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Финансы
Альберт Хабибрахимов

Карты «Мир» получат поддержку Apple Pay с 27 апреля Статьи редакции

Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время оператор карт «Мир» не мог договориться о подключении к сервису.

Российские банки смогут добавлять в Apple Pay карты платёжной системы «Мир» с 27 апреля, пишет РБК со ссылкой на документ, который Национальная платёжная система разослала кредитным организациям. Информацию подтвердили два источника на платёжном рынке.

В документе нет жёстких требований по датам подключения — каждый банк сможет сам выбрать комфортные сроки запуска. Привязать карты «Мир» к Apple Pay уже планируют «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и ВТБ, рассказали их представители.

Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечёт новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным.

Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Алма Обаева
глава правления Национального платёжного совета

Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время Национальная система платёжных карт (оператор «Мира») не мог договориться о подключении к сервису. Карты «Мир» также не работают с Google Pay. Сейчас они доступны только в Samsung Pay и Mir Pay, который НСПК запустила в 2019 году для Android-смартфонов.

По итогам 2020 года Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, её опережают только США, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платёжных систем.

#новость #мир #applepay

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Спасибо за наводку Roman Moskovskiy
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Алексей Любимов

–22

Надо просто запретить, например, с 2022 г все эти пей-системы, которые не поддерживают карту мир на территории РФ.

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Kek Man

Алексей
27

Надо просто запретить, например, тупых людей в интернете на территории РФ, таких как ты.

Ответить

Aydar Sultanov

Kek
7

Предлагаю запретить вообще все нах. Прямо в такой формулировке, чтобы Путин подписал: "Издаю приказ о запрещении всего нахуй на территории РФ".

И либералы будут довольны, т.к. запрет будет включать запрещение запретов, и консерваторы, т.к. запретить запреты будет нельзя, т.к. итак все запрещено.

Короче, полная свобода.

Ответить

Алексей Любимов

Aydar
–4

Айдар, я все таки надеюсь, что ты и другие триггернули на слово "запретить".
И пропустили "с 2022г" и условие "которые не поддерживают карту мир".

Так понятней?

Ответить

Aydar Sultanov

Алексей
0

Нет.

Ответить

Алексей Любимов

Aydar
–5

ну тогда еще один намек. На дворе пока еще 2021г. 

Ответить

Aydar Sultanov

Алексей
2

аааааааааа, ну теперь-то все понятно, спасибо за пояснение. Тогда можно запрещать, согласен.

Ответить

Алексей

Aydar
–3

Для совсем уж недалеких, любые нормы, правила, ГОСТы в конце концов это такой условный  запрет.

Ответить

Aydar

Алексей
1

Благодарю вас за вашу мудрость.

Ответить

Алексей

Aydar
–1

Не за что. На vc быть умным несложно.

Ответить

Автомобильный Никита

Kek
1

Если запретить всех тупых в интернете, то мне одному будет скучно... -) 

Ответить

Kek Man

Алексей
8

Анус себе запрети

Ответить

Алексей Любимов

Алексей
–3

А чего заминусили?

Ответить

evilnw

Алексей
9

Последние 7 лет правительство только и делает, что всё запрещает ради стабильности и процветания. Это привело к путинскому застою, когда экономика не растёт, а доходы населения падают. Может хватит всё запрещать?

Ответить

Алексей Любимов

evilnw
–1

Согласен. Надо все разрешить и ждать процветания.

Ответить

Антон

evilnw
–1

Разрешаю.

Ответить

Валерий Сергеевич

Алексей
3

Себя запрети..
Когда весь мир за открытую конкуренцию, то  находятся те, кто хочет запретить конкурента для того чтобы пропихнуть свое гавно (речь не про карты мир).
Запретами уменьшается качество для конечного потребителя.

Не понял!?  расказываю на пальцах: 

Когда AMD не выкатила архитектуру zen  intel пилили новое поколение процессоров  улучшая каждый раз на 5-7 процентов эффективность.

 Хочешь чтобы пользовались картами мир, предоставляйте кэшбэк системы (не самый удачный пример, врядли они предоставляют скидки, просто другие их оплачивают)

Энивэй, хочешь раскрутиться предоставляй качество, а не запрет конкурентов.

Ответить

Виктор Булов

1

МИР же вроде только у бюджетников и то принудительно

Ответить

Alex Cox

Виктор
11

Не только, эти карты очень дешёвые для банков. Обслуживание часто бесплатное без условий и всякие акции еще по оплате чего-то есть.

В целом, 60% населения хватит МИР, они не ездят за границу и ничего не покупают на иностранных сайтах. Алик МИР принимает. Смысла кормить комиссиями  зарубежные мастер и визу нету для локальных платежей. Так много где, в Японии, Китае например.

Ответить

Николай Маноим

Alex
5

Только от того, что мы будем юзать МИР продукты и техника дешевле не станут. И какой смысл создавать самому себе ограничения, если профита для себя никакого не будет. Я понимаю, если при оплате по МИРу -5% от суммы давали, тогда пошел завтра бы оформил. А то, что они для банков выгодны - мне как-то вообще паралельно.

Ответить

Andrew Freez

Alex
0

открыл алик. увидел цену за товар-1000р, оплатил визой-сняли 1000р
оплатил миром-сняли 1000р
так нахрена мир? лично мне плевать во сколько этот платёж обошелся десятку прокладок

Ответить

Феттучини с Креветкой

Виктор
6

Богатая страна. Бюджетники с айфонами!

Ответить

Dancing Astronaut

Феттучини
11

Айфон можно купить от 5-6000р,  к чему этот коментарий? у многих китайфонов даже nfc нет

Ответить

Алексей Любимов

Dancing
–1

пользоваться пей-системами можно и без nfc

Ответить

Александр Якунин

Алексей
–1

Да ладно?

Ответить

Алексей Любимов

Алексан…
0

да, платежи по интернету, например. Многие принимают платежи через gpay при обычных платежах за интернет, например, и там не используется nfc.

Ответить

Александр Якунин

Алексей
–1

Чего?

Ответить

Артём

Алексан…
0

Он про это:

Ответить

Александр

Артём
–1

Сомневаюсь что про это

Ответить

Артём

Алексан…
1

Ну как я вижу, Алексей объясняет, что все эти *-pay можно использовать без nfc, оплачивая покупки в интернете

Ответить

Александр

Артём
–1

Для этого посто карточку придумали и без всяких пей.

Причём тут интернет епты ?

Ответить

Dmitry Kashin

Виктор
0

Ну никто по своей воле делать себе мир не будет

Ответить

IO

Dmitry
10

С хуя бы, с ней есть интересные плюшки

Ответить

Николай Маноим

IO
3

Плюшки в студию. Если бесплтаное обслуживание, то оно и так много где есть, где то с условиями, а где-то вообще без условий. Про кэшбек 10% - не ново. Так что по факту, эта карта МИР нахуй не упилась, до тех пор пока они на КАЖДУЮ покупку не сделают кэшбек в 5% хотя бы.

Ответить

Алексей Любимов

Dmitry
–6

Можно подумать, карты по своей воле заводят.

Ответить

Павел

Алексей
0

А по чьей?

Ответить

Алексей Любимов

Павел
–2

по насущной необходимости.

Ответить

Павел

Алексей
0

В чём эта необходимость заключается?

Ответить

Автомобильный

Алексей
0

Каждого Путин отдельным указом заставляет 

Ответить

Валерий Сергеевич

Виктор
0

в том то и дело, что проталкивают в принудительной форме, кому он нужен?
в дальнейшем выяснится что делают это не с целью защиты, как везде "поют", а с целью "содрать" по более  с граждан. либо вообще в удобный момент "стыбзить" средства.

Ответить

Вася Пражкин

7

 Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Да в этом никто и не сомневался

Ответить

Феттучини с Креветкой

1

Эппл снова молодцы! Можно даже зарядку простить! ;)

Ответить

Dancing Astronaut

Феттучини
6

еще прости самсунгу и сяоми

Ответить

L A

0

Я добровольно использую карту МИР как основную по России:
1) никакой разницы с обычными, скоро и всякие [apple/google]pay завезут без костылей
2) лучше кормить НСПК небольшой копеечкой чем визу
3) если попрут реквизиты будут сильно ограничены в выборе шлюза для раздербанивания остатка (специально для публики VC: операции в интернете по карте отключены, но это нигде не гарантирует невозможности раздербанивания через phone/fax order)
4) уже по законодательству торговые точки которые превышают какой-то оборот обязаны брать карты, но обязанность распространяется только на МИР. И если такая точка очень не хочет брать карты и законодательство исполняет формально, то и берёт только мир(примеры: сеть "красная рыба" и ещё кучка палаток в оффлайе, мерзкий pleer-ru )

Ответить

Николай Маноим

L
5

1) ЗБС преимущество, долго думал?
2) Они тебя потом покормят? )
4) В плэере всю жизнь налик был, так что мир туда добавили ради хоть какого-то варианта.

Ответить

L A

Николай
0

1) нет, просто сделал себе карту мир "на всякий случай". Не увидел никакой разницы и продолжил пользоваться. Какие плюсы у визы-мастеркарда при использовании по России то?
2) а вы долго думали что мне можно вменить по этому пункту? По делу аргументов как и в предыдущем пункте я так понимаю не будет?
нет не прокормят конечно же. Но из двух одинаковых вариантов один "условно наш" второй сильно импортный в этой конкретной ситуации можно вполне выбрать наш. визы-мастеркарды у меня тоже есть и используются конечно же.
4) большинство из больших кто "всю жизнь налик" вполне берёт мир(в основном относится к оффлайну у которого "мы берём только мир" используется как посыл в пешее путешествие)

Ответить

Николай Маноим

L
0

1) Плюс хотя бы в том, что не надо с МИРа перегонять на ВИЗУ при очередной оплате в интернете, картами МИРа платить можно НЕ ВЕЗДЕ. 
2) По делу и в твоем пункте ничего нет, кроме того, что ты решаешь добровольно донатить в НСПК, только ради чего не понятно. 

Я еще раз повторюсь, что для пользователей(ИМЕННО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) на данный момент преимуществ в МИРе нет, его нет как по функционалу, так и в виде плюшек на оплате в тех же терминалах. Хотите сделать карту, что бы ее брали, сделайте на любые покупки -5% кэшбека, два зайца будет убиваться и МИР в почете, И НАЛ из оборота выводиться будет.

Ответить

L A

Николай
0

1. Ничего никуда не перегоняю. К одному счёту у меня выпущена естественно не только мир.
Я ещё раз утверждаю, что в России мир берут в большем количестве торговых точек чем визу(примеры приведены, встречаюсь в среднем 1-2 раза в неделю) в т.ч. в интернете.
2. Выбираю как умею. донатить визу или мир личное дело каждого,  я выбрал второе. тем не менее для кроссбордера доначу и визу иногда.

для меня как пользователя в красной рыбе (и ещё паре мест, но это основное стабильно 1-2 раза в неделю)  искать мелочь(у них хронически ещё и сдачи нет) сплошное мучение и карта мир эту проблему решает.
Про кешбек: ну по карте МИР значимые скидки на транспорт ( https://privetmir.ru/promo/transport/proezd-v-metro-sankt-peterburga-deshevle-1/ , в мск в прошлом году было что-то аналогичное, пару раз пользовался — сразу после оплаты приходило обратно 10 рублей  )

Проезд в метро Санкт-Петербурга дешевле!
Пусть покупки приносят выгоду! Карта «Мир» — это карта вашего банка, по которой можно совершать…
privetmir.ru
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Дима

L
0

Кормятся, к сожалению, Ротенберги и Ковальчуки, для банков которых Мир и сделали

Ответить

L A

Дима
0

виза-мастеркард тоже идут через НСПК ( https://asros.ru/news/asros/bank-rossii-visa-i-nspk-zaklyuchili-dogovor-o-perevode-vnutrirossiiskikh-tranzaktsii-po-kartam-visa-na-protsessing-v-nspk/ ) , так что и тут никаких преимуществ

https://asros.ru/news/asros/bank-rossii-visa-i-ns…
https://asros.ru/news/asros/bank-rossii-visa-i-nspk-zaklyuchili-dogovor-o-perevode-vnutrirossiiskik…
asros.ru
Ответить

Superposition

–4

Число активных пользователей карты «Мир» могут позволить себе Apple Pay? 🤔

Ответить

Антон

Superposition
0

В метро у каждого второго. Хз откуда у них деньги на них 

Ответить

Евгений Лукин

1

Кто-то кроме бюджетников этими картами пользуется? 
Какая доля яблочников среди этих людей?

Ответить

Андрей Кустов

Евгений
0

Все крымчане 

Ответить

SG

Евгений
0

Яблочница и пользуюсь картой в метро спб, скидка в районе 10₽, ради этого ношу карту с собой, в другом регионе в автобусах были скидки по ним, кэшбэк за отпуск давали при оплате МИРом. Для другого пока не пригождается.
Если можно будет добавить в Apple Pay и сохранить скидки, то это супер, не придётся карту носить с собой

Ответить

Автомобильный Никита

0

Ну и хорошо. Больше выбор - это хорошо 

Ответить

Leo Uvarov

0

Не вижу преимуществ в пункте 1

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Артем Орлов

0

Можно порадоваться, что система МИР не стоит на месте и развивается.

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Антон

Артем
0

Скоро весь мир захватит

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Leo Uvarov

Антон
0

как суперджет

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