Сумма кэшбека составит от 2% от стоимости покупки, максимальная — 4%.

Картой VK Pay можно расплачиваться не только в интернете, но и в офлайне — через Apple Pay или Google Pay. Об этом сообщили vc.ru в компании.

Владелец может установить ограничения по карте: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей, добавили в VK Pay.

Сервис также объявил о бонусной программе: за покупки с помощью карты и платёжной системы в целом будет начисляться кэшбек от 2%, максимальный размер сейчас 4%. Бонусы конвертируются в рубли по курсу 1:1 — 100 бонусов можно обменять на 100 рублей и оплатить ими до 20% покупки у партнёров VK Pay. Среди них — AliExpress, «Связной», «Мегафон Ритейл», «Технопарк», GeekBrains и сервисы Mail.ru Group.

Ранний доступ к карте и бонусной программе можно получить заполнив заявку на сайте. В апреле доступ получат все пользователи VK Pay, добавили в компании.

«ВКонтакте» запустила платёжную систему VK Pay в 2018 году. Сейчас, по собственным данным, у сервиса более 17 млн пользователей.

В октябре соцсеть совместно с Home Credit запустили рассрочку в VK Pay на товары до 300 тысяч рублей. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Если вернуть деньги в течение четырёх месяцев, проценты брать не будут.

В феврале Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», договорилась о сотрудничестве с «Мегафоном», РФПИ, Ant Group и USM. Компании решили создать два совместных СП — платёжное и финансовое.



Доля Mail.ru Group в платёжном СП составляет 40% — группа внесла в предприятие активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платёжную систему VK Pay. В финансовое СП Mail.ru Group внесла 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.