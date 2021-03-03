Владелец «Додо пиццы» запланировал выйти на биржу в начале 2024 года Статьи редакции
На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.
Первичное публичное размещение Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») — часть «Плана 333», стратегии компании на три года. Об этом vc.ru рассказали в компании. Компания хочет привлечь $50-100 млн, рассказал Фёдор Овчинников.
«Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологий, в команду — в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России», — написал предприниматель.
Dodo Brands планирует достичь не менее $30 млн EBITDA в 2024 году, а также удвоить общую выручку и преодолеть отметку в 60 млрд рублей в 2023 году.
Основное направление — развитие крупных международных рынков, таких как Китай и Великобритания, и новых сетей — «Дринкит» и «Донер 42». По плану к моменту выхода на IPO новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки (без Белоруссии и Казахстана) придётся не менее 10% общей выручки, рассказали в компании.
Также в 2022 году Dodo Brands планирует выпустить рублёвые облигации на Московской бирже в объёме около 1 млрд рублей или привлечь инвестиции от финансового инвестора. На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.
Текущую оценку компания не раскрывает. В 2017 году «Додо пицца» сообщала о привлечении $7,5 млн при предварительной оценке $62,5 млн (без учёта новых инвестиций).
- Сейчас контроль над Dodo Brands у основателя Фёдора Овчинникова: его экономическая доля 43% и голосующая — около 70%. Более 15% у сотрудников, которые получили опционы и акции. Остальное у частных инвесторов.
- По собственным данным, в 2020 году общая выручка ресторанов под брендами Dodo Brands выросла на 27% и составила 25,72 млрд рублей.
Донер42 - шаурма, которой торгуют на Nasdaq...
На бирже торгуется Никола без продукта, технологий и вообще без ничего, чтобы генерировало деньги :)
А вы про прибыльную компанию с отличными темпами роста за последние 5 лет.
Удачи Феде!
По аудиту они были убыточными очень... Откуда инфа про прибыльность?
https://drive.google.com/file/d/1lB2TmpGwe3-SQkAPP7nJcpCjm3uOdSIS/view
Вот тут их отчетность за 9 месяцев 2020 года там убыток 135 000 долларов.
Может мне кто объяснить, А что не так с IPO Додо Пиццы?
Столько негатива.
Вот Белуга $BELU, выручка сопоставимая и ничего, торгуется же на бирже.
IPO - это про деньги привлечь, кэшаут сделать частичный для тех кто вложился на ранней стадии
2020 год, у людей биржа ассоциируется с казино.
хотя, у меня Мос биржа именно тоже с казино )))
Бля, у этого говнодела на тонком тесте люди за десятичасовую смену получают 140 рублей/час. Это в нерезиновой. В какой Великобритании это хуепутало будет с такой бизнес моделью приносить прибыль инвесторам?
Опять начитался твиттов Маска и поймал синдром космодесантника.
вам дай волю, вы везде насадите МРОТ, что б вообще без работы или на государство.
Кому, вам, братан? Законодателям США, где минималка $12? Погугли страны, где Федина модель с $2 прокатит и расскажи мне.
Не совсем ясно, почему упомянуто предпочитаемое мною ТОНКОЕ тесто... (толстое считаю скрытым обманом).
И про зарплаты - есть другая информация.
https://ru.indeed.com/cmp/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0/salaries?location=RU%2FCEN%2FMOS%2F%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
там какая-то странная информация
Менеджер - 51632
Руководитель - 54426 руб (вероятно доплата за любовь к русскому языку)
Курьер - 62328 руб
Нормально там всё; курьер на своей машине.
Не, там водитель-курьер отдельно - 60782 руб.
и курьер на личном авто - 54502 руб.
Скорее 150 и высокая текучка, да. В регионах, кстати, з/п на уровне средней и обычно дружные коллективы за счёт культуры.
ДоДо Пицца. Нет блин, ПослеПосле чебурек.
А что тут сказать? ДоДо, прежде чем дружить с китайцами, построй свой магазинчик в моей деревне. А то хочет расти вдаль, а можно ведь и вглубь
Они растут пропорционально желаниям франчайзи + собственные точки согласно стратегии привлечения франчайзи в новых странах.
Если вы хотите Додо в своей деревне - открывайте :)
Думают, наверное, что британцам и китайцам своих пиццерий и забегаловок не хватает...
интересно какую биржу выберет
а облигации в следующем году куплю, хорошая компания, с репутацией, не стыдно держать
не стыдно держать
а какие стыдно?
Да вы серьёзно 😄
Это реально какой то хайп на выход на IPO 😄
Надувайся пузырь вот тааакккоооййй ширины, надувайся пузырь вот такккоооййй вышины.
Весь вопрос только в том, когда именно бомбанет
Пиццери на бирже мир сошел с ума. Что следующее ларек по ремонту обуви ?
а производители тренажеров Pelaton?
или фаст-фуд - Макдональдс, Shake Shake и другие...
а Dominos ?
В чем проблема - компании привлекают капитал для развития через размещение акций. Это более здоровая история, чем кредиты, я считаю.
Здесь делятся риски
Хорошо бы чтобы Додо вышли на MOEX... На LSE, Nasdaq их никто не заметит. Там выбор намного больше.
я б выпустил на LSE, а на Мос биржу расписки.
у нас даже аналога SEC нет, совсем зеленая биржа...
Кто надо - заметит, там фонды, ориентированные на развивающиеся рынки есть
Логично.
Просто последние размещения российских компаний на иностранных биржах без аналога на MOEX заставляют частных инвесторов идти на иностранные биржи с более сложными условиями (например по налогам).
Озон еще.
Вопрос с дивами конечно еще остается. Ну растет Яндекс, а толку, если дивы не платит.
а толку
Растёт стабильно. Через 30 лет продать и на лазурный берег.
Не сможет оно бесконечно расти. Для долгосрочных инвесторов нужны дивы. Впрочем, Яндекс даже облигации за границей разместил.
Может быть тут есть финансовые аналитики, которые Додо-пицца рассматривали чуть пристальнее чем через PR-материалы?
Есть ли у них реальная прибыль с дико раздутым IT подразделением, или текущие владельцы пытаются прокачивать PR, чтобы удачно выскочить?
Не укладывается как-то, другие сети пиццерий как-то без таких затрат на IT выживают, а тут прямо праздник какой-то.
Ничего против Додо, но не складывается мозайка.
Что это значит то?
Пиццу можно будет оплатить прямо с брокерского счета, удобно!
Дивы будут пиццами выплачивать.
А что так можно было?
так и надо привлекать капитал: через облигации и акции
ага, об этом ещё Носов писал, в известной документальной (как выяснилось, когда подрос) книге.
Молодцы они (пиццу не ел). Все-таки с нуля построить такую сеть очень сложно.
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