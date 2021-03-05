Власти ищут дополнительный источник доходов от зарубежного ИТ-сектора из-за введения налогового маневра для отрасли, пишут «Ведомости».

{"id":216779,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u041f\u041e, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat&title=\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u041f\u041e, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat&text=\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u041f\u041e, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat&text=\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u041f\u041e, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u041f\u041e, \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u0441 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/216779-mincifry-zadumalo-obyazat-inostrannye-kompanii-nanimayushchie-rossiyskih-razrabotchikov-po-platit-nalogi-s-ih-zarplat","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 10 265 просмотров Слушать

Об инициативе пишут «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития ИТ-отрасли Минцифры. Эту норму в ведомстве хотят закрепить в законе, который планируют разработать в середине 2021 года.

В пресс-службе Минцифры «Ведомостям» подтвердили информацию и добавили, что такую меру предложили представители отрасли: «Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране».

Если закон разработают и примут, иностранные компании должны будут платить НДФЛ наравне с российскими. В ведомстве считают, что это поможет увеличить число ИТ-специалистов, «ведущих деятельность в правовом поле», а также нарастить поступления в бюджет. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Объём рынка по созданию ПО для иностранных компаний доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ Равиль Ахмадеев оценивает в $25 млрд. По его словам, «60% их себестоимости – зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд».

НДФЛ может платить не только работодатель, но и сотрудник, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он говорит, что властям неважно, «в какой стране зарегистрирован работодатель и каким образом он платит своему сотруднику или подрядчику, будь то доллары, фунты, биткойны или кроличьи шкурки».

Чаще всего услугами ИТ-специалистов из России пользуются компании из США и стран ЕС, которые при этом не платят никакие налоги, рассказал изданию президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Если инициативу Минцифры примут, то иностранные компании будут либо работать с фрилансерами неофициально, либо заключать контракты с юрлицами, считает гендиректор АО НКТ Наталия Агафонова.