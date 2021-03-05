Минцифры задумало обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат Статьи редакции
Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости».
Об инициативе пишут «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития ИТ-отрасли Минцифры. Эту норму в ведомстве хотят закрепить в законе, который планируют разработать в середине 2021 года.
В пресс-службе Минцифры «Ведомостям» подтвердили информацию и добавили, что такую меру предложили представители отрасли: «Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране».
Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Объём рынка по созданию ПО для иностранных компаний доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ Равиль Ахмадеев оценивает в $25 млрд. По его словам, «60% их себестоимости – зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд».
НДФЛ может платить не только работодатель, но и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он говорит, что властям неважно, «в какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки».
Чаще всего услугами ИТ-специалистов из России пользуются компании из США и стран ЕС, которые при этом не платят никакие налоги, рассказал изданию президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально, либо заключать контракты с юрлицами, считает гендиректор АО НКТ Наталия Агафонова.
- Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости». Он уменьшает социальные взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
- В результате этого государство потеряет 35 млрд рублей с фонда оплаты труда, а также по 7 млрд рублей в год от снижения налога на прибыль, подсчитал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
- 4 марта «Ведомости» сообщили, что в правительстве задумались о новом «налоге на Google» для поддержки российской ИТ-отрасли. Он может быть введен для зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в интернете.
Вместо того, чтобы вообще для всех физлиц сделать обязанность самостоятельно платить все налоги с доходов (в тч зарплат), пытаются и здесь идиотские внутренние требования распространить на тех, кого это вообще не касается. Администрировать такие налоги нереально, потому что обязать иностранные компании, которые не имеют представительств в России, соблюдать этот абсурд, фактически не смогут. Единственно, как могут влиять - через получателей средств. Так что мешает этому изначально? Будет ещё больше программистов - ипешников, в этом случае подобных требований не может быть. Ну а если все же будут мешать, то в самой России ещё меньше хороших программистов останется
Если все физики увидят и поймут, сколько налогов с их доходов уходит государству, будет бунт). Поэтому переложили на работодателей, за них редко кто переживает из работников.
Бунта не будет, будет десятилетие с нарушениями в уплате налогов, просадка бюджета, новые штрафы, изъятие имущества, судимости, ещё большее расширение штата госслужащих (или просто автоматом будут средства с карт списывать) и прочее. Это ещё хорошо, если за одно десятилетие всё устаканется.
Вчера как раз списали со счета налоги, не смотря на мораторий на такие вещи, не смотря на то что по налогам вообще то переплата, а не долг и не смотря на то, что я тот налог и не должен был платить. Списали налог УСН, хотя был на патенте. Чтобы еще налогом обложить?
Налоговая думает так: лучше списать, чем не списать. А то вдруг че-то должен? А если не должен - поищем... Не найдем? Ну тогда обращайтесь за возвратом. И нет, менять ниче не будем, процедура возврата будет сложной, чтобы ты не хотел возвращать налог.
Аузан имеет в свой коллекции истории, что происходит, когда люди осознают, сколько платят за сервис/услугу: оно работает, давление со стороны "заказчика" вырастает кратно.
Почему именно десятилетие?)
С доходов уходит всего 13%.
Мы не Швеция.
У нас большинство физлиц не знает сколько компания платит за них соцвзносов.
>С доходов уходит всего 13%.
это только НДФЛ 13% Работодатель выступает налоговым агентом (платит за сотрудника).
А есть еще страховые взносы (пенс, мед., нетрудоспособность). Далеко не 13%. Да, считается, что страховые работодатель выплачивает из собственных фондов. Но, думаю, понятно, за чей счет банкет.
>У нас большинство физлиц не знает сколько компания платит за них соцвзносов.
именно. И насколько "бесплатная" медицина действительно бесплатная. И если посчитать, сколько работодатель уплатил, например, на мед. и как вас в последний раз в бесплатной поликлинике обслужили, то могут возникнуть вопросы :) Та же история с пенсией.
Считается, что НДФЛ платит сам физик, поэтому, и вычитается из доходов, а соцвзносы платит компания, физик даже не видит этого.
То есть по факту физик платит 13% через налогового агента, коим выступает работодатель
А работодатель сверху платит еще порядка 40% соцвзносов. Только эти 40% выплачиваются с суммы без учета НДФЛ.
Если бы все физики платили самостоятельно как ИП, то они бы прочувствовали всю мощь этих сборов.
>например?
очень плохо. Пришлось обращаться в платную. Хотя работодатель все платит в белую, со всего объема ФОТ.
Не знаю в каком городе вы живете, но получить в бесплатной такую же услугу, как и в платной просто не возможно. И речь даже не про самих врачей, а про:
1. Удобство записи (попробуй попади к эндокринологу или глазнику, чтобы получить номерок нужно вставать до 7 утра, а сами номерки будут на неудобное время.
2. Доступность (к некоторым бесплатным спецам запись на месяцы вперед)
3. Обстановка. В бесплатной поликлинике куча людей, кто-то куда-то все время лезет, присесть негде у кабинета, потому что все занято, недостаток освещения в коридорах (а это очень важно в подавленном состоянии), сами кабинеты со старой мебелью и не всегда вообще с ремонтом.
И это в СПБ в Калининском р-не. Я молчу что происходит, например, в 60км в городе Гатчина.
С платной как получается - ДМС/страховка покрывает всё или частично? Плюс ещё момент - если пришлось купить лекарства/обращаться в платную клинику, то в конце года можно получить вычет. Оно так работает?
Вычет на лекарства и многие медицинские услуги(в тч большинство услуг стоматологии) можно получить в любой клинике,частной или государственной. Мало кто этим пользуется, из-за незнания.
Тоже самое, как полис ОМС покрывает довольно большую часть платных услуг в гос.клинике. Достаточно обратиться в страховую компанию, там дадут список.
работодатель не один, вы всегда можете перейти к тому, кто готов поделиться..
Через дорогу может оказаться другой работодатель, который будет согласен немного все-таки вам отдать, так как с ФОТ станет немного полегче. Конкуренцию на рынке труда никто не отменял.
например?
- я завязал с бесплатными поликлиниками. Очереди нереальные - к терапевту за неделю записывайся, к хирургу за две, каких то специалистов просто нет - уволились и все. Диагнозы не правильные ставят.
Проблема в том, что в платных часто ставят диагнозы несуществующие и выписывают процедуры/препараты, которые не особо нужны. Тк врачи в платных клиниках(так же как и в фарме) проходят тренинги по работе с клиентами.
А так да, в платных чисто и очередей нет, тебе будут улыбаться, водички дадут и потратят час,а не 5 минут.
ps не противник платной медицины и не фанат бесплатной. Считаю надо искать просто грамотного врача, а не зашибатый сервис. Хотя, хороший сервис, конечно крайне приятен:)
Диагнозы не правильные ставят.
а в платной какие то специальные доктора выпущенные медом для платных поликлиник ?
и там и там вам могут поставить не правильный диагноз, ваши деньги не панацея, да и не имея образования определить правильность диагноза почти не возможно.
очереди могут быть и в платной, особенно к хорошему специалисту, если будет много народу они куда очередь в параллельный мир запишут что ли?
Вообще, суммарно 43% получается. И как только Россиянин с ЗП 100к будет отдавать 43к налогов - у нас поменяется вообще все. В один момент, достаточно 1 года, 1 раз заплатил за год 516к налогов и всё.
Бизнесмены - окажутся резко не барыги, белые фирмы выигрывают перед серыми в ЗП почти половину, люди начнут ходить на выборы, муниципальные в т.ч. и наконец-то начнут что-то требовать, потому что начнут наконец платить.
Но пока работодатель - налоговый агент, то всё это влажные мечты.
Если люди откроют вики и прочитают одну страничку, то МИР ПЕРЕВЕРНЕТСЯ!11!!!
Лол. Денег-то столько же на руки выйдет.
Я скорее поверю, что будет бунт и волна неплатежей или косяков из-за того, что людей обяжут заполнять все эти формы и считать для себя взносы (а потом еще дрючить за ошибки).
Для тех, кто хочет оптимизировать налоги и готов чуть больше оформлять уже сейчас нет проблемы стать самозанятым или ип.
Да да, будет Греция 2.0. Где русский народ и где самостоятельная, честная уплата налогов.
А разве сейчас не так? Я раньше на кипрский оффшор по ГПХ работал и просто декларировал с кодом «доходы, полученные за пределами РФ»
даже удобнее чем по ТК, потому что налог можно было оплатить в июле следующего года, а до тех пор — покрутить отложенные деньги в облигациях или депозитах
Да пусть сразу вводят налоги на доходы американских и китайских граждан! Вот заживем-то!!!
Исполнителями проекта назначены Минобороны РФ
Плоти Нологи
Плоти
Вы перепутали биржи.
Вам нужен dosug.nu и подобные.
Неть )
«Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими.»
Это самое тупое, что я слышал за последние пару дней.
Часто бывает так, что в условном Замкадске, и даже в Мкадске, местные компании, которые пилят импортозамещение, не способны платить на уровне западных работодателей. История с НДФЛ это еще и попытка сбить зп в российском ИТ, думается мне.
Поставьте себя на место чиновника - бюджет пустеет, вокруг одни нищеброды, а тут явно пахнет деньгами, надо стричь.
А ты что думал? ОМОН тебя бесплатно бить должен? Нет. ПлОти.
А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?
Как удаленного сотрудника, если юрисдикция компании допускает трудоустройство иностранных сотрудников.
Хм... ну мне кажется таких почти нет 🤔 Все знакомые на ИП
А потом прилетит из ФНС письмо счастья. Потому что жили вы тут, а платили вам там.
Кому ?
Тут есть 2 варианта.
Первый - перечисления в РФ банк. Там идет просто оплата НДФЛ со стороны получателя. Обычный геморрой только с курсовыми нюансами.
Второй - если карта зарубежного банка.
Сейчас вариант редкий... Но по факту у фнс нет данных, потому и нет претензий.
Товарищ улетел за границу, где есть двойной обмен информацией о поступлениях. Проработал меньше полугода. Вернулся.
Ему пришло письмо счастья "плоти налог".
Так что там, где есть двойной обмен налоговой информацией, смысла в удалённом трудоустройстве для ухода от налогов нет.
Не "двойной обмен налоговой информацией", а просто "обмен налоговой информацией". Вы смешали в кучу 2 разных термина: вышеупомянутый, и "соглашения об избежании двойного налогообложения".
Во-первых, в процессе международного обмена налоговой информацией передаются только балансы счетов на конец года, а не движение по счету. Из этой информации невозможно посчитать какой-то налог на доходы.
Во-вторых, "товарищ" сам должен был сообщить российской ФНС об открытом счете и сам предоставить отчет с движением.
Второй вариант нелегален, вы обязаны уведомлять налоговую о своих зарубежных счетах
И проходить валютный контроль как физик, пряча доходы в какие-то дурацкие статьи доходов и трясясь каждый раз? Зачем?
А как иностранная компания может нанять разработчика без ИП или без юр лица в России?
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/konferentsiya-po-novym-kompyuternym-tehnologiyam-i-zashchite-kompyuternyh-programm-brat-2.jpg
По договору ГПХ
Договор ГПХ (расшифровка — гражданско-правового характера) — договоренность между исполнителем и заказчиком, при котором они не вступают в трудовые отношения. В этом соглашении определены работы и их результат, за который исполнитель получает вознаграждение. Примеры договора ГПХ: подряд, оказание услуг, авторский договор.
*Индийские разработчики танцуют
Украинские тоже)
На Украине до сих пор общепринято не платить налоги?
В России 4-6% на фриланс. Так в чем проблема
У меня нет проблем, просто если инициативу примут, иностранная компания будет думать- стоит ли ей нанимать разработчика,на которого нужно платить непонятные налоги государству Россия,если они уже дают платежи работнику? Конкуренты в выиграше, наверное диверсант не сможет лучше сделать, чем Госдума своими инициативами)
А может в реале это не высер Ведомостей, а что-то другое? Например возможность устроиться на работу в иностранную компанию и работать из России без каких-то заморочек, без необходимости создавать ИП?
Гугл конечно нынче рупор заклятого западного мира. Поэтому проверять что-то в нем настоящий патриот не станет!
https://www.google.ru/search?q=минцифры+налог&newwindow=1&client=safari&hl=ru&prmd=inmv&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwiQrd-L25jvAhVHExoKHQg1AVsQ_AUoAnoECAMQAg
А может нужно сначала с валютным контролем покончить, чтобы можно было без гемора работать с иностранными компаниями?
А еще подумать над нормальной реализацией обнуления НДС при "продаже"/оплате лицензий зарубеж. А то законы вроде как есть, а только фиг ты ими воспользуешься.
Через ИП на патенте фиксированная сумма, варьируется в зависимости от дохода и региона. Посчитал для себя, выходит около 1% с учётом банковских расходов (тариф, ВК, бухгалтерия)
ну вроде эту лавочку будут прикрывать. На сколько я знаю для ИП которые будут работать внутры страны выделят отдельную группу со своими налогами
те кто работал на иностранные компании будут платить 30-40% налога с прибыли.
И это вроде не на уровне слухов
Ахахаха, правильно. 30-40 % с прибыли - это как раз нормальные бабки, чтобы работать с мальдив.
Власти ищут дополнительный источник доходов
Само собой, вариант не строить на Налоги дворцы и сажать тех кто строит не рассматривался.
нихрена не понял о чем речь, если чел работает через ип с иностранной компанией программистом, он как бы платит налоги а с какого фига иностранная компания то должна платить? Смысла им тогда нанимать наших ипшников не будет если их еще платить самих налоги заставят.
Для тех, кто уже налоги платит, на апворке будет просто галка "я налоговый агент". И ничего не изменится...
Вырастет стоимость услуг российських айтишников или упадут их доходы
Только тех, кто сейчас не платит налоги. С чего Вы взяли, что таких в России много? Особенно среди квалифицированных и дорогостоящих, а не среди копирайтеров и wp-верстальщиков... :)
Не, все не будут. Хорошо жить будут те, кто хорошо работает, много зарабатывает и, из-за этого, не трясется насчет налогов. Остальные будут ныть дальше на тему перманентного "поравалить"...
Люди, которые много работают и хорошо зарабатывают ВСЕГДА трясутся по поводу налогов, потому что понимают, что это заработано собственным горбом.
А почему только НДФЛ, а отчисления в пенсионный фонд и мед. страхование? Я хочу накопить на пенсию.
Считаете, что вы до нее доживете?
При СССР особо не доживали, это сейчас стали слишком долго жить.
чушь, прибавили максимум пару лет по отношению к совку
отмирают выращенные ссср сверх люди, тренд очевиден
Удивительно, что в 1959 году была такая "хорошая" доживаемость по сравнению со следующими годами. Ведь медицина вроде как должна была улучшаться, а получается, что жизнь при СССР только ухудшалась.
Алкоголизация населения. Это отлично видно в период 1985-90 когда сначала был сухой закон, а потом водка по талонам - резкий рост возраста дожития.
Тотальная алкоголизация началась в середине 50ых с приходом Хрущева.
Просто все слабые умерли в ww2. Это как с блокадниками - они сейчас чуть ли не до сотни лет доживают. Просто потому что все слабые погибли во время блокады. Ошибка выжившего.
ну да
1964 15.91
2015 15.96
тренд налицо :)
правда потом вместо 15 лет стало 10 (после повышения возраста выхода на пенсию)
Но это мелкие детали, я считаю :)
Вы же шутите? Потому что пенсионный фонд РФ распоряжается деньгами граждан максимально неэффективно, видел как-то табличку с результатами их работы по годам.
Посмотрите на построенные пенсионные дворцы...
Как это, неэффективно?
Цель фонда это благополучие руководства фонда.
Потому, что иначе надо будет принимать решение о том, что ПФ надо разогнать и сделать вместо него небольшой отдел в МинФине. Тянут с этим...
Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Может если убрать парочку ведомств и не надо будет налогами облагать все подряд.
Хороший закон...чтобы отвадить иностранные компании от найма российских итишников))
Появится новое требования в вакансиях: «не быть гражданином РФ»
В РФ от всего надо шкериться, от пентов, слежки и налогов, от рождения детей, ибо на алики поставят😤
Ясно понятно. Возьмутся за upwork.
Ну что ж, это еще больше ускорит отток кадров зарубеж.
Кадры, в Вашем понимании, сейчас все работают в черную и нарушают УК? Тогда пусть сначала на Колыме отрабатывают, а потом валят. По факту, в том же апворке появится просто графа, куда нужно будет вбить данные по ИП и нажать галку "я сам себе налоговый агент". Остальные буратины, да, будут дополнительно платить 13% вместо 6%...
Какая-то черная зависть. Все кто живет в РФ платит налоги, и не важно, в черную или в белую они работают. Основной налог это НДС.
Основной налог это НДС.
20% на траты или 43% на доходы, ну я бы не сказал, что основной это НДС. Хотя и весомый.
С текущей системой налогообложения, когда сотрудник, якобы, платит только 13% НДФЛ, да и то по средствам работодателя, который является налоговым агентом, и остальные 30% социалки полностью "работодатель", появляется сильный перекос в сторону "не местного" бизнеса в плане содержания кадров, текущая мера, конечно, ничего не решит и не поправит, но это не отрицает саму проблему.
Зависть к чему вы у меня разглядели? К тому, что кому-то внутреннее жлобство мешает платить смешные налоги в 4-6%? :)
Это правда. Мы говорим конкретно о налогообложении доходов, а не в всей боли этого мира в общем. Потребители в других странах так же оплачивают отдельно ЖКХ, акцизы на бензин, подписку на нетфликс и таблетки для потенции. Причем, судя по ценам на многие товары и услуги, зачастую оплачивают больше, чем в России. Но к сути вопроса это совершенно никакого отношения не имеет...
На апворке уже все это есть. Как я понимаю, минцифра хочет, чтобы все платили НДФЛ, а не упрощенку.
На Апворке невозможно не платить налогов. Если не дать им ИНН, то они будут 30% сверх своей таксы удерживать. А если дать — сообщат в вашу налоговую. Они ж американцы: у них IRS вторые после дьявола, а за уход от налогов садятся на столько, сколько в России не каждый убийца сидит.
Все, кто работает на условный зарубеж, сколько-то, да платит. Кто-то упрощенку, кто-то патент, но платят все.
Давно пора. Налоги надо платить.
Почему до сих пор для иностранных компаний была такая халява - вот что непонятно.
А может надо создать рабочие места в стране, чтобы людям не приходилось шабашить на иностранные конторы?
По хорошему и российские компании не должны платить налоги за сотрудника. Каждое лицо, которое получает прибыль само должно быть налоговым агентом по умолчанию
Крошечный блик
Тогда те, кто думает, что в РФ низкие налоги - внезапно осознают истину.
Я не считаю правильным, что российские компании платят налоги за работника. Вы хотите кривое законодательство сделать ещё более кривым.
Сделайте физлицо налоговым агентом и проблема уплаты налога компанией пропадёт