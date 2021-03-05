Минцифры хочет обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат Статьи редакции
Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости».
Об инициативе пишут «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития ИТ-отрасли Минцифры. Эту норму в ведомстве хотят закрепить в законе, который планируют разработать в середине 2021 года.
В пресс-службе Минцифры «Ведомостям» подтвердили информацию и добавили, что такую меру предложили представители отрасли: «Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране».
Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Объём рынка по созданию ПО для иностранных компаний доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ Равиль Ахмадеев оценивает в $25 млрд. По его словам, «60% их себестоимости – зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд».
НДФЛ может платить не только работодатель, но и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он говорит, что властям неважно, «в какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки».
Чаще всего услугами ИТ-специалистов из России пользуются компании из США и стран ЕС, которые при этом не платят никакие налоги, рассказал изданию президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально, либо заключать контракты с юрлицами, считает гендиректор АО НКТ Наталия Агафонова.
- Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости». Он уменьшает социальные взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
- В результате этого государство потеряет 35 млрд рублей с фонда оплаты труда, а также по 7 млрд рублей в год от снижения налога на прибыль, подсчитал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
- 4 марта «Ведомости» сообщили, что в правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли. Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете.
Вместо того, чтобы вообще для всех физлиц сделать обязанность самостоятельно платить все налоги с доходов (в тч зарплат), пытаются и здесь идиотские внутренние требования распространить на тех, кого это вообще не касается. Администрировать такие налоги нереально, потому что обязать иностранные компании, которые не имеют представительств в России, соблюдать этот абсурд, фактически не смогут. Единственно, как могут влиять - через получателей средств. Так что мешает этому изначально? Будет ещё больше программистов - ипешников, в этом случае подобных требований не может быть. Ну а если все же будут мешать, то в самой России ещё меньше хороших программистов останется
Если все физики увидят и поймут, сколько налогов с их доходов уходит государству, будет бунт). Поэтому переложили на работодателей, за них редко кто переживает из работников.
Бунта не будет, будет десятилетие с нарушениями в уплате налогов, просадка бюджета, новые штрафы, изъятие имущества, судимости, ещё большее расширение штата госслужащих (или просто автоматом будут средства с карт списывать) и прочее. Это ещё хорошо, если за одно десятилетие всё устаканется.
Почему именно десятилетие?)
Если люди откроют вики и прочитают одну страничку, то МИР ПЕРЕВЕРНЕТСЯ!11!!!
Плоти Нологи
Плоти
Вы перепутали биржи.
Вам нужен dosug.nu и подобные.
Да пусть сразу вводят налоги на доходы американских и китайских граждан! Вот заживем-то!!!
«Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими.»
Это самое тупое, что я слышал за последние пару дней.
А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?
Как удаленного сотрудника, если юрисдикция компании допускает трудоустройство иностранных сотрудников.
Хм... ну мне кажется таких почти нет 🤔 Все знакомые на ИП
А потом прилетит из ФНС письмо счастья. Потому что жили вы тут, а платили вам там.
И проходить валютный контроль как физик, пряча доходы в какие-то дурацкие статьи доходов и трясясь каждый раз? Зачем?
А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/konferentsiya-po-novym-kompyuternym-tehnologiyam-i-zashchite-kompyuternyh-programm-brat-2.jpg
Поставьте себя на место чиновника - бюджет пустеет, вокруг одни нищеброды, а тут явно пахнет деньгами, надо стричь.
А ты что думал? ОМОН тебя бесплатно бить должен? Нет. ПлОти.
*Индийские разработчики танцуют
Украинские тоже)
На Украине до сих пор общепринято не платить налоги?
В России 4-6% на фриланс. Так в чем проблема
У меня нет проблем, просто если инициативу примут, иностранная компания будет думать- стоит ли ей нанимать разработчика,на которого нужно платить непонятные налоги государству Россия,если они уже дают платежи работнику? Конкуренты в выиграше, наверное диверсант не сможет лучше сделать, чем Госдума своими инициативами)
нихрена не понял о чем речь, если чел работает через ип с иностранной компанией программистом, он как бы платит налоги а с какого фига иностранная компания то должна платить? Смысла им тогда нанимать наших ипшников не будет если их еще платить самих налоги заставят.
Для тех, кто уже налоги платит, на апворке будет просто галка "я налоговый агент". И ничего не изменится...
А почему только НДФЛ, а отчисления в пенсионный фонд и мед. страхование? Я хочу накопить на пенсию.
Считаете, что вы до нее доживете?
Вы же шутите? Потому что пенсионный фонд РФ распоряжается деньгами граждан максимально неэффективно, видел как-то табличку с результатами их работы по годам.
Власти ищут дополнительный источник доходов
Само собой, вариант не строить на Налоги дворцы и сажать тех кто строит не рассматривался.
Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Может если убрать парочку ведомств и не надо будет налогами облагать все подряд.
Давно пора. Налоги надо платить.
Почему до сих пор для иностранных компаний была такая халява - вот что непонятно.
А может надо создать рабочие места в стране, чтобы людям не приходилось шабашить на иностранные конторы?
Хороший закон...чтобы отвадить иностранные компании от найма российских итишников))
Чет я нифига не понял. Только же вроде протолкнули закон, чтобы российские конторы платили меньше налог на айтишников. Мало? Какой-то протекционизм через жопу
В любой исторический период, в любой непонятной ситуации, российские власти принимают максимально неадекватное решение. Хз почему так, место видимо проклятое.
Именно для этого они и планируют ввести такой налог.
Только это полный бред
Получается они хотят чтобы переехавшие работать за границу граждане еще и от российского гражданства отказывались. Ну ладно.
Вы с США перепутали. Это там эмигранты должны платить налоги даже в том случае, если не живут в США. В России платят только экономические резиденты (больше 180 дней в году).
Ясно понятно. Возьмутся за upwork.
Ну что ж, это еще больше ускорит отток кадров зарубеж.
Кадры, в Вашем понимании, сейчас все работают в черную и нарушают УК? Тогда пусть сначала на Колыме отрабатывают, а потом валят. По факту, в том же апворке появится просто графа, куда нужно будет вбить данные по ИП и нажать галку "я сам себе налоговый агент". Остальные буратины, да, будут дополнительно платить 13% вместо 6%...
В РФ от всего надо шкериться, от пентов, слежки и налогов, от рождения детей, ибо на алики поставят😤
обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО
Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально
Почти как в старом анекдоте: "опять полная неясность!"
— Взор хотят обратить только на программистов? Или и на других специалистов работающих с зарубежьем?
— Упоминают фрилансеров. А что если человек без бирж и контрактов, благодаря наработанной репутации, каждый раз работает с новым заказчиком напрямую? Каждому из них отправлять налоги в Россию? А если среди таких клиентов вообще физ. лица?
Упоминают фрилансеров. А что если человек без бирж и контрактов, благодаря наработанной репутации, каждый раз работает с новым заказчиком напрямую? Каждому из них отправлять налоги в Россию? А если среди таких клиентов вообще физ. лица?
Фрилансер должен оформиться самозанятым (или ип если хочется) и сам платить налоги, гораздо ниже чем Ндфл
>Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет.
Скорее всего в Минцифре полагают, что существует значительное кол-во ит-шников, которые не платят ндфл со своих доходов, их хотят вывести из тени подобным образом.
Посыл "more nologi" понятен.
Совершенно неясны технические детали наподобие тех, что я обозначил выше.
- скорее всего, если схему разработают для ит и она будет расширяема на вообще работу с заграницей, то расширять на всех фрилансеров. В данном случае ит-шники скорее всего просто для синонимичности: отечественные ит-шники получают льготы, бюджет недополучает, возьмем с ит-шников, работающих не с отечетственными юр.лицами
- в статье в Ведомостях есть немного про это. Как я поняла, если можно отследить работодателя юр.лицо - ндфл берут с него, если ит-сотрудник еще не платит 13% сам за себя. А также
>один из технически возможных способов администрирования доходов, получаемых из зарубежных источников - анализ банковских счетов налогоплательщиков
т.е. пока видно несколько путей, как хотят администрировать:
Если есть юр.лицо работодатель, есть найм сотрудника (договор), ндфл в РФ не платится - платит юр.лицо работодатель.
Если ит-шник работает через ИП, по идее тут ничего не должно измениться.
Если работа просто как физ.лица, поступление на банковский счет, возможны варианты: если НДФЛ платится самостоятельно -> все ок. Если нет -> налоговая отлавливает (как-то) и доначисляет. ХЗ как планируется отделять ит от не ит в последнем случае, пока деталей не видно.
Очередная новость из разряда когда они пришли за, было уже поздно))
А всего то надо сделать ИП + УСН6%, чтобы не было поздно... :)
Рано или поздно поднимут, скорее всего. Так как таких низких налогов на микробизнес почти нигде в мире нет. Однако, в ближайшие лет пять я этого не ожидаю. Так чего страдать то?
Боже, храни биткоин
Битком в пятерочке не расплатишься
Это понятно, но для случая, когда государство тянет жирные пальцы к твоим деньгам, это неплохой вариант по этим пальцам шлепнуть линейкой.
Какая то чушь....
По идее сотрудник и так обязан НДФЛ уплачивать.
Как зарубежная компания будет выступать в роли налогового агента, это просто нереально...
Другое дело, что все равно зарубежные компании сильно экономят на соцналоге.
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