Доступ к ним можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ.

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До октября 2021 года ведомство внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части на госсайте, на котором публикуется финансовая отчетность компаний, пишет РБК со ссылкой на план министерства. В секретной части будут «чувствительные» данные.

С 2019 года компании публикуют отчётность в ГИРБО — его администрирует ФАС с 2020 года. По закону о бухучете не сдают отчетность и не публикуют её в реестре только следующие категории:

Бюджетные организации.

ЦБ и финансовые организации, которые сдают отчетность в ЦБ.



Религиозные организации.

Организации, годовая отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне.

Юрлица, в отношении которых введены иностранные санкции и которые включены в специальный перечень ФНС.



Из-за иностранных санкций отчетность в ГИРБО не сдают 23 юрлица (например, «Рособоронэкспорт», «Московская биржа», «Калашников», «Совфрахт», «Газ-Альянс») и одно физлицо — Виктор Вексельберг. Чтобы попасть в этот список, резиденты сами обращаются в ФНС, которая согласовывает его с Минфином и ЦБ.

В первой версии законопроекта Минфина говорилось, что компании, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, но эту информацию можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ, отмечает издание.

«Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Сегодня он неполный в силу установленных законом ограничений. Законопроект как раз сузит круг тех, кто имеет право не размещать свою бухгалтерскую отчетность в ГИРБО, и сделает информацию ресурса более полной», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина России.