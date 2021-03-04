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Финансы
Рая Хачатрян

«Сбер» впервые раскрыл выручку своей экосистемы — 71 млрд рублей за год Статьи редакции

За год выручка от нефинансового бизнеса выросла в 2,7 раза.

8 8 комментариев
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Выручка сегмента «Нефинансовый бизнес» превысила 71 млрд рублей — это в 2,7 раза больше, чем в 2019 году (26,4 млрд рублей), говорится в консолидированной отчётности «Сбера» по МСФО.

Всего за 2020 год компания получила 3,365 трлн рублей выручки — доля экосистемы в общей выручке составляет чуть больше 2%. «Сбер» планирует увеличить её до 5% к 2023 году и до 50% к 2030 году.

В «Сбере» пояснили, что в структуру выручки включены как 100%-ные «дочки», так и совместные предприятия с партнёрами, где у банка неконтрольная доля. Прибыль экосистемы до налогообложения составила 8,6 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей в 2019 году. Это 0,9% от результатов всего «Сбера».

В экосистему «Сбера» входит больше 30 сервисов в сферах еды, здоровья, транспорта, недвижимости, медиа и других․ В 2020 году компания совершила несколько крупных покупок, которые повлияли на выручку экосистемы: банк выкупил мажоритарную долю в «СберМаркете», приобрел музыкальный сервис «Звук», консолидировал 100% Rambler Group.

Выручка по сегментам

  • Самая большая доля в выручке экосистемы у b2b-сервисов — 33,6 млрд рублей. Облачный сегмент, куда входит SberCloud, принёс компании 3,3 млрд, а услуги по кибербезопасности (BI.ZONE) — 9,9 млрд.
  • Показатель GMV (товарооборот и выручка) сегмента электронной коммерции выросла с 300 млн до 12,9 млрд рублей. Основными представителями подсегмента компания считает «СберЛогистику», «СберМаркет» и «Самокат» (входит в СП с Mail.ru Group).
  • Сегмент foodtech и mobility принёс компании 4,8 млрд выручки. Сюда входят сервисы из СП с Mail.ru Group: Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive. Общее количество поездок на такси и каршеринге составило 189,9 млн по сравнению с 13,8 млн в 2019 году, а количество заказов в сервисах — 62,6 млн по сравнению с 3,3 млн.
  • Выручка сегмента «Развлечения» выросла с 1,9 млрд рулей до 7,4 млрд рублей. Количество платящих пользователей онлайн-кинотеатра Okko достигло 2,6 млн на конец 2020 года, на конец 2019 года их было 1,1 млн в месяца. У «СберЗвука» платящих пользователей около 800 тысяч.
  • Сегмент «Здоровье» (сервис «СберЗдоровье») принёс 2,1 млрд рублей выручки. Все остальные небанковские компании принесли в сумме 10,6 млрд рублей выручки.

#новость #сбер #сбербанк #отчётность

8 8 комментариев
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Игорь

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Даже на дворец не хватит. Нищеброды.

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deadd 15

1

Дрянной банк, дрянные сервисы

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Ivan Zenkov

–4

Круто! Так держать! Сбер лучшие

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Никита Шмелев

Ivan
0

Тинькофф лучше)

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Филипп Панов

Никита
0

Олег Юрьевич, разлогиньтесь

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Ivan Zenkov

Никита
0

Это всего лишь банк

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Камушек Камушкин

0

жить можно как говорится

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Чит Чат

0

Сегмент «Здоровье» удивляет. Он еще жив? Или Сбер принудительнос всех своих сотрудников на него перевел?

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