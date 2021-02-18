Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф» запустил сервис платежей для бизнеса «Тинькофф Касса» Статьи редакции

Сервис станет единой точкой входа на рынок электронной коммерции.

5 5 комментариев
447 просмотров

«Тинькофф Касса» объединит платёжные сервисы экосистемы компании и новые решения, в том числе от партнёров — например, сервиса для обработки онлайн-платежей CloudPayments. Об этом vc.ru рассказали в «Тинькофф».

Сервис доступен любым компаниям, в том числе среднему и крупному бизнесу, даже без расчётного счёта в банке. Компании могут оставить заявку на конкретные услуги на сайте сервиса.

Как сообщили в «Тинькофф», «Касса» позволит бизнесу в режиме «одного окна» принимать оплату в интернет-магазине, предоставлять клиентам рассрочку в онлайне, настраивать аналитику по продажам, интернет-эквайринг «под себя» с помощью открытых API и так далее.

«Тинькофф Касса» нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в интернет? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и так далее.

«Касса» закрывает эти и любые другие кейсы для бизнеса в онлайне и офлайне. Наша платформа предоставляет компаниям максимум платежных услуг, которые есть сегодня на рынке.

Сергей Хромов
вице-президент «Тинькофф банка», руководитель «Тинькофф Кассы»

Среди услуг, объединённых в «Тинькофф Кассе»: интернет-эквайринг с подключением за день, возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), упрощённое подключение Apple Pay и Google Pay, подключение онлайн-касс, оплата в соцсетях и мессенджерах, возможность принимать платежи из стран СНГ и другие.

Компании также получат доступ к аналитике и решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов, а также персонального менеджера.

В «Тинькофф» считают, что «Касса» позволит компании «укрепить второе место на рынке онлайн-эквайринга и платёжных сервисов в России». Первое у «Сбера», в экосистему которого входит «ЮKassa». Также запуск сервиса должен ускорить увеличение доли некредитных доходов группы с 42% до более 50%, рассчитывают в компании.

По собственным данным, сейчас более 200 тысяч компаний и ИП используют эквайринг «Тинькофф» — группа увеличила это число на 60% в 2020 году.

#новость #тинькофф

5 5 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 210273, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Feb 2021 01:53:47 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Создать объявление Отключить рекламу
Маркетинг
Как мы продали обувь ручной работы на 12 млн рублей за четыре месяца: кейс Biker Boots Russia
Как разработать стратегию продвижения, правильно выстроить рекламную воронку и установить рекорд по объему продаж…
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Roman Moskovskiy

1

Круто

Ответить

Andrey Arsentyev

0

"В «Тинькофф» считают, что «Касса» позволит компании «укрепить второе место на рынке онлайн-эквайринга и платёжных сервисов в России». Первое у «Сбера», в экосистему которого входит «ЮKassa»."

Первое место у "Сбера" по полному пиздецу, но после сегодняшних историй с инвестициями Тинькофф может за него побороться.

Ответить

Даниил Рыжков

Andrey
1

Кроме шуток, мне очень нравится, как у Сбербанка работает онлайн-эквайринг со стороны пользователя: запоминает мои карты, поддерживает Apple Pay, каждый раз радуюсь, когда оплата идёт именно через Сбербанк. 

Как там со стороны предпринимателя не знаю, я бы наверное точку поставил, даже если бы она не такой удобной была

Ответить

Mike Prokopenko

0

По состоянию на 2 часа ночи по мск, внизу блок с ссылкой на безопасную сделку не работает

Ответить

Иван Семин

0

Надеюсь, он не будет работать как вчера брокер

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Транспортные инновации Москвы
Подписан
Отписаться
На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте
18 февраля в здании отреставрированного Северного речного вокзала пройдет Demo Day акселератора «Транспортные инновации…
3
Kauri
Подписан
Отписаться
iConsent: о том, как (не)получить сексуальное согласие
В начале месяца было запущено одно интересное приложение, которое вроде бы решает юридические казусы, но на самом деле…
2
Otus
Подписан
Отписаться
Пожар в техподдержке: причины возгорания и способы тушения
Внушительное и все нарастающее количество необработанных запросов, хроническое превышение установленных сроков обработк…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алмаз Хамидуллин
за день
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты
Дюша Метёлкин
за неделю
Подождите. Но ведь только вчера все писали, какой Тиньков розовый единорог. Как же так? Ну ведь не могут же они просто так взять деньги и не вернуть?  Сколько вам заплатили за грязную клевету? Вы из Сбербанка? Вы…
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти месяц не может ответить, за что

Комментарии

Олег Макаревич

Белорусские ИТ-компании стали…

Ildar Karimov

«Тинькофф инвестиции» обнулят…

Evgeni Nabokov

Белорусские ИТ-компании стали…

Олег Макаревич

Оценка SpaceX Илона Маска…

Vitold Sedyshev

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Антон

ФАС проверит влияние Uber и…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Даниил Рыжков

«Тинькофф» запустил сервис…

Гала Перидоловна

Не доложили больше половины…

Гала Перидоловна

Не доложили больше половины…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Антон Ляшенко

Yandex.Cloud впервые раскрыло…

Рига Регардос

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Дмитрий Кораблёв

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Bulat Ziganshin

«Тинькофф инвестиции» обнулят…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Uncle Party-Farter

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Sasha Soogle

Запись в подсайте Мнения
null