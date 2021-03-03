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Финансы
Евгения Евсеева

Инвесторы с Reddit увеличили состояние основателя Rocket Cos. на $32 млрд за день — он попал в десятку рейтинга Forbes Статьи редакции

Акций его компании Rocket Cos. за один день выросли на 71%.

Состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта за день увеличилось на $32,3 млрд, или более чем на 64% согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Теперь его состояние оценивается в $82,7 млрд, что позволило Гилберту войти в десятку богатейших миллиардеров мира, вытеснив из неё самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани, пишет Forbes.

Состояние Гилберта увеличилось из-за роста акций его Rocket Cos. на 71% 2 марта. Компания могла заинтересовать трейдеров из сообщества WallStreetBets на Reddit, писал CNBC. По данным FactSet, примерно по 40% акций компании открыты короткие позиции, это делает её «классической целью» для инвесторов с Reddit.

  • В конце января 2021 года пользователи Reddit подняли стоимость акций «умирающей» сети магазинов GameStop на 700%. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит.
  • В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.
  • Также в феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, неформального «лидера» пользователей с Reddit, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Из-за этого Гилл утратил статус профессионального финансового брокера.

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Danial Ogurliev

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Грамотно угарают ребята конеш

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Deniss Karpak

3

Когда они поднимут акции доширака?

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Jon Bro

Deniss
0

Ты ошибся веткой

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Николай Шелопугин

2

А можно так же с моим портфелем?

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ЯжПрограммист

2

Кто-то явно нащупал в этом месте нехилый такой потенциал для спекуляций. По сути ветка похожа на боевую макаку которой бросают банан и она бежит там всё разносить, а потом обвиняют эволюцию и Дарвина :)

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Роман Волгасов

0

Чёт не нашёл их на тинькове, зато нашёл на финтрейде

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Vadim Medvedev

0

Не стоит преувеличивать влияние реддита. Вчерашний объём торгов по бумаге - 372 млн акций, то есть это 7,5 - 15 млрд долларов (в зависимости от того считать по 20 или 40 за бумагу). 

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Danial Ogurliev

Vadim
–1

Реддит - огромное соц пространство с не менее большой аудиторией, которая может поспекулировать шутки ради. Не стоит его недооценивать

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Олег-Юрьевич Чегин

–2

кароч без лоха и жиз плоха 😉

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Vladimir Ivanov

Олег-Юрьевич
0

Оно то конечно да, но к чему было это высказывание?

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