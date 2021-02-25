За 2020 год на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов.

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Число частных инвесторов на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн, сообщила торговая площадка.

В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов – больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов связывает рост числа частных инвесторов с развитием удалённых сервисов, популяризацией финансового рынка и качественным регулированием.

Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн.

По данным Мосбиржи, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями – 42%, облигациями – 10,5%, деривативами – 42%, валютой – 14%.

По подсчётам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общее количество россиян, открывших брокерские счета, составляет 9,8 млн человек.