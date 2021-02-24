Forbes назвал 30 самых дорогих интернет-компаний в России в 2021 году Статьи редакции
Все интернет-компании выиграли от карантинного года, но больше всех маркетплейсы и агрегаторы.
Издание выбирало компании для рейтинга, выручка которых формируется в интернете. Поэтому Forbes включил в него, например, маркетплейс (продаёт место на сайте-витрине), но не магазин с сайтом (продаёт товары в онлайне, но получает выручку в офлайне).
Также журнал ограничил лонг-лист компаниями, которые получают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей.
- «Яндекс» — $22,98 млрд.
- Wildberries — $14,52 млрд.
- Ozon — $10,58 млрд.
- Mail.ru Group — $6,08 млрд.
- Avito — $4,9 млрд.
- «1C» — $2,28 млрд.
- Lamoda — $2,27 млрд.
- HeadHunter — $1,6 млрд.
- Delivery Club — $1,5 млрд.
- «AliExpress Россия» — $1,1 млрд.
- «Ситимобил» — $982 млн.
- ЦИАН — $763 млн.
- ivi — $709 млн.
- «СКБ Контур» — $657 млн.
- Positive Technologies — $580 млн.
- Goods — $530 млн.
- Оkko — $453 млн.
- Superjob — $339 млн.
- KupiVip — $318 млн.
- «Тензор» — $269 млн.
- Eruditor Group — $250 млн.
- Megogo — $209 млн.
- «ЛитРес» — $202 млн.
- «Учи.ру» — $199 млн.
- «2ГИС» — $189 млн.
- Aviasales — $174 млн.
- Skyeng — $165 млн.
- Talenttech — $161 млн.
- «Островок» — $157 млн.
- Amediateka — $129 млн.
Издание составило рейтинг на основе собственных данных компаний: для оценки стоимости непубличных компаний использовалось сравнение с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на 2 февраля. Для расчёта долларовой стоимости использовался курс на эту же дату.
И все зарегистрированы в Европе.
Я так понимаю, это для защиты бизнеса, в первую очередь от рейдерства
Если ты дорастёшь хотя бы до Островка, а собственником твоего юрлица будет российский гражданин или российское юрлицо, то это будет не смелостью, а глупостью.
Медный танк88
Как раз из-за таких, как ты, и кто далее выше по вашей пищевой цепочке.
Чем ИТ-компании хуже "ссыкливых" оборонных предприятий с регой на Кипре?)
1С тоже в Европе? Пруфы будут?
Странный рейтинг. В том году был отдельный рейтинг онлайн-продавцов и это было справедливо. Мейл раздробили на отдельные сервисы и он стал дешевле Озона лол. В общем смешно
Тем же али мейл владеет лишь на половину, разве справедливо их склеивать? А в ситимобил есть доля сбера.
@Денис Демидов прокомментируй стоимость вайлдбериз
У них оборот солидный, крыша крепкая, пока Путин у власти, все с ним хорошо будет. Оценка вполне адекватная, имхо.
Когда я требовал у техподдержке яндекса убрать рекламу при введении слова в поисковике, т.к. блокировщики рекламы к тому моменту не обновились еще, то они мне прям утверждали, что они нищие и нам нужно зарабатывать на рекламе. А по итогу оказывается, что они самая богатая компания. Вот врунишки).
Кредитный пистолет
Так тут не по размер выручки, а про стоимость бизнеса
Стоимость компании и их доход — это разные вещи.
Вон Uber каждый год в глубоком минусе сидит, а стоимость компании оценивалась в 82 миллиарда долларов
Это состояние Бакальчук уже 14 млрд, получается? Год назад было 1,4 млрд.
Пустое. Реальных серых кардиналов рынка не видят. А они бы в топ5 зашли, а то и топ3.
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