Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made женщин России по версии Forbes Статьи редакции
Её состояние издание оценивает в $10,1 млрд.
Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России — он заменил рейтинг богатейших женщин. В обновлённый список вошли три категории: женщины, которые добились успеха самостоятельно, участвуют в семейном бизнесе, но не получили его по наследству, или ведут дела с партнерами.
Первую строчку нового рейтинга занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — издание оценивает её состояние в $10,1 млрд. Бакальчук — единственная участница рейтинга с капиталом более $1 млрд. Forbes отмечает, что она могла войти в список богатейших self-made женщин мира.
Второе место в рейтинге Forbes занимает частный инвестор Ольга Белявцева, её состояние издание оценивает в $550 млн. Она начинала упаковщицей в производителе соков «Лебедянский», поднялась до экономиста, а затем стала акционером компании. У Белявцевой есть доля в компании «Прогресс», выпускающей детское питание под брендом «Фруто Няня», в «Агроном-саде» и производителе полимерной продукции «Бипласт».
На третьей строчке рейтинга — заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн, ей принадлежит 2,75% акций компании. В пятёрку богатейших self-made женщин входят член совета директоров горнодобывающей компании «Высочайший» Наталия Опалева ($450 млн) и замглава нефтехимического холдинга ТАИФ Гузелия Сафина ($300 млн).
Forbes оценивает состояние участниц на основе данных об их активах, например, акций компаний и объектов недвижимости. Публичные компании издание оценивает по рыночной капитализации, а закрытые — на основе данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.
Издание также оценивает «рейтинг самостоятельности» участниц — Бакальчук и Белявцева получили A, их с рейтингом A+ опережают частный инвестор Мария Шарапова ($200 млн), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева ($175 млн), совладелец «Мавис» Татьяна Фраус ($125 млн), частный инвестор Лариса Черепанова ($75 млн).
Ну ок. Селф-мейд она и ее муж
"Второе место в рейтинге Forbes занимает частный инвестор Ольга Белявцева, её состояние издание оценивает в $550 млн. Она начинала упаковщицей в производителе соков «Лебедянский», поднялась до экономиста, а затем стала акционером компании"
Ага-ага. Для кого эти сказки? Хосподи, какая чушня
В бизнесе она ничего не умеет, она даже про свои склады с запинками рассказывает и не понимает где находится.
Блоги компаний
Показать еще