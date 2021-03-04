За год выручка от нефинансового бизнеса выросла в 2,7 раза.

{"id":216444,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 71 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god&title=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 71 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 71 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 71 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 71 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/216444-sber-vpervye-raskryl-vyruchku-svoey-ekosistemy-71-mlrd-rubley-za-god","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 565 просмотров

Выручка сегмента «Нефинансовый бизнес» превысила 71 млрд рублей — это в 2,7 раза больше, чем в 2019 году (26,4 млрд рублей), говорится в консолидированной отчётности «Сбера» по МСФО.

Всего за 2020 год компания получила 3,365 трлн рублей выручки — доля экосистемы в общей выручке составляет чуть больше 2%. «Сбер» планирует увеличить её до 5% к 2023 году и до 50% к 2030 году.

В «Сбере» пояснили, что в структуру выручки включены как 100%-ные «дочки», так и совместные предприятия с партнёрами, где у банка неконтрольная доля. Прибыль экосистемы до налогообложения составила 8,6 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей в 2019 году. Это 0,9% от результатов всего «Сбера».

В экосистему «Сбера» входит больше 30 сервисов в сферах еды, здоровья, транспорта, недвижимости, медиа и других․ В 2020 году компания совершила несколько крупных покупок, которые повлияли на выручку экосистемы: банк выкупил мажоритарную долю в «СберМаркете», приобрел музыкальный сервис «Звук», консолидировал 100% Rambler Group.

Выручка по сегментам