Деньги нужны на строительство новых дата-центров и разработку ИТ-продуктов.

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Компания завершила дебютное размещение выпуска облигаций объёмом 3 млрд рублей (более $40 млн) на Мосбирже, сообщили vc.ru в компании. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля, техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля.

Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учётом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых, добавили в компании. Срок обращения выпуска — три года.

«Последние пять лет мы растем более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов», — отметил гендиректор Олег Любимов.

В феврале 2021 года основатель Selectel Лев Левиев говорил «Медузе», что «это те деньги, которые нужны на ближайший год-полтора для того, чтобы построить новую площадку и вкладывать в развитие». Тогда же он отмечал, что на горизонте трёх лет компания может провести IPO, но «пока это просто планы».

Selectel — российский провайдер ИТ-инфраструктуры и услуг дата-центров. В сети компании шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в линейку продуктов входят облачные сервисы на базе OpenStack и VMware, приватные облака на базе выделенных серверов любых конфигураций и другие. Всего у компании было свыше 18 тысяч клиентов, среди которых igooods, «Учи.ру» и другие, следует из информации на сайте.