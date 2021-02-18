«Тинькофф» запустил сервис платежей для бизнеса «Тинькофф Касса» Статьи редакции
Сервис станет единой точкой входа на рынок электронной коммерции.
«Тинькофф Касса» объединит платёжные сервисы экосистемы компании и новые решения, в том числе от партнёров — например, сервиса для обработки онлайн-платежей CloudPayments. Об этом vc.ru рассказали в «Тинькофф».
Сервис доступен любым компаниям, в том числе среднему и крупному бизнесу, даже без расчётного счёта в банке. Компании могут оставить заявку на конкретные услуги на сайте сервиса.
Как сообщили в «Тинькофф», «Касса» позволит бизнесу в режиме «одного окна» принимать оплату в интернет-магазине, предоставлять клиентам рассрочку в онлайне, настраивать аналитику по продажам, интернет-эквайринг «под себя» с помощью открытых API и так далее.
Среди услуг, объединённых в «Тинькофф Кассе»: интернет-эквайринг с подключением за день, возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), упрощённое подключение Apple Pay и Google Pay, подключение онлайн-касс, оплата в соцсетях и мессенджерах, возможность принимать платежи из стран СНГ и другие.
Компании также получат доступ к аналитике и решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов, а также персонального менеджера.
В «Тинькофф» считают, что «Касса» позволит компании «укрепить второе место на рынке онлайн-эквайринга и платёжных сервисов в России». Первое у «Сбера», в экосистему которого входит «ЮKassa». Также запуск сервиса должен ускорить увеличение доли некредитных доходов группы с 42% до более 50%, рассчитывают в компании.
По собственным данным, сейчас более 200 тысяч компаний и ИП используют эквайринг «Тинькофф» — группа увеличила это число на 60% в 2020 году.
"В «Тинькофф» считают, что «Касса» позволит компании «укрепить второе место на рынке онлайн-эквайринга и платёжных сервисов в России». Первое у «Сбера», в экосистему которого входит «ЮKassa»."
Первое место у "Сбера" по полному пиздецу, но после сегодняшних историй с инвестициями Тинькофф может за него побороться.
Кроме шуток, мне очень нравится, как у Сбербанка работает онлайн-эквайринг со стороны пользователя: запоминает мои карты, поддерживает Apple Pay, каждый раз радуюсь, когда оплата идёт именно через Сбербанк.
Как там со стороны предпринимателя не знаю, я бы наверное точку поставил, даже если бы она не такой удобной была
По состоянию на 2 часа ночи по мск, внизу блок с ссылкой на безопасную сделку не работает
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