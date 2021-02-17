Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Евгения Евсеева

Оценка SpaceX Илона Маска выросла до $74 млрд — CNBC Статьи редакции

В августе 2020 года инвесторы оценивали компанию в $46 млрд.

  • SpaceX привлекла $850 млн через продажу акций, пишет CNBC со ссылкой на источники, близкие к последнему инвестраунду компании.
  • По словам источников, это позволило увеличить оценку компании примерно до $74 млрд. При этом один из них сообщил CNBC, что компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.
  • SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей Starlink за три месяца. Компания отметила в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников.
  • В феврале Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке.
  • В августе 2020 года SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорили источники Bloomberg.

#новость #spacex

3553 просмотров
81 81 комментарий
21
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spacex"], "comments": 81, "likes": 21, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 209823, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Feb 2021 08:09:26 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
81 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Chernov

21

В книге Эшли Вэнса об Илоне Маске уже было все предсказуемо. То, что он станет самым богатым человеком планеты, Tesla - самой дорогой автомобильной компанией в мире и т.д. В итоге, SpaceX построит переходную станцию на орбите Луны, город на Марсе, Starlink будет повсюду (будущий межпланетный Интернет), Tesla создаст летающие автомобили... Да и вообще, мы живём в прекрасное время. Сейчас пишется история небывалых масштабов. Мне многие аналитики говорили скинуть акции компании Tesla по 170-174$ за штуку, что компания вот-вот умрет, но я не верил в это и знал, что Илон не позволит умереть своей компании. (А вы бы позволили умереть своему «ребенку»!?) Этот человек никогда не сдастся. Лично для меня, Маск - потрясающий пример человека, который решает кучу проблем и не сгибается. Конечно, все мы разные, но будьте как Илон в своей сфере деятельности и вы добьётесь нереальнейших успехов.

Ответить

Nan Nan

Anton
10

Больше похоже на попытку успокоить самого себя и убедить себя в том, что акции будут только расти :) 

Ответить

Anton Chernov

Nan
7

Это никому неизвестно. Одни говорят, что акции Tesla - пузырь, другие, что они будут расти и расти. Но, тем не менее, компания выпустила почти 500 000 автомобилей в 2020, в неё не верил никто, а они сделали это! Посмотрим, к чему все приведёт. А насчёт акций, я их больше не держу. 😅

Ответить

Ivan Seliukov

Anton
13

А Toyota продала 9,53 млн машин в 2020 году

Ответить

Артём Сергеевич

Ivan
0

Так акции - это вера в будущее. Рынку акций не интересно настоящее) Что будет делать тойота и остальные, когда беспилотка докажет свою состоятельность всецело и полностью? Маск просто создаст сеть беспилотников и убедит мир что ради безопасности пилотировать автомобиль вручную ныне запрещено) Да нескоро это может быть будет. Но если будет, то уже Tesla покажет 9.5млн. а то и больше)

Ответить

Victor Cold

Артём
7

Так ведь Тойота и остальные тоже занимаются автопилотом и электромобилями. И продают куда больше электромобилей, чем Тесла. Вы так говорите, будто эта технология - какой-то секретный ингридиент Тесла, который никому больше недоступен и ни у кого его нет.

Ответить

Stas Klymenko

Victor
3

Кто и куда продает больше электромобилей? 

Остальные - да, тоже занимаются и автопилотами и автомобилями. Кто-то успешно, кто-то пока не очень. 
У Tesla уже есть ~1 млн устройств на дорогах для обучения их автопилота. У других эти цифры скромнее. А помимо алгоритмов, над которыми сидят разработчики, важны еще и базы для обучения их нейронок. У Tesla эта база сейчас, судя по всему, наиболее крупная.  

Ответить

Victor

Stas
2

Хм, значит я ошибся. Это только в европе Тесла хуже продаётся, чем другие электрокары. Но суммарно все бренды вместе взятые больше Теслы продают) Да, они лидеры рынка, но не имеют даже 50%. На картинке кстати не указан VW e-Golf, а его продали 41 300 раз. Ну и притяну за уши - Audi e-Tron тоже Volkswagen принадлежит. Суммарно же VW Group продала 145 100 автомобилей. Это уже треть от Теслы.

Ответить

Stas

Victor
0

Навскидку не нашел за весь год, но вот за январь-сентябрь, почти весь год. У VW как раз около трети. 

По европе не нашел общей статистики по брендам, но в 2019 одна из моделей Tesla лидировала, в 2020 на втором месте после Renault. Статистика ниже, конечно, но не так все плохо) 

Ответить

Nikita

Victor
0

Renault и Nissan тоже можно сложить одна компания одна база устройств 

Ответить

Петр Иванов

Victor
2

ну тойота не может обучать автопилот на существующих машинах, в их машинах нету компьютеров и железа. у теслы считайте что во всех ее машинах стоит софт и компьютеры которые обучают автопилот. это дает им технологический разрыв с тойотой в годы. считайте что тойота еще не начинала заниматься автопилотом а только купила книжку "автопилот для чайников"

кстати. тойота не продает больше электромобилей чем тесла, это вы откуда взяли?

популярная модель тойота приус электромобилем не является в общепринятой терминологии. это гибрид.

а 500 тыс электромобилей в год не продает вообще ни одна компания.
с чего вы взяли про тойоту?

Ответить

Silent Ficus

Victor
0

Секретный ингредиент Теслы - экосистема, включающая огромную сеть электрозаправок. В подобное пока никто из конкурентов вкладываться не хочет.

Ответить

Artem

Артём
1

Но у теслы нет полноценного беспилотника. "Беспилотник", который ориентируется по камерам - опасен. Особенно в плохую погоду. Тесле предстоит решить ещё кучу проблем и решить кучу детских болезней перед тем как стать по настоящему массовым автомобилем. 

Ответить

Пётр Фильчаков

Artem
0

Простите, а вы за рулём своего авто в плохую погоду по чему ориентируетесь, по спутниковым радарам и инфракрасным лидарам, или всего лишь по двум, встроенным в голову, камерам? 

Ответить

Artem

Пётр
0

Мне на глаза не капает дождь, а стёкла протираются дворниками, чем не скажешь о камерах. Камеры при наличии влаги на стекле начинают искажать изображение

Ответить

Vasya

Artem
0

Ну да, это нерешаемые проблемы :(((

Ответить

Светлана

Ivan
0

Вы про электро кар? Если про двигатели внутреннего сгорания так это еще мало. Я вот думаю что выйдут на рынок другие игроки.

Ответить

Anton Chernov

Ivan
0

Сколько лет существует Toyota и сколько Tesla!?

Ответить

Петр Иванов

Ivan
0

ну тойота годами продает машины. а Тесла - это если так посмотреть, первая новая компания лет наверное за 70, которая продала 500 тыс машин в год.
то есть все автопроизводители они на рынке так или иначе уже очень давно, а примерно с 1960-1970 года новых уже не появлялось, возможно и до этого.
Тесла это первый за вот 50-70 лет новый автопроизводитель который вышел на массовый рынок.

и вот этот факт это сильно из ряда вон. тойота не сможет выйти на новый для себя рынок и стать там лидером. она уже на пенсии. пенсия у нее хорошая, можно жить хорошо. но ничего нового в ней уже не будет.
9.53 миллиона как продавала так и будет продавать, потом может постепенно снизится и закроется но лет через 100.

а у теслы есть рост, причем такой, 30-50% в год, не шутки.

Ответить

#MP

Петр
0

В таком случае apple тоже была на пенсии в конце 1990 - начале 2000 и ничего нового по мнению обывателей она представить не могла и вообще должна была закрыться через пару лет , а еще у нас на пенсии все крупные банки и был такой же молодой и перспективный (как тесла) финтех стартап из германии Wirecard , который должен был перевернуть платежные системы в европе , ну и где сейчас те же пенсионеры из дойч банк , а где wirecard , никто не знает будущего и завтра тоета может купить теслу , а святой илон отправится на небо колонизировать марс )) 

Ответить

Илья М

Петр
0

у китайцев автопром развивался семимильными скачками за последние 20 лет , там даже электробусы производят в товарных количествах. Это к тому что Тесла, конечно, набирает обороты, но Тесла не единственнная. И хоронить Тойоту рановато, я на ней еще планирую заработать :)

Ответить

Denis Bystruev

Anton
1

 Одни говорят, что акции Tesla - пузырь, другие, что они будут расти и расти

Здесь нет противоречия.

Акции Tesla — пузырь. Они будут расти и расти.

Ответить

Константин Суворов

Nan
4

Тут зависит от того, с какой стороны на всё это смотреть. Если со стороны людей, которые ориентируются только на фундаментальный анализ - в фондовый рынок сейчас даже лезть нельзя. А выросшие активы необходимо активно продавать и выводить в кэш. Какие могут быть инвестиции, если они даже не окупятся. Потому что весь мир превратился в пузырь.

Если смотреть со стороны нового поколения при поддержке почти всей банковской сферы в мире - то реальная стоимость компаний теперь оценивается по другому: если кто-то готов платить за это столько денег, значит оно столько стоит. И не важно абсурд это или нет. Новые технологии тоже играют на стороне этого лагеря.

Это похоже на конфликт отцов и детей. Натурально. Дети пока побеждают.

Ответить

Roman Tatarinov

Констан…
6

Или детям кажется, что они побеждают. Время покажет.

Ответить

Эдуард Лиринг

Констан…
0

Правильные слова. Мне нравится машина тесла за счёт вау эффекта, но в плане общественной пользы сама компания тесла сильно отстаёт от тойоты, фольксваген, рено и так далее. А в долгосрочной перспективе вложение в акции компаний производящие больше пользы наименее рискованные

Ответить

Anton Reut

Anton
2

Сейчас вообще уникальное время - ядерное оружие подарило человечеству 70 лет без мировых и больших воин, и сейчас самое то развивать хай-тек, но некоторые дебилы все еще занимаются экономическими войнами за газопровод и санкциями, когда самое время объединить усилия.

Ответить

Stas Klymenko

Anton
0

Особенно если учесть, сколько бюджета стран сливается в военный сектор. Там, наверное, за один год хватило бы и на лунную и на марсианскую колонии)

Ответить

Илья М

Stas
1

странЫ. До недавних пор военный бюджет штатов был выше чем у следующего десятка конкурентов вместе взятых :)

Ответить

Stas Klymenko

Илья
1

Ну я имел в виду глобальный бюджет на военку, среди всех стран. За 2020 год выходит почти $2 трлн.
По прикидке Маска, напирмер, марсианская колония обойдется в $100 млрд - $10 трлн. 
Мировой бюджет военки - как раз где-то между этими цифрами.

Забавно, правда?)

Ответить

Илья М

Stas
1

забавно что больше половины будет американскими, поэтому все предложения "давайте жить дружно и направим оборонный бюджет на космос мирный" - в Пентагон надо направлять :)

Ответить

Stas Klymenko

Илья
0

Естественно, все не так просто. Но если смотреть на ситуацию в целом - Земля может себе позволить финансировать марсианскую колонию. И это даже не затронет какие-то жизненно важные сегменты (если опустить фактор сдерживания, естественно). 

Ответить

Илья М

Stas
0

да не надо это никому. Что на том марсе делать? В терраформирование мы еще не умеем, залежеи чего-то ценного даже если и есть - транспортировка убьёт любую ценность. Нету смысла кроме красивой идеи о цветущих яблонях там, да и та современной молодежи неизвестна скорее всего :)

Ответить

Петр Иванов

Anton
0

а обьединить усилия это с кем и как например?

Ответить

Anton Reut

Петр
0

А почитай кто сейчас на МКС работает. Эти же страны. Как только престарелые мудаки сенаторы в США перестанут хернёй заниматься тряся санкциями по всему миру - тогда и будет вам освоение космоса.

Ответить

Илья М

Anton
0

а зачем сенаторам космос если и на земле неплохо кормят? :)

Ответить

Anton Reut

Илья
0

В том то и дело. 

Ответить

Комментарий удален

Илья М

Bobo
0

пепелище радиоактивное? :)

Ответить

Anton Reut

Bobo
0

Эти как ты выражаешься "гниды" типа России обеспечивали всю серьезную космическую программу человечества, запуская экипажи к МКС последние 11 лет, так на минуточку. Так что помалкивал бы лучше.

Ответить

Leo Uvarov

Anton
0

Роверы к Марсу тоже Россия запускала?

Ответить

Anton Reut

Leo
0

А какой от них толк? Поковырять пустыню буром? И что дальше? Все серьезные исследования предполагают участие живых людей.

Ответить

Leo Uvarov

Anton
0

а какой толк крутиться в вакууме на высоте 400 км над планетой?

Ответить

Илья М

Leo
0

так СССР уже облетел ближайшие планеты еще в прошлом тысячелетии :) Догоняющие подняли ставки до марсохода, молодцы.

Ответить

Leo Uvarov

Илья
0

ага, СССР знатно пролетел...

Ответить

Илья М

Leo
0

мы про космос или про успехи экономической модели? :)

Ответить

Reared

Anton
1

И правильно советовали. Бизнес, сконцентрированный вокруг одного мессии — это уже не бизнес, а культ. Он высокорискован и нестабилен. Маленький тромбик и пиши прощай всей империи. Вкладываться в такое мероприятие можно только по фану или очень малым % портфеля (2-3%). ИМХО, разумеется.

Ответить

Органический колос

Anton
1

маск ишет деньги, а решают проблеммы другие люди. маск отличается от большинства тем что имея бабло мечтает не о шлюхах а о марсе, молодец. но давайте не будем забывать что цена теслы выше рынка раз в 10. и что маск не инженер а визионер. классно что он научился брать деньги на новые разработки - плохо что методы не основанны на рынке, а основанны на "нью васюках" бендера. обешать побольше и нагнетать хайп.

Ответить

Илья М

Anton
0

Луна и город на Марсе? это когда, в 22, 23 веке по плану?
И каков экономический смысл в городе на Марсе? чтобы отбить миллиарды на транспортировку туда

Ответить

Anton Reut

Илья
1

Нет никакого смысла в городе на Марсе, потому что и итоге человечество будет создавать на Марсе полный аналог Земли, чтобы нормально жить, а надо ли это? Я считаю что гораздо важнее развивать идею космических станций и кораблей-ковчегов.

Ответить

Илья М

Anton
1

прежде чем думать о способах космической экспансии стоит придумать как победить спад рождаемости. Мы можем вымереть быстрее полетов даже до Марса :)

Ответить

Борис Васильев

Илья
0

Мы можем вымереть

Можете вместо "мы" вставить список ф.и.о., или хотя бы перечень стран/территорий/наций - без ложной толерантности?

P.S.Чтобы не сочли мой вопрос риторическим, выскажу предположение, что начав составлять любой из предложенных списков, Вам придется порыться в демографических таблицах, и там Вас ждёт много нового ...

Ответить

евгений аношин

Илья
0

О росте населения думал? Или ты предлагаешь начинать искать решение проблемы когда нас будет миллиардов 15? А будут ли тогда свободные ресурсы для этого?

Ответить

Leo Uvarov

евгений
1

Все уже давно придумано: война, голод, болезни.

Ответить

Илья М

евгений
0

По всей планете спад рождаемости кроме совсем уж отсталых стран, какие 15 млрд.? Лет через 50 у нас тут будет богадельня в массе своей такими темпами, а не стартовая площадка к звездам :)

Ответить

Органический

евгений
0

тоесть ты думаешь тесла ростет потомучто биржа стала дофига этичной и все заботятся о перелетах? вот когда в нью васюках построят международный аэропорт он станет центром мировых шахмат, а когда маск полетит на марс тогда тесла точнг станет прибыльной и принесет миллиард в месяц... ахах

чем более пафосные у тебяпланы и понты, тем больше стоит твои фаетазии

Ответить

Телевизионный мангал

4

"Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса".
https://www.rbc.ru/business/09/01/2021/5ffa09049a7947ff068231df

Так-так..

Ответить

Anton Reut

Телевизионный
3

Любой разумный человек понимает что никакого заселения Марса не будет пока человечество еле-еле болтается на орбите с переменным успехом (МКС вообще ничем особо не отличается от Мира по своей сути, никакого прогресса).
Ну а Маск, типичный хайпожор который ради циферок на бирже срёт в твиттере, а тупые хомячки ведутся бросаясь скупать/продавать акции ))

Ответить

Александр Якунин

Anton
4

Как можно сначала в коменте нести разумное зерно, а потом показать максимум тупости.

Ответить

Anton Reut

Алексан…
–1

Где тупость?

Ответить

Александр Якунин

Anton
0

Ты не поймёшь

Ответить

Телевизионный мангал

Anton
1

Вас волнуют слишком земные сути. Хомячки какие-то, акции, кто кому чего продал... Взгляд на реальность бомжа, которому лишь бы бутылку сдать.
Бросайте это вот всё. Вылезайте из подвала на свет божий.

Ответить

Dennis Gerasimov

Телевиз…
1

... на свет бомжий ))

Ответить

Телевизионный

Dennis
1

".. А в Десятом полководцы - все утоплены в колодцах.
И вассалы восстать норовять" с

Ответить

NNM ASSN

Anton
0

Вот когда...

Ответить

Петр Иванов

Anton
0

да по сути ничего не отличается ни от чего по своей сути.
в принципе колесо вон когда изобрели? до нашей эры? и какой прогресс в колесах с тех пор?
принципиально особо никакого.

Ответить

Виктор Булов

4

Маск мастер надувания пузырей. Никто не смотрит на финансовые показатели, только на медиа образ Маска.

Ответить

Stas Klymenko

Виктор
4

Да! 
Поэтому пузыри Маска не пускают ракеты, не лидируют по продажам электрокаров, не создают нейронки, которые обыгрывают людей в играх, не создают наиболее продвинутый алгоритм обработки естественного языка. Одни пузыри.

Ответить

Виктор Булов

Stas
0

Речь идёт про финансовые показатели, они очень слабые. Вся надежда на светлое будущее, что там пойдет заработок.

Ответить

Leo Uvarov

Виктор
0

Маск и делает будущее.

Ответить

Телевизионный

Leo
0

Мы реалисты. И привыкли эту нашу всю реальность засирать и ненавидеть.
Вот наступит это ваше будущее, тогда и видно станет. А пока тут оно не там.

Ответить

Stas Klymenko

Виктор
0

Да, так работает большинство компаний, к которым он причастен. 
Пока этот принцип лучше всего показывает SpaceX. Они тоже работали с надеждой на светлое будущее. Это будущее было реализовано через Falcon 9, Crew Dragon. Сейчас следующая итерация со Starship и Starlink (оба направления уже показывают неплохие результаты). 
То же самое можно сказать и про Tesla, и про Neuralink, и про OpenAI. 

Ответить

xxx xxx

0

Если поставить Рагозина управлять SpaseX, чем бы всё это кончилось?

Ответить

Airat Kafman

xxx
5

HyperZaloopoy

Ответить

Телевизионный мангал

xxx
2

Интересней иное допустить. Если бы такой Илья Маскин был БЫ у нас. Как все эти господа "хахахаха" нализывали бы ему яйки. В очередь бы выстроились, друг друга ебаша за право.
Но пока им деваться некуда. Сосут то, что дано, и "хахаха" из себя давят как могут. Не всегда, при чем, хотя бы примерно похоже. Отплёвываются потом по любому или крестятся истово. Двумя руками, чтобы уж точно.

Ответить

Dima Kurilov

Телевизионный
0

Илья Маскин у нас бы сидел или иммигрировал, к сожалению( Могу вспомнить изобретателя по солнечным батареям из Кубани, который чуть не сел на 11 лет за то, что заказал запрещенный растворитель по почте. Или про кредит почти в 500 млн долл от правительства США, на который Маск запустил производство model S. 
Все восторгаются Маском, при этом забывая, что огромную роль в его успехе сыграла среда, в которой он работает.

Ответить

Телевизионный

Dima
0

Рука жму. Хуже агроненависти к чему-то или кому-либо - только щенячьи поскакухи от радости.
Мы русские, чо уж. Народ в целом нордический, бдительный. Ни то, ни другое "не к лицу воину".

Ответить

Silent Ficus

Телевизионный
0

Как говорится, Илон Маск в России ещё за PayPal бы сидел.

Ответить

Anton Reut

xxx
0

Посмотри на НАСА - без частников тоже ничего интересного из себя не представляет. Проблема Роскосмоса изначально в том что он был очень прочно сплавлен с Министерством обороны, то есть Королев и вот эти все ребята делали в первую очередь ракеты для военных, от этого и большой уровень секретности и невозможность раздать заказы частникам (как сделала НАСА в лунной программе, без частников бы пупок надорвали). И до сих пор такая ситуация - практически каждая ракета имеет военную модификацию.

Ответить

xxx xxx

Anton
1

Функция НАСА не ракеты клепать, а создать условия, чтоб появились частники , клепающие ракеты, и они явно не потратили деньги на ветер.

Ответить

Даниил Орел

Anton
0

НАСА без частников или частники без НАСА? :)

Ответить

Stas Klymenko

Anton
0

А еще бюджет там сливается в карманы очень солидными темпами.
Когда инженеры в РК получают 30к рублей зп - не стоит рассчитывать на прорывные разработки или какой-то энтузиазм (имею в виду желание рабочих думать, предлагать). 
А из-за своей напыщенности уже не попали в проект Gateway (на свою станцию бюджета у РК нет). Ангара была никакой еще проектом, и только к 2025-2027 со скрипом сможет зменить Протоны. От Енисея тоже недавно фактически отказались - будут что-то мудрить, переделывать или перебрасывать все на тяжелый вариант Ангары. И это после того как они 4-5 раз меняли ракету для своей Федерации.

То есть, среди руководства даже нет четкого понимания, плана разработки. Меняют идеи и планы каждые полгода и по факту даже если и были разумные идеи - они загибаются еще до этапа проектирования. 

Ответить

Антонина Бурова

0

Посмотрим, что этот год принесет компании, лично я думаю, что будет только рост

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Транспортные инновации Москвы
Подписан
Отписаться
Будущее столичного транспорта
Расскажем, зачем нужен и как работает акселератор «Транспортные инновации Москвы».
0
Bercut
Подписан
Отписаться
Телеком-дайджест от Bercut
Подборка актуальных новостей для специалистов телеком отрасли от команды Bercut.
0
МТТ
Подписан
Отписаться
В России вышел на работу первый робот-фрилансер
МТТ запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать компаниям и самоз…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Оверчук
за день
звонишь такой человеку, а у него на фоне армяне в нарды играют
Армянский сервис Krisp, убирающий посторонние звуки во время звонков, привлёк $9 млн
Дюша Метёлкин
за неделю
Подождите. Но ведь только вчера все писали, какой Тиньков розовый единорог. Как же так? Ну ведь не могут же они просто так взять деньги и не вернуть?  Сколько вам заплатили за грязную клевету? Вы из Сбербанка? Вы…
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти месяц не может ответить, за что

Комментарии

Ilya Korzhikov

UX-ошибки Clubhouse

El'murza Alchakov

Петербургские дилеры Hyundai…

Ilya Korzhikov

UX-ошибки Clubhouse

Joy Z

Менеджер паролей LastPass с…

Дмитрий

Петербургские дилеры Hyundai…

Андрей Пятин

Как превратиться в суперзвезду…

Andy Lenty

Петербургские дилеры Hyundai…

Денис Демидов

Ozon отчитался о росте оборота…

Alex Black

Что не так с Clubhouse

Андрей Комлыченко

Петербургские дилеры Hyundai…

Александр Макаров

UX-ошибки Clubhouse

Андрей Николаев

Олег Тиньков анонсировал новые…

Danil Kuznetsov

Петербургские дилеры Hyundai…

Дмитрий

Петербургские дилеры Hyundai…

Александр Макаров

UX-ошибки Clubhouse

Joy Z

Менеджер паролей LastPass с…

Alexey Fedorov

Epic Games подала…

Ivan Susanin

Как превратиться в суперзвезду…

Candy Blue

Петербургские дилеры Hyundai…

Ivan Susanin

Как превратиться в суперзвезду…
null