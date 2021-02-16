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Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными об исполнительных листах для борьбы с отмыванием денег Статьи редакции

Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года.

4 4 комментария
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Об этом говорится в методических рекомендациях Банка России, которые уже согласованы с Росфинмониторингом. Так ЦБ планирует бороться с недобросовестным оборотом исполнительных листов и фиктивным судебным делами — по данным регулятора, количество таких случаев за десять месяцев 2020 выросло в 1,9 раза.

Сейчас по закону «Об исполнительном производстве» банк, получивший исполнительный лист, не может отказать клиенту, даже если у него есть подозрения, что цель перевода — отмывание или обналичивание денег.

Из новых рекомендаций ЦБ следует, что данными о листах будут обмениваться банки, которые обслуживают и должников, и взыскателей. Организация, которая посчитала исполнительный лист подозрительным, маркирует денежный перевод по нему, указывая особый код транзакции в реквизитах.

Информация о сомнительных операциях должна «незамедлительно» передаваться банкам, которые обслуживают получателей денег по исполнительным листам и обналичивают их. Передача может идти по телефону, электронной почте или другому каналу, но банковская тайна должна соблюдаться, следует из документа.

ЦБ рекомендует банку-получателю этих данных «учитывать их во внимание», в частности, отказывать клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если банк за год получит два подобных сообщения из разных организаций, он сможет в дальнейшем больше не обслуживать клиента, пишет РБК. Эта информация также передаётся в Росфинмониторинг.

В январе Банк России и Минюст предложили запретить выплаты по исполнительным листам за границу для борьбы с отмыванием денег. Компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации для получения денег.

#новость #цб #банки

4 4 комментария
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Fumar mata

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Если банк за год получит два подобных сообщения из разных организаций, он сможет в дальнейшем больше не обслуживать клиента.

Откуда этот бред? 

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Алейченко Сергей

Fumar
2

Народ не должен зарабатывать и жить нормально. Народ должен президенту‼️, и служить в нищете своему господину😂

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Роман Александров

1

Почему-то прочел "метафизических рекомендациях Банка России"

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Fumar mata

0

Вы когда новости перепечатываете, то хоть источник указывайте.

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