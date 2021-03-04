Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Таня Боброва

Банки в США стали включать условие о возврате отправленных по ошибке денег после дела Citibank, который потерял $500 млн Статьи редакции

Летом 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, вернуть деньги согласились не все, а суд их поддержал.

Американские банки начали включать в кредитные договоры условие о возврате перечисленных по ошибке денег, сообщает Bloomberg. По словам знакомых с вопросом источников агентства, это уже сделали Citigroup, Barclays и Jefferies Financial Group.

В документах упоминается «Revlon clawback», пишет издание. Формулировки могут отличаться, но обычно они предоставляют банку-агенту «единоличное» право определять, когда платёж кредитора совершён по ошибке, и устанавливать процедуру возмещения средств.

Представители Citigroup и Barclays отказались от комментариев, в Jefferies не сразу ответили на запрос о комментарии.

Банки стали включать в договоры новое условие после спора Citibank и Revlon. Банк выступал в качестве кредитного агента косметической компании и собирался отправить около $7,8 млн в виде процентных платежей кредиторам.

Однако случайно Citibank выплатил основную сумму займа. После ошибки некоторые кредиторы прислали деньги, но банк так и не получил обратно $500 млн. Компания подала в суд, но тот в феврале 2021 года постановил, что Citibank не имеет права на возврат денег.

#новость

1597 просмотров
16 16 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 216617, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Mar 2021 18:00:36 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон

15

В России банк бы отобрал свои деньги. Но хуй вернёт если перевели мошенникам люди 

Ответить

Сергей Королевский

Антон
0

В точку 

Ответить

Sergey Furtaev

Антон
0

Если пол-ярда то не факт что отобрал. Схематозники вывели всё на острова и сами скрылись - вот это уже больше походе на Россиюшку.

Ответить

Вася Пражкин

Антон
0

В России банк еще сверху бы проценты за пользование взял. И судебные издержки сверху. И коллекторы еще свою маржу накинут.

Ответить

Dimitry Who

Антон
0

Значит надо сразу переводить «мошенникам»

Ответить

Фёдор Мирошников

5

Я думаю у нас в России они бы ничего обратно не получили!

Ответить

Родион Аветисов

Фёдор
4

В России, если банк вам случайно переслал деньги и они не ваши, вы обязаны их вернуть. 
Иначе это мошенничество и вас посадят, так что welcome to Russia. 

Ответить

Mr. Z

Родион
4

Это были их деньги.

Просто их перевели раньше, чем надо было.

Ответить

Alex Weiss

Родион
3

Вы не поняли суть. Банк вернул деньги Кредиторам! То есть кто давал в долг, тот получил свои же деньги обратно.

Ну представьте, что вы взяли инвестиции 10 млн с условием их возврата через 5 лет, и отдали за это еще сверху 5% своей компании. А на следующий день вы все эти деньги случайно вернули обратно инвестору - он посчитал, что вы погасили свой долг, и еще забрал у вас 5% компании по договору)

Ответить

Никита Хисматов

Родион
0

Так не то что обязаны, вас даже спрашивать никто не будет) Вроде как могут даже в овердрафт загнать, если случайно полученные деньги вы успели снять.

Ответить

Вся соль

1

В оригинальной новости банк, выступая кредитным агентом, совершил ошибку.
Банк. Совершил. Ошибку.
Отвечать за ошибку должен тот, кто её совершил. Не вопрос, пусть имеют право на возврат ошибочно переведённых средств, это логично, особенно, если спохватились быстро, но санкции-то за такую ошибку должны быть. Иначе они и не будут сервис и ПО развивать, чтобы таких ошибок в принципе не могло быть.

Ответить

CitrusAlex

–1

Теперь эти клиенты ни одного нового кредита получить не смогут :D

Ответить

Руслан Ніколаєнко

CitrusAlex
1

ну учитывая полученную суму, кредит им уже не нужен)

Ответить

Denis Bystruev

Руслан
7

Это были их деньги. Они одолжили средства Revlon, а Citibank проводил ежемесячные платежи. Но из-за того, что один контрактор в форме поставил галочку не в том месте, кредиторам пришёл не ежемесячный платёж, а досрочное погашение всего кредита.

Судья не поверил, что в Ситибанке какой-то посторонний контрактор может перевести почти млрд долл., и постановил, что претензии Ситибанка к кредиторам не действительны — по условиям договора кредит был погашен досрочно.

Но на всякий случай запретил тем снимать деньги, пока не пройдёт апелляция.

Отсюда: https://www.nytimes.com/2021/02/16/business/citibank-revlon-loan.html

Ответить

Антон

1

"верни деньги сука"

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

Знакомая лет 6 назад работала в банке, из-за ошибки одной из сотрудниц банка отправили з/п сотрудникам одного предприятия в 10 раз больше на зарплатные карты. Часть успели списать обратно, часть успели снять деньги. В общем все что не вернули добровольно, банк повесил на эту сотрудницу 🤷‍♂️

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

FriFlex
Подписан
Отписаться
Google представил Flutter 2: что нового
3 марта международное Flutter-сообщество смотрело презентацию Flutter Engage, где представили Flutter 2. Стабильная под…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Стали известны участники трека EngineeringTech программы «Московский акселератор»
Cвою работу начал трек EngineeringTech программы «Московский акселератор». В нем примут участие 30 команд, работающих в…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Анализируй грусть: британскиий ИИ знает, что вы чувствуете
Ментальное здоровье, отношения с окружающими, рабочая продуктивность —от испытываемых эмоций зависит многое. Ну, а тепе…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Владимир Журавлев
за день
молодцы люди работают а у наших миллиардеров мозгов хватает только на яхты и дворцы
SpaceX впервые посадила прототип Starship — но через несколько минут он взорвался
Nikolay Werner
за неделю
> Далее я делаю зарядку и слушаю подкаст обычно Ted Talks, это короткие выступления на 5-10 минут с экспертами на разные темы. Долгие эксперименты с образом жизни привели к тому, что во время утреннего и вечернего…
Здоровые утренние привычки за 30 минут

Комментарии

Андрей Николаев

Вместо претензии на возврат в…

Артём А.

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Кирилл Кузьмин

«Кинопоиск HD» выкупил права на…

Andrey Kudriavtcev

«Азбука вкуса» запустила…

Shoo

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Anatoly Ivanov

«Азбука вкуса» запустила…

Dimitry Who

Банки в США стали включать…

Anatoly Ivanov

«Кинопоиск HD» выкупил права на…

Дмитрий Кораблёв

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Артём А.

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Serge Tikhonenko

«Вам не нужно платить за все…

Allestor Krei

Владелец TikTok начал работу…

Вася Пражкин

Банки в США стали включать…

Sergey Odin

Как заработать 1 млн рублей за…

Юрий Белоножкин

«Азбука вкуса» запустила…

Antsiforov Stanislav

Норникель. Обзор ситуации…

3216q114

Вместо претензии на возврат в…

Ренат Зайдуллин

Банки в США стали включать…

Вася Пражкин

«Азбука вкуса» запустила…

sf

Моя первая статья на vc.ru
null