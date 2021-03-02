Компания сама не может оценить стоимость бумаг, поэтому не может их купить.

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В преддверии IPO Ant приостановила программу обратного выкупа акций для нынешних и бывших сотрудников — у многих из них они составляют большую часть дохода, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании. После срыва IPO компания сама не может оценить бумаги, поэтому и продолжить программу.

В октябре 2020 года компания готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.

Чтобы возобновить своё IPO компания должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.

Некоторые сотрудники Ant, которые присоединились к компании в преддверии запланированного IPO, уволились и не дождались листинга, сообщили источники. Другие в ожидании успеха покупали автомобили или брали в кредит дома и теперь серьезно обеспокоены своим финансовым состоянием.

В Ant Group пытаются успокоить сотрудников: председатель Ant Эрик Цзин на внутреннем сайте сообщил сотрудникам, что в конечном итоге компания станет публичной. Он также пообещал помочь тем, кому нужно быстрее монетизировать свои акции.

Компания представит «краткосрочное решение», которое позволит сотрудникам при необходимости продать часть акций в апреле 2020 года, написал он.

Даже если Ant сможет возобновить IPO, она будет оценена в гораздо меньшую сумму, чем предполагалось изначально. Аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чан оценивает стоимость Ant меньше чем в $108 млрд — это примерно на 60% ниже оценки компании до несостоявшегося IPO.