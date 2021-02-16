Сферы интересов фонда — развлечения, образование, здравоохранение и финансы.

Международная венчурная компания Flashpoint (ранее — Buran VC) запустила фонд Flashpoint Secondary Fund, рассказали vc.ru в компании. Он будет выкупать доли ранних инвесторов в стартапах поздних стадий.

Целевой размер фонда — $200 млн. По собственным данным, он уже привлёк около половины этой суммы. Фонд будет выбирать стартапы в сферах развлечений, образования, здравоохранения и финансов.

География для инвестиций — Центральная и Восточная Европа, Израиль, Финляндия, страны Балтии и СНГ.

В Flashpoint Secondary Fund вложились в том числе основатели и бывшие владельцы сервиса для онлайн-игры в покер PokerStars — фэмили-офис Шейнберг, рассказали в компании. Сейчас владелец PokerStars — канадская Stars Group. Других инвесторов в Flashpoint пока не раскрывают.

Финансисты Михаил Салонтаи и Александр Коноплястый запустили Flashpoint в 2012 году, это уже пятый фонд. По собственным данным, суммарная стоимость активов под управлением компании составляет $350 млн без учёта нового фонда. Среди российский стартапов в портфеле — ivi, Dostavista и другие.