«Сбер» добавит определитель номеров мошенников в своё приложение Статьи редакции
Сейчас проверить подозрительные номера пользователи могут самостоятельно.
Компания добавит услугу «кто звонит» в «Сбербанк Онлайн» в апреле 2021 года, рассказал зампредседателя правления «Сбера» Кирилл Царев. Его слова передаёт ТАСС.
В мобильном приложении также появится раздел из нескольких частей, посвящённый теме безопасности, уточняют «Ведомости». Кроме идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, добавляет издание. Другие детали о сервисе пока не сообщаются.
Сейчас у «Сбера» есть услуга по проверке сайтов и номеров, которые также позволяют определить киберпреступников. Базу пополняют сами пользователи.
Определитель номера есть и у других компаний: например, в конце 2020 года его выпустил «Тинькофф» для клиентов своей экосистемы. Собственный определитель номера с 2018 года есть у «Яндекса».
Потом появятся статьи на vc "Мне звонили из поддержки сбербанка, это были мошенники, но приложение их не определило. Украли деньги".
Лучше всех справляется Yet Another Call Blocker с F-Droid который парсит чужую базу и в отличии от остальных никому не сливает телеметрию.
Всё это фигня, все эти ваши определители номера, одно и тоже копируют друг у друга, касперский, яндекс, труколлер, гетконтакт, теперь вот и сбер. Зачем?
Будущее за виртуальными ассистентами, которые полностью оградят пользователя от звонков с неизвестных номеров
А если будет подключен определитель у Тинькова и у Сбера, то какая приоритизация будет?
Как настроено в смартфоне: кто первый в списке, того первого и опрашивают. Если есть ответ - его показывают, как единственным.
если нажать "править", то можно поменять приоритетность.
... Чтобы защитить вас от мошенников, звонящих со «Сбера».
Яндекс отлично с этим справляется, у него bigdata побольше сбера будет
Встроенный антиспам гугла вообще сказка. Ни одного спам звонка за несколько лет, лишние также не режет.
Учитывая, что "Специалисты служб безопасности" звонят с помощью подмены номера, то сколько номеров нормальных компаний, номерами которых прикрываются, получат вдруг бан от бигтейты сбера?))
Интересно, кто кого в итоге :)
p.s. уже юзаю определитель от Тинькофф.
Попробовал определитель номера Сбера на бете. Так он официальный номер поддержки Мегафона считает мошенническим.
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