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Финансы
Таня Боброва

Налоговая представит банкам цифровую платформу с «досье» заёмщиков Статьи редакции

Она позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту, считают эксперты.

4 4 комментария
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Цифровая блокчейн-платформа Федеральной налоговой службы для взаимодействия с банками уже работает: в 2020 году она использовалась в том числе для ускоренной выдачи льготных кредитов бизнесу. Об этом пишет РБК со ссылкой на план работы ФНС на 2021 год и пресс-службу ведомства.

Как рассказали в налоговой, ведущие банки предложили ей развивать платформу и дальше: использовать её для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажного предоставления услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирования досье клиента и профилирования его рисков».

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что у ФНС есть большой массив данных, которые позволят улучшить оценку рисков по розничным и корпоративным заёмщикам.

Кроме того, сервис позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту, а если он будет бесплатным для банков — возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков. В «Промсвязьбанке» отметили, что такая блокчейн-платформа позволит быстрее выносить кредитное решение, а клиентам не придётся собирать документы для подтверждения доходов.

Однако эксперты предупреждают, что собранный массив данных в одном месте повышает риск утечки персональных данных налогоплательщиков.

В плане ФНС есть информация и о других проектах, пишет РБК. Например, ведомство собирается добавить новые функции в реестр получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса.

Ведомство считает, что сервис «позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учётом оценки их эффективности». Как именно будет оцениваться эффективность, в службе не уточнили.

Налоговая также планирует создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы: например, данные онлайн-касс о продажах продуктов. Сейчас система пока в проекте, уточнили в ФНС.

#новость #фнс

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Artem Medvedev

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Ждём выхода ФНС на IPO 😂

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Максим Ходосевич

Artem
0

Не, они стопудово ICO планируют делать☝🏻😄

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Роман Александров

0

Утром в банках, вечером на мигалках

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Pavel Voronin

0

Объясните, зачем здесь БЧ, между какими сторонами консенсус подразумевается? Как я понимаю, ФНС единственный источник информации здесь?

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