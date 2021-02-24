Путин одобрил продление программы льготных кредитов для бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей Статьи редакции
К ним премьер-министр отнёс общепит, культуру, спорт, развлечения, туризм и другие.
Программу льготного кредитования бизнеса продлят ещё на год, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации. Но ставку льготного кредита повысят с 2% до 3%.
«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы "ФОТ 3.0". В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается», — сообщил Мишустин.
Льготы распространяется на микро- и малые предприятия из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. К ним премьер-министр отнёс общепит, культуру, спорт, развлечения и туризм. Всего, по расчётам Мишустина, поддержкой смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, на которых работают около 1,5 млн человек.
Премьер добавил, что в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет сделать равными долями ежемесячно.
Кредитная поддержка пострадавших от пандемии компаний действует с 1 июня 2020 года. По программе компании могли получить кредит по ставке 2%. Если компании смогли сохранить 90% штата, то государство покрывало кредит и проценты.
Программа только для приближенных. Все остальные спасаються как могут. Народ усиленно в ипотеку и человейники загоняют как какой-то скот. Бизнесмен сейчас такаяже редкость как и при СССР, в почете военные и чиновники, которые ничего не производят а только продают ресурсы всей страны..
Что за бред? Многие получили вообще невозвратные кредиты на выплату з/п. Ой, я забыл что у Путина лично
около 75 тысяч...
приближенных
микро- и малые предприятия из наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Пострадали все, получили те, кто с ОКВЭДом угадал.
Не «угадал», а указал тот оквэд, по которому реально работал. А не
а) куплю готовую ооо и буду делать что хочу не парясь
б) открою ооо «на пофиг», а там будь как будет.
Вот у вас лично какая ооо, какие оквэд и чем занимаетесь? Или «мнение со стороны»?
Ну и вроде был случай, когда с левым оквэдом фирма доказала реальный вид деятельности и получила поддержку
Получали на 8 сотрудников 756тр. Если сохраняем штат до апреля то государство выплатит за нас этот кредит.
PS: мы не друзья царя, просто стараемся быть в курсе тех возможностей которые есть
хм, новорег и положительный коммент, вы точно не работаете на Пригожинскую фабрику?
VC давно читаю. Зарегался что бы поделиться своим опытом. Раз только зарегался значит уже что то плохое сделал? В чем претензия?
Кредитный
VC давно читаю. Зарегался что бы поделиться своим опытом
Дадада, мы это от каждого новорега с восторженными речами к теме поста слышим
В чем претензия? Я Вас расстроил тем что смог получить помощь от государства?
Вы рушите их веру что Путин лично целыми днями и ночами разрабатывает планы как угробить малый бизнес в России, чтобы оставить все деньги только Ротенбергам и Сечину.
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Конечно же нет - Чистейших комментариев человечище!
А их кто-то на практике получал в итоге? Ранее видел только отзывы о том, что не дают
Конечно получают.. друзья Царя
Друзья Царя получают нахаляву, а льготные кредиты - друзья друзей Царя.
Я на одну из фирм получил невозвратный кредит + поддержка из налоговой пришла. Плюс многие знакомые получили.
Не понял почему кредит называют поддержкой? Эти деньги надо возвращать и они стоят целых 2%. Следующий шаг кредит для малоимущих?
Не знаю как сейчас сделали, но в прошлом году государство обязало банки выдавать эти кредиты всем кто подходит под критерии пострадавших отраслей. Банк давал кредит из расчет на каждого официально устроенного сотрудника мрот по 12130 р в течении 6 мес. +30% налоги. Если пострадавшая компания сохраняла штат сотрудников не менее 90% то кредит с процентами гасит государство. Банки докрутили в договорах важные пункты: сохранит штат и т.д. но от себя они добавили на всякий случай что если государство по каким то причинам не закроет долг то придется кредитору платить.
Никто никого не обязывал. Летом выходили публикации в СМИ об экспериментах по попыткам получить этот кредит. Были отказы, в том числе связанные с неблагонадёжностью компании.
Да, но потом банки получили по шапке и стали выдавать этот кредит (у меня так же было, сначала отказ из-за учредителя, а потом одобрили, так как требований к учредителям у государства не было).
хм, у вас судя по отчетности неплохой позитивный баланс был в вашем ООО, зачем брать кредит на своих 7 сотрудников? хорошо кстати торговали
Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.
Лучше бы он просто перестал делать вот это
Мы специально для этого кредита открыли счёт в Сбербанке. Заявку нужно было заполнить и принести в распечатанном виде, потому что в офисе на Дорогомиловской не умели корректно печатать файлы .xls с анкетами внутри (электронная версия анкеты банку была не нужна). По итогу банк просто пропал и на заявку нам ничего не ответили. Менеджер переадресовывала в службу поддержки, а Обращения в СП с вопросом о том, что там с нашим кредитом, результатов не дали – «вам позвонят». С весны не выпускаю телефон из рук, всё жду.
Мы тоже хотели в сбере для этого счет открывать, но на всякий уточнили в нашем банке (не сбере) есть ли такая программа. Оказалось что есть. Сбер не понадобился. Сбер и другие банки под это дело начал активно привлекать клиентов типа открой счет получи деньжат. Многие даже не знали про эту программу т.к. это не рекламируют и в "тиктак" не показывают
Ну, к сожалению, на тот момент Альфа-Банк и Точка ещё не присоединились к этому празднику бесплатных денег ¯\_(ツ)_/¯
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