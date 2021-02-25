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Финансы
Новости TJ

Акции GameStop за сутки поднялись в цене более чем на 100% Статьи редакции

Участники флешмоба объявили «второй раунд» войны с Уолл-стрит.

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Скачок стоимости акций произошёл на фоне отставки главного финансового директора GameStop Джима Белла, передает CNBC. К моменту закрытия рынка 24 февраля стоимость акции составила 91,71 долларов, увеличившись на 103,9% по сравнению с предыдущим днём.

Белл покинет компанию с 26 марта. В заявлении компании отмечалось, что отставка финансового директора «не была вызвана какими-либо разногласиями с компанией». Business Insider сообщил со ссылкой на источники, что отставка была недобровольной: на решение повлиял член совета директоров GameStop, предприниматель Райан Коэн, который в 2020 году купил более 9 миллионов акций компании. В январе он присоединился к совету директоров компании.

В конце января пользователи Reddit подняли стоимость акций «умирающей» сети магазинов GameStop на 700%. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит: биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции».

К концу января стоимость акций начала резко опускаться — многие реддиторы разочаровались во флешмобе и продавали ценные бумаги, но другие призывали держать акции, поскольку видели в них долгосрочный потенциал.

В сообществе r/WallStreetBets обрадовались скачку стоимости акций. В сабреддите оставляют эмодзи «алмазных рук» (💎🙌), отсылающие к пользователям, которые не продавали акции, несмотря на падение цены, и эмодзи ракет (🚀), означающие надежду на то, что котировки снова «взлетят на Луну».

Пользователи также поздравляют всех, кто всё это время держал акции, призывают закупаться ценными бумагами, чтобы «уничтожить их кошельки», и создают мемы в честь очередной «победы».

#новость #gamestop

10 10 комментариев
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Даниил Бугай

17

Нормальные у них там развлечения)

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Алексей Амелин

Даниил
0

Это ещё мягко сказано :)

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Christofor

11

Это ж насколько самооценка у чувака будет понижена, что при его увольнении акции компании взлетели.

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Евгений Бв

Christofor
–1

Это говорит лишь о том, что курсами акций управляют в ручном режиме. Хозяева фондового рынка играют с ними в своих интересах и никакого отношения к компании они не имеют.

Ответить

Fedor Chenkov

4

"В сабреддите оставляют эмодзи «алмазных рук» (💎🙌), отсылающие к пользователям, которые не продавали акции, несмотря на падение цены, и эмодзи ракет (🚀), означающие надежду на то, что котировки снова «взлетят на Луну»." - спасибо, важная информация, записал.

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Максим Попов

1

Новый Илон Маск появился?

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Andrey Novikov

1

Молодцы, надо ещё подкупить акций GameStop 🙋🏻

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Владислав Прудников

1

Фильм от HBO обещает быть шедевром)

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Антитрейдер

1
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Serge Tikhonenko

0

Ништяк, пора продавать что купил по 50$. Или ещё подождать?)

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