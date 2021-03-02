Сервис интернет-маркетинга Semrush с российскими корнями проведёт IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции
Компания работает с 2008 года и предлагает услуги для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга.
Semrush подал заявку на IPO и будет торговаться на бирже под тикером SEMR.
В документах, поданных в SEC, компания отчиталась о финансовых показателях за 2020 год: выручка составила $144 млн, валовая прибыль — $95 млн и чистый убыток — $7 млн.
В 2019 году выручка составила $92,1 млн, а за 2020 год — $124,8 млн. Валовая прибыль в 2019 году составила $69,5 млн, чистый убыток — $10,1 млн. По состоянию на 31 декабря 2020 года, у компании было $35,5 млн наличными и $43,7 млн долгов.
Semrush основал в 2008 году Олег Щеголев. По собственным данным, компания обслуживает более 67 тысяч клиентов по итогам декабря 2020 года.
Semrush — это SaaS-платформа для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга. Сервис предлагает более 40 инструментов и сервисов для эффективного маркетинга.
Есть несколько ежемесячных тарифов — для фрилансеров за $119, для малых и средних компаний — $229 и бизнес-тариф за $449 для для агентств и крупных компаний. При условии оплаты за год сумма подписки будет ниже.
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