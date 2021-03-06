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Финансы
Евгений Делюкин

Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн Статьи редакции

По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter.

15 15 комментариев
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Джон Макафи Business Insider

Министерство юстиции США предъявило семь пунктов обвинений Макафи и его телохранителю и помощнику Джимми Гейлу Уотсону младшему в финансовых махинациях. Следствие подозревает их в использовании двух мошеннических схем:

  • Макафи и его соучастники заранее покупали криптовалюты, а затем в Twitter публиковали призывы купить их — таким образом «искусственно завышали их рыночную цену» и продавали на пике. Так он заработал более $2 млн.
  • Также в Twitter Макафи публиковал рекламу ICO стартапов не указывая, что получит за неё вознаграждение. Так команда во главе с Макафи заработала около $11 млн с 20 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года.

Новые обвинения дополнят старые дела Макафи, по которым его обвиняют в неуплате налогов. Если Макафи и Уотсону младшему признают виновными, им грозят штрафы и до 100 лет тюрьмы каждому, что приравнивается к пожизненному заключению.

Макафи сейчас находится под следствием в Испании, его арестовали 3 октября 2020 года после обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Сам Макафи в Twitter назвал обвинения преувеличенными. По его мнению, оценка криптовалют была основана «на менеджменте, бизнес-планах и потенциале», а деньги он получал в тех же провальных криптовалютах. Их краха «никто не мог предвидеть», утверждает предприниматель.

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#новость #макафи

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15 комментариев
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Степан Марципан

8

почему маска еще не взяли за яйца за такое?

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Shlomo Goldenberg

Степан
6

Свой, системный

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Степан Марципан

Shlomo
0

это да

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Candy Blue

Степан
0

За что конкретно?

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Степан Марципан

Candy
0

за все хорошее

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m1nuv8

1

 до 100 лет тюрьмы каждому, что приравнивается к пожизненному заключению

С учетом того, что при желании Макафи может съесть свой член, вполне вероятно, что легко отсидит 

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Shlomo Goldenberg

0

От жеж преступник, цены завышал

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Andre Macareno

0

Кажется, чиновникам не понравился антивирус

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Syzygy

0

Интересно, а почему шортистов за подобное не хватают?

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Sunday Night

Syzygy
0

Они реалисты=)

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i h8ers

0

помню когда был бум ICO - этот лидер мнения брал от 100 до 500 штук баксов за твиты и свое имя в white paper/ Вот и добрались до паскудника. Не будь таких - было бы меньше скама.

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i
0

Бума ICO никогда не было бы, если бы не безграмотные лохи которые хотели все и сразу. Иди работать.

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Leo Uvarov

i
0

при сохранении количества дураков это не поможет.

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Nan Nan

i
0

Представь, сколько за свои твиты берёт Маск ;)

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Voin Mraka

0

отстаньте от парня, дайте ему жить как ему нравится! :P
ктому же у него жена негритянка, за это щас даже приплачивать должны.

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