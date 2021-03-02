Компания работает с 2008 года и предлагает услуги для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга.

{"id":215685,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 Semrush \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 IPO \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe&title=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 Semrush \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 IPO \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 Semrush \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 IPO \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 Semrush \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 IPO \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 Semrush \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 IPO \u043d\u0430 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/215685-servis-internet-marketinga-semrush-s-rossiyskimi-kornyami-provedet-ipo-na-nyu-yorkskoy-birzhe","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 170 просмотров

Semrush подал заявку на IPO и будет торговаться на бирже под тикером SEMR.

В документах, поданных в SEC, компания отчиталась о финансовых показателях за 2020 год: выручка составила $144 млн, валовая прибыль — $95 млн и чистый убыток — $7 млн.

В 2019 году выручка составила $92,1 млн, а за 2020 год — $124,8 млн. Валовая прибыль в 2019 году составила $69,5 млн, чистый убыток — $10,1 млн. По состоянию на 31 декабря 2020 года, у компании было $35,5 млн наличными и $43,7 млн долгов.

Semrush основал в 2008 году Олег Щеголев. По собственным данным, компания обслуживает более 67 тысяч клиентов по итогам декабря 2020 года.

Semrush — это SaaS-платформа для управления видимостью сайтов и контент-маркетинга. Сервис предлагает более 40 инструментов и сервисов для эффективного маркетинга.