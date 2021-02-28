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Альберт Хабибрахимов

Российские банки смогут привязывать карты «Мир» к Apple Pay с конца апреля Статьи редакции

Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время оператор карт «Мир» не мог договориться о подключении к сервису.

Банки смогут добавлять в Apple Pay карты платёжной системы «Мир» с 27 апреля, пишет РБК со ссылкой на документ, который Национальная платёжная система разослала кредитным организациям. Информацию подтвердили два источника на платёжном рынке.

В документе нет жёстких требований по датам подключения — каждый банк сможет сам выбрать комфортные сроки запуска. Привязать карты «Мир» к Apple Pay уже планируют «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и ВТБ, рассказали их представители.

Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечёт новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным.

Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Алма Обаева
глава правления Национального платёжного совета

Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время Национальная система платёжных карт (оператор «Мира») не мог договориться о подключении к сервису. Карты «Мир» также не работают с Google Pay. Сейчас они доступны только в Samsung Pay и Mir Pay, который НСПК запустила в 2019 году для Android-смартфонов.

По итогам 2020 года Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, её опережают только США, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платёжных систем.

#новость #мир #applepay

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Спасибо за наводку Roman Moskovskiy
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Виктор Булов

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МИР же вроде только у бюджетников и то принудительно

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Dmitry Kashin

Виктор
0

Ну никто по своей воле делать себе мир не будет

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IO

Dmitry
2

С хуя бы, с ней есть интересные плюшки

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Алексей Любимов

Dmitry
0

Можно подумать, карты по своей воле заводят.

Ответить

Феттучини с Креветкой

Виктор
0

Богатая страна. Бюджетники с айфонами!

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Вася Пражкин

2

 Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Да в этом никто и не сомневался

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Алексей Любимов

–4

Надо просто запретить, например, с 2022 г все эти пей-системы, которые не поддерживают карту мир на территории РФ.

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Kek Man

Алексей
1

Надо просто запретить, например, тупых людей в интернете на территории РФ, таких как ты.

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Kek Man

Алексей
0

Анус себе запрети

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Алексей Любимов

Алексей
0

А чего заминусили?

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Феттучини с Креветкой

0

Эппл снова молодцы! Можно даже зарядку простить! ;)

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