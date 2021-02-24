Один из самых дорогих финтех-сервисов Европы Klarna запланировал привлечь до $1 млрд при оценке в $31 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Компания также собирается выйти на биржу.
- Шведская компания хочет привлечь от $800 млн до $1 млрд, раунд может быть объявлен в ближайшие дни, рассказали источники Bloomberg. Речь идёт о привлечении не менее $500 млн, пишет Reuters со ссылкой на источники в банке и источник, близкий к компании.
- По данным Bloomberg, инвесторы могут оценить Klarna в $31 млрд — это примерно в три раза превышает оценку в последнем раунде в сентябре, когда стратап привлёк $650 млн при оценке в $10,6 млрд. В Klarna отказались от комментариев.
- Гендиректор и основатель Klarna Себастьян Семятковски рассказал Reuters, что компания рассматривает прямой листинг, а также традиционное IPO, но исключает выход на биржу по схеме со SPAC. Семятковски не исключил листинга в 2021 году, но сказал, что более вероятен 2022 год.
- Семятковски запустил сервис рассрочки в 2005 году. Сейчас Klarna, по собственным данным, пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
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