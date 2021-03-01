Её состояние издание оценивает в $10,1 млрд.

{"id":214885,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 Wildberries \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u0447\u0443\u043a \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 self-made \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes&title=\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 Wildberries \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u0447\u0443\u043a \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 self-made \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes&text=\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 Wildberries \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u0447\u0443\u043a \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 self-made \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes&text=\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 Wildberries \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u0447\u0443\u043a \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 self-made \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 Wildberries \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u0447\u0443\u043a \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 self-made \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/214885-osnovatelnica-wildberries-tatyana-bakalchuk-vozglavila-pervyy-reyting-self-made-zhenshchin-rossii-po-versii-forbes","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1101 просмотров

Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России — он заменил рейтинг богатейших женщин. В обновлённый список вошли три категории: женщины, которые добились успеха самостоятельно, участвуют в семейном бизнесе, но не получили его по наследству, или ведут дела с партнерами.

Первую строчку нового рейтинга занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — издание оценивает её состояние в $10,1 млрд. Бакальчук — единственная участница рейтинга с капиталом более $1 млрд. Forbes отмечает, что она могла войти в список богатейших self-made женщин мира.

Второе место в рейтинге Forbes занимает частный инвестор Ольга Белявцева, её состояние издание оценивает в $550 млн. Она начинала упаковщицей в производителе соков «Лебедянский», поднялась до экономиста, а затем стала акционером компании. У Белявцевой есть доля в компании «Прогресс», выпускающей детское питание под брендом «Фруто Няня», в «Агроном-саде» и производителе полимерной продукции «Бипласт».

На третьей строчке рейтинга — заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн, ей принадлежит 2,75% акций компании. В пятёрку богатейших self-made женщин входят член совета директоров горнодобывающей компании «Высочайший» Наталия Опалева ($450 млн) и замглава нефтехимического холдинга ТАИФ Гузелия Сафина ($300 млн).

Forbes оценивает состояние участниц на основе данных об их активах, например, акций компаний и объектов недвижимости. Публичные компании издание оценивает по рыночной капитализации, а закрытые — на основе данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.