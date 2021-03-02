В обратном случае они подадут иск против Telegram.

В конце февраля представители фонда отправили письмо основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим сотрудникам — в нём они требуют в течение двух недель компенсировать ущерб в размере около $100 млн за провал TON, или грозят обратиться в суд, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.

Эту информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске, а также два источника, близкие к топ-менеджменту Telegram. По словам последних, инвесторы требуют $20 млн вместо $100 млн. Forbes пишет, что неизвестно, единственное ли это письмо.

При получении отказа компенсировать ущерб, инвесторы обратятся в суд, отметил источник издания. Он заявил, что такие письма обычно — не сюрприз для компании, а технический момент. Основным местом для суда будет Лондон, «потом подтянутся другие юрисдикции», добавил собеседник.

Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев, Илья Перекопский не ответил на вопрос Forbes.

О работе Telegram над собственной платёжной системой на блокчейне Telegram Open Network и криптовалютой Gram стало известно в январе 2018 года. Всего инвесторы вложили в проект $1,75 млрд. Среди них были основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, а также, по данным «Ведомостей», Роман Абрамович.

Проект был сорван из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США. Регулятор утверждал, что Telegram должен был зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Официально о закрытии платформы Дуров заявил в мае 2020 года. Он заявил, что, «к сожалению, мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях».

Telegram должен был вернуть обратно 72% инвестиций, говорится в презентации компании для инвесторов. К декабрю он вернул $770 млн, около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн не рассчитался.

Компания планирует выпустить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Из привлекаемой суммы $684 млн она может направить на погашение долгов.