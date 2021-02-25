Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек — оно выросло в 10 раз за шесть лет Статьи редакции
За 2020 год на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов.
Число частных инвесторов на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн, сообщила торговая площадка.
В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов – больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.
Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов связывает рост числа частных инвесторов с развитием удалённых сервисов, популяризацией финансового рынка и качественным регулированием.
Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн.
По данным Мосбиржи, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями – 42%, облигациями – 10,5%, деривативами – 42%, валютой – 14%.
По подсчётам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общее количество россиян, открывших брокерские счета, составляет 9,8 млн человек.
По итогам 2020 года россияне инвестировали на фондовом рынке 6 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем итогам 2019 года — 3,2 трлн рублей.
На самом деле, рост обеспечен снижением ставок по вкладам
А снижение ставок по вкладам обеспечено снижением ключевой ставки цб
Рубль обесценился. Банковские депозиты смешные. Недвижимость не по карману "среднему" классу в РФ. Людей буквально подтолкнули к покупке акций на фондовой бирже, как одному из доступных и реальных вариантов для инвестирования
Просто сделали торговлю доступной. Приложение, 2 клика - и ты мамкин инвестор
Народ узнал через ютуб, что существует фондовый рынок
узнал через ютуб
- я бы не стал принижать усилия правительства по развитию биржевого рынка в РФ. Все же налоговый вычет на ИИС это довольно серьезная мера.
Кстати, да. Вычет на ИИС - это прям мега-козырь для входа на фонду.
Многие заводят бабки ради вычета, покупают какие-нибудь ОФЗ. И потихоньку начинают "играться" с более рискованными инструментами
Очень жаль людей, которые серьезно верят в честный фондовый рынок, что рост курса акций зависит от прибыльности компаний и т.д. Они не понимают для чего создан фондовой рынок, кто им управляет и назначает цену акций. Это пирамида похлеще в тысячи раз, чем МММ, однако жажда наживы и лёгких денег отключает мозг, к сожалению конечно же.
Одно дело играть свободными деньгами и совсем другое, когда люди несут туда все сбережения, не понимая, что это обычная ловушка перед ликвидацией этого рынка в том виде, в котором мы сейчас его знаем. Не представляю даже, сколько людей выйдут в окно, когда им скажут, что они все потеряли.
Согласен со многим, о чем вы пишите.
Особенно про отключение мозга.
Но нужно несколько лет, чтобы люди "наигрались". Кто-то заработает, кто-то потеряет. Человеку нужно попробовать, чтобы понять.
Я поставил себе Альфа Директ и тоже теперь инвестор. Хотел вложить весь свой капитал (это чуть больше 70 долларов) в производство конопли, а на МБ нет такого :( и в СПБ нет такого. Ну и чего ради тогда всё это? Зачем мне быть инвестором если некуда вложить своё состояние?
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