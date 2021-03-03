Акций его компании Rocket Cos. за один день выросли на 71%.

Состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта за день увеличилось на $32,3 млрд, или более чем на 64% согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Теперь его состояние оценивается в $82,7 млрд, что позволило Гилберту войти в десятку богатейших миллиардеров мира, вытеснив из неё самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани, пишет Forbes.

Состояние Гилберта увеличилось из-за роста акций его Rocket Cos. на 71% 2 марта. Компания могла заинтересовать трейдеров из сообщества WallStreetBets на Reddit, писал CNBC. По данным FactSet, примерно по 40% акций компании открыты короткие позиции, это делает её «классической целью» для инвесторов с Reddit.

В конце января 2021 года пользователи Reddit подняли стоимость акций «умирающей» сети магазинов GameStop на 700%. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит.

В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.



Также в феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, неформального «лидера» пользователей с Reddit, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Из-за этого Гилл утратил статус профессионального финансового брокера.