Банки смогут расторгнуть договор с недобросовестным клиентом, если на него пожалуются два раза в течение года.

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Об этом говорится в методических рекомендациях Банка России, которые уже согласованы с Росфинмониторингом. Так ЦБ планирует бороться с недобросовестным оборотом исполнительных листов и фиктивным судебным делами — по данным регулятора, количество таких случаев за десять месяцев 2020 выросло в 1,9 раза.

Сейчас по закону «Об исполнительном производстве» банк, получивший исполнительный лист, не может отказать клиенту, даже если у него есть подозрения, что цель перевода — отмывание или обналичивание денег.

Из новых рекомендаций ЦБ следует, что данными о листах будут обмениваться банки, которые обслуживают и должников, и взыскателей. Организация, которая посчитала исполнительный лист подозрительным, маркирует денежный перевод по нему, указывая особый код транзакции в реквизитах.

Информация о сомнительных операциях должна «незамедлительно» передаваться банкам, которые обслуживают получателей денег по исполнительным листам и обналичивают их. Передача может идти по телефону, электронной почте или другому каналу, но банковская тайна должна соблюдаться, следует из документа.

ЦБ рекомендует банку-получателю этих данных «учитывать их во внимание», в частности, отказывать клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если банк за год получит два подобных сообщения из разных организаций, он сможет в дальнейшем больше не обслуживать клиента, пишет РБК. Эта информация также передаётся в Росфинмониторинг.