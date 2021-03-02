Инициатор «войны Reddit с Уолл-стрит» потерял статус профессионального брокера на фоне коллективного иска против него Статьи редакции
Группа инвесторов обвиняет Кита Гилла в манипуляциях с акциями GameStop.
- Кит Гилл, известный под ником «Ревущий котёнок», с 26 февраля утратил статус профессионального финансового брокера, пишет Reuters со ссылкой на данные регулятора FINRA.
- Теперь у него нет лицензии покупать и продавать ценные бумаги от имени клиентов или консультировать их по ценным бумагам. Гилл не ответил на запрос о комментарии.
- Гилл был зарегистрирован в качестве агента MML Investors Services (подразделение MassMutual). Компания подала заявление о расторжении контракта с ним в FINRA, заявив, что внутреннее расследование его «внешней деятельности» продолжается.
- В FINRA сообщили агентству, что регистрация прекращается, как только брокер перестаёт работать в зарегистрировавшей его компании.
- В феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Он выдавал себя за любителя и нарушил все возможные правила, считают истцы. «Ревущий котёнок» также дал показания перед Конгрессом.
- Гилл начал инвестировать в GameStop в июне 2019 года, когда цена акций составляла около $5 за штуку. Он приобрёл акции сети магазинов игр на $50 тысяч. В январе 2021 года они превратились почти в $33 млн после того как инвесторы с Reddit подняли цены бумаг, сговорившись против Уолл-стрит.
Получаются двойные стандарты. Другим можно, в том числе и государству манипулировать акциями, людям попроще нет.
Хотя, может, у проф. брокеров есть какие-то регламенты запрещающие манипуляции именно в таком ключе, как это сделал Кит.
Это другое)
Причём здесь государство ?))
Оно тоже сидит на стримах,покупает покупает дешевле а потом говорит всем скупать, что бы продать дороже?))
Или сейчас стало модно везде добавлять фразу "государство"?))
Скорее всего регламент был, но факт того, что свободный рынок пытаютсч преврать в "свободный" рынок. История с GameStop вывела всю грязь государства и хедж фондов
Да вы прямо капитан очевидность! Еще государству, в лице Президента США можно пользоваться бортом №1, харчеваться у лучших поваров за счет бюджета, пользоваться всеми видами слуг, включая парикмахера и массажиста. Это, вообще-то, социальная иерархия, кому-то можно покупать Бентли, а кому-то нет. Кто-то кому-то должен уступать дорогу, когда его сопровождает секретная служба, отдавать честь и называть господин Президент, а если кто-то из плебса подберется близко к Президенту просто получит пулю в жбан от охраны. Как будто вы сами в иерархию со своими починенными не играете
Если я сейчас вложусь в акции дешёвой компании, как сделал это он, а потом специально создам кооперативное сопротивление под видом благих намерений на площадке типа Реддит, чтобы ребята искусственным путём повышали акции компаний, которые мне нужны, а я тем самым становился богаче всё больше и больше, то и в мою сторону иски полетят из-за мошенничества и манипуляций на рынке ценных бумаг. Это же как договорной матч. Не знаю, чем он думал, ибо он должен был понимать, что за ним рано или поздно придут.
Почему один человек не может порекомендовать другим что-то покупать?
Скорее всего он не думал, что акции взлетят настолько, мб хотел до 6-7 долларов пампануть и все, а тут вот как получилось.
При таком раскладе никто не стал бы его аккаунт проверять и соответственно на него бы не вышли.
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