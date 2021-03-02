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Финансы
Рая Хачатрян

Bloomberg: сотрудники Ant Group Джека Ма начали увольняться после срыва рекордного IPO — компания не выкупает их акции Статьи редакции

Компания сама не может оценить стоимость бумаг, поэтому не может их купить.

9 9 комментариев
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В преддверии IPO Ant приостановила программу обратного выкупа акций для нынешних и бывших сотрудников — у многих из них они составляют большую часть дохода, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании. После срыва IPO компания сама не может оценить бумаги, поэтому и продолжить программу.

В октябре 2020 года компания готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.

Чтобы возобновить своё IPO компания должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.

Некоторые сотрудники Ant, которые присоединились к компании в преддверии запланированного IPO, уволились и не дождались листинга, сообщили источники. Другие в ожидании успеха покупали автомобили или брали в кредит дома и теперь серьезно обеспокоены своим финансовым состоянием.

В Ant Group пытаются успокоить сотрудников: председатель Ant Эрик Цзин на внутреннем сайте сообщил сотрудникам, что в конечном итоге компания станет публичной. Он также пообещал помочь тем, кому нужно быстрее монетизировать свои акции.

Компания представит «краткосрочное решение», которое позволит сотрудникам при необходимости продать часть акций в апреле 2020 года, написал он.

Даже если Ant сможет возобновить IPO, она будет оценена в гораздо меньшую сумму, чем предполагалось изначально. Аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чан оценивает стоимость Ant меньше чем в $108 млрд — это примерно на 60% ниже оценки компании до несостоявшегося IPO.

Пока из-за нормативных ограничений властей Китая неясно, сколько времени может потребоваться для возобновления листинга Ant, отмечает Bloomberg. Издание пишет, что в любом случае после обналичивания выплаты сотрудников будут значительно ниже ожидаемых.

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#новость #antgroup

9 9 комментариев
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Виктор Булов

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Спасибо коммунистической партии Китая пусть скажут

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Канищев Максим

Виктор
5

Благодаря компартии китая есть ant group. А что есть благодаря партии едроссия? 

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Вася Пражкин

Канищев
4

Домик на лазурном побережье

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Николай Лещёв

Канищев
1

Не благодаря, а вопреки. Если бы не реформы Дэн Сяопина, то так бы может и уничтожали дальше воробьев и переплавляли железо в бытовых условиях. Более-менее свободный рынок и создал условия для роста. 

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Виктор Булов

Канищев
0

Яндекс, Мейл.ру и Тинькофф 😀

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Pavel Voronkov

Виктор
2

Но без КПК может быть и не было никакой Ant Group, поэтому где та тонкая грань кому говорить спасибо?

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Виктор Булов

Pavel
2

Но создатель Ant Group не КПК. Скорее успех был как раз потому что они туда не лезли до поры

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Yuriy Litvin

0

"Спасибо коммунистической партии Китая"
Мне кажется, Истина где-то посредине - между капитализмом и коммунизмом...

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Georgy Smirnov

Yuriy
0

только вот коммунизма, кроме как в названии правящей партии, в Китае нет совсем. 

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