Apple купила около сотни компаний за последние шесть лет — по одной каждые три-четыре недели Статьи редакции
Но тратит на покупки меньше конкурентов.
- По словам главы компании Тима Кука, которые приводит BBC, поиск в основном направлен на приобретение талантов и технологий.
- Крупнейшие последние сделки — покупка производителя наушников Beats Electronics за $3,2 млрд в 2014 году и сервиса для распознавания музыки Shazam в 2017 году. TechCrunch писало, что сделка обошлась компании в $400 млн.
- Чаще всего Apple покупает небольшие стартапы, чтобы затем использовать их технологии в своих продуктах. Список таких компаний разнообразен, отмечает BBC — от ИИ-разработчиков и разработчиков беспилотных технологий до подкастов.
- По сравнению с конкурентами Apple тратит немного на сделки, пишет издание. Microsoft заплатила $26,2 млрд за LinkedIn, Amazon — $13,7 млрд за Whole Foods, а Facebook — $19 млрд за WhatsApp. Общая сумма десяти крупнейших сделок Apple будет меньше, чем любая из указанных, добавляет BBC.
- Летом 2020 года главы Apple, Google, Facebook и Amazon дали показания Конгрессу — о поглощении и уничтожении конкурентов, краже данных и другие. В частности, Конгресс заявил, что Apple не даёт копировать приложения, но делает это сама. Apple также находится под антимонопольным расследованием ЕС из-за правил App Store и Apple Pay.
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5 комментариев
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Такими темпами Сбербанк догонят
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Разница в том, что все к чему притрагивается Сбер превращается в дерьмо.
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