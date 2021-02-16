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Финансы
Евгения Евсеева

Годовой отчёт «Яндекса»: выручка выросла на 24%, треть её принёс сегмент «Такси» Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и 2020 год.

Консолидированная выручка «Яндекса» в четвёртом квартале выросла на 39% год к году и составила 71,6 млрд рублей. За год выручка компании выросла на 24% по сравнению с 2019 годом и составила 218,3 млрд рублей.

Выручка без учета показателей «Маркета» в четвертом квартале выросла на 24% год к году и составила 63,9 млрд рублей. За год — на 17% и составила 206 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль без учета показателей «Маркета» в четвёртом квартале выросла на 41% год к году и составила 9,8 млрд рублей, за год — на 2% и составила 28,5 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки в четвёртом квартале впервые составила почти половину от всей выручки «Яндекса» — 46% (в третьем квартале 2020 года — 43%). В 2021 году компания ожидает рост выручки до 47% — от 305 до 320 млрд рублей.

  • Устройства с голосовым помощником «Алисой» принесли в четвертом квартале 1,93 млрд рублей, за год — 3,7 млрд рублей. Это сумма, которую компания заработала со всех проданных собственных и партнёрских устройств с голосовым помощником.
  • Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 31% от всей выручки «Яндекса». Выручка всего сегмента в четвёртом квартале выросла на 54% до 22,3 млрд рублей, за год — на 49% и составила 68 млрд рублей. Число поездок в такси-сервисах выросло на 17%.
  • Выручка «Драйва» практически не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2019 года и составила 2,5 млрд рублей. Каршеринг второй квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она составила 92 млн руб, отметили в компании.

  • Количество складов «Яндекс.Лавки» в декабре 2020 года достигло 270 штук.

  • Выручка «Медиасервисов» выросла на 118% год к году и составила 2,9 млрд рублей. Количество подписчиков «Яндекс.Плюс» за год выросло на 152% и достигло 6,8 млн пользователей.
  • Дневная аудитория «Дзена» в декабре 2020 выросла до 20,3 млн пользователей. Выручка сервисов объявлений в четвёртом квартале выросла на 13% год к году и составила 1,8 млрд рублей.
  • Оборот всего сегмента электронной торговли (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов из магазинов в «Еде») в четвёртом квартале вырос на 127%. Доля сторонних продавцов на маркетплейсе удвоилась за год и в четвёртом квартале достигла 63,5%.
  • Выручка «Маркета» в четвёртом квартале выросла на 17% год к году и составила 8,7 млрд рублей.

#новость #яндекс

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Служебный Макс

7

По вашему маршруту повышенный спрос...

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KINCH

1

Развивались в IT, а стали обычными бомбилами.

"Э, павышенный спрос, да! Меньше, чем за пицот не поеду!"

 Пичаль 😥

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Окончательный крюк

0

Ни в жизнь не поверю, что каждый день 20млн людей заходят в Дзен.
Не может быть такого количества копрофилов

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Константин Суворов

Окончательный
3

Если учитывать просто заход в приложение Яндекс, где говностатьи из Дзена вылазят иногда выше новостей, то вполне возможно ;D

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Карен Арсенович

0

Да? А на стоимости бумаг не чувствуется(

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Александр Якунин

Карен
1

Там капитальные затраты увеличились, они офис строят.

А рост выручки от такси известен и ожидаемым был еще 11 февраля в отчёте втб

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Карен Арсенович

Александр
0

Строительство офиса с нулевым циклом при таких объемах финансирования, капля в море)

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Сергей Ермилов

0

Осенью было понятно, что в этой компании делают всё, чтобы нарисовать в отчете, что "выручка «яндекса» в четвёртом квартале выросла на 39%". Так мало вебмастерам яндекс еще не платил никогда. Пробили дно, зато нарисовали отчет.

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Иван Расторгуев

Сергей
0

А что случилось с выплатами? Если на цифрах

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Алексей Афанасьев

0

А есть понимание выручки по рекламе? Директ никто не отменял. У меня средняя цена клика ~280р...

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Сергей Ермилов

Алексей
0

Всю осень работали и может даже работают до сих пор ботофермы по скликиванию директа. Кому выгодно - вопрос риторический.

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Никитин Максим

0

Когда читаешь такие новости о росте Яндекса, понимаешь, что у тебя в бизнесе, если что и растет, так это стоимость привлечения клиента из Яндекс. Директ. 

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Евгений Алферов

0

"Выручка от интернет-рекламы от нашей рекламной сети снизилась на 9% в 4 квартале 2020 года по сравнению с 4 кварталом 2019 года и составила 8% от общей выручки. Снижение в первую очередь связано с негативным влиянием COVID-19 на активность рекламодателей в партнерской сети, а также с уменьшением рекламного инвентаря у некоторых наших партнеров." - переведено из отчета. Мне кажется, сделан не совсем верный вывод. Мне кажется, что рекламодатели начали сваливать не из-за негативного влияния Ковида (на поиске то все растет), а из-за навязывания собственных площадок без возможности их отключения (типа Дзена/Картинок и т.д.) с отсутствующей возможностью оплаты по CPA на конверсию "Успешная оплата". В итоге куча людей получили миллион пустых заявок и без возможности от них избавится. И судя по тому, что Яндекс обратно вернул возможность их отрубать + добавил CPA по оплате + активно начал банить сетки Дзен-каналов требуя паспортные данные для вывода денег - думаю, Яндекс и сам понимает, что дело не в Ковиде)

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Александр Полевой

0

Чета маржа сильно просела и вообще не на уровне ИТ компании.

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