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Финансы
Таня Боброва

Forbes назвал 30 самых дорогих интернет-компаний в России в 2021 году Статьи редакции

Все интернет-компании выиграли от карантинного года, но больше всех маркетплейсы и агрегаторы.

Издание выбирало компании для рейтинга, выручка которых формируется в интернете. Поэтому Forbes включил в него, например, маркетплейс (продаёт место на сайте-витрине), но не магазин с сайтом (продаёт товары в онлайне, но получает выручку в офлайне).

Также журнал ограничил лонг-лист компаниями, которые получают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей.

  1. «Яндекс» — $22,98 млрд.
  2. Wildberries — $14,52 млрд.
  3. Ozon — $10,58 млрд.
  4. Mail.ru Group — $6,08 млрд.
  5. Avito — $4,9 млрд.
  6. «1C» — $2,28 млрд.
  7. Lamoda — $2,27 млрд.
  8. HeadHunter — $1,6 млрд.
  9. Delivery Club — $1,5 млрд.
  10. «AliExpress Россия» — $1,1 млрд.
  11. «Ситимобил» — $982 млн.
  12. ЦИАН — $763 млн.
  13. ivi — $709 млн.
  14. «СКБ Контур» — $657 млн.
  15. Positive Technologies — $580 млн.
  16. Goods — $530 млн.
  17. Оkko — $453 млн.
  18. Superjob — $339 млн.
  19. KupiVip — $318 млн.
  20. «Тензор» — $269 млн.
  21. Eruditor Group — $250 млн.
  22. Megogo — $209 млн.
  23. «ЛитРес» — $202 млн.
  24. «Учи.ру» — $199 млн.
  25. «2ГИС» — $189 млн.
  26. Aviasales — $174 млн.
  27. Skyeng — $165 млн.
  28. Talenttech — $161 млн.
  29. «Островок» — $157 млн.
  30. Amediateka — $129 млн.

Издание составило рейтинг на основе собственных данных компаний: для оценки стоимости непубличных компаний использовалось сравнение с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на 2 февраля. Для расчёта долларовой стоимости использовался курс на эту же дату.

Forbes назвал 20 самых дорогих интернет-компаний…
«Яндекс» возглавил рейтинг четвёртый год подряд.
vc.ru

#новость #рейтинг

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Антон

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И все зарегистрированы в Европе.

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Maxim Medvedev

Антон
7

Я так понимаю, это для защиты бизнеса, в первую очередь от рейдерства

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Антон

Maxim
–18

Смысл писать список якобы русских компаний .  Так и писали бы список ссыкунов сваливших зарубеж 

Ответить

Женя Гагарин

Антон
6

Если ты дорастёшь хотя бы до Островка, а собственником твоего юрлица будет российский гражданин или российское юрлицо, то это будет не смелостью, а глупостью. 

Ответить

Антон

Женя
–2

Как я должен дорасти и показать что тебе чтобы ты успокоился

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Timur

Антон
3

Но они не свалили. Налоги, штат и юзеры — тут. Владельцы — акционеры из разных уголков планеты. А место регистрации тебе лично что даёт?

Ответить

Антон

Timur
–1

Спокойствие. что в России все пиздато 

Ответить

Медный танк88

Антон
0

Как раз из-за таких, как ты, и кто далее выше по вашей пищевой цепочке.

Ответить

Arsenii Kirsanov

Антон
0

Чем ИТ-компании хуже "ссыкливых" оборонных предприятий с регой на Кипре?)

Ответить

Arsenii Kirsanov

Maxim
0

И зарубежные инвестиции заводить/выводить.

Ответить

Christofor

Антон
4

в загнивающей Европе*

Ответить

Влад77

Антон
1

Тензор не в европе

Ответить

Pavel Admex

Антон
1

В России не надёжно

Ответить

Пётр Арбенев

Антон
0

Кто бы мог подумать...

Ответить

Gaius Plinius

Антон
0

1С тоже в Европе? Пруфы будут?

Ответить

Антон

Gaius
–4

Лизни 

Ответить

Лёха Литвинов

6

Странный рейтинг. В том году был отдельный рейтинг онлайн-продавцов и это было справедливо. Мейл раздробили на отдельные сервисы и он стал дешевле Озона лол. В общем смешно 

Ответить

Денис Демидов

Лёха
0

Тем же али мейл владеет лишь на половину, разве справедливо их склеивать? А в ситимобил есть доля сбера.

Ответить

Ваня Пупкмн

1

@Денис Демидов прокомментируй стоимость вайлдбериз

Ответить

Денис Демидов

Ваня
1

У них оборот солидный, крыша крепкая, пока Путин у власти, все с ним хорошо будет. Оценка вполне адекватная, имхо.

Ответить

Dmitry Ievlev

1

До асашай далеко))

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

1

Когда я требовал у техподдержке яндекса убрать рекламу при введении слова в поисковике, т.к. блокировщики рекламы к тому моменту не обновились еще, то они мне прям утверждали, что они нищие и нам нужно зарабатывать на рекламе. А по итогу оказывается, что они самая богатая компания. Вот врунишки).

Ответить

Кредитный пистолет

ывпппвывпаыв
0

Так тут не по размер выручки, а про стоимость бизнеса 

Ответить

Alex Bud

Кредитный
–1

Да кому этот шняндекс нужен за такое бабло? Пузырь раздули из ничего

Ответить

Кредитный

Alex
0

Ну ладно уж, не совсем из ничего.
Можно как угодно к ним относиться, но бизнес у них вполне стабильный и рабочий

Ответить

Joy Z

ывпппвывпаыв
–1

Стоимость компании и их доход — это разные вещи.
Вон Uber каждый год в глубоком минусе сидит, а стоимость компании оценивалась в 82 миллиарда долларов

Ответить

Sergey Kit

0

смешной рейтинг, смешнее ещё не видел)

Ответить

Ilya Vlasov

0

Это состояние Бакальчук уже 14 млрд, получается? Год назад было 1,4 млрд.

Ответить

Антон

Ilya
0

Рот делает свое дело. Учись.

Ответить

Медный танк88

0

Раскормили, в общем, мы барыг всяких. 

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Павел Портнягин

–1

Пустое. Реальных серых кардиналов рынка не видят. А они бы в топ5 зашли, а то и топ3.

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