К ним премьер-министр отнёс общепит, культуру, спорт, развлечения, туризм и другие.

Программу льготного кредитования бизнеса продлят ещё на год, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации. Но ставку льготного кредита повысят с 2% до 3%.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы "ФОТ 3.0". В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается», — сообщил Мишустин.

Льготы распространяется на микро- и малые предприятия из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. К ним премьер-министр отнёс общепит, культуру, спорт, развлечения и туризм. Всего, по расчётам Мишустина, поддержкой смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, на которых работают около 1,5 млн человек.

Премьер добавил, что в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет сделать равными долями ежемесячно.

Кредитная поддержка пострадавших от пандемии компаний действует с 1 июня 2020 года. По программе компании могли получить кредит по ставке 2%. Если компании смогли сохранить 90% штата, то государство покрывало кредит и проценты.