Инвесторы с Reddit увеличили состояние основателя Rocket Cos. на $32 млрд за день — он попал в десятку рейтинга Forbes Статьи редакции
Акций его компании Rocket Cos. за один день выросли на 71%.
Состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта за день увеличилось на $32,3 млрд, или более чем на 64% согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.
Теперь его состояние оценивается в $82,7 млрд, что позволило Гилберту войти в десятку богатейших миллиардеров мира, вытеснив из неё самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани, пишет Forbes.
Состояние Гилберта увеличилось из-за роста акций его Rocket Cos. на 71% 2 марта. Компания могла заинтересовать трейдеров из сообщества WallStreetBets на Reddit, писал CNBC. По данным FactSet, примерно по 40% акций компании открыты короткие позиции, это делает её «классической целью» для инвесторов с Reddit.
- В конце января 2021 года пользователи Reddit подняли стоимость акций «умирающей» сети магазинов GameStop на 700%. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит.
- В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.
- Также в феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, неформального «лидера» пользователей с Reddit, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Из-за этого Гилл утратил статус профессионального финансового брокера.
Когда они поднимут акции доширака?
Кто-то явно нащупал в этом месте нехилый такой потенциал для спекуляций. По сути ветка похожа на боевую макаку которой бросают банан и она бежит там всё разносить, а потом обвиняют эволюцию и Дарвина :)
Не стоит преувеличивать влияние реддита. Вчерашний объём торгов по бумаге - 372 млн акций, то есть это 7,5 - 15 млрд долларов (в зависимости от того считать по 20 или 40 за бумагу).
Реддит - огромное соц пространство с не менее большой аудиторией, которая может поспекулировать шутки ради. Не стоит его недооценивать
кароч без лоха и жиз плоха 😉
Блоги компаний
Показать еще