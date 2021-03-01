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Финансы
Рая Хачатрян

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made женщин России по версии Forbes Статьи редакции

Её состояние издание оценивает в $10,1 млрд.

9 9 комментариев
1101 просмотров

Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России — он заменил рейтинг богатейших женщин. В обновлённый список вошли три категории: женщины, которые добились успеха самостоятельно, участвуют в семейном бизнесе, но не получили его по наследству, или ведут дела с партнерами.

Первую строчку нового рейтинга занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — издание оценивает её состояние в $10,1 млрд. Бакальчук — единственная участница рейтинга с капиталом более $1 млрд. Forbes отмечает, что она могла войти в список богатейших self-made женщин мира.

Второе место в рейтинге Forbes занимает частный инвестор Ольга Белявцева, её состояние издание оценивает в $550 млн. Она начинала упаковщицей в производителе соков «Лебедянский», поднялась до экономиста, а затем стала акционером компании. У Белявцевой есть доля в компании «Прогресс», выпускающей детское питание под брендом «Фруто Няня», в «Агроном-саде» и производителе полимерной продукции «Бипласт».

На третьей строчке рейтинга — заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием в $475 млн, ей принадлежит 2,75% акций компании. В пятёрку богатейших self-made женщин входят член совета директоров горнодобывающей компании «Высочайший» Наталия Опалева ($450 млн) и замглава нефтехимического холдинга ТАИФ Гузелия Сафина ($300 млн).

Forbes оценивает состояние участниц на основе данных об их активах, например, акций компаний и объектов недвижимости. Публичные компании издание оценивает по рыночной капитализации, а закрытые — на основе данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале.

Издание также оценивает «рейтинг самостоятельности» участниц — Бакальчук и Белявцева получили A, их с рейтингом A+ опережают частный инвестор Мария Шарапова ($200 млн), основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева ($175 млн), совладелец «Мавис» Татьяна Фраус ($125 млн), частный инвестор Лариса Черепанова ($75 млн).

#новость #forbes

9 9 комментариев
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Божественный Денис

8

Self-made, ага-ага

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Рациональный Данила

Божественный
2

8 марта скоро. Вам что, сложно подарить дамам сказку?

Ответить

Mikhail Bobko

Божественный
0

Ну ок. Селф-мейд она и ее муж

Ответить

Открытый Макс

Mikhail
0

Нет

Ответить

Открытый Макс

3

"Второе место в рейтинге Forbes занимает частный инвестор Ольга Белявцева, её состояние издание оценивает в $550 млн. Она начинала упаковщицей в производителе соков «Лебедянский», поднялась до экономиста, а затем стала акционером компании"

Ага-ага. Для кого эти сказки? Хосподи, какая чушня

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Ruslan Umarkhanov

2

Дамы жгут👍💪💪💪

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Алла Удальцова

1

Огонь!

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Michael Safir

1

В бизнесе она ничего не умеет, она даже про свои склады с запинками рассказывает и не понимает где находится.

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Серьезная Структура

Michael
–1

Собственнику это и не надо, главное владеть, а не уметь

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