Klarna подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы: за пять месяцев его оценка почти утроилась до $31 млрд Статьи редакции
В сентябре 2020 года инвесторы оценивали стартап в $10,6 млрд.
- Klarna привлёк от инвесторов $1 млрд при оценке в $31 млрд, пишет Bloomberg. Гендиректор и основатель стартапа Себастьян Семятковски рассказал, что изначально стартап планировал привлечь $500 млн.
- Это примерно в три раза превышает оценку в последнем раунде в сентябре, когда стартап привлёк $650 млн при оценке в $10,6 млрд.
- В раунде приняли участие более 30 старых и новых инвесторов, но Klarna не назвала ни одного, сообщает издание.
- По словам Семятковски, инвестиции помогут Klarna «бросить вызов индустрии кредитных карт». Часть средств стартап планирует направить на покупку технологических компаний.
- Стартап «не слишком заинтересован» в слияниях и поглощениях с конкурентами из-за сложностей интеграции новых услуг. Также около $10 млн стартап пожертвует организациям, которые борются с изменением климата.
- Семятковски запустил сервис рассрочки в 2005 году. Сейчас Klarna, по собственным данным, пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
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11 комментариев
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10
Чем занимается стартап можно в статье указывать?)
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Сам нашёл:
Своей популярностью Klarna обязана сервису «купи сейчас, плати позже» (buy now, pay later; BNPL). Стартап позволяет клиентам покупать товары в рассрочку, выступая посредником, который берет на себя все транзакционные риски и обязанности по обработке платежей. Продавец получает деньги в момент подтверждения клиентом заказа, а покупатель может оплатить покупку в течение 14 дней с момента ее получения.
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А под какой процент интересно они выдают д/с ? Наш банковский шлягер : плачУ и плАчу им явно не перебить
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