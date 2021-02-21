Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Лиана Липанова

Питер Тиль, сооснователи MSQRD, Tinder и другие инвестировали $2 млн в стартап Voices выходцев из России Статьи редакции

Компания разрабатывает «Substack для видео» — приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации за счёт подписки и пожертвований.

  • Стартап Voices Алексея Быстрова и Александра Панко привлёк $2 млн, сообщил один из сооснователей на своей странице в Facebook. Компания разрабатывает приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации, рассказал Быстров vc.ru.
  • Среди инвесторов раунда — сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, сооснователь Tinder Джастин Матин, основатель Shutterstock Джон Орингер, Давид и Даниил Либерманы, предприниматель и венчурный инвестор Кори Леви, тиктокеры Sway House, Марина и Николай Давыдовы, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Сергей Гончар и Андрей Янчуревич и другие.
  • Компания основана в июне 2020 года. Сейчас приложение находится в бета-версии. Приложение планируется запустить весной 2021 года. Первые пользователи смогут зарегистрироваться в приложении по приглашениям, как в Clubhouse.
  • Авторы смогут монетизировать свой контент за счёт подписки и донатов от пользователей. «Миссия компании — сделать путь создателей контента ошеломительно массовым явлением и поспособствовать росту среднего класса творческой экономики», — объяснил Быстров.
  • Привлечённые инвестиции Voices направит на рост компании, добавил он. Потенциальными конкурентами основатели называют Clubhouse, Tiktok и Only fans. «Можно сказать, что мы Substack для видео», — заключил предприниматель.

#новость #инвестиции

317 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 5, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 211752, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 21 Feb 2021 13:06:28 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Михаил Арнаутов

0

Twitch они своим конкурентом не считают?

Ответить

Alex

Михаил
1

От части, но Джастин Кан теперь с нами, а не с ними 👁👄👁

Ответить

Gavroche

0

Компания основана в июне 2021 года?
Марти Макфлай, welcome back, дружище :)

Ответить

Лиана Липанова

Gavroche
0

упс)) 2020го. поправила, спасибо!

Ответить

Gavroche

Лиана
0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

DigitalHR
Подписан
Отписаться
На кончиках пальцев: как команда из Ульяновска учит битмейкингу пользователей по всему миру
Интервью с Кариной Липняговой, сооснователем экосистемы для создания музыки Drum Pads 24: о технических и поведенческих…
0
Делимобиль
Подписан
Отписаться
В Делимобиле пройдет первый офлайновый митап для IT-специалистов
Selectel
Подписан
Отписаться
«Настойчивость» на Марсе: где марсоход находится сейчас и что будет делать дальше
Представители НАСА и JPL сразу после успешного прибытия ровера на Марс поделились информацией о дальнейшей судьбе марсо…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Карл Новичок
за день
- Алло не могу дать инвайт в Клабхаус, он только для элиты  — но ты же сам мне позвонил - ойвсёпока
«Надоело ждать»: петербургский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Руслан Ніколаєнко

Как я хотел получить…

Евгений Новожилов

В Китае все чаще меняют…

Михаил Карпов

Мне понадобилась справка о двух…

Иванка Сегодина

Как смартфон превратил тебя в…

Stanislav Seleznyov

В мире работодателей…

Yury S

Новая айдентика для…

sunriseagain

Мне понадобилась справка о двух…

Сергей Королевский

Фонд семьи Гейтсов продал все…

Alexey Kopchenko

Как смартфон превратил тебя в…

Руслан Ніколаєнко

Как я хотел получить…

Владимир Карулин

Мне понадобилась справка о двух…

Михаил Арнаутов

Питер Тиль, сооснователи MSQRD…

Павел Демидов

Запись в подсайте Вопросы

Рекорд Надоев

Как смартфон превратил тебя в…

Gavroche

Питер Тиль, сооснователи MSQRD…

Oleh Odukalets

Как Стетхем мне помог получить…

sunriseagain

Мне понадобилась справка о двух…

Иван Шеметов

Soft-skills умерли, тащи…

Лиана Липанова

Питер Тиль, сооснователи MSQRD…

Aleksandr Stikharev

✔5 удобных трекеров времени
null