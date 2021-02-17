Пользователи пожаловались на проблемы со входом в «Тинькофф» и «Тинькофф инвестиции» Статьи редакции
Компания обещает всё исправить в течение часа.
По данным на 15:41 по московскому времени, на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. Сбои наблюдаются также в приложении «Тинькофф Инвестиции». В компании сообщили vc.ru, что сбой затронул несколько тысяч клиентов.
88% пользователей жалуются на проблемы с входом, 10% на сбой в работе всех сервисов и 1% — на невозможность перевести деньги.
В Инвестиции вообще не заходит
У меня был вход по тач айди, теперь он не работает, просит для активации ввести код. Ввожу - пишет якобы неверный. Заебись.
А! У меня так было! Две недели не могла войти!!!! Оборвала все Телефоны и чаты службы поддержки , они не верили. Неужели опять??!
О, у меня было такое где то месяц назад. Поддержка абсолютно бесполезная, не понимала что я знаю разницу между кодом приложения и кодом из смс и в приложении они по разному выглядят.
Помогло просто снести Инвестиции и скачать заново.
Но сейчас там видимо какая то другая массовая проблема
Что, опять? 😱😂😂😂😂😂
Такая же хрень!
Никто, это в договоре прописано
Как минимум комиссию за обслуживание должны обнулить.
У меня наоборот только инвестиции остались.
Пустынно конечно без счетов, вкладов и карт.
Когда-то с разрабом мы шутили "Если у пользователя оформления заказа не взрывается, то критичные баги исправим в течении 1-3ч".
Сегодня слово "взрывается" было применительно к приложению. При первом заходе выдал ошибку. При повторном - вообще разлогинилось.
Кто сейчас шортит? 😂
На премаркете? Только ебнутые
Да ладно, у меня товарищ вчера на премаркете GTHX продал по $41.
я, нвидию от 613, надеюсь на открытии стоп лосс не собьет на 616. Щас бы убрать его, но спасибо тиньку за надежные сервера
Тем временем в Тиньков выкатили в prod обнову.
Примерно полтора часа не заходит ни в банк, ни в инвестиции.
Да я в курсе, а прикинь как я охренел когда на моих глазах исчезли все карты, когда я находился в приложении банка, после того как не зашел в инвестиции. Пронеслось в голове:
Swift отрубили, пора бежать за консервами
Жалко кредиты не исчезают
У меня жопа горит, со счета пропали все карты, в инвестиции не пускает, а там на всю котлету фарма, которая сегодня может улететь на дно, как раз ждал чтоб зафиксить.
Олег, шо за хуйня? Ты же местный тут уже.
А по звонку закрыть позиции? Или у них нет такой опции?
Не знаю как на счет звонков, ну походу скоро мы будем торговать опять вот так:
полмульта рублей или денег?
Очевидно же, что не тянут. Просто предложила по старинке. Ну можно ещё почтой отправить заявку конечно. Или у другого брокера открыть противоположную позицию, чтобы минимизировать убыток
а чего сегодня такого произошло, что фарма полетела вниз?
У меня ща сердечко екнуло, 15 минут до амеров, а они чинят.
Чую яхта Олега сегодня будет разобранная на пеньках стоять.
-53000 уже 😭 ну как так можно?! Кто будет оплачивать понесённые убытки?
жопа, да, пылает, но на ошибках учимся :)
На чьих ошибках? Я в этом году стабильно в плюс шел на интрадей торговле, сегодня просто похерели все. Я всегда закрываю перед амерами позицию в небольшой плюс, так как они всегда роняют, а щас я просто смотрю как депо идет вниз и хрен что сделаешь.
а у меня пропали все карты из приложения
и у меня ) + вклады все. чуток очканул
Интересно, как в современном мире «цифрового банкинга» доказать, что у тебя в принципе счета в этом банке были?
Сделать скриншот
Если речь только о факте существования счетов, то налоговая знает про все ваши счета за все время во всех банках, их список есть в приложении Налоги ФЛ
В Личном кабинете на сайте они должны быть или только в приложении?
Да, проверил: в приложении есть, а на сайте они такое не показывают. Зато теперь знаю, в каких банках нужно будет закрыть счета.
тоже об этом подумал, но ответа не придумал )
В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.
Продублирую:
В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.
Отрыгнуло приложение-то... Не запросить уже ничего...
чуток очканул
вот я тоже, только не чуток. Как раз получил перевод из-за рубежа и хоба! счета пропали. Думаю ну всё, привет финмониторинг
Решил снять деньги с Инвестиций на покушать.
Покушать не получилось.
Снял тикток
Хотел пополнить Т что б расплатиться через эпплпэй - 5 минут втыкал в телефон. Пришлось идти за сбером до машины
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бедняжка! люди деньгами не могут своими пользоваться, а он тут видите-ли на звоночки устал отвечать! держись там, мы все за тебя!
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Чувак, искренне жаль, но все когда-нибудь кончается и хорошее, и плохое.
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Слыш, мне только карту выдали, быстро чини. Хочу получить свой кэшбек за дни, пока ждал доставки!
Пособие как из спекулянта превратиться в инвестора.
Насчёт 1000 конечно оптимистичный пиздеж. Поневоле задумаешься чему стоит верить.
Некто потерял программерскую девственность, уронив прод.
Нет, там сеть упала, инсайд.
Хорошо что их бизнес не связан с финансами и нет необходимости держать резервные каналы связи на случай сбоя основного
Интересно читать, когда люди пишут, что сегодня теряют деньги на своих счетах в приложении "Инвестиции". Такое чувство, что до этого дня только профиты у них были.
@Олег Тиньков можно тогда в кач-ве компенсации прислать пачку пельменей "Дарья"? Вкус детства для меня всё-таки
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Уберите уже бутылку текилы с кнопки delete !!!!
У моей жены накопительный вклад пропал, не отображается. Она в шоке! На горячей линии сказали - разбираемся. Проверьте у себя!
Да , инвестиции выкинули на страницу регистрации , банк не грузится ((( и это перед открытием торговых сессий US , надеюсь за час пофиксят
Требуем за ущерб всем подарочные акции)))
Говорят тысяча... У меня у 10 знакомых как минимум не работает ничего
Классно конечно, но самое забавно, что они даже на телефон не отвечают на основной, 10 минут звонка в никуда. И печаль, что приходят уведомления из Инвестиций, необходимо фиксироваться, но зайти нельзя и ты понимаешь, как улетают твои деньги.
Но потом бравые судари из поддержки скажут, что никаких проблем с нашей стороны, извините, и пошел в жопу.
Вот эта политика не признавать просер меня вымораживает у всего бизнеса. Чего они себе так только репутацию портят. Я вот про пребы всегда считаю нужно говорить в первую очередь. Репутацию сберегкт.
признали уже. Когда какие-либо сервисы вообще не признавали такого рода массовые сбои?
https://vc.ru/finance/210058-polzovateli-pozhalovalis-na-problemy-so-vhodom-v-prilozhenie-tinkoff-i-tinkoff-investicii?comment=2497773
а толку? они мне, вам и еще тысячам людей компенсируют потери из-за того что перед Америкой мы не слили нужные акции например?
Да , ребята все верно , если вы попадёте на деньги в инвестициях , не сможете расплатиться картой в магазине , олежу и ко - это никак не волнуют . У них даже в договоре инвестиций указано - убытки по техническим причинам со стороны банка - будут скинуты на плечи клиентов . И да , проблема всего у «1000 человек» - со слов тинькоффа , так что не бухтите тут , а пользуйтесь лучшем банком в россии
Ну, ебать, давай по факту - в подобной ситуации любой другой банк поведет себя так же.
Кто такая Рая и почему она постоянно читает мои мысли?
«Есть у тебя Инстаграм?»,-спросил я
Ты тестируешь остроумие ?)) я прошлый комментарий видел, уже лучше! Лайк
Интересно все счета вернуться, или начинать сначала?
Пацаны, не переживайте я вам объясню какие правила у нас на 0 уровне) быстро освоитесь
а ты не сохранился?
Да никто не сохранился, я ещё три дня назад жЫрного Клиента привёл. Говорю нормальный банк не очкуй. Он все боится что в один день приложение не откроется, и офисов нет у банка :)
Это не тот "Миша", который ломает все структуры в которые заходит? ))))