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Финансы
Евгения Евсеева

Citibank потерял $500 млн из-за плохого интерфейса ПО — банк перевёл их кредиторам по ошибке Статьи редакции

В августе 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, но вернуть деньги согласились не все.

8 8 комментариев
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Окружной суд США постановил, что Citibank не имеет права на возврат $500 млн, которые он ошибочно перевёл кредиторам в августе 2020 года. Причиной провала стали «сделанное на коленке» программное обеспечение и плохо разработанный пользовательский интерфейс, пишет Ars Technica

Citibank выступал в качестве кредитного агента косметической компании Revlon и собирался отправить около $7,8 млн в виде процентных платежей кредиторам.

Revlon находилась в процессе рефинансирования долга, пишет Ars Technica. В сочетании с запутанным интерфейсом финансовой программы Flexcube это привело к тому, что банк случайно выплатил основную сумму займа — большую его часть можно было погасить до 2023 года.

Субподрядчик из Индии, который занимался переводом денег, посчитал, что отметка «principal» и ввод номера счета фиктивного аккаунта Citibank обеспечит сохранение основного суммы в банке, отмечает издание. Но он ошибся. Чтобы предотвратить выплату основного долга, субподрядчику нужно было кроме этого отметить «front» and «fund», поясняет издание.

Интерфейс Flexcube

Сделку должны были согласовать три человека — это был субподрядчик, его коллега в Индии и представитель Citibank. Все трое одобрили сделку.

Ошибку заметили на следующее утро — банк отправил $900 млн, а не $7,8 млн. Citibank назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги, писал Bloomberg. Как отмечает Ars Technica, некоторые кредиторы прислали деньги, но банк так и не получил обратно $500 млн.

Citibank подал иск в суд, утверждая, что у него есть право получить деньги обратно, так как их отправили по ошибке. Законодательство разрешает вернуть деньги, если пользователь случайно отправил деньги не на тот счёт.

Но есть исключение для случаев, когда должник переводит деньги кредиторам. Они могут заранее не знать, что деньги перевели по ошибке, и рассматривать их как погашение кредита.

Кредиторы Revlon предполагали, что переведённые средства — это досрочное погашение кредита, так как сумма полностью соответствовала долгу.

Кредиторы пока не могут воспользоваться деньгами — судья сказал им не тратить их из-за возможного обжалования решения. «Мы категорически не согласны с этим решением и намерены подать апелляцию. У нас есть право на эти средства и мы будем продолжать добиваться их полного возмещения», — заявили в Citibank.

#citibank

8 8 комментариев
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Mikhail Batukhtin

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Ну не потерял, а досрочно погасил долг

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Прохладный чувак

Mikhail
0

Теперь можно снова взять в долг

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Alex Kirilenko

4

Интерфейс за пол миллиарда, лол

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Комментарий удален

Серьезный спрей

ANUTIKN
1

@Инспектор 

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Владимир Толстиков

0

когда гасишь долг по кредитке с другой кредитки...

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Антон Гранд

0

Так и не понял. Банк должен был денег Revlon?

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Andrey Dolg

0

Ну шо сказать дорогой субподрячик получился. Отлично сэкономили.

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Злой Полушубок

0

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