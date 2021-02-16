Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и 2020 год.

Консолидированная выручка «Яндекса» в четвёртом квартале выросла на 39% год к году и составила 71,6 млрд рублей. За год выручка компании выросла на 24% по сравнению с 2019 годом и составила 218,3 млрд рублей.

Выручка без учета показателей «Маркета» в четвертом квартале выросла на 24% год к году и составила 63,9 млрд рублей. За год — на 17% и составила 206 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль без учета показателей «Маркета» в четвёртом квартале выросла на 41% год к году и составила 9,8 млрд рублей, за год — на 2% и составила 28,5 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки в четвёртом квартале впервые составила почти половину от всей выручки «Яндекса» — 46% (в третьем квартале 2020 года — 43%). В 2021 году компания ожидает рост выручки до 47% — от 305 до 320 млрд рублей.

Устройства с голосовым помощником «Алисой» принесли в четвертом квартале 1,93 млрд рублей, за год — 3,7 млрд рублей. Это сумма, которую компания заработала со всех проданных собственных и партнёрских устройств с голосовым помощником.

Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 31% от всей выручки «Яндекса». Выручка всего сегмента в четвёртом квартале выросла на 54% до 22,3 млрд рублей, за год — на 49% и составила 68 млрд рублей. Число поездок в такси-сервисах выросло на 17%.

Выручка «Драйва» практически не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2019 года и составила 2,5 млрд рублей. Каршеринг второй квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она составила 92 млн руб, отметили в компании.

Количество складов «Яндекс.Лавки» в декабре 2020 года достигло 270 штук.

Выручка «Медиасервисов» выросла на 118% год к году и составила 2,9 млрд рублей. Количество подписчиков «Яндекс.Плюс» за год выросло на 152% и достигло 6,8 млн пользователей.



Дневная аудитория «Дзена» в декабре 2020 выросла до 20,3 млн пользователей. Выручка сервисов объявлений в четвёртом квартале выросла на 13% год к году и составила 1,8 млрд рублей.



Оборот всего сегмента электронной торговли (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов из магазинов в «Еде») в четвёртом квартале вырос на 127%. Доля сторонних продавцов на маркетплейсе удвоилась за год и в четвёртом квартале достигла 63,5%.

Выручка «Маркета» в четвёртом квартале выросла на 17% год к году и составила 8,7 млрд рублей.

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