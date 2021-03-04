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Финансы
Рая Хачатрян

Годовой отчёт Mail.ru Group: соцсети принесли больше половины выручки, выросли игровые и образовательные сегменты Статьи редакции

Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты на Лондонской бирже.

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Совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 107,4 млрд рублей. Чистая прибыль группы снизилась на 32,1% за год — до 10 млрд рублей․

Направление соцсетей принесло компании больше половины выручки — 52,7 млрд рублей. Около 60% выручки направления приносит онлайн-реклама, которая росла на протяжении всего 2020 года — в четвертом квартале на 10,2%, а за год — 5,3%. Большая часть рекламной выручки компании приходится на «ВКонтакте».

Выросла также игровая выручка от My.Games: на 27,1% за квартал и на 30,4% за год — до 40,7 млрд рублей. В компании называют 2020 год «беспрецедентным» для игрового направления — во втором квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.

Выручка образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в четвёртом квартале выросла в 3,1 раза, а за год составила 6,1 млрд рублей. По прогнозам компании, в 2021 году сервисы вырастут более чем на 30%. В Mail.ru Group добавили, что направление приносит прибыль, а число зарегистрированных студентов в декабре 2020 выросло в четыре раза за год — их более 700 тысяч.

В 2021 году компания планирует рост выручки на 18-21% — около 127-130 млрд рублей.

Показатели по сервисам:

  • Выручка «ВКонтакте» выросла на 14,9% и составила 25,4 млрд рублей. К концу 2022 года соцсеть планирует удвоить показатель за 2018 год — тогда выручка составила 18,4 млрд рублей.
  • Количество активных сервисов на VK Mini Apps увеличилось на 11 тысяч, достигнув 25 тысяч. Среди этих сервисов — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «VK Работа» и другие. Их месячная активная аудитория выросла на 67% за квартал — до 39 млн пользователей.

  • «Одноклассники» работают над увеличением доли своей рекламной выручки. Количество рекламодателей в соцсети выросло на 34,8% в 2020 году. Одним из драйверов выручки соцсети остаются игры, количество просмотров видео на платформе превысило рекордный показатель — 1 млрд в день.

  • «Юла» выросла на 43% за 2020 год — до 3 млрд рублей, но по показателю EBITDA сервис всё ещё убыточный. По прогнозам компании, выручка сервиса в 2021 году составит 3,6-3,9 млрд рублей — MRG планирует достичь безубыточности сервиса в 2022 году.
  • Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») выросла в 2,3 раза за год — до 10 млрд рублей. В четвёртом квартале сервис впервые преодолел отметку в 3 млрд рублей — выручка составила 3,1 млрд рублей. К платформе подключены 38,9 тысяч ресторанов, а доля нересторанных заказов (доставка продуктов) составляет 9% в общей выручке.
  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (входит в СП со «Сбербанком») доставил более 18 млн заказов за год — в 15 раз больше, чем годом ранее. Годовая выручка сервиса составила 9 млрд рублей.
  • Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» (совместно со «Сбером») увеличилось в три раза за год — до 185 млн. Оборот вырос в 2,2 раза — до 46 млрд рублей. Компания планирует полную интеграцию «Ситимобила» с каршерингом YouDrive в 2021 году.
  • В сентябре «Сбербанк» и Mail.ru Group объявили о покупке контроля в московском сервисе доставки готовой еды «Кухня на районе». За год сервис обработал 5,2 млн заказов (в 3,4 раза больше), а годовая выручка выросла в 3,7 раза до 2,6 млрд рублей. В 2021 году платформа планирует расширение охвата в Москве и экспансию в другие города.

  • Выручка b2b-сервисов превысила 1 млрд рублей в четвертом квартале 2020, увеличившись более чем на 200% год к году. Годовая выручка облачных сервисов Mail.ru Group приблизилась к отметке в 1 млрд рублей.

#новость #mailrugroup #отчётность

13 13 комментариев
5
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Roman Moskovskiy

8

Выручка образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в четвёртом квартале выросла в 3,1 раза, а за год составила 6,1 млрд рублей

Жезть 

Ответить

BearStrikesBack

Roman
0

Навскидку, 80к миддл-погромистов за год. Недостаток жи :)))

Ответить

Павел Гражданский

4

Теперь осталось роста акций дождаться.

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Dima

Павел
2

"Чистая прибыль группы снизилась на 32,1% за год".
Но главное сделать правильный посыл в заголовке...

Ответить

Kirill Sokolov

1

«Одноклассники» работают... Количество рекламодателей выросло на 34,8% в 2020 году. Шо?

Ответить

x_FeNiX_z

0

А за счёт чего выросла выручка от ВК?
Из-за притока новых пользователей или от добавления большего количества рекламы?

Ответить

Никита Лихачёв

x_FeNiX_z
1

Запускали новые инструменты (например, контекстный таргетинг, оптимизацию по конверсиям, конструктор сайтов, из прям последнего — рекламу мобильных приложений), вкладывались в промо и поддержку рекламодателей через акции с возвратом потраченных средств. За четвёртый квартал количество активных рекламодателей ВКонтакте выросло на 30% год к году.

Ответить

Константин Полухтин

0

Есть тут те, кому в бизнесе по итогу помогла реклама в соцсетях Мэил.ру?

Ответить

Чит Чат

0

Скорее всего их ждет судьба Yahoo..

Ответить

Роман

Чит
0

Это если только они Мариссу Майер наймут

Ответить

Артем Смирнов

0

Отличные показатели, надо присмотреться к акциям

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Александр

0

   www.joom.com/ru  тоже вроде  числится за      Mail.ru Group. Рая пишите и о них.Они вроде как закрываться решали.Не смогли алиэкспресс догнать?

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Denis Krivonosov

0

Skillbox и GeekBrains в четвёртом квартале выросла в 3,1 раза, а за год составила 6,1 млрд рублей.

Мдааа

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