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Финансы
Таня Боброва

Инициатор «войны Reddit с Уолл-стрит» потерял статус профессионального брокера на фоне коллективного иска против него Статьи редакции

Группа инвесторов обвиняет Кита Гилла в манипуляциях с акциями GameStop.

  • Кит Гилл, известный под ником «Ревущий котёнок», с 26 февраля утратил статус профессионального финансового брокера, пишет Reuters со ссылкой на данные регулятора FINRA.
  • Теперь у него нет лицензии покупать и продавать ценные бумаги от имени клиентов или консультировать их по ценным бумагам. Гилл не ответил на запрос о комментарии.
  • Гилл был зарегистрирован в качестве агента MML Investors Services (подразделение MassMutual). Компания подала заявление о расторжении контракта с ним в FINRA, заявив, что внутреннее расследование его «внешней деятельности» продолжается.
  • В FINRA сообщили агентству, что регистрация прекращается, как только брокер перестаёт работать в зарегистрировавшей его компании.
  • В феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Он выдавал себя за любителя и нарушил все возможные правила, считают истцы. «Ревущий котёнок» также дал показания перед Конгрессом.
  • Гилл начал инвестировать в GameStop в июне 2019 года, когда цена акций составляла около $5 за штуку. Он приобрёл акции сети магазинов игр на $50 тысяч. В январе 2021 года они превратились почти в $33 млн после того как инвесторы с Reddit подняли цены бумаг, сговорившись против Уолл-стрит.
Кит Гилл
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#новость #reddit

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12 12 комментариев
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12 комментариев
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Михаил Шевцов

6

Получаются двойные стандарты. Другим можно, в том числе и государству манипулировать акциями, людям попроще нет.
Хотя, может, у проф. брокеров есть какие-то регламенты запрещающие манипуляции именно в таком ключе, как это сделал Кит.

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Алексей Зарипов

Михаил
1

Это другое)

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Александр Ковтонюк

Алексей
0

Просто мы не понимаем...

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Султанов Андрей

Михаил
0

Причём здесь государство ?))
Оно тоже сидит на стримах,покупает покупает дешевле а потом говорит всем скупать, что бы продать дороже?))
Или сейчас стало модно везде добавлять фразу "государство"?))

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Tvg Gaminz

Михаил
0

Скорее всего регламент был, но факт того, что свободный рынок пытаютсч преврать в "свободный" рынок. История с GameStop вывела всю грязь государства и хедж фондов

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Серьезная Структура

Михаил
0

Да вы прямо капитан очевидность! Еще государству, в лице Президента США можно пользоваться бортом №1, харчеваться у лучших поваров за счет бюджета, пользоваться всеми видами слуг, включая парикмахера и массажиста. Это, вообще-то, социальная иерархия, кому-то можно покупать Бентли, а кому-то нет. Кто-то кому-то должен уступать дорогу, когда его сопровождает секретная служба, отдавать честь и называть господин Президент, а если кто-то из плебса подберется близко к Президенту просто получит пулю в жбан от охраны. Как будто вы сами в иерархию со своими починенными не играете

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Konstantin Valter

4

Зачем нужен этот статус если есть 16 млн $

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Lightning1707

1

Если я сейчас вложусь в акции дешёвой компании, как сделал это он, а потом специально создам кооперативное сопротивление под видом благих намерений на площадке типа Реддит, чтобы ребята искусственным путём повышали акции компаний, которые мне нужны, а я тем самым становился богаче всё больше и больше, то и в мою сторону иски полетят из-за мошенничества и манипуляций на рынке ценных бумаг. Это же как договорной матч. Не знаю, чем он думал, ибо он должен был понимать, что за ним рано или поздно придут.

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Серьезная Структура

Lightning1707
0

Почему один человек не может порекомендовать другим что-то покупать?

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Александр Кучеряев

Lightning1707
0

Скорее всего он не думал, что акции взлетят настолько, мб хотел до 6-7 долларов пампануть и все, а тут вот как получилось.
При таком раскладе никто не стал бы его аккаунт проверять и соответственно на него бы не вышли.

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Алексей Корявченко

0

Он, я думаю, уже заработал нормально на всей этой истории и так)

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Максим Попов

0

Кит ты маму мав?

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