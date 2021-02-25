Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Евгения Евсеева

Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек — оно выросло в 10 раз за шесть лет Статьи редакции

За 2020 год на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов.

20 20 комментариев
1213 просмотров

Число частных инвесторов на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн, сообщила торговая площадка.

В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов – больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов связывает рост числа частных инвесторов с развитием удалённых сервисов, популяризацией финансового рынка и качественным регулированием.

Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн.

По данным Мосбиржи, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями – 42%, облигациями – 10,5%, деривативами – 42%, валютой – 14%.

По подсчётам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общее количество россиян, открывших брокерские счета, составляет 9,8 млн человек.

По итогам 2020 года россияне инвестировали на фондовом рынке 6 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем итогам 2019 года — 3,2 трлн рублей.

#новость #мосбиржа

20 20 комментариев
1
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430"], "comments": 20, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 213259, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Feb 2021 12:27:09 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Коннов

8

На самом деле, рост обеспечен снижением ставок по вкладам

Ответить

роман долгополов

Дмитрий
1

А снижение ставок по вкладам обеспечено снижением ключевой ставки цб

Ответить

Daniil Levi

Дмитрий
0

и графиками стоимости акций тесла

Ответить

Andrey Arsentyev

5

Рубль обесценился. Банковские депозиты смешные. Недвижимость не по карману "среднему" классу в РФ. Людей буквально подтолкнули к покупке акций на фондовой бирже, как одному из доступных и реальных вариантов для инвестирования

Ответить

Daniil Levi

Andrey
4

Просто сделали торговлю доступной. Приложение, 2 клика - и ты мамкин инвестор

Ответить

evilnw

Daniil
1

До первой коррекции. ))

Ответить

Yarro S

Daniil
0

При этом мамкин инвестор в индексы обходит по доходности 90% профессиональных управляющих :)

Ответить

Daniil Levi

Yarro
–1

Да нет такого, не фантазируйте

Ответить

Димас Романенко

3

Народ узнал через ютуб, что существует фондовый рынок

Ответить

Михаил Качалов

Димас
6

узнал через ютуб

- я бы не стал принижать усилия правительства по развитию биржевого рынка в РФ. Все же налоговый вычет на ИИС это довольно серьезная мера.

Ответить

Daniil Levi

Михаил
0

Кстати, да. Вычет на ИИС - это прям мега-козырь для входа на фонду.
Многие заводят бабки ради вычета, покупают какие-нибудь ОФЗ. И потихоньку начинают "играться" с более рискованными инструментами

Ответить

Евгений Бв

–4

Очень жаль людей, которые серьезно верят в честный фондовый рынок, что рост курса акций зависит от прибыльности компаний и т.д. Они не понимают для чего создан фондовой рынок, кто им управляет и назначает цену акций. Это пирамида похлеще в тысячи раз, чем МММ, однако жажда наживы и лёгких денег отключает мозг, к сожалению конечно же.
Одно дело играть свободными деньгами и совсем другое, когда люди несут туда все сбережения, не понимая, что это обычная ловушка перед ликвидацией этого рынка в том виде, в котором мы сейчас его знаем. Не представляю даже, сколько людей выйдут в окно, когда им скажут, что они все потеряли.

Ответить

Yarro S

Евгений
0

А вы во что вкладываетесь, в однушки?

Ответить

Михаил Желтухин

Yarro
3

я в литрушки вкладываюсь

Ответить

Даниил Поляков

Евгений
1

Спасибо, ваше мнение будет учтено.

Ответить

Alexey Ivanov

Евгений
1

Хорошо, что есть Вы. Вы должны рассказать это всем.

Ответить

Tonny Gun

Евгений
0
Ответить

Dmitry Kashin

Евгений
0

Шапочку из фольги наденьте, а то простудитесь

Ответить

Daniil Levi

Евгений
0

Согласен со многим, о чем вы пишите.
Особенно про отключение мозга. 

Но нужно несколько лет, чтобы люди "наигрались". Кто-то заработает, кто-то потеряет. Человеку нужно попробовать, чтобы понять.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Я поставил себе Альфа Директ и тоже теперь инвестор. Хотел вложить весь свой капитал (это чуть больше 70 долларов) в производство конопли, а на МБ нет такого :( и в СПБ нет такого. Ну и чего ради тогда всё это? Зачем мне быть инвестором если некуда вложить своё состояние?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Реквизиты казначейских счетов меняются: как заполнять платёжные поручения
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Зачем изобретать велосипед: или как «М.Видео-Эльдорадо» развивает собственную микросервисную архитектуру
Для того, чтобы все это работало как часы, нам необходимо следить за развитием технологий и оперативно реагировать на з…
2
Evrone
Подписан
Отписаться
Тринадцатый Ruby-митап от Evrone — снова онлайн
Мы продолжаем рассказывать про Ruby сами и привлекать интересных спикеров, которые хотят поделиться интересностями. В э…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Трейдер мамкин
за день
Зачем? Было же так здорово... народ смотрел на выдачу и перетекал в гугл.
ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

Комментарии

Илья Шишкунов

Разработчик аэротакси Joby…

Story App

Заказ везёт «Яндекс.Ровер»

Илья Шишкунов

Разработчик аэротакси Joby…

Михаил Набоков

Заказ везёт «Яндекс.Ровер»

András Huszti

Страх и ненависть в финтехе…

Ашманов и партнеры

Кейс: как мы рекламировали…

Михаил Качалов

Заказ везёт «Яндекс.Ровер»

Alexandr Leibowitz

ФАС обязала «Яндекс» прекратить…

Maksim Elizar'ev

Разработчик аэротакси Joby…

Grigory Ulitin

Как бесплатно получить инвайт в…

Daniil Levi

Число частных инвесторов на…

Виталий Семыкин

Тесла — пузырь? Готов ответить…

Grigory Ulitin

Как бесплатно получить инвайт в…

Alexey Ivanov

Число частных инвесторов на…

Bulat Ziganshin

Как проходить собеседования в…

Aleksandr Ostrenko

«Сбербанк» искусственно создал…

Павел Егоров

@ClubHouseRec_bot — бот в…

ilia

«Яндекс.Браузер» ограничит…

Julian Russinhoff

«Яндекс.Браузер» ограничит…

Alexandr Leibowitz

ФАС проверит «Яндекс.Такси…
null