Фонд семьи Гейтсов продал все акции Alibaba и Uber и увеличил долю в медицинском разработчике Schrodinger Статьи редакции
Бумаги компании выросли примерно на 500% за год.
Траст, который управляет благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, провел ребалансировку инвестпортфеля, говорится в отчете за четвертый квартал 2020 года, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Фонд полностью избавился от трёх активов:
- Alibaba Group — 552 383 депозитарных расписок
- Uber Technologies — 26 767 акций
- Фонд недвижимости Boston Properties — 1,1 млн бумаг.
Также траст продал половину бумаг Apple — теперь вместе 2 млн акций у фонда 1 млн. В два раза сократилось количество бумаги Amazon — с 60 460 до 30 230, и Alphabet — теперь у неё 21 554 бумаг класса A вместо 43 107 и 21 491 акций класса C вместо 42 981.
Фонд сократил акции в телекоммуникационной компании Liberty Latin America, холдинге Berkshire Hathaway и в китайской строительной China Metro-Rural Holdings. В портфеле Гейтсов есть также акции Twitter, Walmart, Coca-Cola и других.
В четвертом квартале фонд увеличил долю только в одной компании — медицинском разработчике ПО Schrodinger. Сейчас фонд владеет 6,98 млн акций — раньше их было 4,98 млн.
Компанию основали Ричард Фриснер и Билл Годдард в 1990 году. Программное обеспечение Schrodinger используется в 1250 академических учреждениях по всему миру, отмечало Forbes. По собственным данным, компания также сотрудничает с 20 крупнейшими фармацевтическими компаниями.
В феврале 2020 года она провела IPO на Nasdaq — компания выпустила 13,7 миллиона акций по $17 за штуку и привлекла $232 млн. На конец года акции компании выросли на 464% — до $79,18. По данным на 19 февраля, они стоили $105,03 за акцию — выросли на 617% к цене IPO.
В России кто то трахнул курицу и заразился птичьим гриппом..Билли сливает все акции и вкладывается в фарму.....Что то тут не чисто
500%?
Да похуй где, нет там 500% на годовом отрезке.
Это данные на 20 февраля — тут акции уже больше $50. Компания провела IPO 5 февраля с оценкой в $17 за бумагу.
Бумаги компании выросли примерно на 500% за год.
Тогда уж с момента IPO, а не "за год".
А биток как же?
скинул бумаги с большой волатильностью
у Apple большая волатильность?
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