Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Рая Хачатрян

Минфин предложил создать базу секретной отчётности для публикации данных компаний под санкциями Статьи редакции

Доступ к ним можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ.

8 8 комментариев
766 просмотров

До октября 2021 года ведомство внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части на госсайте, на котором публикуется финансовая отчетность компаний, пишет РБК со ссылкой на план министерства. В секретной части будут «чувствительные» данные.

С 2019 года компании публикуют отчётность в ГИРБО — его администрирует ФАС с 2020 года. По закону о бухучете не сдают отчетность и не публикуют её в реестре только следующие категории:

  • Бюджетные организации.
  • ЦБ и финансовые организации, которые сдают отчетность в ЦБ.
  • Религиозные организации.
  • Организации, годовая отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне.
  • Юрлица, в отношении которых введены иностранные санкции и которые включены в специальный перечень ФНС.

Из-за иностранных санкций отчетность в ГИРБО не сдают 23 юрлица (например, «Рособоронэкспорт», «Московская биржа», «Калашников», «Совфрахт», «Газ-Альянс») и одно физлицо — Виктор Вексельберг. Чтобы попасть в этот список, резиденты сами обращаются в ФНС, которая согласовывает его с Минфином и ЦБ.

В первой версии законопроекта Минфина говорилось, что компании, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, но эту информацию можно будет получить только по запросу госорганов, внебюджетных фондов и ЦБ, отмечает издание.

«Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Сегодня он неполный в силу установленных законом ограничений. Законопроект как раз сузит круг тех, кто имеет право не размещать свою бухгалтерскую отчетность в ГИРБО, и сделает информацию ресурса более полной», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина России.

Из-за западных санкций правительство уже несколько лет применяет механизмы изъятия публичной информации, пишет РБК. Например, в 2019 году правительство разрешило скрывать информацию о руководстве, активах, структуре собственности компаний и банков. Этим воспользовались крымский банк РНКБ, группа ГАЗ, «Еврофинанс Моснарбанк» и другие.

#новость

8 8 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 211523, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Feb 2021 15:10:08 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Борис Смирнов

10

"Этот законопроект направлен на обеспечение полноты государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности". Блядь, как они сочиняют такую пургу?

Ответить

Денис Демидов

Борис
0

Как я понял по тексту, сейчас они вообще не сдают бух. отчетность, даже налоговой, а хотят заставить сдавать, просто с соблюдением секретности.

Ответить

Александр Кучеряев

4

Интересно, эта база хоть день продержится не слитой.

Ответить

Борис Смирнов

Александр
0

Да, ровно один день после того, как она будет готова.

Ответить

Папа Римский

–7

Чтоб всякие Насральные не имели доступ к фин. отчетности "приближенных", соответственно и проблем меньше.

Ответить

Евгений Шмелев

1

Секретной, ага, да, точно секретной...
Самим не смешно предлагать что то "секретное" когда речь о гос базах.

Ответить

Стас Глушко

1

Кому надо, те и из закрытых баз достанут данные

Ответить

Виктор Булов

0

Из-за западных санкций правительство уже несколько лет применяет механизмы изъятия публичной информации, пишет РБК

Не очень помогает, судя по всему.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
День защитника инвестиций. Как оборонять портфель от рисков
Инвестиции — это история не только про доходность, но и про риск. Вся суть риска в том, что до момента реализации он не…
0
eBay
Подписан
Отписаться
Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан и eBay откроют для предпринимателей из Республики Башкортостан продажи
Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан, маркетплейс eBay и компания-интегратор Zonesmart запускают программу…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Снаряд от Александра Петрова и декорации за 4 миллиона: самые кассовые военные фильмы России
Ко Дню защитника Отечества основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева рассказала о том, как сн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Александров
за день
Яндекс: Мы верим, что они исправились Амнистированные:
«Яндекс.Драйв» разблокирует аккаунты, ограниченные в сервисе за нарушения скорости
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Andrey Fedorov

Как мы в 3 раза увеличили…

Александр

«Надоело ждать»: петербургский…

Alexander Shibaev

Мне понадобилась справка о двух…

Я не скажу свое…

Как я сделал бизнес после…

greg chudnoff

Ровер Perseverance прислал…

Месье Никита

Ровер Perseverance прислал…

Pavel Ivanov

Ровер Perseverance прислал…

Andrey Fedorov

Как мы в 3 раза увеличили…

Коля Павельев

«Надоело ждать»: петербургский…

Михаил Зеленин

Новая айдентика для…

greg chudnoff

Ровер Perseverance прислал…

Maria Deltsova

Новая айдентика для…

Andre Macareno

«Надоело ждать»: петербургский…

Илья Федянин

Продвижение стоматологии. Как…

Alexey Salyukov

Как мы в 3 раза увеличили…

Александр

«Надоело ждать»: петербургский…

greg chudnoff

Ровер Perseverance прислал…
null