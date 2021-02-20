Бумаги компании выросли примерно на 500% за год.

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Траст, который управляет благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, провел ребалансировку инвестпортфеля, говорится в отчете за четвертый квартал 2020 года, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Фонд полностью избавился от трёх активов:

Alibaba Group — 552 383 депозитарных расписок

Uber Technologies — 26 767 акций



Фонд недвижимости Boston Properties — 1,1 млн бумаг.

Также траст продал половину бумаг Apple — теперь вместе 2 млн акций у фонда 1 млн. В два раза сократилось количество бумаги Amazon — с 60 460 до 30 230, и Alphabet — теперь у неё 21 554 бумаг класса A вместо 43 107 и 21 491 акций класса C вместо 42 981.

Фонд сократил акции в телекоммуникационной компании Liberty Latin America, холдинге Berkshire Hathaway и в китайской строительной China Metro-Rural Holdings. В портфеле Гейтсов есть также акции Twitter, Walmart, Coca-Cola и других.

В четвертом квартале фонд увеличил долю только в одной компании — медицинском разработчике ПО Schrodinger. Сейчас фонд владеет 6,98 млн акций — раньше их было 4,98 млн.

Компанию основали Ричард Фриснер и Билл Годдард в 1990 году. Программное обеспечение Schrodinger используется в 1250 академических учреждениях по всему миру, отмечало Forbes. По собственным данным, компания также сотрудничает с 20 крупнейшими фармацевтическими компаниями.