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Финансы
Таня Боброва

Apple купила около сотни компаний за последние шесть лет — по одной каждые три-четыре недели Статьи редакции

Но тратит на покупки меньше конкурентов.

  • По словам главы компании Тима Кука, которые приводит BBC, поиск в основном направлен на приобретение талантов и технологий.
  • Крупнейшие последние сделки — покупка производителя наушников Beats Electronics за $3,2 млрд в 2014 году и сервиса для распознавания музыки Shazam в 2017 году. TechCrunch писало, что сделка обошлась компании в $400 млн.
  • Чаще всего Apple покупает небольшие стартапы, чтобы затем использовать их технологии в своих продуктах. Список таких компаний разнообразен, отмечает BBC — от ИИ-разработчиков и разработчиков беспилотных технологий до подкастов.
  • По сравнению с конкурентами Apple тратит немного на сделки, пишет издание. Microsoft заплатила $26,2 млрд за LinkedIn, Amazon — $13,7 млрд за Whole Foods, а Facebook — $19 млрд за WhatsApp. Общая сумма десяти крупнейших сделок Apple будет меньше, чем любая из указанных, добавляет BBC.
  • Летом 2020 года главы Apple, Google, Facebook и Amazon дали показания Конгрессу — о поглощении и уничтожении конкурентов, краже данных и другие. В частности, Конгресс заявил, что Apple не даёт копировать приложения, но делает это сама. Apple также находится под антимонопольным расследованием ЕС из-за правил App Store и Apple Pay.

#новость #apple

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Для многих рынок это казино, для Яблока это ККИ

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Такими темпами Сбербанк догонят

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Разница в том, что все к чему притрагивается Сбер превращается в дерьмо.

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Ruslan
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Тогда логично, что при продаже оно должно превращаться в конфетку

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Elena Khazieva

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Красавцы

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