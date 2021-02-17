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Финансы
Евгения Евсеева

CNBC: оценка SpaceX Илона Маска выросла до $74 млрд Статьи редакции

В августе 2020 года инвесторы оценивали компанию в $46 млрд.

  • SpaceX привлекла $850 млн через продажу акций, пишет CNBC со ссылкой на источники, близкие к последнему инвестраунду компании.
  • По словам источников, это позволило увеличить оценку компании примерно до $74 млрд. При этом один из них сообщил сообщил CNBC, что компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.
  • SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей Starlink за три месяца. Компания отметила в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников.
  • В феврале Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке.
  • В августе 2020 SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорили источники Bloomberg.

#новость #spacex

693 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Anton Chernov

1

В книге Эшли Вэнса об Илоне Маске уже было все предсказуемо. То, что он станет самым богатым человеком планеты, Tesla - самой дорогой автомобильной компанией в мире и т.д. В итоге, SpaceX построит переходную станцию на орбите Луны, город на Марсе, Starlink будет повсюду (будущий межпланетный Интернет), Tesla создаст летающие автомобили... Да и вообще, мы живём в прекрасное время. Сейчас пишется история небывалых масштабов. Мне многие аналитики говорили скинуть акции компании Tesla по 170-174$ за штуку, что компания вот-вот умрет, но я не верил в это и знал, что Илон не позволит умереть своей компании. (А вы бы позволили умереть своему «ребенку»!?) Этот человек никогда не сдастся. Лично для меня, Маск - потрясающий пример человека, который решает кучу проблем и не сгибается. Конечно, все мы разные, но будьте как Илон в своей сфере деятельности и вы добьётесь нереальнейших успехов.

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Nan Nan

Anton
0

Больше похоже на попытку успокоить самого себя и убедить себя в том, что акции будут только расти :) 

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Anton Chernov

Nan
0

Это никому неизвестно. Одни говорят, что акции Tesla - пузырь, другие, что они будут расти и расти. Но, тем не менее, компания выпустила почти 500 000 автомобилей в 2020, в неё не верил никто, а они сделали это! Посмотрим, к чему все приведёт. А насчёт акций, я их больше не держу. 😅

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Телевизионный мангал

1

"Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса".
https://www.rbc.ru/business/09/01/2021/5ffa09049a7947ff068231df

Так-так..

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