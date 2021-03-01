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Финансы
Рая Хачатрян

«Мир» запретит пополнять иностранные электронные кошельки со своих карт c 27 апреля Статьи редакции

Цель запрета — уменьшить риски сомнительных денежных переводов.

16 16 комментариев
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Об этом пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам. Его подлинность подтвердили два источника издания на платёжном рынке.

В документе говорится, что запрет вводится «в целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Представитель Национальной системы платёжных карт (НСПК), оператора карты «Мир», подтвердил, что это снизит количество «высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов».

Переводы на иностранные кошельки по картам «Мир» НСПК будет отклонять сама — никаких существенных работ по перенастройке систем банкам проводить не потребуется, пояснил РБК представитель «Промсвязьбанка».

Запрет «Мира» может быть продолжением истории с Qiwi и «ЮMoney» (принадлежит «Сберу»), считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. ЦБ ограничил трансграничные операции сервисам, а клиенты не могут ими воспользоваться при оплате в иностранных интернет-магазинах.

Так считает и глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, так как «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, он мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом. Счета подозрительных электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, добавляет Обаева.

  • В декабре ЦБ ограничил часть операций «Киви банка» в пользу иностранных торговых компаний и оштрафовал банк на 11 млн рублей.
  • В январе регулятор предписал «ЮMoney» ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями, через сервис «ЮMoney» платежи перестала приримать AliExpress.
  • По данным Frank Media, в обоих случаях ограничения связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам.

#новость #мир

16 16 комментариев
2
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16 комментариев
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Антон

6

Так и до запрета доллара и евро не далеко 

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Станислав Назаров

Антон
3

Очень далеко... не уж то вы думаете, что наши "элиты“ денежку в рублях хранят. Это же не для себя, а для людей стараются. 

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Mikhail Bobko

Антон
1

Лет 20 уже как недалеко. каждый год говорят "скоро запретят доллар"

Ответить

Станислав Калашников

Mikhail
1

Вы путаете с перманентным предсказанием неминуемого краха доллара.

Ответить

Mikhail Bobko

Станисл…
0

Нет, не путаю. Этим двум прогнозам примерно одинаковое количество лет. 

Ответить

Михаил М

7

Учитывая, что реально эти переводы нужны примерно никому, а мошенникам это изменение сильно усложнит жизнь, то можно только порадоваться.

Ответить

Сергей Милосердов

5

Очень ироничная новость для карты "МИР".

Ответить

Алексей Любимов

1

Странная новость. Что такое в данном контексте иностранный кошелек?

Запрет «Мира» может быть продолжением истории с Qiwi и «ЮMoney»

На Алиэкспресс еще и мир запретят?  Они там в  этом своем "мире" самоубийцы?
Да, нам чужих дебилов не надо, у нас своих с избытком...

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Андрей Деревянко

Алексей
1

То есть вы не разобрались, что такое перевод на иностранный кошелёк, но уже определили дебилов?)

Ответить

Антон

Алексей
0

Иностраннанный кошелек патекк филипп

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Евгений Савин

1

Ну да как же) Мошенникам помешать! Ага, очередные сказки про заботу чинуш о своих гражданах. Прям вижу как все мошенники сейчас в панике бьются головами об пол из-за этого запрета

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Tworog busy

0

Это какой-то сюр

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Андрей Деревянко

Tworog
0

Сюр, кринж, а значения слов знаешь?
* ещё "эстетику" забыл

Ответить

Канищев Максим

0

Нехрен плебсу бабло из страны выводить. Всем по карте мир и все запретить. Слава вождю!

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Поджигатель Пуканов

0

@Рая Хачатрян клёвая :3
«Мир», НСПК и все все все из этой статьи -  просто кю!

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Severi Tikson

0

А что такое «иностранный электронный кошелек»? Какой-нибудь аналог Киви, в Румынии, к примеру?

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Лучшие комментарии
Kek Man
за день
Надо просто запретить, например, тупых людей в интернете на территории РФ, таких как ты.
Карты «Мир» получат поддержку Apple Pay с 27 апреля
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
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