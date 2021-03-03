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Финансы
Таня Боброва

Владелец «Додо пиццы» запланировал выйти на биржу в начале 2024 года Статьи редакции

На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.

59 59 комментариев
1872 просмотров

Первичное публичное размещение Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») — часть «Плана 333», стратегии компании на три года. Об этом vc.ru рассказали в компании. Компания хочет привлечь $50-100 млн, рассказал Фёдор Овчинников.

«Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологий, в команду — в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России», — написал предприниматель.

Dodo Brands планирует достичь не менее $30 млн EBITDA в 2024 году, а также удвоить общую выручку и преодолеть отметку в 60 млрд рублей в 2023 году.

Основное направление — развитие крупных международных рынков, таких как Китай и Великобритания, и новых сетей — «Дринкит» и «Донер 42». По плану к моменту выхода на IPO новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки (без Белоруссии и Казахстана) придётся не менее 10% общей выручки, рассказали в компании.

Также в 2022 году Dodo Brands планирует выпустить рублёвые облигации на Московской бирже в объёме около 1 млрд рублей или привлечь инвестиции от финансового инвестора. На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.

Текущую оценку компания не раскрывает. В 2017 году «Додо пицца» сообщала о привлечении $7,5 млн при предварительной оценке $62,5 млн (без учёта новых инвестиций).

  • Сейчас контроль над Dodo Brands у основателя Фёдора Овчинникова: его экономическая доля 43% и голосующая — около 70%. Более 15% у сотрудников, которые получили опционы и акции. Остальное у частных инвесторов.
  • По собственным данным, в 2020 году общая выручка ресторанов под брендами Dodo Brands выросла на 27% и составила 25,72 млрд рублей.

#новость #додопицца

59 59 комментариев
17
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Евгений Дроздов

22

Донер42 - шаурма, которой торгуют на Nasdaq...

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Александр Хруслов

Евгений
18

На бирже торгуется Никола без продукта, технологий и вообще без ничего, чтобы генерировало деньги :)

А вы про прибыльную компанию с отличными темпами роста за последние 5 лет. 

Удачи Феде!

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Денис Пихаров

Александр
3

Как это без ничего? А рекламный ролик?

Ответить

Alexey Ivanov

Александр
0

По аудиту они были убыточными очень... Откуда инфа про прибыльность?

Ответить

Александр

Alexey
0

в интервью Форбсу в январе 21 года была озвучена цифра 20-30 млн в месяц прибыли у управляющей компании. Вряд ли бы он озвучивал неверные цифры с прозрачной отчётностью.

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Alexey Ivanov

Алексан…
1

https://drive.google.com/file/d/1lB2TmpGwe3-SQkAPP7nJcpCjm3uOdSIS/view
Вот тут их отчетность за 9 месяцев 2020 года там убыток 135 000 долларов.

Consolidated FS_IFRS_DP Global Group…
Consolidated FS_IFRS_DP Global Group Limited_9m2020.pdf
drive.google.com
Ответить

Aleksey

Alexey
0

По аудиту какого года?

Ответить

Султанов Андрей

Евгений
0

😄

Ответить

Andrey Vinokurov

9

IPO головного мозга...

Ответить

Timur Gaynetyanov

7

Может мне кто объяснить, А что не так с IPO Додо Пиццы? 
Столько негатива.

Вот Белуга $BELU, выручка сопоставимая и ничего, торгуется же на бирже.
IPO - это про деньги привлечь, кэшаут сделать частичный для тех кто вложился на ранней стадии  

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Nikolay Pomeschenko

Timur
3

2020 год, у людей биржа ассоциируется с казино. 
хотя, у меня Мос биржа именно тоже с казино )))

Ответить

Timur Gaynetyanov

Nikolay
0

Понял, спасибо )

Ответить

Denis Mayorov

0

Бля, у этого говнодела на тонком тесте люди за десятичасовую смену получают 140 рублей/час. Это в нерезиновой. В какой Великобритании это хуепутало будет с такой бизнес моделью приносить прибыль инвесторам?

Опять начитался твиттов Маска и поймал синдром космодесантника.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Denis
8

вам дай волю, вы везде насадите МРОТ, что б вообще без работы или на государство. 

Ответить

Denis Mayorov

Nikolay
2

Кому, вам, братан? Законодателям США, где минималка $12? Погугли страны, где Федина модель с $2 прокатит и расскажи мне.

Ответить

Борис Васильев

Denis
4

Наверное, в др. странах и пицца стоит по другому.

Ответить

Nikolay

Denis
1

у них минималка в час считается, а у нас в месяц. и у человека нет шансов работать на нескольких работах. 
Причем, их МРОТ - наследие социалистических экспериментов 30-х, ещё легко отделались :)

Ответить

Борис Васильев

Denis
0

Не совсем ясно, почему упомянуто предпочитаемое мною ТОНКОЕ тесто... (толстое считаю скрытым обманом).
И про зарплаты - есть другая информация.
https://ru.indeed.com/cmp/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0/salaries?location=RU%2FCEN%2FMOS%2F%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Ответить

Миша Магадан

Борис
1

там какая-то странная информация

Менеджер - 51632
Руководитель - 54426 руб (вероятно доплата за любовь к русскому языку)
Курьер - 62328 руб

Ответить

Борис Васильев

Миша
0

Нормально там всё; курьер на своей машине.

Ответить

Миша Магадан

Борис
1

Не, там водитель-курьер отдельно - 60782 руб.
и курьер на личном авто - 54502 руб.

Ответить

Aleksey Gorbachev

Denis
0

Скорее 150 и высокая текучка, да. В регионах, кстати, з/п на уровне средней и обычно дружные коллективы за счёт культуры.

Ответить

Саня Видосов

0

ДоДо Пицца. Нет блин, ПослеПосле чебурек.
А что тут сказать? ДоДо, прежде чем дружить с китайцами, построй свой магазинчик в моей деревне. А то хочет расти вдаль, а можно ведь и вглубь

Ответить

Александр Хруслов

Саня
9

Они растут пропорционально желаниям франчайзи + собственные точки согласно стратегии привлечения франчайзи в новых странах.

Если вы хотите Додо в своей деревне - открывайте :)

Ответить

Andrey Vinokurov

Саня
2

Думают, наверное, что британцам и китайцам своих пиццерий и забегаловок не хватает...

Ответить

Маджид Гаджиев

–1

Вышел Овчинников на  IPO
Почесать своё пиццо! 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

3

интересно какую биржу выберет
а облигации в следующем году куплю, хорошая компания, с репутацией, не стыдно держать

Ответить

BearStrikesBack

Nikolay
0

не стыдно держать

а какие стыдно?

Ответить

Евгений Дроздов

BearStrikesBack
1

Мэйл/Яндекс же

Ответить

Nikolay Pomeschenko

BearStrikesBack
0

акции и облигации гос. компании, конечно! 

Ответить

Иван Иванов

Nikolay
0

Две. Нашу и не нашу. 

Ответить

Султанов Андрей

2

Да вы серьёзно 😄
Это реально какой то хайп на выход на IPO 😄

Ответить

Денис Бурков

Султанов
1

Толстосумы ищут куда вкладывать, люди пользуются)))

Ответить

Евгений Бв

1

Надувайся пузырь вот тааакккоооййй ширины, надувайся пузырь вот такккоооййй вышины.
Весь вопрос только в том, когда именно бомбанет

Ответить

Alla Aspi

Евгений
1

Вот и эксперты подъехали)))

Ответить

Yura Dovgal

–1

Пиццери на бирже мир сошел с ума. Что следующее ларек по ремонту обуви ? 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Yura
5

а производители тренажеров Pelaton? 
или фаст-фуд - Макдональдс, Shake Shake и другие... 
а Dominos ?
В чем проблема - компании привлекают капитал для развития через размещение акций. Это более здоровая история, чем кредиты, я считаю.
Здесь делятся риски

Ответить

Иван Иванов

Yura
0

Есть доставка цветов на бирже.

Ответить

Евгений Дроздов

1

Хорошо бы чтобы Додо вышли на MOEX... На LSE, Nasdaq их никто не заметит. Там выбор намного больше.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
1

я б выпустил на LSE, а на Мос биржу расписки.
у нас даже аналога SEC нет, совсем зеленая биржа...
Кто надо - заметит, там фонды, ориентированные на развивающиеся рынки есть

Ответить

Евгений Дроздов

Nikolay
0

Логично.
Просто последние размещения российских компаний на иностранных биржах без аналога на MOEX заставляют частных инвесторов идти на иностранные биржи с более сложными условиями (например по налогам).

Ответить

Nikolay

Евгений
1

Расписки будут на Мос бирже, уверен. 
Мать и дитя, Русагро - норм торгуются ж 

Ответить

Евгений Дроздов

Nikolay
0

Озон еще.
Вопрос с дивами конечно еще остается. Ну растет Яндекс, а толку, если дивы не платит.

Ответить

Иван Иванов

Евгений
0

 а толку

Растёт стабильно. Через 30 лет продать и на лазурный берег.

Ответить

Евгений Дроздов

Иван
0

Не сможет оно бесконечно расти. Для долгосрочных инвесторов нужны дивы. Впрочем, Яндекс даже облигации за границей разместил.

Ответить

Artem Sovetnikov

1

Может быть тут есть финансовые аналитики, которые Додо-пицца рассматривали чуть пристальнее чем через PR-материалы?
Есть ли у них реальная прибыль с дико раздутым IT подразделением, или текущие владельцы пытаются прокачивать PR, чтобы удачно выскочить?
Не укладывается как-то, другие сети пиццерий как-то без таких затрат на IT выживают, а тут прямо праздник какой-то.
Ничего против Додо, но не складывается мозайка.

Ответить

Станислав Романов

1

Думаю, вполне ок стратегия, будет что купить инвесторам вместо мака )

Ответить

Чит Чат

0

Что это значит то?

Ответить

Artem Sovetnikov

Чит
2

Обычно если сообщение не понятно, значит его писали в PR-отделе :)

Ответить

Alexey Ivanov

Чит
0

Значит, что нужны деньги на создание цифровой платформы.

Ответить

KSA

0

Пиццу можно будет оплатить прямо с брокерского счета, удобно!

Ответить

Евгений Дроздов

KSA
0

Дивы будут пиццами выплачивать.

Ответить

KSA

Евгений
1

Еще подумал, что можно фьючерсами на пиццу торговать
Очень удобно, можно сразу фьючерсов на месяц вперед с доставкой в офис взять
Пока не решил, каким финансовым инструментом гарантировать доставку теплой пиццы. Но этот вопрос мы проработаем на совещании

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
0

что-то Domino's не выплачивает. 

Ответить

Andrey Greenberg

0

А что так можно было?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Andrey
0

так и надо привлекать капитал: через облигации и акции

Ответить

Миша Магадан

Nikolay
0

ага, об этом ещё Носов писал, в известной документальной (как выяснилось, когда подрос) книге.

Ответить

Лёха Макаров

0

Это его Навальный укусил

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Alexey Ivanov

0

Молодцы они (пиццу не ел).  Все-таки с нуля построить такую сеть очень сложно.

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