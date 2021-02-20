Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

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Банки предложили Минюсту свои способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в части случаев. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).

В НСФР изданию подтвердили отправку письма, в Минюсте пока не получили документ.

В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если их получатель — нерезидент. Согласно письму, банки поддерживают эту идею, но хотят дополнить её.

Банки выделили два типа махинаций с исполнительными документами:

Взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, чтобы получить законное основание для списания денег со счёта одной фирмы в пользу другой по исполнительному листу.

Подделка исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Получивший исполнительный документ банк обязан списать деньги в пользу взыскателя, клиента об этом можно не предупреждать.

С 2019 года в России вступили в силу поправки, согласно которым в исполнительных листах кроме основных идентификаторов должника (Ф.И.О. и дата рождения) должны быть дополнительные данные, которые позволяют корректно установить его личность. Например, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС, а для компаний — ИНН и ОГРН.

По данным банков, эта норма не всегда выполняется судебными приставами, поэтому они хотят получить право отказывать в переводах по исполнительным документам, если в них не содержится дополнительных реквизитов.

Они также считают, что в электронную базу Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП) должны попадать только листы с дополнительными реквизитами: «чтобы листы с неполными данными чисто технически нельзя было загрузить».

Кроме того, НСФР хочет получить право отказывать тем, кто предъявляет бумажные исполнительные листы, если их нет в электронной базе ФССП, а также организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.