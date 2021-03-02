Инвесторы Da Vinci Capital потребовали от Дурова компенсировать убытки за срыв TON — Forbes Статьи редакции
В обратном случае они подадут иск против Telegram.
В конце февраля представители фонда отправили письмо основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим сотрудникам — в нём они требуют в течение двух недель компенсировать ущерб в размере около $100 млн за провал TON, или грозят обратиться в суд, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.
Эту информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске, а также два источника, близкие к топ-менеджменту Telegram. По словам последних, инвесторы требуют $20 млн вместо $100 млн. Forbes пишет, что неизвестно, единственное ли это письмо.
При получении отказа компенсировать ущерб, инвесторы обратятся в суд, отметил источник издания. Он заявил, что такие письма обычно — не сюрприз для компании, а технический момент. Основным местом для суда будет Лондон, «потом подтянутся другие юрисдикции», добавил собеседник.
Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев, Илья Перекопский не ответил на вопрос Forbes.
О работе Telegram над собственной платёжной системой на блокчейне Telegram Open Network и криптовалютой Gram стало известно в январе 2018 года. Всего инвесторы вложили в проект $1,75 млрд. Среди них были основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, а также, по данным «Ведомостей», Роман Абрамович.
Проект был сорван из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США.
Регулятор утверждал, что Telegram должен был зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.
Официально о закрытии платформы Дуров заявил в мае 2020 года. Он заявил, что, «к сожалению, мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях».
Telegram должен был вернуть обратно 72% инвестиций, говорится в презентации компании для инвесторов. К декабрю он вернул $770 млн, около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн не рассчитался.
- Компания планирует выпустить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Из привлекаемой суммы $684 млн она может направить на погашение долгов.
Не уверен, что идея с облигами состоятельная. Я бы не занял денег Паше на погашение долгов по умершему проекту в обмен на обещание 6% при неясных перспективах монетизации. Кроме того после этой мутной темы с TON'ом доверие к нему в финансовом плане подорвано, имхо. Даже если с облигами у него что-то выгорит, он загонит себя в яму, выбираться из которой уже нужно будет на куда менее выгодных условиях. Продал бы уже давно пол Телеги и проблемы все свои решил. Еще пару лет таких выкрутасов, придется отдать не половину Тележки, а всю ее целиком.
Осталось скинуть Павлу ссылку на Ваш комментарий, чтобы уберечь этого неопытного птенчика от неминуемого краха его детища, благо на VC-то ему подскажут, как нужно делать бизнес мирового масштаба.
Имхо, у Павла есть 2 быстрых способа:
1) открыть донат, куда можно пожертвовать бабла все желающим, дабы вытащить телегу из этой ямы
2) предложить народу недельное голосование по стоимости годовой подписки, я лично готов платить за телегу, уж побольше пользы, чем за разные маркетплейсы яндекса, сбера и тд, где отваливать по 200 р в месяц предлагают.
Я за второй вариант. (лично я не буду)
Миллиард тако ерундой не собрать, а репутацию испортить легко.
Ну почему вы так думаете? Пользователей 500 миллионов, по-моему? Ну так если даже половина заплатит по условных 5 долларов, подумайте сколько уже денег соберет? А если 90% захотят платить? Думаю соберется сумма таким образом.
А если там 5% активных пользователей? Об этом вы не подумали?
Ну если прыгать из крайности в крайность, то можно ничем не пользоваться. Наличие подписки отпугнёт людей, сколько конкурентов-мессенджеров используют подписочную модель?
Если бы был предложен какой-то уникальный функционал, то может быть, но насколько я знаю он только в разработке(фичи для бизнеса, например). Вообще не понятно, почему они так тянут с монетизацией. А донатами просто так я сомневаюсь, что хотя бы 5% аудитории воспользуется
Эх, а ошибся всего на пару лет. С текущим бумом крипты все могло быть иначе. Правильно говорят - успех зиждется на трёх китах: удача, скилл и правильный тайминг выхода на рынок
Тогда хайповала. А осознанность только сейчас на подходе...
В каком месте она больше «хайповала»? В этом году куда больше ажиотажа
Скилл вообще не нужен, самое важное это в нужное время начать собирать заинтересованную публику
Элизабет Холмс тоже так думала
Тут прям не поспоришь (:
Я правда говорю о том что у вас техническая часть продумана.
А как техническая часть может быть продумана без скилла?
Я к тому что даже если у вас есть готовый вариант, если вы не поймаете правильный момент, хоть скилл, хоть нет, так что в целом он не важен. Народ просто не поймет и не будет клиентов.
Собрать публику - тоже скилл
Нихуя в комментах мрази злые. Нифига не знают, но все про Павла и Телегу знают)
Мусор вынесите что ли, а то жена придет с работы, заругает 😂
Увы в этом весь VC - токсичность, ругань, переходы на личности. Поэтому мы другого царя и не заслужили.
За срыв TON пусть пишут в Комиссию по ценным бумагам США. Ну или в спортлото, тут уж кому как удобнее.
Либо забугорные инвесторы, это не Усманов которых можно нахуй слать, а они все равно будут за тобой бегать. Что-то он больше факи не показывает.
Куда донатить?
подходите к окну, откуда он самолетики из купюр кидал, и обратно забрасывайте бабло
Одни начнут, другие подтянутся. Крепись Паштет, не надо было в эту херню лезть.
Не понятно на что надеются эти инвесторы? Они взяли на себя риски, Дуров добросовестно исполнил свои обязательства, не фаратануло, что он мог сделать?
На себя взяли риски не только инвесторы, но и Паштет
И что? Он эти деньги не одалживал, это были инвестиции, инвестиции вообще по идее возврату не подлежат если бизнес идея не выстрелила, но Дуров на сколько я знаю вернет инвесторам часть денег.
А вы изучите вопрос, он не только собирался, но и сделал. Но власти США не дали запустить.
Американский регулятор оказался недоволен тем, что не была раскрыта финансовая информация компаний, как того требуют законы о ценных бумагах США
- вот тут скользко: Дуров не сделал как просили, ICO сорвалось, похоже на сознательную подставу со стороны Дурова
Это только «по идеи». Это только в красивых историях есть инвесторы, которым деньги девать некуда и они их инвестируют в любой стартап по доброте душевной , чтобы он только взлетел.
Инвесторе интересуют иксы. Все остальное - плевать. Бабки взял? Изволь показать что ты делаешь на них, будешь делать и как и прочее. Инвесторы вытащат клешнями свои бабки в любом случае.
Ты в курсе что Пашка людей на хорошее бабло кинул?
Венчурный инвестор всегда должен быть готов потерять деньги, это его специфика.
атака на долги -> больше рычагов давления для инвесторов, к которым паша сейчас судорожно бегает. чую прынц сейчас неплохую скидку себе отмутит
странно, что Дуров пошел за деньгами к Da Vinci Capital, при возможности работать с условным Sequoia Capital или Kleiner Perkins. тем более, те могли бы подсказать что-то путное по поводу работы с регулятором.
Такие письма обычно — не сюрприз для компании, а технический момент
Да решат как обычно, перенесут срок, возьмут часть сразу, остальное потом.
Там и деньги привлекут дополнительные
Зачем он вообще в этот TON полез?
Риск благородное дело. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Думаю, что он все посчитал и пока ещё не известно какую игру задумал. Он не дурак. Поживем увидим.
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