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Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ предложил протестировать сервис начисления зарплаты по номеру телефона через СБП в 2022 году Статьи редакции

Предполагается, что сервис полноценно запустят, если тесты будут успешными.

  • Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с банками, пишут «Ведомости». Регулятор договорился с участниками рынка детально обсудить эту тему в марте-апреле.

  • Окончательное решение по запуску сервиса пока не принято, добавила Скоробогатова. «Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает», — заявила она.

  • Если участники положительно оценят результаты тестов, то сервис запустят окончательно. С таким подходом согласны и Скоробогатова, и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

  • Скоробогатова пояснила, что необходимо устранить все риски для граждан при запуске сервиса: например, проработать механизм действий в ситуации, когда у человека украли номер телефона, по которому приходит зарплата, или он сам сменил его.
  • ЦБ предложил перечислять зарплаты по номеру телефона ещё в 2019 году. Регулятор работу системы объяснял так: работодатель отправляет в банк список сотрудников, но вместо номеров счетов указывает их номера мобильного телефона. Банк по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) ежемесячно переводит зарплату на тот счёт, который выбрал сам работник.

#новость #цб

721 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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jeudesprits

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Konstantin_Andreevich

1

Женщине так нравится её работа, что она даже фамилию на подходящую сменила

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Egor Krasnov

Konstantin_Andr…
0

Как корабль назовёшь, так он и...
Я то всю жизнь думал что я Краснов, а получается Скоронищев :D

Ответить

Цифровой Бухгалтер

0

СБП?

Ответить

Дима Ангел

Цифровой
0

Система быстрых платежей

Ответить

Цифровой Бухгалтер

Дима
0

Сперва была опечатка в статье - СПБ вместо СБП :)

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Не у всех зп укладывается в бесплатный лимит 

Ответить

Вася Пражкин

Roman
0

В правительстве об этом знают и работают над поправками. Поправки не затронут лимит, на всякий случай уточняем.

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Ой не к добру всех в это сбп заманивают....

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Александр Константинов

0

Что-то меня настораживает в этой схеме...

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Nikolay Kapustin

0

А потом и автоматическое списание штрафов и налогов по телефону сделать через СБП

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Должностной ГОСТ

0

А зачем? 

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Роман Романов

0

Очередной высер... Сервис будет нежизнеспособным.

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AMTSAM

–6

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

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