Питер Тиль, сооснователи MSQRD, Tinder и другие инвестировали $2 млн в стартап Voices выходцев из России Статьи редакции
Компания разрабатывает «Substack для видео» — приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации за счёт подписки и пожертвований.
- Стартап Voices Алексея Быстрова и Александра Панко привлёк $2 млн, сообщил один из сооснователей на своей странице в Facebook. Компания разрабатывает приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации, рассказал Быстров vc.ru.
- Среди инвесторов раунда — сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, сооснователь Tinder Джастин Матин, основатель Shutterstock Джон Орингер, Давид и Даниил Либерманы, предприниматель и венчурный инвестор Кори Леви, тиктокеры Sway House, Марина и Николай Давыдовы, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Сергей Гончар и Андрей Янчуревич и другие.
- Компания основана в июне 2020 года. Сейчас приложение находится в бета-версии. Приложение планируется запустить весной 2021 года. Первые пользователи смогут зарегистрироваться в приложении по приглашениям, как в Clubhouse.
- Авторы смогут монетизировать свой контент за счёт подписки и донатов от пользователей. «Миссия компании — сделать путь создателей контента ошеломительно массовым явлением и поспособствовать росту среднего класса творческой экономики», — объяснил Быстров.
- Привлечённые инвестиции Voices направит на рост компании, добавил он. Потенциальными конкурентами основатели называют Clubhouse, Tiktok и Only fans. «Можно сказать, что мы Substack для видео», — заключил предприниматель.
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