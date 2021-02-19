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Финансы
Евгения Евсеева

Citibank потерял $500 млн из-за плохого интерфейса — банк перевёл деньги по ошибке Статьи редакции

В августе 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, но вернуть деньги согласились не все.

27 27 комментариев
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Окружной суд США постановил, что Citibank не имеет права на возврат $500 млн, которые он ошибочно перевёл кредиторам в августе 2020 года. Причиной провала стали «сделанное на коленке» программное обеспечение и плохо разработанный пользовательский интерфейс, пишет Ars Technica

Citibank выступал в качестве кредитного агента косметической компании Revlon и собирался отправить около $7,8 млн в виде процентных платежей кредиторам.

Revlon находилась в процессе рефинансирования долга, пишет Ars Technica. В сочетании с запутанным интерфейсом финансовой программы Flexcube это привело к тому, что банк случайно выплатил основную сумму займа — большую его часть можно было погасить до 2023 года.

Субподрядчик из Индии, который занимался переводом денег, посчитал, что отметка «principal» и ввод номера счета фиктивного аккаунта Citibank обеспечит сохранение основного суммы в банке, отмечает издание. Но он ошибся. Чтобы предотвратить выплату основного долга, субподрядчику нужно было кроме этого отметить «front» and «fund», поясняет издание.

Интерфейс Flexcube

Сделку должны были согласовать три человека — это был субподрядчик, его коллега в Индии и представитель Citibank. Все трое одобрили сделку.

Ошибку заметили на следующее утро — банк отправил $900 млн, а не $7,8 млн. Citibank назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги, писал Bloomberg. Как отмечает Ars Technica, некоторые кредиторы прислали деньги, но банк так и не получил обратно $500 млн.

Citibank подал иск в суд, утверждая, что у него есть право получить деньги обратно, так как их отправили по ошибке. Законодательство разрешает вернуть деньги, если пользователь случайно отправил деньги не на тот счёт.

Но есть исключение для случаев, когда должник переводит деньги кредиторам. Они могут заранее не знать, что деньги перевели по ошибке, и рассматривать их как погашение кредита.

Кредиторы Revlon предполагали, что переведённые средства — это досрочное погашение кредита, так как сумма полностью соответствовала долгу.

Кредиторы пока не могут воспользоваться деньгами — судья сказал им не тратить их из-за возможного обжалования решения. «Мы категорически не согласны с этим решением и намерены подать апелляцию. У нас есть право на эти средства и мы будем продолжать добиваться их полного возмещения», — заявили в Citibank.

#citibank

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Mikhail Batukhtin

17

Ну не потерял, а досрочно погасил долг

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Прохладный чувак

Mikhail
2

Теперь можно снова взять в долг

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Alex Kirilenko

15

Интерфейс за пол миллиарда, лол

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Злой Полушубок

8

Софт разработанный эффективными менеджерами - в срок и с соблюдением всех требований.

Ответить

Alexey Likhunchay

5

У citibankа и сейчас самый отсталый интерфейс для физиков думал про это статья, так оказывается у них ещё хуже в других странах 🤦‍♂️

Ответить

Alex Kirilenko

Alexey
3

отличие и основная проблема интерфейса для физиков у citibankв том, что citibank довольно древний зарубежный банк который открылся когда IT в этой сфере было не так развито. Например у 90% банков с российскими корнями такой проблемы нет, т.к они развивали и создавались свои клиентские банковские приложение без оглядки на legacy год 80х-90х годов, а делали всё с нуля. Так что увы 90% иностранных зарубежных банков по UI\UX и функционалу сильно проигрывает даже сберу который тут все так хейтят. 
скажи пользователю citibank из США, что у нас тут  по номеру телефона можно штукарь баксов за минуту перевести - он охереет. Потом покажи ему UI кого нибудь тинькофф и охреет 2й раз :) 

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Oleg Shirochenkov

Alex
1

Вы не совсем всё правильно понимаете.
Банки (предполагают считать, что) умеют экономить деньги. Если приложение 20-ти летней давности выполняет свою работу — его не нужно трогать, но это не значит, что все IT сервисы в банках с большой историей безнадёжно устарели.

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Alex Kirilenko

Oleg
0

да я  понимаю, мой ответ был на комментарий выше. "Осталось UI" здесь только со стороны физ.лица,  другие сервисы банка могут быть и "не отсталыми"

Ответить

Oleg

Alex
0

Сейчас не СССР. Нет никаких проблем сходить в крупную компанию-разработчика и купить у них интернет-банк в качестве коробочного продукта, который кастомизируют под заказчика.
Я не держал свечку, но вас может удивить, что ТКС так и сделал.
Одна и та же бригада мастеров может сделать как циганский ремонт, так и нормальный.

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Sergei Timofeyev

Alexey
0

Экранная клавиатура в 2008 году вообще дикостью была )

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Владимир Толстиков

3

когда гасишь долг по кредитке с другой кредитки...

Ответить

Сумасшедший утюг

2

Субподрядчик из Индии

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Яся Зайцев

2

- шеф может уже наймем дизайнера, ну хоть одного?
- у нас нет времени на раскачку, затянем пояса потуже, в этом году придется попостится, СНГ напирает, мы не имеем права, слышишь ты, разбазаривать корпоративные деньги. Все 6ырой метнулся мне за кофе с чебуреком.
- Cестраааааа, галоперидол

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Ватная Корзиночка

1

Ситибанк вообще один из самых днищенских по качеству по в РФ, попробуйте их ИБ и МП и ощутите всю боль.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ватная
0

Они меня из клиентов не отпускают. Держат в заложниках.

Ответить

Evgen P

1

Представляю, как бы все перевозбудились, случись это в России. 

Ответить

Наиль

Evgen
0

У нас берут в долг у Пенсионных фондов и прочих, по схемам инвестирования, там возвращать в принципе не обязательно, о процентах тоже умалчивают))

Ответить

Evgen P

Наиль
0

я говорил не о долгах и схемах инвестирования, а о кривом ПО.  

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Серьезный спрей

ANUTIKN
2

@Инспектор 

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Oleg Shirochenkov

0

Хаха, я здесь работаю.
Flexcube не так уж и плох, его используют так же и в других банках.
Просто он у нас используется нереально старой версии, прямо как на скриншотах, и это Java, а само приложение по факту — огромный конструктор.
Подход с двойным, а иногда и тройным контролем, реализуемый во Flexcube иногда до сих пор вызывает удивление в других банках или ЦБ.
Про наших горячо любимых субподрядчиков писать не осмелюсь: я не имею права комментировать это.
Если там были дополнительные контроли и ещё 1-2 человека прощёлкали клювом галочку: в интерфейсе ли проблема?

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Grigoriy Malyshev

Oleg
0

А вы перелогиньтесь анонимом

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Oleg Shirochenkov

Grigoriy
2

Это не даёт права нарушать заключенные договорённости.
Все совершают ошибки, в том числе те, кто принимают решение аутсорснуть важные функции.

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Яся Зайцев

Oleg
0

к вам можно на четверть ставки ? ui'шкой?

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Антон Гранд

0

Так и не понял. Банк должен был денег Revlon?

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Andrey Dolg

0

Ну шо сказать дорогой субподрячик получился. Отлично сэкономили.

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Евгений Эпов

0

Жесть

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Make Luv

0

Даже бабло субподрядчики переводят. Слишком много посредников развелось. 

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