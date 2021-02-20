Минфин предложил создать базу секретной отчётности для публикации данных компаний под санкциями Статьи редакции
Доступ к ним можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ.
До октября 2021 года ведомство внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части на госсайте, на котором публикуется финансовая отчетность компаний, пишет РБК со ссылкой на план министерства. В секретной части будут «чувствительные» данные.
С 2019 года компании публикуют отчётность в ГИРБО — его администрирует ФАС с 2020 года. По закону о бухучете не сдают отчетность и не публикуют её в реестре только следующие категории:
- Бюджетные организации.
- ЦБ и финансовые организации, которые сдают отчетность в ЦБ.
- Религиозные организации.
- Организации, годовая отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне.
- Юрлица, в отношении которых введены иностранные санкции и которые включены в специальный перечень ФНС.
Из-за иностранных санкций отчетность в ГИРБО не сдают 23 юрлица (например, «Рособоронэкспорт», «Московская биржа», «Калашников», «Совфрахт», «Газ-Альянс») и одно физлицо — Виктор Вексельберг. Чтобы попасть в этот список, резиденты сами обращаются в ФНС, которая согласовывает его с Минфином и ЦБ.
В первой версии законопроекта Минфина говорилось, что компании, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, но эту информацию можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ, отмечает издание.
«Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Сегодня он неполный в силу установленных законом ограничений. Законопроект как раз сузит круг тех, кто имеет право не размещать свою бухгалтерскую отчетность в ГИРБО, и сделает информацию ресурса более полной», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина России.
Из-за западных санкций правительство уже несколько лет применяет механизмы изъятия публичной информации, пишет РБК. Например, в 2019 году правительство разрешило скрывать информацию о руководстве, активах, структуре собственности компаний и банков. Этим воспользовались крымский банк РНКБ, группа ГАЗ, «Еврофинанс Моснарбанк» и другие.
"Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности". Блядь, как они сочиняют такую пургу?
Как я понял по тексту, сейчас они вообще не сдают бух. отчетность, даже налоговой, а хотят заставить сдавать, просто с соблюдением секретности.
Интересно, эта база хоть день продержится не слитой.
Чтоб всякие Насральные не имели доступ к фин. отчетности "приближенных", соответственно и проблем меньше.
Секретной, ага, да, точно секретной...
Самим не смешно предлагать что то "секретное" когда речь о гос базах.
Из-за западных санкций правительство уже несколько лет применяет механизмы изъятия публичной информации, пишет РБК
Не очень помогает, судя по всему.
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