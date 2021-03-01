«Мир» запретит пополнять иностранные электронные кошельки со своих карт c 27 апреля Статьи редакции
Цель запрета — уменьшить риски сомнительных денежных переводов.
Об этом пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам. Его подлинность подтвердили два источника издания на платёжном рынке.
В документе говорится, что запрет вводится «в целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Представитель Национальной системы платёжных карт (НСПК), оператора карты «Мир», подтвердил, что это снизит количество «высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов».
Переводы на иностранные кошельки по картам «Мир» НСПК будет отклонять сама — никаких существенных работ по перенастройке систем банкам проводить не потребуется, пояснил РБК представитель «Промсвязьбанка».
Запрет «Мира» может быть продолжением истории с Qiwi и «ЮMoney» (принадлежит «Сберу»), считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. ЦБ ограничил трансграничные операции сервисам, а клиенты не могут ими воспользоваться при оплате в иностранных интернет-магазинах.
Так считает и глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, так как «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, он мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом. Счета подозрительных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, добавляет Обаева.
- В декабре ЦБ ограничил часть операций «Киви банка» в пользу иностранных торговых компаний и оштрафовал банк на 11 млн рублей.
- В январе регулятор предписал «ЮMoney» ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями, через сервис «ЮMoney» платежи перестала приримать AliExpress.
- По данным Frank Media, в обоих случаях ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам.
Так и до запрета доллара и евро не далеко
Очень далеко... не уж то вы думаете, что наши "элиты“ денежку в рублях хранят. Это же не для себя, а для людей стараются.
Лет 20 уже как недалеко. каждый год говорят "скоро запретят доллар"
Вы путаете с перманентным предсказанием неминуемого краха доллара.
Нет, не путаю. Этим двум прогнозам примерно одинаковое количество лет.
Учитывая, что реально эти переводы нужны примерно никому, а мошенникам это изменение сильно усложнит жизнь, то можно только порадоваться.
Странная новость. Что такое в данном контексте иностранный кошелек?
Запрет «Мира» может быть продолжением истории с Qiwi и «ЮMoney»
На Алиэкспресс еще и мир запретят? Они там в этом своем "мире" самоубийцы?
Да, нам чужих дебилов не надо, у нас своих с избытком...
То есть вы не разобрались, что такое перевод на иностранный кошелёк, но уже определили дебилов?)
Ну да как же) Мошенникам помешать! Ага, очередные сказки про заботу чинуш о своих гражданах. Прям вижу как все мошенники сейчас в панике бьются головами об пол из-за этого запрета
Это какой-то сюр
Нехрен плебсу бабло из страны выводить. Всем по карте мир и все запретить. Слава вождю!
@Рая Хачатрян клёвая :3
«Мир», НСПК и все все все из этой статьи - просто кю!
А что такое «иностранный электронный кошелек»? Какой-нибудь аналог Киви, в Румынии, к примеру?
Блоги компаний
Показать еще