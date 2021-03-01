В январе стал публичным конфликт из-за долгов Мамута банку на сумму более 23,5 млрд рублей.

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«Траст» подал иск на 498 млн рублей к компании «Вандеркинд» — она связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, которая относится к структурам Александра Мамута, пишет РБК. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы, но пока не принято судом.

По данным системы «Контур.Фокус», «Вандеркинд» принадлежит «Кукхаус», которая контролируется кипрской компанией Farnborough. По данным базы СПАРК, 90% Farnborough принадлежит фонду Мамута Lynwood и 10% Роману Саркисяну, передаёт РБК. В 2019 году компания заложила «Трасту» акции «Кукхауса», говорится в выписке из кипрского реестра.

Иск «Траста» к «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн рублей, которая образовалась после 31 декабря 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

В январе 2021 года стал публичным конфликт банка и Мамута: в начале месяца «Траст» подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал 450 млн рублей у «Синема парка» — это новогодняя выручка сети кинотеатров.

В ответ в середине января структуры Мамута подали четыре иска к банку — один от фонда A&NN и три от киносети «Синема парк».

Общий долг принадлежащих Мамуту компаний составляет более 23,5 млрд рублей. Как отмечает РБК, 19,82 млрд рублей приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк», $4,5 млн и 2,5 млрд рублей на компании «Медхолдинг» и «Вандеркинд».

В течение 2020 года «Траст» и Мамут пытались договориться о реструктуризации, но так и не заключили соглашение. Структуры Мамута требуют увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга в период пандемии.

В феврале «Траст» сообщал, что договориться с Мамутом пока не удаётся, а долги не урегулированы и находятся «в достаточно длительной просрочке».