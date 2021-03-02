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Финансы
Рая Хачатрян

Инвесторы Da Vinci Capital потребовали от Дурова компенсировать убытки за срыв TON — Forbes Статьи редакции

В обратном случае они подадут иск против Telegram.

В конце февраля представители фонда отправили письмо основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим сотрудникам — в нём они требуют в течение двух недель компенсировать ущерб в размере около $100 млн за провал TON, или грозят обратиться в суд, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.

Эту информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске, а также два источника, близкие к топ-менеджменту Telegram. По словам последних, инвесторы требуют $20 млн вместо $100 млн. Forbes пишет, что неизвестно, единственное ли это письмо.

При получении отказа компенсировать ущерб, инвесторы обратятся в суд, отметил источник издания. Он заявил, что такие письма обычно — не сюрприз для компании, а технический момент. Основным местом для суда будет Лондон, «потом подтянутся другие юрисдикции», добавил собеседник.

Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев, Илья Перекопский не ответил на вопрос Forbes.

  • О работе Telegram над собственной платёжной системой на блокчейне Telegram Open Network и криптовалютой Gram стало известно в январе 2018 года. Всего инвесторы вложили в проект $1,75 млрд. Среди них были основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, а также, по данным «Ведомостей», Роман Абрамович.

  • Проект был сорван из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США.

    Регулятор утверждал, что Telegram должен был зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

  • Официально о закрытии платформы Дуров заявил в мае 2020 года. Он заявил, что, «к сожалению, мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях».

  • Telegram должен был вернуть обратно 72% инвестиций, говорится в презентации компании для инвесторов. К декабрю он вернул $770 млн, около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн не рассчитался.

  • Компания планирует выпустить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Из привлекаемой суммы $684 млн она может направить на погашение долгов.

#новость #ton #telegram

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58 комментариев
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Игорь Пронин

24

Не уверен, что идея с облигами состоятельная. Я бы не занял денег Паше на погашение долгов по умершему проекту в обмен на обещание 6% при неясных перспективах монетизации. Кроме того после этой мутной темы с TON'ом доверие к нему в финансовом плане подорвано, имхо. Даже если с облигами у него что-то выгорит, он загонит себя в яму, выбираться из которой уже нужно будет на куда менее выгодных условиях. Продал бы уже давно пол Телеги и проблемы все свои решил. Еще пару лет таких выкрутасов, придется отдать не половину Тележки, а всю ее целиком.

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Бабак Шаян

Игорь
14

Осталось скинуть Павлу ссылку на Ваш комментарий, чтобы уберечь этого неопытного птенчика от неминуемого краха его детища, благо на VC-то ему подскажут, как нужно делать бизнес мирового масштаба. 

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Andrew Artishchev

Игорь
–1

Согласен 

Ответить

Артур Саяров

17

Имхо, у Павла есть 2 быстрых способа:
1) открыть донат, куда можно пожертвовать бабла все желающим, дабы вытащить телегу из этой ямы
2) предложить народу недельное голосование по стоимости годовой подписки, я лично готов платить за телегу, уж побольше пользы, чем за разные маркетплейсы яндекса, сбера и тд, где отваливать по 200 р в месяц предлагают. 

Ответить

greg chudnoff

Артур
1

3) выйти из окна дубайского небоскреба

Ответить

Для Сохранения

Артур
0

Я за второй вариант. (лично я не буду)

Ответить

Артём Палённый

Для
0

Популярность телеги резко упадёт, зачем это Павлу?

Ответить

Vlad Semushin

Артур
0

Миллиард тако ерундой не собрать, а репутацию испортить легко.

Ответить

Светлана Завацкая

Vlad
0

Ну почему вы так думаете? Пользователей 500 миллионов, по-моему? Ну так если даже половина заплатит по условных 5 долларов, подумайте сколько уже денег соберет? А если 90% захотят платить? Думаю соберется сумма таким образом. 

Ответить

Infinity Trap

Светлана
0

А если там 5% активных пользователей? Об этом вы не подумали?

Ответить

Светлана

Infinity
0

А вы в серьез думаете что так мало людей захотят платить? Тут или платить или пропадет телеграмм. Что выберете вы?

Ответить

Infinity Trap

Светлана
0

Ну если прыгать из крайности в крайность, то можно ничем не пользоваться. Наличие подписки отпугнёт людей, сколько конкурентов-мессенджеров используют подписочную модель?

Ответить

Vlad Semushin

Светлана
0

Если бы был предложен какой-то уникальный функционал, то может быть, но насколько я знаю он только в разработке(фичи для бизнеса, например). Вообще не понятно, почему они так тянут с монетизацией. А донатами просто так я сомневаюсь, что хотя бы 5% аудитории воспользуется

Ответить

Roman Kamushken

9

Эх, а ошибся всего на пару лет. С текущим бумом крипты все могло быть иначе. Правильно говорят - успех зиждется на трёх китах: удача, скилл и правильный тайминг выхода на рынок

Ответить

Denis

Roman
12

3 года назад крипта ещё больше хайповала, не случайно ведь он собрал 1,8 лярда $

Ответить

Roman Kamushken

Denis
0

Тогда хайповала. А осознанность только сейчас на подходе...

Ответить

Станислав

Roman
22

Ахах... Осознанность в крипте...

Ответить

Владислав Пронин

Denis
–4

В каком месте она больше «хайповала»? В этом году куда больше ажиотажа

Ответить

Denis

Владисл…
1

В любом месте.
3 года назад она больше хайпавала.
Гугл тренды и яндекс водрстат тому свидетели.
Количество новостей и упоминаний, количество блогеров по крипте. Всё это было намного больше в декабре 2017 и январе 2018.

Ответить

Angel Vivaldi

Roman
0

Скилл вообще не нужен, самое важное это в нужное время начать собирать заинтересованную публику

Ответить

Elijah Garrison

Angel
6

Элизабет Холмс тоже так думала

Ответить

Angel Vivaldi

Elijah
0

Тут прям не поспоришь (:
Я правда говорю о том что у вас техническая часть продумана.

Ответить

Elijah Garrison

Angel
0

А как техническая часть может быть продумана без скилла? 

Ответить

Angel Vivaldi

Elijah
0

Я к тому что даже если у вас есть готовый вариант, если вы не поймаете правильный момент, хоть скилл, хоть нет, так что в целом он не важен. Народ просто не поймет и не будет клиентов.

Ответить

Roman Kamushken

Angel
3

Собрать публику - тоже скилл

Ответить

i h8ers

Roman
1

причем - самый важный и главный

Ответить

KINCH

7

Нихуя в комментах мрази злые. Нифига не знают, но все про Павла и Телегу знают)

Мусор вынесите что ли, а то жена придет с работы, заругает 😂

Ответить

Roman Kamushken

KINCH
2

Увы в этом весь VC - токсичность, ругань, переходы на личности. Поэтому мы другого царя и не заслужили.

Ответить

KINCH

KINCH
–1

Даже если во сне мне минус поставишь, проснись и извинись. 

Ответить

Дэни Трэхо

8

За срыв TON пусть пишут в Комиссию по ценным бумагам США. Ну или в спортлото, тут уж кому как удобнее.

Ответить

Преступный Влад

0

Либо какой-то хитрый блеф у Павла, либо просто играет в Павла Дурова и ему нравится.

Ответить

Станислав Назаров

Преступный
4

Либо забугорные инвесторы, это не Усманов которых можно нахуй слать, а они все равно будут за тобой бегать. Что-то он больше факи не показывает. 

Ответить

Для Сохранения

Станислав
0

В кругу друзей за фак ничего не будет.

Ответить

hakhagmon

0

Куда донатить?

Ответить

Michael Petrov

hakhagmon
4

подходите к окну, откуда он самолетики из купюр кидал, и обратно забрасывайте бабло

Ответить

StargazerXIII

–2

Одни начнут, другие подтянутся. Крепись Паштет, не надо было в эту херню лезть.

Ответить

Elijah Garrison

StargazerXIII
3

Не понятно на что надеются эти инвесторы? Они взяли на себя риски, Дуров добросовестно исполнил свои обязательства, не фаратануло, что он мог сделать?

Ответить

StargazerXIII

Elijah
0

На себя взяли риски не только инвесторы, но и Паштет

Ответить

Elijah Garrison

Stargaz…
0

И что? Он эти деньги не одалживал, это были инвестиции, инвестиции вообще по идее возврату не подлежат если бизнес идея не выстрелила, но Дуров на сколько я знаю вернет инвесторам часть денег.

Ответить

Blackrock

Elijah
1

Ну если бы какойто продукт вышел на рынок и не выстрелил это одно.
А тут просто бабки взял и ничего не показал даже может и не собирался что то делать

Ответить

Elijah Garrison

Blackro…
0

А вы изучите вопрос, он не только собирался, но и сделал. Но власти США не дали запустить. 

Ответить

Михаил Качалов

Elijah
1

Американский регулятор оказался недоволен тем, что не была раскрыта финансовая информация компаний, как того требуют законы о ценных бумагах США

- вот тут скользко: Дуров не сделал как просили, ICO сорвалось, похоже на сознательную подставу со стороны Дурова

Ответить

Elijah Garrison

Михаил
0

А какой смысл в сознательной подставе?

Ответить

StargazerXIII

Elijah
0

Это только «по идеи». Это только в красивых историях есть инвесторы, которым деньги девать некуда и они их инвестируют в любой стартап по доброте душевной , чтобы он только взлетел.

Инвесторе интересуют иксы. Все остальное - плевать. Бабки взял? Изволь показать что ты делаешь на них, будешь делать и как и прочее. Инвесторы вытащат клешнями свои бабки в любом случае.

Ответить

Elijah Garrison

Stargaz…
0

Не вытащат

Ответить

Яся Зайцев

StargazerXIII
–1

Ты в курсе что Пашка людей на хорошее бабло кинул?

Ответить

greg chudnoff

Яся
0

Венчурный инвестор всегда должен быть готов потерять деньги, это его специфика.

Ответить

fffggg gggfff

1

атака на долги -> больше рычагов давления для инвесторов, к которым паша сейчас судорожно бегает. чую прынц сейчас неплохую скидку себе отмутит

Ответить

Alexander Agafonov

1

«Обратный случай» это как «крайний» вместо «последний»?

Ответить

Billy Jean

1

Надеюсь юридически он подстраховался от форс-мажоров

Ответить

Виктор Булов

0

Ещё надо облигации печатать

Ответить

Артем Павлючук

0

Отправили и другим сотрудникам телеги? Истерички.

Ответить

Даня

0

странно, что Дуров пошел за деньгами к Da Vinci Capital, при возможности работать с условным Sequoia Capital или Kleiner Perkins. тем более, те могли бы подсказать что-то путное по поводу работы с регулятором.

Ответить

Timur Gaynetyanov

–1

Такие письма обычно — не сюрприз для компании, а технический момент

Да решат как обычно, перенесут срок, возьмут часть сразу, остальное потом.
Там и деньги привлекут дополнительные 

Ответить

Алексей Корявченко

–1

Зачем он вообще в этот TON полез?

Ответить

Илья Попов

Алексей
0

Риск благородное дело. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Думаю, что он все посчитал и пока ещё не известно какую игру задумал. Он не дурак. Поживем увидим.

Ответить

Идеологический Илья

–3

М-да

Ответить

Артём Макаров

Идеологический
–1

Ну

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