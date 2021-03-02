Bloomberg: сотрудники Ant Group Джека Ма начали увольняться после срыва рекордного IPO — компания не выкупает их акции Статьи редакции
Компания сама не может оценить стоимость бумаг, поэтому не может их купить.
В преддверии IPO Ant приостановила программу обратного выкупа акций для нынешних и бывших сотрудников — у многих из них они составляют большую часть дохода, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании. После срыва IPO компания сама не может оценить бумаги, поэтому и продолжить программу.
В октябре 2020 года компания готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.
Чтобы возобновить своё IPO компания должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.
Некоторые сотрудники Ant, которые присоединились к компании в преддверии запланированного IPO, уволились и не дождались листинга, сообщили источники. Другие в ожидании успеха покупали автомобили или брали в кредит дома и теперь серьезно обеспокоены своим финансовым состоянием.
В Ant Group пытаются успокоить сотрудников: председатель Ant Эрик Цзин на внутреннем сайте сообщил сотрудникам, что в конечном итоге компания станет публичной. Он также пообещал помочь тем, кому нужно быстрее монетизировать свои акции.
Компания представит «краткосрочное решение», которое позволит сотрудникам при необходимости продать часть акций в апреле 2020 года, написал он.
Даже если Ant сможет возобновить IPO, она будет оценена в гораздо меньшую сумму, чем предполагалось изначально. Аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чан оценивает стоимость Ant меньше чем в $108 млрд — это примерно на 60% ниже оценки компании до несостоявшегося IPO.
Пока из-за нормативных ограничений властей Китая неясно, сколько времени может потребоваться для возобновления листинга Ant, отмечает Bloomberg. Издание пишет, что в любом случае после обналичивания выплаты сотрудников будут значительно ниже ожидаемых.
Спасибо коммунистической партии Китая пусть скажут
Благодаря компартии китая есть ant group. А что есть благодаря партии едроссия?
Не благодаря, а вопреки. Если бы не реформы Дэн Сяопина, то так бы может и уничтожали дальше воробьев и переплавляли железо в бытовых условиях. Более-менее свободный рынок и создал условия для роста.
Но без КПК может быть и не было никакой Ant Group, поэтому где та тонкая грань кому говорить спасибо?
Но создатель Ant Group не КПК. Скорее успех был как раз потому что они туда не лезли до поры
"Спасибо коммунистической партии Китая"
Мне кажется, Истина где-то посредине - между капитализмом и коммунизмом...
только вот коммунизма, кроме как в названии правящей партии, в Китае нет совсем.
Блоги компаний
Показать еще