Российская сеть дата-центров Selectel привлекла более $40 млн через размещение облигаций на Мосбирже Статьи редакции
Деньги нужны на строительство новых дата-центров и разработку ИТ-продуктов.
Компания завершила дебютное размещение выпуска облигаций объёмом 3 млрд рублей (более $40 млн) на Мосбирже, сообщили vc.ru в компании. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля, техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля.
Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учётом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых, добавили в компании. Срок обращения выпуска — три года.
«Последние пять лет мы растем более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов», — отметил гендиректор Олег Любимов.
В феврале 2021 года основатель Selectel Лев Левиев говорил «Медузе», что «это те деньги, которые нужны на ближайший год-полтора для того, чтобы построить новую площадку и вкладывать в развитие». Тогда же он отмечал, что на горизонте трёх лет компания может провести IPO, но «пока это просто планы».
Selectel — российский провайдер ИТ-инфраструктуры и услуг дата-центров. В сети компании шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в линейку продуктов входят облачные сервисы на базе OpenStack и VMware, приватные облака на базе выделенных серверов любых конфигураций и другие. Всего у компании было свыше 18 тысяч клиентов, среди которых igooods, «Учи.ру» и другие, следует из информации на сайте.
Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ и DTF.
Vscale застрял в прошлом. DO давно вперед ушел.
Вот и развивали бы его на полученный займ.
Ну я не спорю, но как взять в DO или Linode виртуалку с РФ ip? Сам держу все основное зарубежом, но есть для СНГ клиентов и сервер в Selectel + 2 мелких виртуалки на Vscale. Цена / качество в порядке, с 2013 пользуюсь (в том числе юзал и их бюджетные тазики в Chipcore).
Можно балансировщик или VPN шлюз в Vscale и ноды в DO, хотя такой вариант конечно далеко не всех устроит.
Думаю Vscale когда то создавали, как стартап на мощностях гиганта, но забили, хотя можно было бы конкурировать с DO и ему подобными, успешно выйти на международный рынок, провести IPO и торговаться на наздаке.
Вроде у них был крутой инженер по виртуалкам как раз, он еще вел на Хабре блог, но потом уехал на Кипр жить/работать.
Красавцы, пусть дальше развивают инфраструктуру, несколько лет используем и бед не знаем.
Лучше бы акции в валюте
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Надеюсь им хватит этих денег чтобы сделать нормальную панель управления в браузере, которая не виснет намертво через 5 минут после запуска.
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