Летом 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, вернуть деньги согласились не все, а суд их поддержал.

Американские банки начали включать в кредитные договоры условие о возврате перечисленных по ошибке денег, сообщает Bloomberg. По словам знакомых с вопросом источников агентства, это уже сделали Citigroup, Barclays и Jefferies Financial Group.

В документах упоминается «Revlon clawback», пишет издание. Формулировки могут отличаться, но обычно они предоставляют банку-агенту «единоличное» право определять, когда платёж кредитора совершён по ошибке, и устанавливать процедуру возмещения средств.

Представители Citigroup и Barclays отказались от комментариев, в Jefferies не сразу ответили на запрос о комментарии.

Банки стали включать в договоры новое условие после спора Citibank и Revlon. Банк выступал в качестве кредитного агента косметической компании и собирался отправить около $7,8 млн в виде процентных платежей кредиторам.

Однако случайно Citibank выплатил основную сумму займа. После ошибки некоторые кредиторы прислали деньги, но банк так и не получил обратно $500 млн. Компания подала в суд, но тот в феврале 2021 года постановил, что Citibank не имеет права на возврат денег.