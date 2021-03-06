По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter.

{"id":217298,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e \u0414\u0436\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0444\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043d\u0430 $13 \u043c\u043b\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln&title=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e \u0414\u0436\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0444\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043d\u0430 $13 \u043c\u043b\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln&text=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e \u0414\u0436\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0444\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043d\u0430 $13 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln&text=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e \u0414\u0436\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0444\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043d\u0430 $13 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e \u0414\u0436\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0444\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u043d\u0430 $13 \u043c\u043b\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/217298-minyust-ssha-obvinilo-dzhona-makafi-v-moshennichestve-i-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty-na-13-mln","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1264 просмотров

Джон Макафи Business Insider

Министерство юстиции США предъявило семь пунктов обвинений Макафи и его телохранителю и помощнику Джимми Гейлу Уотсону младшему в финансовых махинациях. Следствие подозревает их в использовании двух мошеннических схем:

Макафи и его соучастники заранее покупали криптовалюты, а затем в Twitter публиковали призывы купить их — таким образом «искусственно завышали их рыночную цену» и продавали на пике. Так он заработал более $2 млн.

Также в Twitter Макафи публиковал рекламу ICO стартапов не указывая, что получит за неё вознаграждение. Так команда во главе с Макафи заработала около $11 млн с 20 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года.

Новые обвинения дополнят старые дела Макафи, по которым его обвиняют в неуплате налогов. Если Макафи и Уотсону младшему признают виновными, им грозят штрафы и до 100 лет тюрьмы каждому, что приравнивается к пожизненному заключению.

Макафи сейчас находится под следствием в Испании, его арестовали 3 октября 2020 года после обвинений в уклонении от уплаты налогов.