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Финансы
Рая Хачатрян

Фонд семьи Гейтсов продал все акции Alibaba и Uber и увеличил долю в медицинском разработчике Schrodinger Статьи редакции

Бумаги компании выросли примерно на 500% за год.

16 16 комментариев
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Траст, который управляет благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, провел ребалансировку инвестпортфеля, говорится в отчете за четвертый квартал 2020 года, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Фонд полностью избавился от трёх активов:

  • Alibaba Group — 552 383 депозитарных расписок
  • Uber Technologies — 26 767 акций
  • Фонд недвижимости Boston Properties — 1,1 млн бумаг.

Также траст продал половину бумаг Apple — теперь вместе 2 млн акций у фонда 1 млн. В два раза сократилось количество бумаги Amazon — с 60 460 до 30 230, и Alphabet — теперь у неё 21 554 бумаг класса A вместо 43 107 и 21 491 акций класса C вместо 42 981.

Фонд сократил акции в телекоммуникационной компании Liberty Latin America, холдинге Berkshire Hathaway и в китайской строительной China Metro-Rural Holdings. В портфеле Гейтсов есть также акции Twitter, Walmart, Coca-Cola и других.

В четвертом квартале фонд увеличил долю только в одной компании — медицинском разработчике ПО Schrodinger. Сейчас фонд владеет 6,98 млн акций — раньше их было 4,98 млн.

Компанию основали Ричард Фриснер и Билл Годдард в 1990 году. Программное обеспечение Schrodinger используется в 1250 академических учреждениях по всему миру, отмечало Forbes. По собственным данным, компания также сотрудничает с 20 крупнейшими фармацевтическими компаниями.

В феврале 2020 года она провела IPO на Nasdaq — компания выпустила 13,7 миллиона акций по $17 за штуку и привлекла $232 млн. На конец года акции компании выросли на 464% — до $79,18. По данным на 19 февраля, они стоили $105,03 за акцию — выросли на 617% к цене IPO.

#новость #биллгейтс

16 16 комментариев
11
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Ilya Brin

11

Готовится к IPO Fix Price. Разумно 👍😏

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Dmitri Frolov

6

Капец. Запалился. Через 5g точно будет прививать корону теперь

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Vlad Romanchenko

2

Ах ты ж smart ass. Вот почему у меня китайский портфель упал.

Ответить

Yuri Korolev

1

В России кто то трахнул курицу и заразился птичьим гриппом..Билли сливает все акции и вкладывается в фарму.....Что то тут не чисто

Ответить

Roman Kamushken

Yuri
0

Аппле всё?

Ответить

SA Dab

1

Чипирование само себя не сделает

Ответить

Dmitry Ievlev

0

500%?

Ответить

Странный

Dmitry
–1

Щас бы в Тинькофф смотреть историю компании.

Ответить

Vasiliy Gorin

Странный
1

Да похуй где, нет там 500% на годовом отрезке.

Ответить

Рая Хачатрян

Vasiliy
0

Это данные на 20 февраля — тут акции уже больше $50. Компания провела IPO 5 февраля с оценкой в $17 за бумагу. 

Ответить

Vasiliy Gorin

Рая
0

Это данные на 20 февраля — тут акции уже больше $50. Компания провела IPO 5 февраля с оценкой в $17 за бумагу.

 Бумаги компании выросли примерно на 500% за год.

Тогда уж с момента IPO, а не "за год".

Ответить

Roman Kamushken

0

А биток как же?

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Roman
1

Весь биток Маск скупил

Ответить

Ivan Ivanon

–1

скинул бумаги с большой волатильностью

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Vitaliy Sitnikov

Ivan
0

у Apple большая волатильность?

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Ivan Ivanon

Vitaliy
0

ну бета у этой бумаги 1.27 ставят её в число довольно волатильных

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