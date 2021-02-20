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Финансы
Таня Боброва

Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда для борьбы с мошенничеством по исполнительным листам Статьи редакции

Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

4 4 комментария
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Банки предложили Минюсту свои способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в части случаев. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).

В НСФР изданию подтвердили отправку письма, в Минюсте пока не получили документ.

В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если их получатель — нерезидент. Согласно письму, банки поддерживают эту идею, но хотят дополнить её.

Банки выделили два типа махинаций с исполнительными документами:

  • Взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, чтобы получить законное основание для списания денег со счёта одной фирмы в пользу другой по исполнительному листу.
  • Подделка исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Получивший исполнительный документ банк обязан списать деньги в пользу взыскателя, клиента об этом можно не предупреждать.

С 2019 года в России вступили в силу поправки, согласно которым в исполнительных листах кроме основных идентификаторов должника (Ф.И.О. и дата рождения) должны быть дополнительные данные, которые позволяют корректно установить его личность. Например, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС, а для компаний — ИНН и ОГРН.

По данным банков, эта норма не всегда выполняется судебными приставами, поэтому они хотят получить право отказывать в переводах по исполнительным документам, если в них не содержится дополнительных реквизитов.

Они также считают, что в электронную базу Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП) должны попадать только листы с дополнительными реквизитами: «чтобы листы с неполными данными чисто технически нельзя было загрузить».

Кроме того, НСФР хочет получить право отказывать тем, кто предъявляет бумажные исполнительные листы, если их нет в электронной базе ФССП, а также организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.

В ВТБ, «Росбанке» и банке «Зенит» поддерживают инициативу НСФР, пишет РБК со ссылкой на компании, издание отправило запросы в крупные кредитные организации. В ЦБ заявили, что продолжают работу над поправками в законодательство вместе с другими ведомствами. С предложениями банкиров регулятор пока не ознакомился.

#новость #банки

4 4 комментария
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Александр

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Банки публично поставили под вопрос компетентность решения судей? Мощно.

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Константин Полухтин

1

А может создадим условия, при которых в экономике будет максимально низкий уровень мотивации совершать мошенничество? Не вариант?

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Анатолий Смолдиков

Константин
0

Да от такой простой схемы ни один мошенник не откажется. Подделай исполнительный лист да переводи деньги.

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MEGAtraXXXer666

1

Хуя се, по факту даже судебное решение может быть неисполнено при наличии имущества

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