндекс, труколлер, гетконтакт, теперь вот и сбер. Зачем? 
Будущее за виртуальными ассистентами, которые полностью оградят пользователя от звонков с неизвестных номеров

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Jack Hammer

Павел
0

А заодно и от всего остального.

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Алексей Кравцов

0

А если будет подключен определитель у Тинькова и у Сбера, то какая приоритизация будет?

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Victor Nosov

Алексей
1

Как настроено в смартфоне: кто первый в списке, того первого и опрашивают. Если есть ответ - его показывают, как единственным.
если нажать "править", то можно поменять приоритетность.

Ответить

Алексей Кравцов

0

Тиньков машет рукой Сберу!

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Константин Полухтин

0

... Чтобы защитить вас от мошенников, звонящих со «Сбера».

Ответить

Павел Исаков

Константин
0

рекурсия же...

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Alexandr Brovin

0

Яндекс отлично с этим справляется, у него bigdata побольше сбера будет

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Jack Hammer

Alexandr
0

Ещё лучше это делает "не бери трубку"

Ответить

Anton Vorontsov

Alexandr
0

Встроенный антиспам гугла вообще сказка. Ни одного спам звонка за несколько лет, лишние также не режет.

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Влад Борщ

0

Учитывая, что "Специалисты служб безопасности" звонят с помощью подмены номера, то сколько номеров нормальных компаний, номерами которых прикрываются, получат вдруг бан от бигтейты сбера?))

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Константин Губеркан

0

Интересно, кто кого в итоге :)
p.s. уже юзаю определитель от Тинькофф.

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Aleksandr A

0

Попробовал определитель номера Сбера на бете. Так он официальный номер поддержки Мегафона считает мошенническим. 

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