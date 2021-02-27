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Финансы
Альберт Хабибрахимов

Bloomberg: онлайн-брокер Robinhood планирует конфиденциально подать заявку на IPO в марте Статьи редакции

Часть акций компания планирует продать напрямую своим пользователям, хотя обычно так не делают.

  • В середине февраля компания провела переговоры с возможными организаторами размещения (андеррайтерами), рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Robinhood рассчитывает подать заявку в течение нескольких недель, но окончательное решение ещё не принято и сроки могут измениться.
  • По данным Bloomberg, компания рассматривает возможность в ходе IPO продать часть своих акций напрямую собственным пользователям. Хотя обычно розничные инвесторы не могут покупать акции по цене размещения, а инвестируют уже только после открытия торгов.
  • Представитель Robinhood отказался комментировать информацию о возможном IPO. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в $11,7 млрд.
  • Во время пандемии популярность приложения резко выросла на фоне того, что сидящие дома пользователи искали способ заработать и скоротать время, отмечает Bloomberg. В 2021 году Robinhood стал главным инструментом в войне трейдеров с Reddit против Уолл-стрит, развернувшейся вокруг акций GameStop.
  • На фоне резкого роста объёма торгов компания столкнулась с финансовыми трудностями и повышенным вниманием регуляторов. Robinhood пришлось привлечь $3,4 млрд, чтобы справиться с растущим числом пользователей. Компания получила инвестиции двум траншами — $2,4 млрд и $1 млрд.
  • Инвесторы, предоставившие Robinhood финансирование, получат дополнительный акционерный капитал. По данным Bloomberg , первый транш конвертируют в акции исходя из оценки компании в $30 млрд или со скидкой в 30% к цене первичного размещения. Второй транш — в $1 млрд — будет конвертирован исходя либо из оценки в $33 млрд, либо со скидкой в 30%.
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vc.ru

#новость #robinhood #ipo

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6 6 комментариев
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Evgeny Boyko

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Илья Коваленко

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Интересно, его будут шортить?
P.S. смогут ли ребята с реддита уронить его?

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Anton Reut

Илья
0

Учитывая насколько сильно робингуд повязан с большими дядями из фондового рынка - не смогут уронить,  а если попробуют то будут новые уголовные дела,  как это уже было недавно. Фондовый рынок сша это не то место где зарабатывать могут не только лишь все.

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evilnw

Илья
0

Мне кажется, что это будет дело принципа.

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Evil Pechenka

0

В комментариях к прошлой статье превалировало мнение, что «Robinhood всё и уже никогда не отмоется». 🤷‍♀️

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Raimond Vladimirov

0

<Robinhood планирует конфиденциально подать заявку на IPO в марте
Так конфиденциально, что уже все знают.

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