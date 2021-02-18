«Тинькофф Касса» нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в интернет? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и так далее.

«Касса» закрывает эти и любые другие кейсы для бизнеса в онлайне и офлайне. Наша платформа предоставляет компаниям максимум платежных услуг, которые есть сегодня на рынке.