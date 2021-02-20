Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда для борьбы с мошенничеством по исполнительным листам Статьи редакции
Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.
Банки предложили Минюсту свои способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в части случаев. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).
В НСФР изданию подтвердили отправку письма, в Минюсте пока не получили документ.
В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если их получатель — нерезидент. Согласно письму, банки поддерживают эту идею, но хотят дополнить её.
Банки выделили два типа махинаций с исполнительными документами:
- Взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, чтобы получить законное основание для списания денег со счёта одной фирмы в пользу другой по исполнительному листу.
- Подделка исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Получивший исполнительный документ банк обязан списать деньги в пользу взыскателя, клиента об этом можно не предупреждать.
С 2019 года в России вступили в силу поправки, согласно которым в исполнительных листах кроме основных идентификаторов должника (Ф.И.О. и дата рождения) должны быть дополнительные данные, которые позволяют корректно установить его личность. Например, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС, а для компаний — ИНН и ОГРН.
По данным банков, эта норма не всегда выполняется судебными приставами, поэтому они хотят получить право отказывать в переводах по исполнительным документам, если в них не содержится дополнительных реквизитов.
Они также считают, что в электронную базу Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП) должны попадать только листы с дополнительными реквизитами: «чтобы листы с неполными данными чисто технически нельзя было загрузить».
Кроме того, НСФР хочет получить право отказывать тем, кто предъявляет бумажные исполнительные листы, если их нет в электронной базе ФССП, а также организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
В ВТБ, «Росбанке» и банке «Зенит» поддерживают инициативу НСФР, пишет РБК со ссылкой на компании, издание отправило запросы в крупные кредитные организации. В ЦБ заявили, что продолжают работу над поправками в законодательство вместе с другими ведомствами. С предложениями банкиров регулятор пока не ознакомился.
А может создадим условия, при которых в экономике будет максимально низкий уровень мотивации совершать мошенничество? Не вариант?
Да от такой простой схемы ни один мошенник не откажется. Подделай исполнительный лист да переводи деньги.
Хуя се, по факту даже судебное решение может быть неисполнено при наличии имущества
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