Сейчас проверить подозрительные номера пользователи могут самостоятельно.

Компания добавит услугу «кто звонит» в «Сбербанк Онлайн» в апреле 2021 года, рассказал зампредседателя правления «Сбера» Кирилл Царев. Его слова передаёт ТАСС.

В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий. Кирилл Царев

В мобильном приложении также появится раздел из нескольких частей, посвящённый теме безопасности, уточняют «Ведомости». Кроме идентификации злоумышленников, там разместят образовательные материалы, добавляет издание. Другие детали о сервисе пока не сообщаются.

Сейчас у «Сбера» есть услуга по проверке сайтов и номеров, которые также позволяют определить киберпреступников. Базу пополняют сами пользователи.

Определитель номера есть и у других компаний: например, в конце 2020 года его выпустил «Тинькофф» для клиентов своей экосистемы. Собственный определитель номера с 2018 года есть у «Яндекса».