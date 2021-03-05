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Финансы
Рая Хачатрян

Минцифры хочет обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат Статьи редакции

Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости».

79 79 комментариев
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Об инициативе пишут «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития ИТ-отрасли Минцифры. Эту норму в ведомстве хотят закрепить в законе, который планируют разработать в середине 2021 года.

В пресс-службе Минцифры «Ведомостям» подтвердили информацию и добавили, что такую меру предложили представители отрасли: «Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране».

Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Объём рынка по созданию ПО для иностранных компаний доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ Равиль Ахмадеев оценивает в $25 млрд. По его словам, «60% их себестоимости – зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд».

НДФЛ может платить не только работодатель, но и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он говорит, что властям неважно, «в какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки».

Чаще всего услугами ИТ-специалистов из России пользуются компании из США и стран ЕС, которые при этом не платят никакие налоги, рассказал изданию президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально, либо заключать контракты с юрлицами, считает гендиректор АО НКТ Наталия Агафонова.

  • Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости». Он уменьшает социальные взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
  • В результате этого государство потеряет 35 млрд рублей с фонда оплаты труда, а также по 7 млрд рублей в год от снижения налога на прибыль, подсчитал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
  • 4 марта «Ведомости» сообщили, что в правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли. Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете.

#новость #минцифры #ит

79 79 комментариев
11
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79 комментариев
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Maxim Sergeevich

22

Вместо того, чтобы вообще для всех физлиц сделать обязанность самостоятельно платить все налоги с доходов (в тч зарплат), пытаются и здесь идиотские внутренние требования распространить на тех, кого это вообще не касается. Администрировать такие налоги нереально, потому что обязать иностранные компании, которые не имеют представительств в России, соблюдать этот абсурд, фактически не смогут. Единственно, как могут влиять - через получателей средств. Так что мешает этому изначально? Будет ещё больше программистов - ипешников, в этом случае подобных требований не может быть. Ну а если все же будут мешать, то в самой России ещё меньше хороших программистов останется

Ответить

Ann Lukashenko

Maxim
40

Если все физики увидят и поймут, сколько налогов с их доходов уходит государству, будет бунт). Поэтому переложили на работодателей, за них редко кто переживает из работников.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Ann
2

Бунта не будет, будет десятилетие с нарушениями в уплате налогов, просадка бюджета, новые штрафы, изъятие имущества, судимости, ещё большее расширение штата госслужащих (или просто автоматом будут средства с карт списывать) и прочее. Это ещё хорошо, если за одно десятилетие всё устаканется. 

Ответить

Ann Lukashenko

Ренат
0

Почему именно десятилетие?) 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Ann
0

Может быть и несколько сразу.

Ответить

Danila Romanov

Ann
0

Если люди откроют вики и прочитают одну страничку, то МИР ПЕРЕВЕРНЕТСЯ!11!!!

Ответить

Vladislav Stan

18

Плоти Нологи

Ответить

Dear Moscow,

Vladislav
–6

 Плоти

Вы перепутали биржи.
Вам нужен dosug.nu и подобные.

Ответить

Константин Монахов

Dear
3

New technologies 
—--—--—--—-nologi-—

Ответить

Mikhail Sedov

10

Да пусть сразу вводят налоги на доходы американских и китайских граждан! Вот заживем-то!!!

Ответить

Михаил Набоков

Mikhail
9

Исполнителями проекта назначены Минобороны РФ

Ответить

Розарио Агро

11

«Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими.»

Это самое тупое, что я слышал за последние пару дней.

Ответить

Danila Romanov

Розарио
0

Что ты хотел от Ведомостей?

Ответить

Nikita Misharin

8

А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Nikita
5

Как удаленного сотрудника, если юрисдикция компании допускает трудоустройство иностранных сотрудников.

Ответить

Nikita Misharin

MEGAtraXXXer666
8

Хм... ну мне кажется таких почти нет 🤔 Все знакомые на ИП

Ответить

Иван Иванов

MEGAtraXXXer666
0

А потом прилетит из ФНС письмо счастья. Потому что жили вы тут, а платили вам там.

Ответить

Михаил Панков

MEGAtraXXXer666
0

И проходить валютный контроль как физик, пряча доходы в какие-то дурацкие статьи доходов и трясясь каждый раз? Зачем?

Ответить

Dear Moscow,

Nikita
1

А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?

https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/konferentsiya-po-novym-kompyuternym-tehnologiyam-i-zashchite-kompyuternyh-programm-brat-2.jpg

Ответить

xxx xxx

3

Поставьте себя на место чиновника - бюджет пустеет, вокруг одни нищеброды, а тут явно пахнет деньгами, надо стричь.

Ответить

Станислав Назаров

xxx
11

А ты что думал? ОМОН тебя бесплатно бить должен? Нет. ПлОти. 

Ответить

xxx xxx

Станислав
0

Там могут быть истинные патриоты, которые и бесплатно наваляют, а вот программисты это сплошь стяжатели.

Ответить

Станислав

xxx
0

Тоже верно. 

Ответить

xxx xxx

Станисл…
0

Нам чёта Антон piter минусов навешал, он похоже парень хороший, но может спутать  плюс и минус или буквы d и t :)

Ответить

Антон piter

xxx
0

Не, все точно. Ничего не путал. :)

Ответить

xxx xxx

Антон
0

Значит всё ещё впереди

Ответить

Евгений Приходько

7

*Индийские разработчики танцуют 

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Евгений
0

Украинские тоже)

Ответить

Антон piter

Руслан
0

На Украине до сих пор общепринято не платить налоги?

Ответить

Руслан

Антон
0

У ит налог 5%, жить можно

Ответить

Антон piter

Руслан
0

В России 4-6% на фриланс. Так в чем проблема

Ответить

Руслан

Антон
0

У меня нет проблем, просто если инициативу примут, иностранная компания будет думать- стоит ли ей нанимать разработчика,на которого нужно платить непонятные налоги государству Россия,если они уже дают платежи работнику? Конкуренты в выиграше, наверное диверсант не сможет лучше сделать, чем Госдума своими инициативами)

Ответить

Олег

6

нихрена не понял о чем речь, если чел работает через ип с иностранной компанией программистом, он как бы платит налоги а с какого фига иностранная компания то должна платить? Смысла им тогда нанимать наших ипшников не будет если их еще платить самих налоги заставят.

Ответить

Антон piter

Олег
0

Для тех, кто уже налоги платит, на апворке будет просто галка "я налоговый агент". И ничего не изменится...

Ответить

Nikolay Nixdorf

0

А почему только НДФЛ, а отчисления в пенсионный фонд и мед. страхование? Я хочу накопить на пенсию.

Ответить

Сергей Никитин

Nikolay
11

Считаете, что вы до нее доживете?

Ответить

Ann Lukashenko

Сергей
12

Или пенсия доживет ли до пенсионного возраста Николая).

Ответить

Danila Romanov

Сергей
–1

При СССР особо не доживали, это сейчас стали слишком долго жить.

Ответить

Elijah Garrison

Nikolay
2

Вы же шутите? Потому что пенсионный фонд РФ распоряжается деньгами граждан максимально неэффективно, видел как-то табличку с  результатами их работы по годам. 

Ответить

Elijah Garrison

3

Власти ищут дополнительный источник доходов

Само собой, вариант не строить на Налоги дворцы и сажать тех кто строит не рассматривался. 

Ответить

Станислав Назаров

2

Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Может если убрать парочку ведомств и не надо будет налогами облагать все подряд.

Ответить

Евгений Ларин

Станислав
4

Может еще дворцы детям отдать?

Ответить

Дмитрий

–20

Давно пора. Налоги надо платить.
Почему до сих пор для иностранных компаний была такая халява - вот что непонятно.

Ответить

Никита Хисматов

Дмитрий
4

Мироеды прогромисты потомушто

Ответить

Mike Espoo

Дмитрий
0

 А может надо создать рабочие места в стране, чтобы людям не приходилось шабашить на иностранные конторы?

Ответить

Руслан Ніколаєнко

2

Хороший закон...чтобы отвадить иностранные компании от найма российских итишников))

Ответить

hakhagmon

Руслан
0

Не поможет

Ответить

Руслан Ніколаєнко

hakhagmon
0

Время покажет, кто прав

Ответить

Никита Сила

1

Появится новое требования в вакансиях: «не быть гражданином РФ»

Ответить

/\ec

1

На России жизни нет, бегите глупцы.

Ответить

danil nik

0

Чет я нифига не понял. Только же вроде протолкнули закон, чтобы российские конторы платили меньше налог на айтишников. Мало? Какой-то протекционизм через жопу

Ответить

Elijah Garrison

danil
4

В любой исторический период, в любой непонятной ситуации, российские власти принимают максимально неадекватное решение. Хз почему так, место видимо проклятое. 

Ответить

danil nik

Elijah
4

Есть просто ощущение, что ставка на крупный, аффилированный бизнес, а не обычного человека, который получив высокую зп будет ее тратить в этой же стране. Исходя из имперской парадигмы обычный человек как был расходным материалом, так и остаётся им.

Ответить

Mike Kosulin

danil
0

Именно для этого они и планируют ввести такой налог.
Только это полный бред

Ответить

Ilya Lynn

1

Получается они хотят чтобы переехавшие работать за границу граждане еще и от российского гражданства отказывались. Ну ладно.

Ответить

Антон piter

Ilya
1

Вы с США перепутали. Это там эмигранты должны платить налоги даже в том случае, если не живут в США. В России платят только экономические резиденты (больше 180 дней в году).

Ответить

Юрий Карпов

1

Слов нет.

Ответить

Сергей Крупник

1

Налоговый pivot

Ответить

Mike Espoo

1

 Ясно понятно. Возьмутся за upwork.
Ну что ж, это еще больше ускорит отток кадров зарубеж.

Ответить

Антон piter

Mike
–6

Кадры, в Вашем понимании, сейчас все работают в черную и нарушают УК? Тогда пусть сначала на Колыме отрабатывают, а потом валят. По факту, в том же апворке появится просто графа, куда нужно будет вбить данные по ИП и нажать галку "я сам себе налоговый агент". Остальные буратины, да, будут дополнительно платить 13% вместо 6%...

Ответить

Sam Beckett

0

Ну вот и все, ребята, и до нас добрались

Ответить

Silanser

0

В РФ от всего надо шкериться, от пентов, слежки и налогов, от рождения детей, ибо на алики поставят😤

Ответить

Dear Moscow,

0

 обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО

 Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально

Почти как в старом анекдоте: "опять полная неясность!"

  — Взор хотят обратить только на программистов? Или и на других специалистов работающих с зарубежьем?

  — Упоминают фрилансеров. А что если человек без бирж и контрактов, благодаря наработанной репутации, каждый раз работает с новым заказчиком напрямую? Каждому из них отправлять налоги в Россию? А если среди таких клиентов вообще физ. лица?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Dear
1

Упоминают фрилансеров. А что если человек без бирж и контрактов, благодаря наработанной репутации, каждый раз работает с новым заказчиком напрямую? Каждому из них отправлять налоги в Россию? А если среди таких клиентов вообще физ. лица?

Фрилансер должен оформиться самозанятым (или ип если хочется) и сам платить налоги, гораздо ниже чем Ндфл 

Ответить

Ann Lukashenko

Dear
0

>Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет.

Скорее всего в Минцифре полагают, что существует значительное кол-во ит-шников, которые не платят ндфл со своих доходов, их хотят вывести из тени подобным образом. 

Ответить

Dear Moscow,

Ann
0

Посыл "more nologi" понятен. 

Совершенно неясны технические детали наподобие тех, что я обозначил выше.

Ответить

Ann Lukashenko

Dear
0

- скорее всего, если схему разработают для ит и она будет расширяема на вообще работу с заграницей, то расширять на всех фрилансеров. В данном случае ит-шники скорее всего просто для синонимичности: отечественные ит-шники получают льготы, бюджет недополучает, возьмем с ит-шников, работающих не с отечетственными юр.лицами

- в статье в Ведомостях есть немного про это. Как я поняла, если можно отследить работодателя юр.лицо - ндфл берут с него, если ит-сотрудник еще не платит 13% сам за себя. А также 

>один из технически возможных способов администрирования доходов, получаемых из зарубежных источников - анализ банковских счетов налогоплательщиков

т.е. пока видно несколько путей, как хотят администрировать:
Если есть юр.лицо работодатель, есть найм сотрудника (договор), ндфл в РФ не платится - платит юр.лицо работодатель.
Если ит-шник работает через ИП, по идее тут ничего не должно измениться.
Если работа просто как физ.лица, поступление на банковский счет, возможны варианты: если НДФЛ платится самостоятельно -> все ок. Если нет -> налоговая отлавливает (как-то) и доначисляет. ХЗ как планируется отделять ит от не ит в последнем случае, пока деталей не видно.

Ответить

Евгений Ларин

0

Очередная новость из разряда когда они пришли за, было уже поздно))

Ответить

Антон piter

Евгений
0

А всего то надо сделать ИП + УСН6%, чтобы не было поздно... :)

Ответить

hakhagmon

Антон
1

А потом для ип % поднимут, многоходовочка

Ответить

Антон piter

hakhagm…
0

Рано или поздно поднимут, скорее всего. Так как таких низких налогов на микробизнес почти нигде в мире нет. Однако, в ближайшие лет пять я этого не ожидаю. Так чего страдать то?

Ответить

Денис Мамаев

0

Самозанятые?

Ответить

Pavel Pavel

0

Боже, храни биткоин

Ответить

George Mertsalov

Pavel
0

Битком в пятерочке не расплатишься

Ответить

Pavel Pavel

George
0

Это понятно, но для случая, когда государство тянет жирные пальцы к твоим деньгам, это неплохой вариант по этим пальцам шлепнуть линейкой.

Ответить

Lev Lybin

0
Ответить

B. B.

0

Кто-нибудь, остановите эту машину!

Ответить

Yurii Bychkov

0

А потом "почему мозги за границу уезжают?"

Ответить

Дмитрий Малахов

0

Какая то чушь....
По идее сотрудник и так обязан НДФЛ уплачивать.
Как зарубежная компания будет выступать в роли налогового агента, это просто нереально...
Другое дело, что все равно зарубежные компании сильно экономят на соцналоге.

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