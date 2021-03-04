Налоговая представит банкам цифровую платформу с «досье» заёмщиков Статьи редакции
Она позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту, считают эксперты.
Цифровая блокчейн-платформа Федеральной налоговой службы для взаимодействия с банками уже работает: в 2020 году она использовалась в том числе для ускоренной выдачи льготных кредитов бизнесу. Об этом пишет РБК со ссылкой на план работы ФНС на 2021 год и пресс-службу ведомства.
Как рассказали в налоговой, ведущие банки предложили ей развивать платформу и дальше: использовать её для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажного предоставления услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирования досье клиента и профилирования его рисков».
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что у ФНС есть большой массив данных, которые позволят улучшить оценку рисков по розничным и корпоративным заёмщикам.
Кроме того, сервис позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту, а если он будет бесплатным для банков — возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков. В «Промсвязьбанке» отметили, что такая блокчейн-платформа позволит быстрее выносить кредитное решение, а клиентам не придётся собирать документы для подтверждения доходов.
Однако эксперты предупреждают, что собранный массив данных в одном месте повышает риск утечки персональных данных налогоплательщиков.
В плане ФНС есть информация и о других проектах, пишет РБК. Например, ведомство собирается добавить новые функции в реестр получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса.
Ведомство считает, что сервис «позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учётом оценки их эффективности». Как именно будет оцениваться эффективность, в службе не уточнили.
Налоговая также планирует создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы: например, данные онлайн-касс о продажах продуктов. Сейчас система пока в проекте, уточнили в ФНС.
Ждём выхода ФНС на IPO 😂
Объясните, зачем здесь БЧ, между какими сторонами консенсус подразумевается? Как я понимаю, ФНС единственный источник информации здесь?
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