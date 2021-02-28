Российские банки смогут привязывать карты «Мир» к Apple Pay с конца апреля Статьи редакции
Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время оператор карт «Мир» не мог договориться о подключении к сервису.
Банки смогут добавлять в Apple Pay карты платёжной системы «Мир» с 27 апреля, пишет РБК со ссылкой на документ, который Национальная платёжная система разослала кредитным организациям. Информацию подтвердили два источника на платёжном рынке.
В документе нет жёстких требований по датам подключения — каждый банк сможет сам выбрать комфортные сроки запуска. Привязать карты «Мир» к Apple Pay уже планируют «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и ВТБ, рассказали их представители.
Apple Pay работает в России с 2016 года, но всё это время Национальная система платёжных карт (оператор «Мира») не мог договориться о подключении к сервису. Карты «Мир» также не работают с Google Pay. Сейчас они доступны только в Samsung Pay и Mir Pay, который НСПК запустила в 2019 году для Android-смартфонов.
По итогам 2020 года Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, её опережают только США, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам международных платёжных систем.
МИР же вроде только у бюджетников и то принудительно
Ну никто по своей воле делать себе мир не будет
Однако на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.
Да в этом никто и не сомневался
Надо просто запретить, например, с 2022 г все эти пей-системы, которые не поддерживают карту мир на территории РФ.
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