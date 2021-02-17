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Финансы
Рая Хачатрян

Пользователи пожаловались на проблемы со входом в «Тинькофф» и «Тинькофф инвестиции» Статьи редакции

Компания обещает всё исправить в течение часа.

435 435 комментариев
40 721 просмотров

По данным на 15:41 по московскому времени, на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. Сбои наблюдаются также в приложении «Тинькофф Инвестиции». В компании сообщили vc.ru, что сбой затронул несколько тысяч клиентов.

88% пользователей жалуются на проблемы с входом, 10% на сбой в работе всех сервисов и 1% — на невозможность перевести деньги.

Обновлено в 17:39. В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что проблему решат «в течение нескольких часов».
Kalduzov Alexey @Kalduzov
@tinkoff_bank перестал работать вход в приложения. В оба и в инвестиции и в банк. Через веб браузер тоже не зайти. Происходит логин и сразу выкидывает назад.
Maruta_b @Maruta_B
@tinkoff_bank Добрый день . Программа Тинькофф инвестиции не запускается . Через сайт так же не возможно зайти на инвестиции .
ᗰкснльс @chastobolel
ой кажется тинькофф прилег

#новость #тинькофф

435 435 комментариев
80
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435 комментариев
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Alexey Chudenkov

54

В Инвестиции вообще не заходит

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Pavel Romanov

Alexey
8

У меня был вход по тач айди, теперь он не работает, просит для активации ввести код. Ввожу - пишет якобы неверный. Заебись.

Ответить

Юлия Эстетикбьюти

Pavel
2

А! У меня так было! Две недели не могла войти!!!! Оборвала все Телефоны и чаты  службы поддержки , они не верили. Неужели опять??!

Ответить

Petr Semenov

Юлия
5

О, у меня было такое где то месяц назад. Поддержка абсолютно бесполезная, не понимала что я знаю разницу между кодом приложения и кодом из смс и в приложении они по разному выглядят. 
Помогло просто снести Инвестиции и скачать заново. 
Но сейчас там видимо какая то другая массовая проблема

Ответить

Андрей Воробьев

Юлия
0

Что, опять? 😱😂😂😂😂😂

Ответить

Юлия

Андрей
3

Вообще не смешно! Заколебали! Вот уже -40 тыс и акции падает дальше! Мне это кто то возместит? Я не могу их даже продать!!!!!!!

Ответить

New Seasons

Юлия
1

Такая же хрень!

Ответить

Leha Shum

New
1

Какие у вас акции??

Ответить

New Seasons

New
0

Волосы уже дыбом!! У кого-нить работает???

Ответить

Александр

New
0

с 15 часов невозможно войти, и техподдержка по телефону не отвечает вообще

Ответить

Илья Политов

Юлия
0

Никто, это в договоре прописано

Ответить

Юлия

Илья
0

Что то я не припомню в договоре Пункта о том что у меня не будет доступа к моим акциям!

Ответить

Dmitry

Юлия
0

но там есть пункт о том что они не отвечают за технические сбои в приложении

Ответить

Julia

Dmitry
0

Очень интересный пункт, учитывая , что они это приложение и разработали

Ответить

Юлия

Dmitry
0

Я сейчас перечитаю договор , но я и такого пункта не помню (

Ответить

Юрий Глотов

Юлия
0

Как минимум комиссию за обслуживание должны обнулить.

Ответить

Вячеслав

Юрий
0

Лол, я щас улетел в минус как 5 лет комиссий тинькова за тариф трейдер.
upd уже наверное даже как 8 лет, все летит вниз.
upd2 Уже как 10 лет 

Ответить

Leha Shum

Юлия
0

Что за акции у вас?

Ответить

Юлия

Leha
0

Pypl, sq, zg, z, etsy, bidu, mstr если это важно(((

Ответить

Pavel Romanov

Юлия
0

Может и опять, я Тиньковым от силы чуть больше недели пользуюсь.

Ответить

Victor Raine

Alexey
1

У меня наоборот только инвестиции остались.
Пустынно конечно без счетов, вкладов и карт. 

Ответить

Дмитрий Морковкин

Victor
1

Когда-то с разрабом мы шутили "Если у пользователя оформления заказа не взрывается, то критичные баги исправим в течении 1-3ч".

Сегодня слово "взрывается" было применительно к приложению. При первом заходе выдал ошибку. При повторном - вообще разлогинилось.

Ответить

Артем Фоминых

30

Кто сейчас шортит? 😂

Ответить

Вячеслав Григорьев

Артем
52

Я бы зашортил тинькова, но он не пускает в инвестиции

Ответить

Вячеслав Юрьевич

Артем
4

На премаркете? Только ебнутые

Ответить

Юрий Глотов

Вячеслав
4

Какие все инвесторы стали, диву даешься)

Ответить

Гала Перидоловна

Вячеслав
2

Да ладно, у меня товарищ вчера на премаркете GTHX продал по $41.

Ответить

Leha Shum

Вячеслав
0

Что значит премаркет? По каким акциям?

Ответить

Вася Пражкин

Вячеслав
–1

А думаете таких мало что-ли? 

Ответить

Андрей Ким

Артем
3

Я. Новая фишка Тинькофф - шорт вслепую на всю котлету.

Ответить

Павел Ефремов

Артем
0

я!*((((

Ответить

Захар Родионов

Артем
0

я, нвидию от 613, надеюсь на открытии стоп лосс не собьет на 616. Щас бы убрать его, но спасибо тиньку за надежные сервера

Ответить

Андрей Куракин

Артем
0

я, весь шорт  по профиту закрылся уже)

Ответить

Artemy

Артем
0

Шортишь небось?

Ответить

Капитал Калыч

44

Забавно

Ответить

Вячеслав Григорьев

40

Тем временем в Тиньков выкатили в prod обнову.

Ответить

Виктор Булов

Вячеслав
1

Примерно полтора часа не заходит ни в банк, ни в инвестиции.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Виктор
3

Да я в курсе, а прикинь как я охренел когда на моих глазах исчезли все карты, когда я находился в приложении банка, после того как не зашел в инвестиции. Пронеслось в голове:

Swift отрубили, пора бежать за консервами

Ответить

Евгений Чикин

Вячеслав
1

Жалко кредиты не исчезают

Ответить

Вячеслав

Евгений
0

Смотри как бы новые  не появились))

Ответить

Вячеслав Григорьев

36

У меня жопа горит, со счета пропали все карты, в инвестиции не пускает, а там на всю котлету фарма, которая сегодня может улететь на дно, как раз ждал чтоб зафиксить.

Олег, шо за хуйня? Ты же местный тут уже.

Ответить

Julia Eronina

Вячеслав
–1

А по звонку закрыть позиции? Или у них нет такой опции?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Julia
18

Не знаю как на счет звонков, ну походу скоро мы будем торговать опять вот так:

Ответить

Иван М.

Вячеслав
8

Veon на всю котлету! На все 10 тысяч рублей!

Ответить

Вячеслав

Иван
0

goss на пол мульта

Ответить

Вася Пражкин

Вячеслав
2

полмульта рублей или денег?

Ответить

Вячеслав

Вася
1

пол мульта бумажек, если бы в баксах, я уже собирал чемодан с инструментами чтоб разбирать на запчасти яхту Олега, если goss пойдет вниз.

Ответить

Вася

Вячеслав
0

Ну, считай и не потеряли ничего )

Ответить

Мария Силкина

Вячеслав
0

Г1?

Ответить

Вячеслав

Мария
0

Gossamer, и уже я в минус 100 баксов с копейками с открытия. Но наблюдаю со стороны.

Ответить

Вячеслав

Вячеслав
0

С треском летим вниз -300$

Ответить

Julia Eronina

Вячеслав
0

Пандемия жеж

Ответить

Vlad Mak

Julia
1

Конечно, мы ведь все Тинбкофф пользуемся, чтобы по телефону позиции закрывать, очень удобно

Ответить

Julia Eronina

Vlad
0

Очевидно же, что не тянут. Просто предложила по старинке. Ну можно ещё почтой отправить заявку конечно. Или у другого брокера открыть противоположную позицию, чтобы минимизировать убыток

Ответить

Юлия Эстетикбьюти

Julia
0

Да им дозвониться нереально!

Ответить

GOLIKOV

Вячеслав
1

все, фарма полетела видимо вниз, с 10го раза зашел в тинькофф а там показывает инвестиции уже -40к я в а.уе

Ответить

Александр Львов

GOLIKOV
1

а чего сегодня такого произошло, что фарма полетела вниз? 

Ответить

GOLIKOV

Алексан…
0

проверил, это галина с яблоком падают

Ответить

Vlad Mak

GOLIKOV
0

Отлично, как раз собирался Галину перед америкой зарезать. С*ка, слов нет просто

Ответить

GOLIKOV

Vlad
0

галина слетела с полтинника, щас только щупать дно

Ответить

Pavel Romanov

GOLIKOV
0

Фарма разве тоже вниз не летит? Вчера вроде летела так точно.

Ответить

Вячеслав Григорьев

GOLIKOV
0

У меня ща сердечко екнуло, 15 минут до амеров, а они чинят.
Чую яхта Олега сегодня будет разобранная на пеньках стоять.

Ответить

Юлия Эстетикбьюти

GOLIKOV
0

-53000 уже 😭 ну как так можно?! Кто будет оплачивать понесённые убытки?

Ответить

GOLIKOV

Юлия
0

никто( 

Ответить

Pavel Romanov

Юлия
0

Никто. Вроде такие моменты в договоре прописаны. 

Ответить

Юлия

Pavel
0

Технические ошибки и то что у них лёг сервер это разные вещи! У меня просто нет доступа к моим акциям

Ответить

Sedoviko.ru

Вячеслав
0

жопа, да, пылает, но на ошибках учимся :)

Ответить

Вячеслав Григорьев

Sedoviko.ru
0

На чьих ошибках? Я в этом году стабильно в плюс шел на интрадей торговле, сегодня просто похерели все. Я всегда закрываю перед амерами позицию в небольшой плюс, так как они всегда роняют, а щас я просто смотрю как депо идет вниз и хрен что сделаешь. 

Ответить

Natasha Burinskaya

13

а у меня пропали все карты из приложения

Ответить

Владимир Зайцев

Natasha
9

и у меня ) + вклады все. чуток очканул

Ответить

Artem Petrenkov

Владимир
16

Интересно, как в современном мире «цифрового банкинга» доказать, что у тебя в принципе счета в этом банке были?

Ответить

Eugene Danilov

Artem
48

записать тикток

Ответить

semen matrasov

Artem
7

Я тебе внучек говорила, заведи сберкнижку.

Ответить

Sasha Guseinov

Artem
1

Сделать скриншот

Ответить

Иван М.

Sasha
2

Вчера причём 

Ответить

Ilya Donkin

Artem
1

Если речь только о факте существования счетов, то налоговая знает про все ваши счета за все время во всех банках, их список есть в приложении Налоги ФЛ

Ответить

Artem Petrenkov

Ilya
0

В Личном кабинете на сайте они должны быть или только в приложении?

Ответить

Artem Petrenkov

Artem
1

Да, проверил: в приложении есть, а на сайте они такое не показывают. Зато теперь знаю, в каких банках нужно будет закрыть счета.

Ответить

Владимир Зайцев

Artem
0

тоже об этом подумал, но ответа не придумал )

Ответить

Александр

Владимир
1

В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.

Ответить

Fumar mata

Алексан…
0

Как часто это делать? После каждой операции? 

Ответить

Александр

Artem
0

Продублирую:

В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.

Ответить

Андрей Ким

Алексан…
0

Отрыгнуло приложение-то... Не запросить уже ничего...

Ответить

Александр

Андрей
0

Ну, дык, поэтому и 

Ответить

Roman Kushnarev

Artem
0

Ежемесячные выписки , приходят на имейл.

Ответить

Дмитрий Шкуренко

Владимир
0

И у меня )

Ответить

Eugene Danilov

Владимир
0

чуток очканул

вот я тоже, только не чуток. Как раз получил перевод из-за рубежа и хоба! счета пропали. Думаю ну всё, привет финмониторинг

Ответить

Bukkake Boy

Natasha
1

А у меня в кабинете - Уменявка Бинетти

Ответить

Камиль Абудллин

14

Решил снять деньги с Инвестиций на покушать.

Покушать не получилось.
Снял тикток

Ответить

alex twit

Камиль
12

Олег угощает голубцами с говном сегодня

Ответить

Вячеслав Григорьев

alex
4

За наш же счет

Ответить

Юрий Белоножкин

alex
2

А комментаторы виси - каждый день.

Ответить

Artur Sagadiev

Камиль
0

Хотел пополнить Т что б расплатиться через эпплпэй -  5 минут втыкал в телефон. Пришлось идти за сбером до машины

Ответить

Артур Мкртчян

16

Сбер походу

Ответить

Комментарий удален

KeeF3ar

Владислав
10

Твоя работа как раз объяснять клиентам, а не на vc залипать) для этого другие люди есть.

Ответить

Комментарий удален

Артём Глебов

Владисл…
–3

бедняжка! люди деньгами не могут своими пользоваться, а он тут видите-ли на звоночки устал отвечать! держись там, мы все за тебя!

Ответить

Комментарий удален

Вячеслав

Владисл…
17

Бот Олег в помощь, настало его время.
- У меня пропали карты со счета, в инвестиции не пускает, что делать?
- Пососите потом звоните и гудки, пип пип пип.

Ответить

Вячеслав

Вячеслав
1

Хотя в поддержке мне так же ответили только более мягко.
У нас случился небольшой технический инцидент, все заняты, ответим через 15 мин.

Ага.

Ответить

Вячеслав

Вячеслав
5

Комментарии снесли, видать сразу вместе с чуваком который тут спалил контору.

Ответить

Алексей Шатаев

Владисл…
0

держитесь

Ответить

Dmitriy Blokhin

Владисл…
0

Чувак, искренне жаль, но все когда-нибудь кончается и хорошее, и плохое.

Ответить

Комментарий удален

Михаил Михаил

Владислав
–2

Слыш, мне только карту выдали, быстро чини. Хочу получить свой кэшбек за дни, пока ждал доставки!

Ответить

Vitaly

14

Пособие как из спекулянта превратиться в инвестора.

Ответить

Роман Аванесов

Vitaly
3

Точно. Пришло время обучать всех играть в лонг принудительно!

Ответить

Vlad Romanchenko

14

Насчёт 1000 конечно оптимистичный пиздеж. Поневоле задумаешься чему стоит верить.

Ответить

Sasha Serdobintsev

13

мб за хостинг не заплатили?

Ответить

Антон Смаль

8

Некто потерял программерскую девственность, уронив прод.

Ответить

Damnin Danitov

Антон
0

Нет, там сеть упала, инсайд.

Ответить

Артем Ситников

Damnin
1

Хорошо что их бизнес не связан с финансами и нет необходимости держать резервные каналы связи на случай сбоя основного

Ответить

Юлия

Артем
0

Нет слов!!!

Ответить

Антон Смаль

Damnin
0

Некто сеть уронил.

Ответить

Дмитрий Морковкин

7

Интересно читать, когда люди пишут, что сегодня теряют деньги на своих счетах в приложении "Инвестиции". Такое чувство, что до этого дня только профиты у них были. 

Ответить

I am Lechiq

7
Ответить

Pavel Romanov

5

@Олег Тиньков можно тогда в кач-ве компенсации прислать пачку пельменей "Дарья"? Вкус детства для меня всё-таки

Ответить

Комментарий удален

Андрей Тихонов

Pavel
2

Проси бутылку пива. Ему это ближе)

Ответить

Илья Андр

6

Уберите уже бутылку текилы с кнопки delete !!!!

Ответить

Julia Eronina

Илья
0

Там смузи скорее всего

Ответить

Юрий Глотов

Julia
0

Tres Comas же

Ответить

Антон

5

Прощайте денежки 

Ответить

Michael

2

У моей жены накопительный вклад пропал, не отображается. Она в шоке! На горячей линии сказали - разбираемся. Проверьте у себя!

Ответить

Иван М.

Michael
10

Да у всех так. Думаешь, откуда 10млрд взялось?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Michael
0

Да ладно, может жена просто по магазинам прошлась ;)

Ответить

Roman Kushnarev

5

Да , инвестиции выкинули на страницу регистрации , банк не грузится ((( и это перед открытием торговых сессий US , надеюсь за час пофиксят

Ответить

артем ревчевский

5

Требуем за ущерб всем подарочные акции)))

Ответить

- -

артем
0

Всем по акции ООО "Колхоз - 100 лет без урожая".

Ответить

Костя Костя

4

Говорят тысяча... У меня у 10 знакомых как минимум не работает ничего

Ответить

Михаил Семин

Костя
0

10 < 1000 же, не?

Ответить

Dimitri Semenov

4

Классно конечно, но самое забавно, что они даже на телефон не отвечают на основной, 10 минут звонка в никуда. И печаль, что приходят уведомления из Инвестиций, необходимо фиксироваться, но зайти нельзя и ты понимаешь, как улетают твои деньги.

Но потом бравые судари из поддержки скажут, что никаких проблем с нашей стороны, извините, и пошел в жопу.

Ответить

Vitold Sedyshev

Dimitri
1

Вот эта политика не признавать просер меня вымораживает у всего бизнеса. Чего они себе так только репутацию портят. Я вот про пребы всегда считаю нужно говорить в первую очередь. Репутацию сберегкт.

Ответить

Sergei Zotov

Vitold
0

признали уже. Когда какие-либо сервисы вообще не признавали такого рода массовые сбои?

https://vc.ru/finance/210058-polzovateli-pozhalovalis-na-problemy-so-vhodom-v-prilozhenie-tinkoff-i-tinkoff-investicii?comment=2497773

Ответить

Влад Гришин

Sergei
0

а толку? они мне, вам и еще тысячам людей компенсируют потери из-за того что перед Америкой мы не слили нужные акции например?

Ответить

Юлия

Влад
0

Мне сказали присылайте расчёт убытков. Я то пришлю , только думаю пошлют как обычно в итоге!

Ответить

#MP

4

Да , ребята все верно , если вы попадёте на деньги в инвестициях , не сможете расплатиться картой в магазине , олежу и ко - это никак не волнуют . У них даже в договоре инвестиций указано - убытки по техническим причинам со стороны банка - будут скинуты на плечи клиентов . И да , проблема всего у «1000 человек» - со слов тинькоффа , так что не бухтите тут , а пользуйтесь лучшем банком в россии

Ответить

Pavel Romanov

#MP
0

Ну, ебать, давай по факту - в подобной ситуации любой другой банк поведет себя так же.

Ответить

Kirill Senichev

2

Кто такая Рая и почему она постоянно читает мои мысли?

Ответить

Рая Хачатрян

Kirill
7

«Это моя работа», — сказала она пафосно. 

Ответить

Kirill Senichev

Рая
0

«Есть у тебя Инстаграм?»,-спросил я

Ответить

Вячеслав

Kirill
5

Ты просишь ее инстаграм, но делаешь это без уважения.

Ответить

Kirill Senichev

Вячеслав
0

Ты тестируешь остроумие ?)) я прошлый комментарий видел, уже лучше! Лайк

Ответить

Kirill Senichev

Kirill
1

Спросил без пафоса, хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Ответить

Seller of Happiness

3

Интересно все счета вернуться, или начинать сначала?

Ответить

Иван М.

Seller
4

Если сохранений не было, придётся сначала.

Ответить

Просто Евгений

Seller
2

Пацаны, не переживайте я вам объясню какие правила у нас на 0 уровне) быстро освоитесь

Ответить

Roman Kushnarev

Seller
0

С 0 го уровня ))

Ответить

Дмитрий Морковкин

Seller
0

а ты не сохранился?

Ответить

Seller of Happiness

Дмитрий
0

Да никто не сохранился, я ещё три дня назад жЫрного Клиента привёл. Говорю нормальный банк не очкуй. Он все боится что в один день приложение не откроется, и офисов нет у банка :)

Ответить

Kim Nadezhda

Seller
0

Это не тот "Миша", который ломает все структуры в которые заходит? ))))

Ответить

Дмитрий Морковкин

4

Когда тимлид выкатил новый релиз в мастер, без разрешения.

Ответить