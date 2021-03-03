На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.

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Первичное публичное размещение Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») — часть «Плана 333», стратегии компании на три года. Об этом vc.ru рассказали в компании. Компания хочет привлечь $50-100 млн, рассказал Фёдор Овчинников.

«Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, в Китае, Великобритании и в других странах мира, в технологий, в команду — в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России», — написал предприниматель.

Dodo Brands планирует достичь не менее $30 млн EBITDA в 2024 году, а также удвоить общую выручку и преодолеть отметку в 60 млрд рублей в 2023 году.

Основное направление — развитие крупных международных рынков, таких как Китай и Великобритания, и новых сетей — «Дринкит» и «Донер 42». По плану к моменту выхода на IPO новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки (без Белоруссии и Казахстана) придётся не менее 10% общей выручки, рассказали в компании.

Также в 2022 году Dodo Brands планирует выпустить рублёвые облигации на Московской бирже в объёме около 1 млрд рублей или привлечь инвестиции от финансового инвестора. На какой бирже пройдёт IPO и при какой возможной оценке, в Dodo Brands не раскрывают.

Текущую оценку компания не раскрывает. В 2017 году «Додо пицца» сообщала о привлечении $7,5 млн при предварительной оценке $62,5 млн (без учёта новых инвестиций).