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Финансы
Евгения Евсеева

«Траст» подал иск почти на 500 млн рублей к детским магазинам Hamleys Александра Мамута Статьи редакции

В январе стал публичным конфликт из-за долгов Мамута банку на сумму более 23,5 млрд рублей.

8 8 комментариев
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«Траст» подал иск на 498 млн рублей к компании «Вандеркинд» — она связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, которая относится к структурам Александра Мамута, пишет РБК. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы, но пока не принято судом.

По данным системы «Контур.Фокус», «Вандеркинд» принадлежит «Кукхаус», которая контролируется кипрской компанией Farnborough. По данным базы СПАРК, 90% Farnborough принадлежит фонду Мамута Lynwood и 10% Роману Саркисяну, передаёт РБК. В 2019 году компания заложила «Трасту» акции «Кукхауса», говорится в выписке из кипрского реестра.

Иск «Траста» к «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн рублей, которая образовалась после 31 декабря 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

В январе 2021 года стал публичным конфликт банка и Мамута: в начале месяца «Траст» подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал 450 млн рублей у «Синема парка» — это новогодняя выручка сети кинотеатров.

В ответ в середине января структуры Мамута подали четыре иска к банку — один от фонда A&NN и три от киносети «Синема парк».

Общий долг принадлежащих Мамуту компаний составляет более 23,5 млрд рублей. Как отмечает РБК, 19,82 млрд рублей приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк», $4,5 млн и 2,5 млрд рублей на компании «Медхолдинг» и «Вандеркинд».

В течение 2020 года «Траст» и Мамут пытались договориться о реструктуризации, но так и не заключили соглашение. Структуры Мамута требуют увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга в период пандемии.

В феврале «Траст» сообщал, что договориться с Мамутом пока не удаётся, а долги не урегулированы и находятся «в достаточно длительной просрочке».

Глава банка Александр Соколов пояснил, что «Траст» был вынужден подать иски к Мамуту, так как не может «ждать вечно, когда поступит приемлемое соглашение». «Надо отдельной части заемщиков понять, что деньги государству надо возвращать. Либо будет найдено решение по реструктуризации, либо будет банкротство и смена собственников», — сообщил он.

#новость #траст #hamleys

8 8 комментариев
3
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Вася Пражкин

10

 Структуры Мамута требуют увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга

Как это банк отказался от такого выгодного предложения - ума не приложу.

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Bet Papa

Вася
1

Скорее условия в расчете на то, что банк сделает встречный откат с понижением ставки и растягиванием срока, где то по середине условий.

Я когда увидел, что предложили банку, чуть чаем не подавился 😁 но киношка сейчас, конечно, в незавидном положении, с учетом развития онлайн кинотеатров, за счет детского сектора можно было бы попробовать выкатить, но Хеймлес не особо развит в онлайн продажах, возможно я не в курсе их внутренней статистики продаж.

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Станислав Кудрявцев

Bet
0

+1)

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Denis Kiselev

9

Какой то сильно успешный и договороспособный предрриниматель Мамут!

Историю с Nginx, конечно, не забыть, поэтому вообще не вызывает сочувствия. Но вызывает удивление - как при таких талантах и умениях раскрутить бизнес такого масштаба! Что то я не так понимаю про эту жизнь

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Roman Moskovskiy

Denis
0

Он инвестор просто?

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Alexey QuQu

Denis
0

Все сделано красиво да счёт кредитных средств, как только возникла необходимость из возвращать весь успех и испарился.

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Denis Kiselev

2

Я особо не следил за его историей как предпринимателя, но в таких масштабах бизнеса у нас просто бывает - редко

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Виктор Булов

0

Это же этот Мамут недавно продал Рамблер Сбербанку. А почему кредит не погасил?

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