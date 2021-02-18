Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с банками, пишут «Ведомости». Регулятор договорился с участниками рынка детально обсудить эту тему в марте-апреле.

Окончательное решение по запуску сервиса пока не принято, добавила Скоробогатова. «Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает», — заявила она.

Если участники положительно оценят результаты тестов, то сервис запустят окончательно. С таким подходом согласны и Скоробогатова, и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Скоробогатова пояснила, что необходимо устранить все риски для граждан при запуске сервиса: например, проработать механизм действий в ситуации, когда у человека украли номер телефона, по которому приходит зарплата, или он сам сменил его.

ЦБ предложил перечислять зарплаты по номеру телефона ещё в 2019 году. Регулятор работу системы объяснял так: работодатель отправляет в банк список сотрудников, но вместо номеров счетов указывает их номера мобильного телефона. Банк по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) ежемесячно переводит зарплату на тот счёт, который выбрал сам работник.