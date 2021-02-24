Все интернет-компании выиграли от карантинного года, но больше всех маркетплейсы и агрегаторы.

Издание выбирало компании для рейтинга, выручка которых формируется в интернете. Поэтому Forbes включил в него, например, маркетплейс (продаёт место на сайте-витрине), но не магазин с сайтом (продаёт товары в онлайне, но получает выручку в офлайне).

Также журнал ограничил лонг-лист компаниями, которые получают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей.

«Яндекс» — $22,98 млрд. Wildberries — $14,52 млрд.

Ozon — $10,58 млрд. Mail.ru Group — $6,08 млрд.

Avito — $4,9 млрд. «1C» — $2,28 млрд. Lamoda — $2,27 млрд. HeadHunter — $1,6 млрд.

Delivery Club — $1,5 млрд.

«AliExpress Россия» — $1,1 млрд.

«Ситимобил» — $982 млн. ЦИАН — $763 млн. ivi — $709 млн. «СКБ Контур» — $657 млн. Positive Technologies — $580 млн.

Goods — $530 млн.

Оkko — $453 млн.

Superjob — $339 млн.

KupiVip — $318 млн.

«Тензор» — $269 млн.

Eruditor Group — $250 млн.

Megogo — $209 млн.

«ЛитРес» — $202 млн.

«Учи.ру» — $199 млн.

«2ГИС» — $189 млн. Aviasales — $174 млн.

Skyeng — $165 млн.

Talenttech — $161 млн.

«Островок» — $157 млн.

Amediateka — $129 млн.



Издание составило рейтинг на основе собственных данных компаний: для оценки стоимости непубличных компаний использовалось сравнение с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на 2 февраля. Для расчёта долларовой стоимости использовался курс на эту же дату.