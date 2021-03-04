Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты на Лондонской бирже.

{"id":216356,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty","title":"\u0413\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 Mail.ru Group: \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty&title=\u0413\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 Mail.ru Group: \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty&text=\u0413\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 Mail.ru Group: \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty&text=\u0413\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 Mail.ru Group: \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0413\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442 Mail.ru Group: \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/216356-godovoy-otchet-mail-ru-group-socseti-prinesli-okolo-poloviny-vyruchki-vyrosli-igrovye-i-obrazovatelnye-segmenty","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2814 просмотров

Совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 107,4 млрд рублей. Чистая прибыль группы снизилась на 32,1% за год — до 10 млрд рублей․

Направление соцсетей принесло компании больше половины выручки — 52,7 млрд рублей. Около 60% выручки направления приносит онлайн-реклама, которая росла на протяжении всего 2020 года — в четвертом квартале на 10,2%, а за год — 5,3%. Большая часть рекламной выручки компании приходится на «ВКонтакте».

Выросла также игровая выручка от My.Games: на 27,1% за квартал и на 30,4% за год — до 40,7 млрд рублей. В компании называют 2020 год «беспрецедентным» для игрового направления — во втором квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.

Выручка образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в четвёртом квартале выросла в 3,1 раза, а за год составила 6,1 млрд рублей. По прогнозам компании, в 2021 году сервисы вырастут более чем на 30%. В Mail.ru Group добавили, что направление приносит прибыль, а число зарегистрированных студентов в декабре 2020 выросло в четыре раза за год — их более 700 тысяч.

В 2021 году компания планирует рост выручки на 18-21% — около 127-130 млрд рублей.

Показатели по сервисам: