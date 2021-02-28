Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечёт новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным.



Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.