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Финансы
Евгения Евсеева

Сооснователи самого дорогого финтех-сервиса Европы Klarna стали миллиардерами по версии Forbes Статьи редакции

В марте Klarna подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы, утроив свою оценку до $31 млрд.

  • Сооснователь и гендиректор Klarna Себастьян Семятковски владеет почти 8% компании, а его состояние оценивается в $2,2 млрд. Доля Виктора Якобссона, который покинул Klarna в 2012 году, составляет около 10%, состояние — $2,7 млрд, сообщает американский Forbes.
  • Третьему сооснователю Никласу Адальберту принадлежит 0,4% компании, доля стоит $100 млн.
  • Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. По собственным данным, им пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
  • Впервые Klarna стал самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году компания оценивалась в $2,25 млрд.
  • В сентябре 2020 года инвесторы оценивали стартап в $10,6 млрд, а в марте 2021 года Klarna в очередной раз подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы, когда привлёк $1 млрд при оценке в $31 млрд.
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vc.ru

#новость #klarna

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Поздравляю их и пошли нахер

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Roman Moskovskiy

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Как стали, так и перестанут

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Roman Moskovskiy

Roman
0

Интересно, сколько в теории они могут поднять кредит под залог акций

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Дмитрий Корнеев

–6

Идите вы в Пьеху со этими копейками!!
Как теперь не веселиться Не грустить от разных бед В нашем доме поселился Замечательный сосед Мы с соседями не знали И не верили себе Что у нас сосед играет на Klarnete и трубе

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