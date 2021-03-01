Цель запрета — уменьшить риски сомнительных денежных переводов.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам. Его подлинность подтвердили два источника издания на платёжном рынке.

В документе говорится, что запрет вводится «в целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Представитель Национальной системы платёжных карт (НСПК), оператора карты «Мир», подтвердил, что это снизит количество «высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов».

Переводы на иностранные кошельки по картам «Мир» НСПК будет отклонять сама — никаких существенных работ по перенастройке систем банкам проводить не потребуется, пояснил РБК представитель «Промсвязьбанка».

Запрет «Мира» может быть продолжением истории с Qiwi и «ЮMoney» (принадлежит «Сберу»), считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. ЦБ ограничил трансграничные операции сервисам, а клиенты не могут ими воспользоваться при оплате в иностранных интернет-магазинах.

Так считает и глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, так как «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, он мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом. Счета подозрительных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, добавляет Обаева.