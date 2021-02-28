Карты «Мир» получат поддержку Apple Pay с 27 апреля Статьи редакции
Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время оператор карт «Мир» не мог договориться о подключении к сервису.
Российские банки смогут добавлять в Apple Pay карты платёжной системы «Мир» с 27 апреля, пишет РБК со ссылкой на документ, который Национальная платёжная система разослала кредитным организациям. Информацию подтвердили два источника на платёжном рынке.
В документе нет жёстких требований по датам подключения — каждый банк сможет сам выбрать комфортные сроки запуска. Привязать карты «Мир» к Apple Pay уже планируют «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и ВТБ, рассказали их представители.
Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время Национальная система платёжных карт (оператор «Мира») не мог договориться о подключении к сервису. Карты «Мир» также не работают с Google Pay. Сейчас они доступны только в Samsung Pay и Mir Pay, который НСПК запустила в 2019 году для Android-смартфонов.
По итогам 2020 года Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, её опережают только США, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платёжных систем.
Надо просто запретить, например, с 2022 г все эти пей-системы, которые не поддерживают карту мир на территории РФ.
Предлагаю запретить вообще все нах. Прямо в такой формулировке, чтобы Путин подписал: "Издаю приказ о запрещении всего нахуй на территории РФ".
И либералы будут довольны, т.к. запрет будет включать запрещение запретов, и консерваторы, т.к. запретить запреты будет нельзя, т.к. итак все запрещено.
Короче, полная свобода.
Айдар, я все таки надеюсь, что ты и другие триггернули на слово "запретить".
И пропустили "с 2022г" и условие "которые не поддерживают карту мир".
Так понятней?
Нет.
ну тогда еще один намек. На дворе пока еще 2021г.
аааааааааа, ну теперь-то все понятно, спасибо за пояснение. Тогда можно запрещать, согласен.
Автомобильный Никита
Если запретить всех тупых в интернете, то мне одному будет скучно... -)
А чего заминусили?
Себя запрети..
Когда весь мир за открытую конкуренцию, то находятся те, кто хочет запретить конкурента для того чтобы пропихнуть свое гавно (речь не про карты мир).
Запретами уменьшается качество для конечного потребителя.
Не понял!? расказываю на пальцах:
Когда AMD не выкатила архитектуру zen intel пилили новое поколение процессоров улучшая каждый раз на 5-7 процентов эффективность.
Хочешь чтобы пользовались картами мир, предоставляйте кэшбэк системы (не самый удачный пример, врядли они предоставляют скидки, просто другие их оплачивают)
Энивэй, хочешь раскрутиться предоставляй качество, а не запрет конкурентов.
МИР же вроде только у бюджетников и то принудительно
Не только, эти карты очень дешёвые для банков. Обслуживание часто бесплатное без условий и всякие акции еще по оплате чего-то есть.
В целом, 60% населения хватит МИР, они не ездят за границу и ничего не покупают на иностранных сайтах. Алик МИР принимает. Смысла кормить комиссиями зарубежные мастер и визу нету для локальных платежей. Так много где, в Японии, Китае например.
Только от того, что мы будем юзать МИР продукты и техника дешевле не станут. И какой смысл создавать самому себе ограничения, если профита для себя никакого не будет. Я понимаю, если при оплате по МИРу -5% от суммы давали, тогда пошел завтра бы оформил. А то, что они для банков выгодны - мне как-то вообще паралельно.
открыл алик. увидел цену за товар-1000р, оплатил визой-сняли 1000р
оплатил миром-сняли 1000р
так нахрена мир? лично мне плевать во сколько этот платёж обошелся десятку прокладок
Богатая страна. Бюджетники с айфонами!
Айфон можно купить от 5-6000р, к чему этот коментарий? у многих китайфонов даже nfc нет
пользоваться пей-системами можно и без nfc
Да ладно?
да, платежи по интернету, например. Многие принимают платежи через gpay при обычных платежах за интернет, например, и там не используется nfc.
Чего?
Ну никто по своей воле делать себе мир не будет
Плюшки в студию. Если бесплтаное обслуживание, то оно и так много где есть, где то с условиями, а где-то вообще без условий. Про кэшбек 10% - не ново. Так что по факту, эта карта МИР нахуй не упилась, до тех пор пока они на КАЖДУЮ покупку не сделают кэшбек в 5% хотя бы.
Можно подумать, карты по своей воле заводят.
в том то и дело, что проталкивают в принудительной форме, кому он нужен?
в дальнейшем выяснится что делают это не с целью защиты, как везде "поют", а с целью "содрать" по более с граждан. либо вообще в удобный момент "стыбзить" средства.
Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.
Да в этом никто и не сомневался
Эппл снова молодцы! Можно даже зарядку простить! ;)
Я добровольно использую карту МИР как основную по России:
1) никакой разницы с обычными, скоро и всякие [apple/google]pay завезут без костылей
2) лучше кормить НСПК небольшой копеечкой чем визу
3) если попрут реквизиты будут сильно ограничены в выборе шлюза для раздербанивания остатка (специально для публики VC: операции в интернете по карте отключены, но это нигде не гарантирует невозможности раздербанивания через phone/fax order)
4) уже по законодательству торговые точки которые превышают какой-то оборот обязаны брать карты, но обязанность распространяется только на МИР. И если такая точка очень не хочет брать карты и законодательство исполняет формально, то и берёт только мир(примеры: сеть "красная рыба" и ещё кучка палаток в оффлайе, мерзкий pleer-ru )
1) ЗБС преимущество, долго думал?
2) Они тебя потом покормят? )
4) В плэере всю жизнь налик был, так что мир туда добавили ради хоть какого-то варианта.
1) нет, просто сделал себе карту мир "на всякий случай". Не увидел никакой разницы и продолжил пользоваться. Какие плюсы у визы-мастеркарда при использовании по России то?
2) а вы долго думали что мне можно вменить по этому пункту? По делу аргументов как и в предыдущем пункте я так понимаю не будет?
нет не прокормят конечно же. Но из двух одинаковых вариантов один "условно наш" второй сильно импортный в этой конкретной ситуации можно вполне выбрать наш. визы-мастеркарды у меня тоже есть и используются конечно же.
4) большинство из больших кто "всю жизнь налик" вполне берёт мир(в основном относится к оффлайну у которого "мы берём только мир" используется как посыл в пешее путешествие)
1) Плюс хотя бы в том, что не надо с МИРа перегонять на ВИЗУ при очередной оплате в интернете, картами МИРа платить можно НЕ ВЕЗДЕ.
2) По делу и в твоем пункте ничего нет, кроме того, что ты решаешь добровольно донатить в НСПК, только ради чего не понятно.
Я еще раз повторюсь, что для пользователей(ИМЕННО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) на данный момент преимуществ в МИРе нет, его нет как по функционалу, так и в виде плюшек на оплате в тех же терминалах. Хотите сделать карту, что бы ее брали, сделайте на любые покупки -5% кэшбека, два зайца будет убиваться и МИР в почете, И НАЛ из оборота выводиться будет.
1. Ничего никуда не перегоняю. К одному счёту у меня выпущена естественно не только мир.
Я ещё раз утверждаю, что в России мир берут в большем количестве торговых точек чем визу(примеры приведены, встречаюсь в среднем 1-2 раза в неделю) в т.ч. в интернете.
2. Выбираю как умею. донатить визу или мир личное дело каждого, я выбрал второе. тем не менее для кроссбордера доначу и визу иногда.
для меня как пользователя в красной рыбе (и ещё паре мест, но это основное стабильно 1-2 раза в неделю) искать мелочь(у них хронически ещё и сдачи нет) сплошное мучение и карта мир эту проблему решает.
Про кешбек: ну по карте МИР значимые скидки на транспорт ( https://privetmir.ru/promo/transport/proezd-v-metro-sankt-peterburga-deshevle-1/ , в мск в прошлом году было что-то аналогичное, пару раз пользовался — сразу после оплаты приходило обратно 10 рублей )
виза-мастеркард тоже идут через НСПК ( https://asros.ru/news/asros/bank-rossii-visa-i-nspk-zaklyuchili-dogovor-o-perevode-vnutrirossiiskikh-tranzaktsii-po-kartam-visa-na-protsessing-v-nspk/ ) , так что и тут никаких преимуществ
Число активных пользователей карты «Мир» могут позволить себе Apple Pay? 🤔
Кто-то кроме бюджетников этими картами пользуется?
Какая доля яблочников среди этих людей?
Яблочница и пользуюсь картой в метро спб, скидка в районе 10₽, ради этого ношу карту с собой, в другом регионе в автобусах были скидки по ним, кэшбэк за отпуск давали при оплате МИРом. Для другого пока не пригождается.
Если можно будет добавить в Apple Pay и сохранить скидки, то это супер, не придётся карту носить с собой
Можно порадоваться, что система МИР не стоит на месте и развивается.
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