Оценка SpaceX Илона Маска выросла до $74 млрд — CNBC Статьи редакции
В августе 2020 года инвесторы оценивали компанию в $46 млрд.
- SpaceX привлекла $850 млн через продажу акций, пишет CNBC со ссылкой на источники, близкие к последнему инвестраунду компании.
- По словам источников, это позволило увеличить оценку компании примерно до $74 млрд. При этом один из них сообщил CNBC, что компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.
- SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей Starlink за три месяца. Компания отметила в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников.
- В феврале Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке.
- В августе 2020 года SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорили источники Bloomberg.
В книге Эшли Вэнса об Илоне Маске уже было все предсказуемо. То, что он станет самым богатым человеком планеты, Tesla - самой дорогой автомобильной компанией в мире и т.д. В итоге, SpaceX построит переходную станцию на орбите Луны, город на Марсе, Starlink будет повсюду (будущий межпланетный Интернет), Tesla создаст летающие автомобили... Да и вообще, мы живём в прекрасное время. Сейчас пишется история небывалых масштабов. Мне многие аналитики говорили скинуть акции компании Tesla по 170-174$ за штуку, что компания вот-вот умрет, но я не верил в это и знал, что Илон не позволит умереть своей компании. (А вы бы позволили умереть своему «ребенку»!?) Этот человек никогда не сдастся. Лично для меня, Маск - потрясающий пример человека, который решает кучу проблем и не сгибается. Конечно, все мы разные, но будьте как Илон в своей сфере деятельности и вы добьётесь нереальнейших успехов.
Это никому неизвестно. Одни говорят, что акции Tesla - пузырь, другие, что они будут расти и расти. Но, тем не менее, компания выпустила почти 500 000 автомобилей в 2020, в неё не верил никто, а они сделали это! Посмотрим, к чему все приведёт. А насчёт акций, я их больше не держу. 😅
А Toyota продала 9,53 млн машин в 2020 году
Так акции - это вера в будущее. Рынку акций не интересно настоящее) Что будет делать тойота и остальные, когда беспилотка докажет свою состоятельность всецело и полностью? Маск просто создаст сеть беспилотников и убедит мир что ради безопасности пилотировать автомобиль вручную ныне запрещено) Да нескоро это может быть будет. Но если будет, то уже Tesla покажет 9.5млн. а то и больше)
Так ведь Тойота и остальные тоже занимаются автопилотом и электромобилями. И продают куда больше электромобилей, чем Тесла. Вы так говорите, будто эта технология - какой-то секретный ингридиент Тесла, который никому больше недоступен и ни у кого его нет.
Кто и куда продает больше электромобилей?
Остальные - да, тоже занимаются и автопилотами и автомобилями. Кто-то успешно, кто-то пока не очень.
У Tesla уже есть ~1 млн устройств на дорогах для обучения их автопилота. У других эти цифры скромнее. А помимо алгоритмов, над которыми сидят разработчики, важны еще и базы для обучения их нейронок. У Tesla эта база сейчас, судя по всему, наиболее крупная.
Хм, значит я ошибся. Это только в европе Тесла хуже продаётся, чем другие электрокары. Но суммарно все бренды вместе взятые больше Теслы продают) Да, они лидеры рынка, но не имеют даже 50%. На картинке кстати не указан VW e-Golf, а его продали 41 300 раз. Ну и притяну за уши - Audi e-Tron тоже Volkswagen принадлежит. Суммарно же VW Group продала 145 100 автомобилей. Это уже треть от Теслы.
Навскидку не нашел за весь год, но вот за январь-сентябрь, почти весь год. У VW как раз около трети.
По европе не нашел общей статистики по брендам, но в 2019 одна из моделей Tesla лидировала, в 2020 на втором месте после Renault. Статистика ниже, конечно, но не так все плохо)
ну тойота не может обучать автопилот на существующих машинах, в их машинах нету компьютеров и железа. у теслы считайте что во всех ее машинах стоит софт и компьютеры которые обучают автопилот. это дает им технологический разрыв с тойотой в годы. считайте что тойота еще не начинала заниматься автопилотом а только купила книжку "автопилот для чайников"
кстати. тойота не продает больше электромобилей чем тесла, это вы откуда взяли?
популярная модель тойота приус электромобилем не является в общепринятой терминологии. это гибрид.
а 500 тыс электромобилей в год не продает вообще ни одна компания.
с чего вы взяли про тойоту?
Секретный ингредиент Теслы - экосистема, включающая огромную сеть электрозаправок. В подобное пока никто из конкурентов вкладываться не хочет.
Простите, а вы за рулём своего авто в плохую погоду по чему ориентируетесь, по спутниковым радарам и инфракрасным лидарам, или всего лишь по двум, встроенным в голову, камерам?
ну тойота годами продает машины. а Тесла - это если так посмотреть, первая новая компания лет наверное за 70, которая продала 500 тыс машин в год.
то есть все автопроизводители они на рынке так или иначе уже очень давно, а примерно с 1960-1970 года новых уже не появлялось, возможно и до этого.
Тесла это первый за вот 50-70 лет новый автопроизводитель который вышел на массовый рынок.
и вот этот факт это сильно из ряда вон. тойота не сможет выйти на новый для себя рынок и стать там лидером. она уже на пенсии. пенсия у нее хорошая, можно жить хорошо. но ничего нового в ней уже не будет.
9.53 миллиона как продавала так и будет продавать, потом может постепенно снизится и закроется но лет через 100.
а у теслы есть рост, причем такой, 30-50% в год, не шутки.
В таком случае apple тоже была на пенсии в конце 1990 - начале 2000 и ничего нового по мнению обывателей она представить не могла и вообще должна была закрыться через пару лет , а еще у нас на пенсии все крупные банки и был такой же молодой и перспективный (как тесла) финтех стартап из германии Wirecard , который должен был перевернуть платежные системы в европе , ну и где сейчас те же пенсионеры из дойч банк , а где wirecard , никто не знает будущего и завтра тоета может купить теслу , а святой илон отправится на небо колонизировать марс ))
Одни говорят, что акции Tesla - пузырь, другие, что они будут расти и расти
Здесь нет противоречия.
Акции Tesla — пузырь. Они будут расти и расти.
Тут зависит от того, с какой стороны на всё это смотреть. Если со стороны людей, которые ориентируются только на фундаментальный анализ - в фондовый рынок сейчас даже лезть нельзя. А выросшие активы необходимо активно продавать и выводить в кэш. Какие могут быть инвестиции, если они даже не окупятся. Потому что весь мир превратился в пузырь.
Если смотреть со стороны нового поколения при поддержке почти всей банковской сферы в мире - то реальная стоимость компаний теперь оценивается по другому: если кто-то готов платить за это столько денег, значит оно столько стоит. И не важно абсурд это или нет. Новые технологии тоже играют на стороне этого лагеря.
Это похоже на конфликт отцов и детей. Натурально. Дети пока побеждают.
Правильные слова. Мне нравится машина тесла за счёт вау эффекта, но в плане общественной пользы сама компания тесла сильно отстаёт от тойоты, фольксваген, рено и так далее. А в долгосрочной перспективе вложение в акции компаний производящие больше пользы наименее рискованные
Сейчас вообще уникальное время - ядерное оружие подарило человечеству 70 лет без мировых и больших воин, и сейчас самое то развивать хай-тек, но некоторые дебилы все еще занимаются экономическими войнами за газопровод и санкциями, когда самое время объединить усилия.
Особенно если учесть, сколько бюджета стран сливается в военный сектор. Там, наверное, за один год хватило бы и на лунную и на марсианскую колонии)
Ну я имел в виду глобальный бюджет на военку, среди всех стран. За 2020 год выходит почти $2 трлн.
По прикидке Маска, напирмер, марсианская колония обойдется в $100 млрд - $10 трлн.
Мировой бюджет военки - как раз где-то между этими цифрами.
Забавно, правда?)
Естественно, все не так просто. Но если смотреть на ситуацию в целом - Земля может себе позволить финансировать марсианскую колонию. И это даже не затронет какие-то жизненно важные сегменты (если опустить фактор сдерживания, естественно).
да не надо это никому. Что на том марсе делать? В терраформирование мы еще не умеем, залежеи чего-то ценного даже если и есть - транспортировка убьёт любую ценность. Нету смысла кроме красивой идеи о цветущих яблонях там, да и та современной молодежи неизвестна скорее всего :)
а обьединить усилия это с кем и как например?
А почитай кто сейчас на МКС работает. Эти же страны. Как только престарелые мудаки сенаторы в США перестанут хернёй заниматься тряся санкциями по всему миру - тогда и будет вам освоение космоса.
Комментарий удален
Эти как ты выражаешься "гниды" типа России обеспечивали всю серьезную космическую программу человечества, запуская экипажи к МКС последние 11 лет, так на минуточку. Так что помалкивал бы лучше.
Роверы к Марсу тоже Россия запускала?
А какой от них толк? Поковырять пустыню буром? И что дальше? Все серьезные исследования предполагают участие живых людей.
И правильно советовали. Бизнес, сконцентрированный вокруг одного мессии — это уже не бизнес, а культ. Он высокорискован и нестабилен. Маленький тромбик и пиши прощай всей империи. Вкладываться в такое мероприятие можно только по фану или очень малым % портфеля (2-3%). ИМХО, разумеется.
Органический колос
маск ишет деньги, а решают проблеммы другие люди. маск отличается от большинства тем что имея бабло мечтает не о шлюхах а о марсе, молодец. но давайте не будем забывать что цена теслы выше рынка раз в 10. и что маск не инженер а визионер. классно что он научился брать деньги на новые разработки - плохо что методы не основанны на рынке, а основанны на "нью васюках" бендера. обешать побольше и нагнетать хайп.
Нет никакого смысла в городе на Марсе, потому что и итоге человечество будет создавать на Марсе полный аналог Земли, чтобы нормально жить, а надо ли это? Я считаю что гораздо важнее развивать идею космических станций и кораблей-ковчегов.
Мы можем вымереть
Можете вместо "мы" вставить список ф.и.о., или хотя бы перечень стран/территорий/наций - без ложной толерантности?
P.S.Чтобы не сочли мой вопрос риторическим, выскажу предположение, что начав составлять любой из предложенных списков, Вам придется порыться в демографических таблицах, и там Вас ждёт много нового ...
О росте населения думал? Или ты предлагаешь начинать искать решение проблемы когда нас будет миллиардов 15? А будут ли тогда свободные ресурсы для этого?
Органический
тоесть ты думаешь тесла ростет потомучто биржа стала дофига этичной и все заботятся о перелетах? вот когда в нью васюках построят международный аэропорт он станет центром мировых шахмат, а когда маск полетит на марс тогда тесла точнг станет прибыльной и принесет миллиард в месяц... ахах
чем более пафосные у тебяпланы и понты, тем больше стоит твои фаетазии
"Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса".
https://www.rbc.ru/business/09/01/2021/5ffa09049a7947ff068231df
Так-так..
Любой разумный человек понимает что никакого заселения Марса не будет пока человечество еле-еле болтается на орбите с переменным успехом (МКС вообще ничем особо не отличается от Мира по своей сути, никакого прогресса).
Ну а Маск, типичный хайпожор который ради циферок на бирже срёт в твиттере, а тупые хомячки ведутся бросаясь скупать/продавать акции ))
Как можно сначала в коменте нести разумное зерно, а потом показать максимум тупости.
Телевизионный мангал
Вас волнуют слишком земные сути. Хомячки какие-то, акции, кто кому чего продал... Взгляд на реальность бомжа, которому лишь бы бутылку сдать.
Бросайте это вот всё. Вылезайте из подвала на свет божий.
... на свет бомжий ))
Телевизионный
".. А в Десятом полководцы - все утоплены в колодцах.
И вассалы восстать норовять" с
да по сути ничего не отличается ни от чего по своей сути.
в принципе колесо вон когда изобрели? до нашей эры? и какой прогресс в колесах с тех пор?
принципиально особо никакого.
Маск мастер надувания пузырей. Никто не смотрит на финансовые показатели, только на медиа образ Маска.
Да!
Поэтому пузыри Маска не пускают ракеты, не лидируют по продажам электрокаров, не создают нейронки, которые обыгрывают людей в играх, не создают наиболее продвинутый алгоритм обработки естественного языка. Одни пузыри.
Речь идёт про финансовые показатели, они очень слабые. Вся надежда на светлое будущее, что там пойдет заработок.
Маск и делает будущее.
Телевизионный
Мы реалисты. И привыкли эту нашу всю реальность засирать и ненавидеть.
Вот наступит это ваше будущее, тогда и видно станет. А пока тут оно не там.
Да, так работает большинство компаний, к которым он причастен.
Пока этот принцип лучше всего показывает SpaceX. Они тоже работали с надеждой на светлое будущее. Это будущее было реализовано через Falcon 9, Crew Dragon. Сейчас следующая итерация со Starship и Starlink (оба направления уже показывают неплохие результаты).
То же самое можно сказать и про Tesla, и про Neuralink, и про OpenAI.
Если поставить Рагозина управлять SpaseX, чем бы всё это кончилось?
Телевизионный мангал
Интересней иное допустить. Если бы такой Илья Маскин был БЫ у нас. Как все эти господа "хахахаха" нализывали бы ему яйки. В очередь бы выстроились, друг друга ебаша за право.
Но пока им деваться некуда. Сосут то, что дано, и "хахаха" из себя давят как могут. Не всегда, при чем, хотя бы примерно похоже. Отплёвываются потом по любому или крестятся истово. Двумя руками, чтобы уж точно.
Илья Маскин у нас бы сидел или иммигрировал, к сожалению( Могу вспомнить изобретателя по солнечным батареям из Кубани, который чуть не сел на 11 лет за то, что заказал запрещенный растворитель по почте. Или про кредит почти в 500 млн долл от правительства США, на который Маск запустил производство model S.
Все восторгаются Маском, при этом забывая, что огромную роль в его успехе сыграла среда, в которой он работает.
Телевизионный
Рука жму. Хуже агроненависти к чему-то или кому-либо - только щенячьи поскакухи от радости.
Мы русские, чо уж. Народ в целом нордический, бдительный. Ни то, ни другое "не к лицу воину".
Посмотри на НАСА - без частников тоже ничего интересного из себя не представляет. Проблема Роскосмоса изначально в том что он был очень прочно сплавлен с Министерством обороны, то есть Королев и вот эти все ребята делали в первую очередь ракеты для военных, от этого и большой уровень секретности и невозможность раздать заказы частникам (как сделала НАСА в лунной программе, без частников бы пупок надорвали). И до сих пор такая ситуация - практически каждая ракета имеет военную модификацию.
А еще бюджет там сливается в карманы очень солидными темпами.
Когда инженеры в РК получают 30к рублей зп - не стоит рассчитывать на прорывные разработки или какой-то энтузиазм (имею в виду желание рабочих думать, предлагать).
А из-за своей напыщенности уже не попали в проект Gateway (на свою станцию бюджета у РК нет). Ангара была никакой еще проектом, и только к 2025-2027 со скрипом сможет зменить Протоны. От Енисея тоже недавно фактически отказались - будут что-то мудрить, переделывать или перебрасывать все на тяжелый вариант Ангары. И это после того как они 4-5 раз меняли ракету для своей Федерации.
То есть, среди руководства даже нет четкого понимания, плана разработки. Меняют идеи и планы каждые полгода и по факту даже если и были разумные идеи - они загибаются еще до этапа проектирования.
Посмотрим, что этот год принесет компании, лично я думаю, что будет только рост
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