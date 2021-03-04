Банки в США стали включать условие о возврате отправленных по ошибке денег после дела Citibank, который потерял $500 млн Статьи редакции
Летом 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, вернуть деньги согласились не все, а суд их поддержал.
Американские банки начали включать в кредитные договоры условие о возврате перечисленных по ошибке денег, сообщает Bloomberg. По словам знакомых с вопросом источников агентства, это уже сделали Citigroup, Barclays и Jefferies Financial Group.
В документах упоминается «Revlon clawback», пишет издание. Формулировки могут отличаться, но обычно они предоставляют банку-агенту «единоличное» право определять, когда платёж кредитора совершён по ошибке, и устанавливать процедуру возмещения средств.
Представители Citigroup и Barclays отказались от комментариев, в Jefferies не сразу ответили на запрос о комментарии.
Банки стали включать в договоры новое условие после спора Citibank и Revlon. Банк выступал в качестве кредитного агента косметической компании и собирался отправить около $7,8 млн в виде процентных платежей кредиторам.
Однако случайно Citibank выплатил основную сумму займа. После ошибки некоторые кредиторы прислали деньги, но банк так и не получил обратно $500 млн. Компания подала в суд, но тот в феврале 2021 года постановил, что Citibank не имеет права на возврат денег.
В России банк бы отобрал свои деньги. Но хуй вернёт если перевели мошенникам люди
Если пол-ярда то не факт что отобрал. Схематозники вывели всё на острова и сами скрылись - вот это уже больше походе на Россиюшку.
В России банк еще сверху бы проценты за пользование взял. И судебные издержки сверху. И коллекторы еще свою маржу накинут.
Я думаю у нас в России они бы ничего обратно не получили!
В России, если банк вам случайно переслал деньги и они не ваши, вы обязаны их вернуть.
Иначе это мошенничество и вас посадят, так что welcome to Russia.
Вы не поняли суть. Банк вернул деньги Кредиторам! То есть кто давал в долг, тот получил свои же деньги обратно.
Ну представьте, что вы взяли инвестиции 10 млн с условием их возврата через 5 лет, и отдали за это еще сверху 5% своей компании. А на следующий день вы все эти деньги случайно вернули обратно инвестору - он посчитал, что вы погасили свой долг, и еще забрал у вас 5% компании по договору)
Так не то что обязаны, вас даже спрашивать никто не будет) Вроде как могут даже в овердрафт загнать, если случайно полученные деньги вы успели снять.
В оригинальной новости банк, выступая кредитным агентом, совершил ошибку.
Банк. Совершил. Ошибку.
Отвечать за ошибку должен тот, кто её совершил. Не вопрос, пусть имеют право на возврат ошибочно переведённых средств, это логично, особенно, если спохватились быстро, но санкции-то за такую ошибку должны быть. Иначе они и не будут сервис и ПО развивать, чтобы таких ошибок в принципе не могло быть.
Теперь эти клиенты ни одного нового кредита получить не смогут :D
ну учитывая полученную суму, кредит им уже не нужен)
Это были их деньги. Они одолжили средства Revlon, а Citibank проводил ежемесячные платежи. Но из-за того, что один контрактор в форме поставил галочку не в том месте, кредиторам пришёл не ежемесячный платёж, а досрочное погашение всего кредита.
Судья не поверил, что в Ситибанке какой-то посторонний контрактор может перевести почти млрд долл., и постановил, что претензии Ситибанка к кредиторам не действительны — по условиям договора кредит был погашен досрочно.
Но на всякий случай запретил тем снимать деньги, пока не пройдёт апелляция.
Отсюда: https://www.nytimes.com/2021/02/16/business/citibank-revlon-loan.html
Знакомая лет 6 назад работала в банке, из-за ошибки одной из сотрудниц банка отправили з/п сотрудникам одного предприятия в 10 раз больше на зарплатные карты. Часть успели списать обратно, часть успели снять деньги. В общем все что не вернули добровольно, банк повесил на эту сотрудницу 🤷♂️
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