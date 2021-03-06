Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн Статьи редакции
По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter.
Министерство юстиции США предъявило семь пунктов обвинений Макафи и его телохранителю и помощнику Джимми Гейлу Уотсону младшему в финансовых махинациях. Следствие подозревает их в использовании двух мошеннических схем:
- Макафи и его соучастники заранее покупали криптовалюты, а затем в Twitter публиковали призывы купить их — таким образом «искусственно завышали их рыночную цену» и продавали на пике. Так он заработал более $2 млн.
- Также в Twitter Макафи публиковал рекламу ICO стартапов не указывая, что получит за неё вознаграждение. Так команда во главе с Макафи заработала около $11 млн с 20 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года.
Новые обвинения дополнят старые дела Макафи, по которым его обвиняют в неуплате налогов. Если Макафи и Уотсону младшему признают виновными, им грозят штрафы и до 100 лет тюрьмы каждому, что приравнивается к пожизненному заключению.
Макафи сейчас находится под следствием в Испании, его арестовали 3 октября 2020 года после обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Сам Макафи в Twitter назвал обвинения преувеличенными. По его мнению, оценка криптовалют была основана «на менеджменте, бизнес-планах и потенциале», а деньги он получал в тех же провальных криптовалютах. Их краха «никто не мог предвидеть», утверждает предприниматель.
почему маска еще не взяли за яйца за такое?
Свой, системный
За что конкретно?
до 100 лет тюрьмы каждому, что приравнивается к пожизненному заключению
С учетом того, что при желании Макафи может съесть свой член, вполне вероятно, что легко отсидит
Интересно, а почему шортистов за подобное не хватают?
помню когда был бум ICO - этот лидер мнения брал от 100 до 500 штук баксов за твиты и свое имя в white paper/ Вот и добрались до паскудника. Не будь таких - было бы меньше скама.
Бума ICO никогда не было бы, если бы не безграмотные лохи которые хотели все и сразу. Иди работать.
отстаньте от парня, дайте ему жить как ему нравится! :P
ктому же у него жена негритянка, за это щас даже приплачивать должны.
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