«Траст» подал иск почти на 500 млн рублей к детским магазинам Hamleys Александра Мамута Статьи редакции
В январе стал публичным конфликт из-за долгов Мамута банку на сумму более 23,5 млрд рублей.
«Траст» подал иск на 498 млн рублей к компании «Вандеркинд» — она связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, которая относится к структурам Александра Мамута, пишет РБК. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы, но пока не принято судом.
По данным системы «Контур.Фокус», «Вандеркинд» принадлежит «Кукхаус», которая контролируется кипрской компанией Farnborough. По данным базы СПАРК, 90% Farnborough принадлежит фонду Мамута Lynwood и 10% Роману Саркисяну, передаёт РБК. В 2019 году компания заложила «Трасту» акции «Кукхауса», говорится в выписке из кипрского реестра.
Иск «Траста» к «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн рублей, которая образовалась после 31 декабря 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе «Траста».
В январе 2021 года стал публичным конфликт банка и Мамута: в начале месяца «Траст» подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал 450 млн рублей у «Синема парка» — это новогодняя выручка сети кинотеатров.
В ответ в середине января структуры Мамута подали четыре иска к банку — один от фонда A&NN и три от киносети «Синема парк».
Общий долг принадлежащих Мамуту компаний составляет более 23,5 млрд рублей. Как отмечает РБК, 19,82 млрд рублей приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк», $4,5 млн и 2,5 млрд рублей на компании «Медхолдинг» и «Вандеркинд».
В течение 2020 года «Траст» и Мамут пытались договориться о реструктуризации, но так и не заключили соглашение. Структуры Мамута требуют увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга в период пандемии.
В феврале «Траст» сообщал, что договориться с Мамутом пока не удаётся, а долги не урегулированы и находятся «в достаточно длительной просрочке».
Глава банка Александр Соколов пояснил, что «Траст» был вынужден подать иски к Мамуту, так как не может «ждать вечно, когда поступит приемлемое соглашение». «Надо отдельной части заемщиков понять, что деньги государству надо возвращать. Либо будет найдено решение по реструктуризации, либо будет банкротство и смена собственников», — сообщил он.
Структуры Мамута требуют увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга
Как это банк отказался от такого выгодного предложения - ума не приложу.
Скорее условия в расчете на то, что банк сделает встречный откат с понижением ставки и растягиванием срока, где то по середине условий.
Я когда увидел, что предложили банку, чуть чаем не подавился 😁 но киношка сейчас, конечно, в незавидном положении, с учетом развития онлайн кинотеатров, за счет детского сектора можно было бы попробовать выкатить, но Хеймлес не особо развит в онлайн продажах, возможно я не в курсе их внутренней статистики продаж.
Какой то сильно успешный и договороспособный предрриниматель Мамут!
Историю с Nginx, конечно, не забыть, поэтому вообще не вызывает сочувствия. Но вызывает удивление - как при таких талантах и умениях раскрутить бизнес такого масштаба! Что то я не так понимаю про эту жизнь
Все сделано красиво да счёт кредитных средств, как только возникла необходимость из возвращать весь успех и испарился.
Я особо не следил за его историей как предпринимателя, но в таких масштабах бизнеса у нас просто бывает - редко
Это же этот Мамут недавно продал Рамблер Сбербанку. А почему кредит не погасил?
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