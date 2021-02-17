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Финансы
Альберт Хабибрахимов

Почему безналичные чаевые в России — миллиардный рынок, которому мешают стереотипы Статьи редакции

Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.

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Терминалы для чаевых Tips+

Зачем банкам онлайн-оплата чаевых и сколько денег на этом рынке

15 февраля 2021 года Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшее время «Альфа-банк» выкупит сервис «Нетмонет», через который посетители заведений могут оставлять чаевые с карты. Представители компании не комментируют возможную сделку, хотя совладелец «Нетмонет» Георгий Высоцкий сказал, что сервис готовится к инвестиционной сделке и планирует закрыть её до конца февраля.

«Альфа-банк» — не первый из российских банков, кто пытается перевести чаевые в безналичный формат. Свои сервисы есть у «Сбербанка» (SberFood и SberTips) и «Тинькофф» (CloudTips). Банк «Русский стандарт» развивает сервис для безналичной оплаты чаевых в партнёрстве с Visa.

Банкам интересны сервисы для безналичной оплаты чаевых, потому что это дополнительный источник дохода, не раз отмечало Frank Media. Например, они смогут зарабатывать на комиссии за оплату чаевых.

Для банков обработка чаевых — ещё один продукт для привлечения клиента на свои основные услуги, считает основатель сервиса «Чаевые просто» Евгений Загоруйко. «К нам часто переходят от банков, когда управляющие устают от того, что банки навязывают им и их гостям банковские услуги», — отметил он.

Онлайн-оплата чаевых — перспективный сегмент, растущий прежде всего за счёт отказа россиян от наличных, объяснили опрошенные vc.ru участники рынка. Кроме этого, запрет Роспотребнадзора на включение чаевых в счёт подстегнул заведения искать новые способы мотивации персонала.

Однако единой оценки объёма этого рынка нет:

  • CloudPayments — «дочка» «Тинькофф», которая развивает CloudTips, оценивает рынок безналичных чаевых в 120 млрд рублей в год, ещё около 40 млрд рублей приходятся на донаты. В среднем рынок онлайн-чаевых растёт на 15% в год, отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
  • Сервис «Чаевые просто» оценивает объём чаевых в сегменте HoReCa в 13 млрд рублей в год.
  • По оценке 2tip, рынок чаевых составляет около 130 млрд рублей в год, из них доля безналичных платежей не превышает 15% (19,5 млрд рублей).
  • Visa не располагает данными об объёме рынка. В Mastercard не ответили на запрос.
  • Представители Ytips затруднились дать оценку.
  • В «Сбербанке» не ответили на запрос. «Альфа-банк» в начале 2020-го оценивал рынок чаевых в «несколько десятков миллиардов рублей в месяц».

По статистике ЦБ, за девять месяцев 2020 года россияне совершили 28,3 млрд операций по банковским картам, чтобы оплатить товары и услуги. Объём таких операций составил почти 22 трлн рублей. Для сравнения, на 1 января 2021 года в обращении было 13,4 трлн рублей наличных.

Как работают сервисы онлайн-чаевых и на чём зарабатывают

Обычно сервисы для онлайн-оплаты чаевых работают на основе QR-кода: получатель создаёт код в личном кабинете и показывает его на экране смартфона или распечатывает (например, на пречеке), а клиент сканирует код и попадает на страницу оплаты.

Так работают, к примеру, «Чаевые просто», «Нетмонет», CloudTips, 2tip, Ytips и совместный сервис Mastercard и платформы Etiquette. Зарабатывают сервисы на комиссии, которую обычно берут с получателей за вывод денег. Среди опрошенных сервисов комиссия в среднем составляет от 5% до 10%.

Есть и другие способы принимать чаевые:

  • В сервисе от Visa официант набирает на POS-терминале сумму чаевых, а посетитель прикладывает карту для оплаты. Комиссия на вывод денег составляет около 5%, её размер определяет «Русский стандарт» как банк-эквайер.
  • Tipbox и Tips+ сдают в аренду терминалы, на которых гость вводит сумму и прикладывает карту или смартфон с NFC. Аренда терминала у Tipbox стоит от 2500 рублей в месяц, у Tips+ — от 1000 рублей в месяц, также сервисы берут комиссию: у Tipbox она составляет до 8% с оборота по чаевым, у Tips+ — от 10% до 20%.

Ключевые показатели сервисов безналичных чаевых

«Чаевые просто»

  • Подключено заведений: 3700. Среди них — рестораны Osteria Mario и Papa John’s, салоны красоты Aldo Coppola и «Белый Сад», отели Marriott и Hyatt.
  • Оставляют чаевые: 135 000 пользователей в месяц.
  • Получают чаевые: 22 000 в месяц.
  • Средняя сумма чаевых: 200 рублей.
  • Комиссия за вывод: 5% от суммы чаевых.

CloudTips

  • Подключено партнёров: 800. Среди них — Lamoda, Gett, iGooods, рестораны Ginza Project, сети барбершопов «Бородач» и «Франт».
  • Оставляют чаевые: сервис позволяет переводить чаевые без регистрации, поэтому данных по количеству отправителей нет.
  • Получают чаевые: 21 000 в январе 2021 года.
  • Средняя сумма чаевых: 163 рубля в январе 2021 года.
  • Комиссия за вывод: 5% для получателей-держателей карт «Тинькофф», до 10% для клиентов других банков.

2tip

  • Подключено заведений: 500. Среди них — сеть Brasserie Lambic, рестораны из Novikov Group, а также отели Marriott и фитнес-центры X-Fit. Управляющий партнёр 2tip Роман Агеев отметил, что владельцы заведений могут подключать несколько сервисов, поэтому списки клиентов могут пересекаться.
  • Оставляют чаевые: 8000-9000 пользователей в месяц..
  • Получают чаевые: около 11 000 в месяц..
  • Средняя сумма чаевых: 300-400 рублей.
  • Комиссия: 5% с поступивших чаевых.

Visa и «Русский стандарт»

  • Подключено партнёров: 460, которые используют 1400 платёжных терминалов.
  • Оставляют чаевые: более 8000 пользователей в месяц.
  • Получают чаевые: не поделились данными.
  • Средняя сумма чаевых: 142 рубля.
  • Комиссия: от 5% за вывод на карту.

Ytips

  • Подключено заведений: 200. Среди них — барбершопы TopGun, салоны красоты Fen Dry Bar, хостел Plants & Friends. По словам представителя сервиса, они пробовали подключать аптеки, но «не пошло».
  • Оставляют чаевые: около 15 000 в месяц.
  • Получают чаевые: 700 в месяц.
  • Средняя сумма чаевых: 140 рублей.
  • Комиссия: 10% или 7% для сетей больше трёх заведений. «Сейчас мы хотим предложить гостям заведений брать комиссию на себя — при переводе клиент сможет увидеть комиссию и увеличить на эту сумму чаевые, поставив галочку», — поделился представитель Ytips.

Представители «Нетмонет» и «Сбера» (SberFood и SberTips) не ответили на письма vc.ru. В Mastercard не предоставили комментарий на момент написания заметки.

Что мешает развитию сервисов безналичных чаевых

Основным стоп-фактором участники рынка называют стереотипы управляющих заведений и официантов.

Для владельцев подключение системы онлайн-чаевых не приоритетная задача, они часто пытаются отложить подключение, отметил представитель Ytips.

Официантов смущает комиссия и волнует вопрос, не придётся ли платить налоги с чаевых, полученных через онлайн-сервис. В итоге они считают, что смогут заработать больше, если будут брать чаевые наличными или принимать переводы на карту. Российский Минфин признал перечисление чаевых в безналичной форме дарением, и потому оно налогом не облагается.

Многие официанты говорят, что им перекинут деньги на карту напрямую, но только особо лояльные гости, которым очень понравилось обслуживание, готовы открыть приложение банка, вбить номер карты и сделать платеж.

Более того, у многих гостей карты кредитные, по которым они копят кэшбэк. Они знают, что при переводе с кредитной карты на карту официанта им придётся заплатить комиссию, которая часто составляет более 300 рублей, поэтому они не оставляют чаевых.

Евгений Загоруйко
основатель сервиса «Чаевые просто»

Некоторые заведения довольно консервативны и не спешат подключать новые сервисы, так как считают, что им достаточно тех способов приёма чаевых, которые они уже используют.

Кроме этого, некоторых сотрудников из сферы услуг отпугивает наличие комиссии. Им кажется, что наличными, без комиссии, они получат чаевых больше. Хотя на самом деле это работает с точностью до наоборот: сейчас, когда доля безналичных платежей в экономике непрерывно растёт, всё меньше людей носят с собой наличные.

Дмитрий Спиридонов
сооснователь и гендиректор CloudPayments

Для роста также не хватает заинтересованности самих заведений в продвижении безналичных чаевых среди посетителей, отметил Агеев из 2tip. Один из таких способов — печать QR-кода на предварительном чеке, но это не так заметно, как рекламные пространства в самом заведении, пояснил он.

#чаевые

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Задрали с этими чаевыми везде. Скоро нельзя будет выйти из дома, не дав чаевых консьержу.

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Перси Джексон

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0

Есть же уже платные лифты: сунул монетку, можешь ехать. Осталось поставить в лифте банковский терминал

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sardelkin

4

когда институт чаевых отомрёт уже, сколько можно, у нормального сервиса нет скрытых платежей и всё уже включено в стоимость

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Alex Ringis

1

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BAHO79

1

мне очень понравилась ваша статья)

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ilia

0

Уж тут эти сервисы могли бы делать деньги на "выдать официанту бесплатную карту - чтобы чаевые - а потом и не чаевые - он тратил по ней, будем зарабатывать на комиссиях по транзакциям", но нет - спешат содрать и тут, сразу - за вывод...

Если бы оплата была "отсканировал код на чеке - провел оплату и при ней же чаевые", то ок еще, а вот платить картой по терминалу, после чего еще сканировать что-то-открывать чтобы чаевые...

Ну и у меня одного вопрос про "а чаевые ведь зачастую делятся на смену - чтобы и работники кухни, которые не меньше работают для положительного впечатления гостя - как они будут получать чаевые"?

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