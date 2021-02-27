Bloomberg: онлайн-брокер Robinhood планирует конфиденциально подать заявку на IPO в марте Статьи редакции
Часть акций компания планирует продать напрямую своим пользователям, хотя обычно так не делают.
- В середине февраля компания провела переговоры с возможными организаторами размещения (андеррайтерами), рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Robinhood рассчитывает подать заявку в течение нескольких недель, но окончательное решение ещё не принято и сроки могут измениться.
- По данным Bloomberg, компания рассматривает возможность в ходе IPO продать часть своих акций напрямую собственным пользователям. Хотя обычно розничные инвесторы не могут покупать акции по цене размещения, а инвестируют уже только после открытия торгов.
- Представитель Robinhood отказался комментировать информацию о возможном IPO. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в $11,7 млрд.
- Во время пандемии популярность приложения резко выросла на фоне того, что сидящие дома пользователи искали способ заработать и скоротать время, отмечает Bloomberg. В 2021 году Robinhood стал главным инструментом в войне трейдеров с Reddit против Уолл-стрит, развернувшейся вокруг акций GameStop.
- На фоне резкого роста объёма торгов компания столкнулась с финансовыми трудностями и повышенным вниманием регуляторов. Robinhood пришлось привлечь $3,4 млрд, чтобы справиться с растущим числом пользователей. Компания получила инвестиции двум траншами — $2,4 млрд и $1 млрд.
- Инвесторы, предоставившие Robinhood финансирование, получат дополнительный акционерный капитал. По данным Bloomberg , первый транш конвертируют в акции исходя из оценки компании в $30 млрд или со скидкой в 30% к цене первичного размещения. Второй транш — в $1 млрд — будет конвертирован исходя либо из оценки в $33 млрд, либо со скидкой в 30%.
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6 комментариев
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Интересно, его будут шортить?
P.S. смогут ли ребята с реддита уронить его?
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Учитывая насколько сильно робингуд повязан с большими дядями из фондового рынка - не смогут уронить, а если попробуют то будут новые уголовные дела, как это уже было недавно. Фондовый рынок сша это не то место где зарабатывать могут не только лишь все.
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В комментариях к прошлой статье превалировало мнение, что «Robinhood всё и уже никогда не отмоется». 🤷♀️
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<Robinhood планирует конфиденциально подать заявку на IPO в марте
Так конфиденциально, что уже все знают.
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