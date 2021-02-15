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Финансы
Рая Хачатрян

«Альфа-банк» выкупит сервис безналичных чаевых «Нетмонет» — Forbes Статьи редакции

Сервис запустился в середине 2019 года, за год к нему подключились 750 ресторанов.

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Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника, близких к «Альфа-Банку». Сумма сделки неизвестна. В пресс-службе банка не прокомментировали возможную сделку, но заявили, что они «постоянно ищут новых партнеров, особенно среди финтехов, чтобы предоставлять клиентам лучшие на рынке инновационные сервисы».

«Нетмонет» готовится к «инвестиционной сделке», заявил Forbes совладелец сервиса Георгий Высоцкий. По его словам, сделку планируют закрыть до конца февраля, но подробности он не сообщил.

По данным СПАРК, которые приводит Forbes, товарный знак «Нетмонет» принадлежит ООО «Системы благодарности». По данным базы «Контур.Фокус», компанией владеют Евгений Чуйков (35,5%), Андрей Володин (25,1%), Георгий Высоцкий (21,7%), гендиректор коллекторского агентства VostokFinance Group Кристиан Свен-Михаэль Шуллер (10,08%) и Ольга Жиленко (7,56%).

Согласно базе, в 2019 году выручка ООО «Систем благодарности» составила 37 тысяч рублей, убыток — 497 тысяч рублей.

Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. За год к сервису присоединилось 750 заведений в Москве и регионах, среди которых рестораны, входящие в группы Novikov Group и «Росинтер», а также Maison Dellos, Friends Forever и Correas, рассказывал Высоцкий «Ведомостям».

Эксперты затрудняются оценить сумму сделки из-за отсутствия финансовых показателей. Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars, предположил, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн. Это при условии, что сервис уже обсуживает 1000-1300 ресторанов, хотя бы треть посетителей оставляют чаевые, а средний оборот клиента составляет 10 млн рублей в год — как в среднем в России.

Управляющий партнер венчурного фонда The Untitled Ventures Константин Синюшин оценивает сервис в несколько раз меньше — в 120 млн рублей ($1,6 млн). Но он также добавил, что точно оценивать сервис нельзя из-за отсутствия публичной информации.

Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других крупных банков: «Сбер» с 2016 года развивает SberTips, к сервису, по собственным данным, подключились 730 ресторанов, комиссия банка составляет от 2,2%.

В октябре 2019 года сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду запустил «Тинькофф». В банке заявили, что сервис подойдёт для официантов, барменов, парикмахеров, таксистов, курьеров и других работников сферы услуг, перечисляет представитель банка. Также с его помощью можно делать пожертвования, например, уличным музыкантам и артистам. Банк берёт комиссию в 5% при выводе денег на карты «Тинькофф» и от 5% до 10% — на другие банки.

#новость #альфабанк

12 12 комментариев
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Дима Перегон

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Надеюсь они сделают рекламную кампанию вместе с Монеточкой

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Andreas Lapueros

0

Нетминет 

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Балкон.Ру

Andreas
1
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Dmitri Atname

0

Пользовался сервисом - удобно и просто. Оставил чаевые по оплате через qr-код. Сразу определяется ресторан и конкретный официант.

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alex twit

0

Нет монет - возьмите кредит в альфе
Нет-нет, это не мы, это партнеры

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Комментарий удален

lakoros

0

А чем этот сервис отличается от оплаты по qr коду? Типа "Плати QR" от сбербанка

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Балкон.Ру

lakoros
0

За год к сервису присоединилось 750 заведений в Москве и регионах

А сбер не подключился

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Yegor Yeremenko

0

у чаевых не должно быть посредников

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lakoros

Yegor
0

а что если их сразу включать в стоимость услуги?

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Балкон.Ру

lakoros
0

Вот, почитайте комменты на @Тинькофф Журнале насчет чаевых, больше такого предлагать не будете ))) https://journal.tinkoff.ru/skupye-hate/

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Балкон.Ру

0

.

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Балкон.Ру

0

Хороший сервис, очень удобно. В некоторый ресторанах в визитке помимо QR кода и RFID-метка есть.

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